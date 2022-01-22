Если у вашего партнера есть зависимость, то часто она негативно сказывается не только на нем, но и на жизни всей семьи. Поговорили с клиническим психологом о том, как зависимости влияют на отношения, что происходит с партнером без аддикции и как понять, что пора расставаться.

Александра Меньшикова Клинический психолог Мental Health Center, кандидат психологических наук

Как зависимость влияет на отношения? Аддикция всегда влияет негативно. Она не может существовать вне контекста взаимодействия с семьей. Природа зависимости такова, что тот, кто когда‑то был любящим, заботливым, становится отстраненным, замкнутым, озабоченным только тем, чтобы снова выпить или сыграть . На первое место выходит деструктивное поведение, и рано или поздно оно перекроет все чувства. Разные виды зависимостей влияют на отношения примерно одинаково, потому что всегда присутствует угроза качеству жизни и атмосфера непредсказуемости в доме — неизвестно, когда партнер придет употребивший или начнет сутками пропадать в компьютерных играх.

Аддикция действительно затрудняет отношения. Не разделяющий ее партнер будет чувствовать себя покинуто, так как о его потребностях и чувствах никто не думает.



Но неправильно считать, что от людей с зависимостью надо убегать, как от огня, — ситуации бывают разные. В целом есть несколько вариантов развития событий. Человек идет на терапию и делает так, чтобы его аддикция не влияла на близких. По сути он ограждает тех, кого любит, от своего деструктивного поведения. Это самая благополучная ситуация. Человек отказывается от помощи. Вторая сторона начинает всячески его уговаривать, силой отправляет к психологу или в клинику, при этом встречает активное сопротивление. Партнер идет на терапию, но вскоре прекращает ее, так как думает, что все уже хорошо. Близкие начинают контролировать его, чтобы не допустить рецидива, и снова находятся в стрессе. Человек остается в зависимости. Деструктивное поведение будет прогрессировать и влиять на всю семью. Партнер принимает решение остаться вместе с ним, несмотря ни на что. Вторая сторона попадает в такую же зависимость из страха потерять человека. Таким образом, предъявляется доказательство любви и верности — «Мы должны все делать вместе».

Что происходит с другим партнером? Обычно он чувствует отчаяние, разочарование, стресс, тревогу, страх за будущее. Может ухудшиться психологическое здоровье, особенно если усиленно вкладываться в партнера. В таком состоянии человек начинает действовать импульсивно. Некоторым кажется, что если негативно реагировать на определенное поведение, то оно изменится, но это не так. Самое опасное — положить жизнь на выздоровление партнера . Многие, узнав о зависимости близкого, забывают о своих планах, целях и желаниях, но это путь к саморазрушению. Главное — не ругаться и не ставить партнеру условия, которые обречены на провал («завтра ты перестаешь употреблять — или я ухожу»). Человек может продержаться неделю или месяц, но в итоге сорвется, и вас ждет очередное разочарование.

Возможно ли жить вместе, не вовлекаясь в зависимость партнера? Если вы живете под одной крышей и состоите в близких отношениях, то нет. Вы строите совместное будущее с человеком и не можете не учитывать особенности его поведения. Сложно создавать семью, когда партнер может не выйти на работу, подраться с кем‑то, проиграть все на ставках. Стоит ли ждать, что человек сам обратится за помощью? Если не обсуждать зависимость, то шанс, что партер обратится к специалистам, крайне мал. Можно объединиться с друзьями и родственниками, чтобы «дудеть в одну дуду» — описывать человеку с зависимостью все негативные последствия и то, как это сказывается на его общении с близкими. На самом деле, отношения — очень важная сфера для всех, у кого есть зависимость , и вполне вероятно, что такая коммуникация приведет к осознанию проблемы. Нужно разговаривать, но не путем нотаций или криков.

А как помочь себе? Если человек употребляет или выпивает, то это потому, что у него есть генетическая склонность, а не кто‑то испортил его жизнь. Да, чтобы аддикция появилась, нужны определенные социальные условия, но важно напоминать себе, что вы не виноваты. Человека с зависимостью нужно воспринимать как равного партнера , а не как слабого, маленького и незрелого, и не делать ему никаких скидок. Нельзя думать: «Он же играет, не буду на него рассчитывать, справлюсь сама», — это еще больше усугубит проблемы, и дискомфортно будет в первую очередь вам. Как зависимости взрослых влияют на их детей? Если в паре есть дети, они не должны видеть проявление зависимости или ее поощрение. Бывает, что родители выпивают или делают ставки при ребенке, а потом он перенимает это поведение из любопытства или желания быть ближе к взрослым. Если родитель пришел в состоянии опьянения, то я бы не рекомендовала оставлять его вместе с детьми. Для них это большая драма — видеть папу или маму с алкоголем. Не надо делать ребенка своим сообщником и перекладывать историю, чтобы он, например, контролировал взрослого с зависимостью . Если родители показывают конфликты, дети становятся заложниками ситуации, испытывают стресс, волнуется за маму и папу. Ребенок должен жить своей жизнью, а взрослые — заботиться о нем и ограждать от проблем. Почему люди остаются в отношениях с зависимыми? Кто‑то надеется, что все наладится, кому‑то не позволяет расстаться финансовое положение, когда одному сложно растить ребенка или даже прокормить себя. Иногда это делают «ради детей», чтобы они росли в полной семье, несмотря на то что ребенку наносится психологическая травма. У кого‑то есть иллюзия, что «мы все преодолеем, я его спасу». Люди очень часто делают выбор в пользу отношений из‑за искаженных идей о правильном и неправильном, которые на самом деле не делают их счастливыми. Возможность вырваться из замкнутого круга есть. Первая — человек готов работать с зависимостью, и вы разрабатываете совместный план, как он оградит семью от этой проблемы. Вторая — расставание, как бы тяжело это ни звучало.

Как понять, что надо расставаться? Нужно прекращать отношения, если вы перестали жить своей жизнью, забыли про свои потребности и интересы. Вы живете в атмосфере стресса и постоянной угрозы, что партнер снова употребит, и совместные планы и договоренности вновь рухнут Расставание в любом случае будет травматичным, если вы любите человека. Не надо скандалить или ссориться — в этом нет смысла. Старайтесь без конфликта поставить точку и объяснить, что «Есть я, ты и зависимость, и втроем мы жить не сможем». Можно предложить партнеру пойти на терапию и остаться вместе, но если этого не случится, аддикция захватит отношения и будет ими править. Через какое‑то время вторая сторона начнет жить не с человеком, а с зависимостью, и потеряет самого себя.