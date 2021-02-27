В России тема женского здоровья до сих пор окутана всевозможными мифами. Мы поговорили с Дмитрием Лубниным, акушером-гинекологом, автором нескольких книг о женском здоровье, и задали ему самые животрепещущие вопросы: все ли могут получать оргазм, правда ли, что роды «лечат», и что о женском теле обязательно должны знать мужчины.

Что же такое девственность и увидит ли гинеколог ее «отсутствие»? Девственность в медицинском смысле — состояние до нарушения девственной плевы, или, по-другому, гимена. Гимен представляет собой маленькую пленочку, которая окружает вход во влагалище и бывает разных видов: кольцевая, полулунная, перегородчатая, решетчатая. Полулунный или кольцевой гимен, то есть тот, который не перекрывает вход во влагалище, может просто растягиваться и не рваться, поэтому у женщины не будет кровянистых выделений во время первого полового акта. Плотный же гимен необходимо рассекать хирургически. В процессе введения пальца или тампона также можно повредить плеву — растянуть или разорвать гимен. Опытному гинекологу не составит труда оценить этот момент, даже если плева только растянута.

Боль во время месячных — норма? Болезненные месячные разделяют на две группы: первичная дисменорея, не имеющая особой причины, и месячные у женщины проблемные с самого их начала. И вторичная дисменорея, которая предполагает наличие гинекологического заболевания: эндометриоза, миомы, воспаления, полипов. Для терапии первичной дисменореи назначают одну из трех вещей: прием нестероидных противовоспалительных препаратов за пару дней до месячных, чтобы уменьшить накопление простагландина (гормоноподобные вещества, отвечающие за сокращение матки во время месячных. — Прим. ред.), гормональные контрацептивы, которые блокируют работу яичников и приводят к тому, что эти простагландины не накапливаются и облегчают болевой синдром, или йогу, облегчающую боль. Если же месячные были безболезненными и вдруг стали таковыми, нужно идти к гинекологу и разбираться в причинах.

С какого возраста безопасно заниматься сексом? Нужно уходить от цифр и перестать стричь женщин под одну гребенку . То, что у девочки пошли месячные, не означает, что она готова заниматься сексом, — это просто этап полового развития, которое начинается с девяти до шестнадцати лет. Да, более раннее начало половой жизни повышает вероятность инфицирования ИППП, например вирусом папилломы человека, просто вследствие неготовности защитных систем влагалища.

Но в целом понимание того, что ты хочешь секса, должно быть в голове и основываться на внутренних ощущениях, а не на физиологии.

Не заниматься сексом вообще — нормально? На физическое здоровье отсутствие секса никак не влияет. Женщины, не желающие им заниматься, больше страдают от давления социума и несоответствия каким‑то выдуманным нормам. Есть те, кому больше раза в месяц секс не нужен, и они часто мучаются, что им приходится жить половой жизнью чаще, чем им хочется. У таких женщин могут развиться хроническая молочница, цистит, герпес как защитная реакция организма.

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Что такое оргазм и обязательно ли его получать? С точки зрения физиологии у женщин такие же эректильные органы, как и у мужчин, просто у мужчин они собраны в трубочку, а у женщины расположены вокруг входа во влагалище. В процессе возбуждения женский эректильный орган набухает, происходит кровенаполнение. В этом состоянии женщина начинает половой акт и доходит до стадии плато, где может выйти на оргазм, но, в отличие от мужчины, женщина способна после оргазма вернуться на стадию плато и получить его еще раз. Оргазм — это ритмичное сокращение мышц тазового дна, которое может сопровождаться сокращением мышц всего тела и появлением судорожных приятных ощущений. Если проводить аналогию, то оргазм как Петербург. В него можно приехать разными способами: кто‑то путешествует на самолете — не успел оглянуться, и ты уже там. Кто‑то проводит прекрасную ночь в поезде «Красная стрела», кто‑то 9 часов едет на машине с остановками на пикник и наслаждается поездкой. Дороги, как и источники удовольствия у женщины — клитор, соски, анус, влагалище, — могут быть разными, но пункт назначения один.

Каждая женщина рождается со способностью получать оргазм — вопрос в том, что девочка развивается через детские травмы, эпизоды насилия, социальное давление, религиозные запреты, поведение родителей и другие травмирующие моменты.

И в конечном итоге, когда она дойдет до секса, столкнется с тяжелым фильтром, который не позволит ей испытывать оргазм. И если отсутствие оргазма тревожит женщину, то нужно идти к сексологу и разбираться с этими блоками.

Что лучше для женского здоровья в случае нежелательной беременности: сделать аборт или родить ребенка? Лучше предохраняться. Причем нужно понимать, что прерванный половой акт (ППА) — это не метод предохранения. Плох ли аборт? Да. Плохо ли рожать нежеланных детей? Еще хуже . При хирургическом аборте можно перфорировать матку, повредить эндометрий, порвать шейку, он может привести к возникновению воспалительных процессов и лишить женщину возможности забеременеть в дальнейшем. Медикаментозный аборт может остаться без последствий, но проблема в том, что он не всегда приводит к полному освобождению плодного яйца, и в ряде случаев приходится делать вакуумную аспирацию остатков, а любое вхождение в полость матки медицинскими инструментами опасно. Конечно, в большинстве случаев аборты безопасны, но всегда есть риски.

Есть ли идеальный возраст для родов? Рожать нужно тогда, когда вы хотите иметь детей, — не слушать маму с папой, которые ждут внуков, мужа, который мечтает о мальчике, а вы родили ему трех девочек, общество, которое намекает, что уже пора. Да, после 35–40 лет вероятность генетических пороков больше, беременность и роды после 40 протекают тяжелее в связи с тем, что матка уже не так хороша для вынашивания ребенка, как в 20. Но женщины разные: менопауза наступает с 41 до 56 лет — это очень большой диапазон, и количество и качество яйцеклеток каждой конкретной женщины в этом возрасте сильно отличаются. Если говорить про ранние беременности, то с точки зрения физиологии у 16 или 17-летней девочки проблем с вынашиванием и рождением ребенка возникнуть не должно, другое дело — психологические и социальные сложности, с которыми она может столкнуться.

«Роди, и все болезни пройдут» — миф или правда? Беременность и роды — это не метод лечения. Врачи, которые так говорят, переходят из категории человека, обладающего медицинскими знаниями, в категорию бабки на лавке у подъезда. Беременность — это не обязательная функция женского организма . Правда, у женщины, которая никогда не рожала, повышается вероятность развития гинекологических заболеваний просто за счет огромного количества менструальных циклов, которые у других закрываются беременностями. Однако в 80-х годах прошлого века ВОЗ обнаружила, что длительный прием гормональных контрацептивов снижает риск появления рака яичников, эндометриоза, полипов, миомы. Так что альтернативой для женщины, которая не хочет иметь детей, выступают гормональные контрацептивы, выключающие репродуктивную систему на время их приема и в этом плане защищающие женщину даже больше, чем беременность.

Чего женщины чаще всего не знают о своем теле? Многие женщины не следят за менструальным циклом и не помнят, когда у них была первая менструация. Мало кто знает о необходимости раз в три года, начиная с 21 года, посещать гинеколога и сдавать цитологический мазок для профилактики рака шейки матки. Некоторые не тщательно следят за своей контрацепцией и чаще всего выбирают ППА или вообще не предохраняются. Меня удивляют даже не пациентки, а их гинекологи, которые назначают фитотерапию, тампоны с мазью Вишневского, терапию пиявками, какие‑то отвары. Медицина однообразна во всем мире, и врач должен транслировать одинаковую информацию по поводу одних и тех же заболеваний.

Но Россия — уникальная страна, в которой творчество гинекологов не остановить. И больше всего времени на приеме уходит на то, чтобы объяснить женщине, почему это бред.

Поэтому нужно внимательно выбирать врача, к мнению которого вы будете прислушиваться. О том, как понять, грамотный ли перед вами гинеколог, я неоднократно писал в своем блоге, но в целом самый надежный способ — разбираться самостоятельно: читать, просвещаться — в общем, быть осознанным пациентом, который способен вести беседу с врачом практически на одном уровне, понимать, какие процедуры и с какой целью назначает врач, задавать вопросы.

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Как перестать стесняться мужчину-гинеколога? Гинекологический осмотр — это асексуальная процедура. Женщина, как правило, приходит на прием с какими‑нибудь проблемами — кровотечением, выделениями, воспалениями, — и задача врача (брать мазки, проводить кольпоскопию, пытаться поймать руками миому или кисту) и все, что я перечислил, точно не способствуют возбуждению. Кроме того, невозможно сохранять интерес к женщине как к женщине, потому что у тебя задача за 30–40 минут решить проблему, и твой мозг занят вопросом: «Я сумею поставить диагноз и назначить лечение?» Мы деперсонализируем человека. Именно поэтому врачи чаще всего не лечат родственников и друзей — там, где есть эмоциональная связь, мы можем ошибиться, пожалеть, отвлечься, просмотреть что‑то важное. Я могу что‑то посоветовать близким, но как лечащий врач я вряд ли буду выступать. Если же женщине стыдно показывать свои выделения и воспаления — не гинеколог причина стыда. У женщины есть другие, довольно серьезные проблемы, которые необходимо решать с психотерапевтом.

Какие вопросы от гинеколога должны насторожить? Любые вопросы, которые задает нормальный гинеколог, имеют значение в решении конкретной клинической задачи. Если, например, у пациентки выявилась ИППП либо же пациентка хочет узнать, где и когда этим заразилась и какого партнера ей лечить, нам необходимо знать о количестве половых партнеров. Вопросы о сексуальной ориентации тоже задаются не из праздного интереса, так как практически в любой ситуации — сбитый менструальный цикл, боли, кровянистые выделения — мы предполагаем беременность. И если женщина говорит, что последние два года встречается только с женщинами, я не буду назначать лишние процедуры: например, анализ на ХГЧ. Хотя, конечно, есть главное правило гинеколога, да и вообще всех врачей: «Все врут». В моей жизни был случай, когда женщина уверяла, что уже год-два не помнит мужчину в себе, а я вижу на УЗИ сердцебиение и двенадцать недель. Мы друг на друга смотрим, и она мне: «Клянусь, я два года не занималась сексом». А я ей: «А у меня на экране ребенок, видимо, от Святого Духа». И так мы, не признавшись друг другу, расстались. И такое непорочное зачатие в моей карьере было неоднократно.

5 вещей, которые нужно знать мужчине о женском теле?

Мужчине нужно знать женскую анатомию хотя бы на примитивном уровне. Мужчине нужно знать, от чего наступает беременность и какие есть способы предохранения. Мужчине нужно знать, какие инфекции передаются половым путем и как этого избежать, чтобы не заражать других и не заразиться самому. Мужчине нужно знать особенности изменения женской психики в зависимости от фаз менструального цикла. Мужчине нужно знать, как устроена женская сексуальность: например, что женщине может хотеться секса гораздо реже, чем ему самому, что отсутствие оргазма не камень в его огород, и не надо во время каждого полового акта выжимать его из нее, как сок из апельсина, тем самым заставляя женщину имитировать оргазм или врать.