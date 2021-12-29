Любой спор об окружающей среде в интернете влияет на саму окружающую среду. Используя технику, вы оставляете так называемый «углеродный след». Мы посчитали, как этот спецпроект повлиял на окружающую среду, объясняем, почему важно считать «углеродный след» и как его сократить.

Что такое углеродный след?

Углеродный след — это совокупность выбросов парниковых газов (углекислый газ, метан и другие) в результате какого‑то действия. Скопление этих газов в атмосфере способствует парниковому эффекту, из‑за которого растет температура на Земле, вследствие чего случаются такие природные бедствия как пожары, засухи и наводнения.

Когда мы слышим о жутких выбросах вредных веществ в атмосферу, то обычно сразу вспоминаем промышленные заводы или автомобильные выхлопы. Действительно, самые вредные сферы и индустрии, выбрасывающие больше всего парниковых газов — это производство тепла и электроэнергии (25%), сельское хозяйство (24%), промышленность (21%) и транспорт (14%). Но на самом деле практически все наши повседневные дела тоже оставляют свой углеродный отпечаток на планете, будь то поездка на работу, покупка вещей или поиск рецепта «Мимозы» в «Гугле». За каждым нашим будничным действием стоит определенный объем выбросов парниковых газов. Например, исследователи подсчитали, что на один поисковой запрос в «Гугле» приходится 0.2 г CO2, минутный скролинг ленты в инстаграме обойдется нашей планете в 1,5 г СО2, а за час созвона с включенной камерой выделяется до 1 кг углекислого газа.