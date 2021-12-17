«Афиша Daily» поговорила с Эриком Райхельтом, 32-летним путешественником из Дрездена, который однажды решил оставить работу, продать свой BMW и отправиться в путешествие на УАЗе. Эрик рассказал нам, что заставило его изменить свою жизнь и как он влюбился в российский автомобиль.

Первые приключения с рюкзаком История моих путешествий началась в 2017 году. У меня была отличная работа менеджером в магазине известного бренда, BMW и большая квартира, в которой я жил один. Всего было более чем в достатке, и я никогда не думал, что смогу жить по-другому, ведь мне все нравилось! Но все изменилось, когда у меня появилась девушка. Со своей бывшей возлюбленной я познакомился, когда она пришла к нам в магазин. У нас завязались отношения. Однажды она поделилась, что хочет путешествовать автостопом по Азии. Для меня это звучало слегка дико, ведь я никогда ничего подобного не делал. Обычно ездил в туры «все включено» на Майорку, а с рюкзаком никогда не путешествовал. У меня была самая обычная нормальная жизнь, потом появилась она, и все перевернулось с ног на голову. И хотя моя бывшая девушка тоже никогда раньше так не жила, ей очень хотелось попробовать. Я ее очень любил, поэтому согласился на авантюру. Мы вместе изучали новую жизнь и новые возможности. Выяснилось, что мне это подходит. Сперва мы съездили в отпуск во Вьетнам только с рюкзаками, потом исследовали другие страны и постепенно стали привыкать к жизни в дороге.

Однажды она сообщила, что ей нужно переехать в Токио по работе. Мы пытались понять, как же нам дальше выстраивать отношения, пока в один из дней — как сейчас помню, это было 4 апреля 2017-го — она не позвонила мне и не сказала, что увольняется. «Поехали в путешествие!» — предложила она. Я сидел в своем офисе и думал, как же быть дальше. Попытался попросить у начальника отпуск на несколько месяцев, но мне его, конечно, не дали. Тогда я подумал: была не была — и тоже уволился. Это было сложное решение, но желание открывать для себя мир все же победило. И вот пару месяцев спустя мы уже проехали от Дрездена до Бали, ни разу не воспользовавшись самолетом, перемещались только автостопом, автобусом, поездом и даже пешком. Это было лучшее время в моей жизни, которое полностью перевернуло мою картину мира. Перед тем как уехать, я продал свою машину, сдал квартиру, а вещи оставил у друга, потому что все это мне оказалось не нужным. Сытая, комфортная жизнь — это здорово, но ведь это ощущение не длится постоянно, рано или поздно тебе все сложнее удовлетворить потребности, ты тратишь больше денег на вещи.

Поэтому длительное путешествие казалось таким освободительным и, несмотря на трудности, приятным.

Первая встреча с «буханкой» За первые три месяца мы проехали Россию на поезде по Транссибирской магистрали, побывали во многих местах, от Москвы до озера Байкал, которое оказалось невероятно красивым. Должен сказать, что моя бывшая девушка, хоть и немка, свободно говорит по-русски, поэтому в России нам было легко. Но смотрели на нас странно: двое блондинистых европейцев едут через всю страну поездом в третьем классе. Деньги на первый класс у нас были, но нам не хотелось их тратить, потому что нам нужен был новый опыт. Мы все время останавливались в недорогих отелях, ели в забегаловках и выбирали самый дешевый транспорт. И это принесло нам большое удовольствие, ведь мы наслаждались тем, что нас окружало, и людьми, которые нам встречались, а не какими‑то роскошными гостиницами. В этом же путешествии мы впервые увидели УАЗ. Поехали на экскурсию, а она как раз проходила на этих машинах. Не то чтобы я с ходу положил на него глаз, у меня точно не было никаких планов относительно УАЗа. Я ничего про него не знал, но машина выглядела машина прикольно, слегка напоминала фургон «фольксваген». На экскурсии мне разрешили провести небольшой тест-драйв. Ничего особенного, показалось мне тогда. Не думал, что в скором времени я вернусь к «буханке» и мы будем вместе создавать чудесные воспоминания.

После этого длинного путешествия мы вернулись в Германию, и мне тут же захотелось снова отправиться в путь, но на этот раз в своем фургоне. Моя девушка была категорически против путешествий на машине, ей казалось, что это уже не тот же уровень свободы, что с рюкзаком. Когда она в конце концов сдалась, ее единственным условием было купить «буханку» и ничего больше. Она училась в Петербурге и очень сильно любит Россию, русских людей, вашу культуру и литературу. Поэтому ей хотелось прожить этот опыт именно на российской машине. Я нашел хорошее предложение в интернете, через пару дней улетел в Петербург, а две недели спустя вернулся оттуда с уазиком. Это был 2018 год. Я купил машину с пробегом в 20 000 км, она была в хорошем состоянии, но нуждалась в небольшом ремонте. Здесь, в Дрездене, есть отличная мастерская, работники которой знают все о русских машинах. Все запчасти у моей «буханки» оригинальные, правда, некоторые пластиковые детали мы заменили на металлические, в остальном все оставили как есть.

Внутри я все поменял: поставил кровать, маленькую кухоньку, есть даже вода для походного душа и мини-бар. В машине, если нужно, можно даже жить.

Во время путешествия я так и делал, только изредка останавливался в специальных лагерях, и то потому, что был вынужден. Например, в Хорватии нельзя просто остановить машину и спать в ней, надо заехать на определенную стоянку. В остальное время я никогда не пользовался отелями — моего фургона более чем достаточно.

Большое путешествие на русском уазике В свое большое путешествие на «буханке» я отправился в прошлом августе. Всего в дороге был чуть больше года и проехал 33 000 км и 13 европейских стран. Я потратил 5000 евро на топливо и около 2000 евро на ремонт. Вопреки ожиданиям некоторых, в «буханке» довольно комфортно. Наверное, не так комфортно, как в «мерседесе» или «фольксвагене», но все же здорово. Вообще УАЗ становится популярным в Германии, такими автомобилями торгует все больше автодилеров. Кто бы мог подумать, что немцы сядут за руль такой машины. Дело в том, что в ней много места и она недорогая. Здесь, в Германии, новый УАЗ можно купить за 20 000 евро, в России — примерно за 10 000. За эти деньги ты получаешь полноприводный вездеход, ничего подобного среди наших машин найти нельзя. Думаю, поэтому «буханка» так популярна. Большой плюс в том, что в ней мало электроники и у нее довольно простое устройство, так что, в случае чего, ты можешь сам что‑то починить. Ну и мне кажется, она выглядит стильно.

У нас в Германии есть большое сообщество владельцев УАЗ. Бывает, что некоторые люди покупают эти машины, а через пару месяцев продают, потому что такой автомобиль не для них. С ним действительно надо быть терпеливым. На нем невозможно ехать слишком быстро, а еще может быть такое, что вчера ты был в мастерской, что‑то починил, а завтра все опять сломалось — русская рулетка. Всегда надо держать в уме, что машину стоит периодически проверять самостоятельно. До того как я ее купил, я ничего не понимал в ремонте автомобилей, сейчас могу какие‑то несложные вещи починить сам. В путешествии в основном мне улыбалась удача, было пару неудобств, но ничего серьезного. Например, через две недели с начала пути у меня возникла проблема с выхлопной трубой, а новую оригинальную трубу достать не так‑то просто. Один знакомый, который тоже водит УАЗ, посоветовал мне своего товарища-механика. У механика, представьте себе, тоже была «буханка». Он не мог заказать для меня новую трубу, потому что ждать пришлось бы несколько недель, но он отдал мне свою! Так что я бы сказал, что друг без друга, без людей, которые разделяют один интерес к этой машине, отправиться в такое приключение было бы сложнее . В другой раз я встал на трассе. Топливомер в моем УАЗе не работает как нужно и показывает только половину бака или меньше, поэтому сложно понять реальный уровень топлива. И вот я не уследил и встал посреди дороги. Это было в Северной Македонии, так что ничего страшного не случилось, я просто прогулялся до заправки. В Германии это было бы нереально: вот так стоять на шоссе у нас нелегально. Однажды я застрял в песке на пляже, пришлось спускать давление в шинах, но ничего, вылез. Это небольшое неудобство, зато перед этим у меня был шанс ночевать прямо в десяти метрах от моря под звездным небом.

Самое волшебное в такой жизни — это то, что ты едешь куда хочешь, «буханка» отлично справляется с бездорожьем, в отличие от большинства наших машин. А те из наших, которые способны на такие же трюки, стоят в десять-двадцать раз дороже.



Как путешественник ты с УАЗом должен быть терпелив и помнить, что суть не в комфорте, а в приключении. Да, я полностью поменял жизнь, и теперь постоянно где‑то в дороге, но по «нормальной» жизни не скучаю. Может быть, в будущем снова осяду, но сейчас для меня важнее всего свобода делать то, что хочется и не тратиться на аренду, страховку и вещи. Да, в путешествиях я скучаю по семье и друзьям, но я ведь всегда могу вернуться. Сейчас я пока в Германии, недавно приехал. Живу у друга на диване. Скоро поеду в Австрию, буду работать сезон в отеле. По-моему, это самый лучший способ заработать и заодно покататься на лыжах. В следующем году я снова планирую тур, но еще масштабней. Может быть, в Африку или Центральную Азию, пока не решил.