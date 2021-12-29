Любой спор об окружающей среде в интернете влияет на саму окружающую среду. Используя технику, вы оставляете так называемый «углеродный след». Мы посчитали, как этот спецпроект повлиял на окружающую среду, объясняем, почему важно считать «углеродный след» и как его сократить.
Что такое углеродный след?
Углеродный след — это совокупность выбросов парниковых газов (углекислый газ, метан и другие) в результате какого‑то действия. Скопление этих газов в атмосфере способствует парниковому эффекту, из‑за которого растет температура на Земле, вследствие чего случаются такие природные бедствия как пожары, засухи и наводнения.
Когда мы слышим о жутких выбросах вредных веществ в атмосферу, то обычно сразу вспоминаем промышленные заводы или автомобильные выхлопы. Действительно, самые вредные сферы и индустрии, выбрасывающие больше всего парниковых газов — это производство тепла и электроэнергии (25%), сельское хозяйство (24%), промышленность (21%) и транспорт (14%). Но на самом деле практически все наши повседневные дела тоже оставляют свой углеродный отпечаток на планете, будь то поездка на работу, покупка вещей или поиск рецепта «Мимозы» в «Гугле». За каждым нашим будничным действием стоит определенный объем выбросов парниковых газов. Например, исследователи подсчитали, что на один поисковой запрос в «Гугле» приходится 0.2 г CO2, минутный скролинг ленты в инстаграме обойдется нашей планете в 1,5 г СО2, а за час созвона с включенной камерой выделяется до 1 кг углекислого газа.
Зачем мы это посчитали?
Чтобы наглядно показать, что такое углеродный след, мы посчитали, какое количество углекислого газа выделилось пока мы создавали этот проект. За примерно 115 часов работы наша команда потребила около 2306,07 кВт электроэнергии. Наш углеродный след от потребления электроэнергии составил:
2.31 кг СО2
Но это лишь малая часть выбросов, которые нам удалось подсчитать. Наши рабочие места, их отопление, телефоны, диктофоны и даже выпитые чашки кофе за время работы — точно также имеют свой углеродный след. Это действительно тяжело представить, но каждое нерациональное использование ресурсов, приближает нас к экокатастрофе в виде глобального потепления и влияют на это не только крупные корпорации, но и каждый человек в отдельности. Узнать, какое количество тонн СО2 в год производите лично вы, можно с помощью калькулятора Гринписа.
Как вы можете сократить свой углеродный след?
Покупайте качественные вещи или технику, которыми будете пользоваться долго. Чем дольше вы пользуетесь каким‑то предметом, тем больше «окупается» его экослед.
Замените одноразовые вещи на многоразовые.
Не забывайте отключать свет, если он вам не нужен и доставать зарядные устройства из розеток. Замените все лампы в доме на светодиодные, они потребляют меньше электроэнергии.
Если есть возможность передвигаться на общественном транспорте вместо личного — используйте ее.
При производстве красного мяса в атмосферу выбрасывается огромное количество парниковых газов. Вы можете подключаться к акции Meat Free Monday и отказаться от мяса по понедельникам или выбирать мясо с более низким углеродным следом (курицу или рыбу).
Перед походом в магазин обязательно составляйте список, чтобы избежать импульсивных покупок. Старайтесь брать еды ровно столько, сколько вам нужно. Переедание никому не идет на пользу — ни вам, ни нашей планете.