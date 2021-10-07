Ксении 25 лет, в июне этого года она оставила свою прежнюю жизнь в Петербурге и вместе со своим компаньоном, псом Басти, начала путешествовать в автодоме по России. Мы узнали у девушки, как она решилась на такую авантюру, зачем месяц прожила на необитаемом острове и не страшно ли ей ездить по стране в одиночку.

О решении путешествовать в одиночку До путешествий я жила в Петербурге, где последние два года занималась графическим моушен-дизайном. Решиться уехать помогло то, что я не привязана к офису. Сфера дизайна предполагает удаленную работу, поэтому можно выполнять заказы и преподавать основы дизайна, видеомонтажа и обработки из любой точки мира. Сейчас я веду свой онлайн-курс для 450 студентов. Меня всегда привлекали истории людей, которые все бросили и начали изучать мир в одиночку, дикарем. В детстве я часто смотрела передачи про такие путешествия по телевизору, а потом и на ютьюбе. Еще одна причина, почему поехала одна, — не встретила человека, который разделял бы мои взгляды на мир. До этого у меня был алкоголизм, и моя жизнь состояла из цикла «от бутылки до бутылки». Все, что происходит сейчас, — в новинку. Но я путешествую с июня, и за четыре месяца я получила столько опыта, что кажется, будто жила так всегда. Я начала вести социальные сети два с половиной года назад: делилась тем, как тяжело проходят ломки после отказа от алкоголя. На меня стали подписываться, и я решила продвигать свои аккаунты, хотя раньше никогда не планировала быть блогером.

Конечно, перед поездками я волновалась, но не из‑за самих путешествий: боялась передумать или пожалеть. Готовилась долго, примерно полгода ежедневно изучала путешествия по России, смотрела видео тех, кто уже несколько лет живет в автодомах. Благодаря их советам подобрала себе транспорт, составила примерный маршрут и была уверена, что все получится. Опыт бывалых путешественников дал все необходимые знания: что нужно для обслуживания автодома, какие могут быть неприятности и поломки, к чему стоит готовиться. Еще была первая тестовая поездка — отправилась в автодоме в Ленинградскую область.

Сначала близкие отнеслись к моей идее скептически. Говорили: «Ах, боже, ты передумаешь через пару дней». Но когда увидели, что я серьезно этим интересуюсь и месяцами говорю только про автодома, то поняли, что обратного пути нет, и поддержали. Единственное, о чем они меня попросили, — всегда быть на связи. Мама и бабушка верили, что у меня все получится, и радовались, что я буду жить так, как они сами мечтали. Мама всегда хотела много путешествовать, но работа преподавательницей на протяжении 20 лет не позволяла ей вести такой образ жизни, как у меня. Я каждый день переписываюсь с мамой, кроме моментов, когда у меня нет связи, но я всегда предупреждаю ее о таком. Если еду по неизвестной и опасной, как мне кажется, дороге, то раздаю ей геопозицию, чтобы она видела мое передвижение. Мама всегда точно знает, где я нахожусь.

Про жизнь на необитаемом острове

Я долго смотрела разные тревел-блоги про путешествия по островам и шхерам (архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов. — Прим. ред.) России, вдохновилась ими и подумала: «Почему бы не поехать?» Если уж начинать изучение страны, то, наверное, красочно и масштабно. Я жила на двух необитаемых островах, на последнем даже задержалась на целый месяц. Чтобы до него добраться, я нашла лодку в аренду и за отдельную плату попросила владельца меня отвезти. Взяла его контакты, чтобы попросить забрать меня или привезти что‑то из ближайшего города.

Идея остаться на острове подольше мне показалось классной, я подумала, что, возможно, так получится достичь каких‑то творческих успехов. В итоге я уединилась и настолько поверила в себя, что поняла: поездки в автодоме будут детским лепетом по сравнению с месяцем на необитаемом острове. Сложности в первую очередь были из‑за еды, потому что она имеет свойство заканчиваться. Я постоянно просила владельца лодки отвозить меня с моим псом Басти за продуктами.

Еще на острове было плохо со связью. Мне приходилось идти на самую высокую точку, вскарабкиваться на камень и держать телефон над собой, чтобы поймать хотя бы 3G.



Но когда приближалась ночь, все вокруг выглядело таким невероятным, будто я героиня книги.

Подробности по теме «Продали все, что было, и уехали»: история семьи, путешествующей по России в автодоме «Продали все, что было, и уехали»: история семьи, путешествующей по России в автодоме

Про поездки в автодоме по России

Самое большое заблуждение — считать, что достаточно просто сесть в автодом и поехать. Это полноценная работа. Автодом нужно постоянно заправлять водой, бензином, обеспечивать электричеством с помощью солнечных панелей или бензогенератора, находить ровные места для кемпинга. У меня не было завышенных ожиданий — понимала, что все это нелегко.

Мои дни делятся на два типа: когда я с утра до вечера в дороге и когда я на длительных остановках — работаю, гуляю, провожу прямые эфиры. Выбираю маршруты с помощью видео на ютьюбе. Изучаю возможные места, сложности во время кемпингов и на дороге. Я была в тундре, в степях ближе к югу, но тайга останется в моем сердце навсегда. Именно там осознаешь, что по сравнению с природой ты лишь маленький человек. Ну и конечно, там незабываемые запахи. Главное правило нахождения в тайге — нигде не оставлять еду. Желательно даже не готовить вечером или в сумерках, потому что лесные обитатели могут прийти на запах. Конечно, в тайге опасно, потому что можно встретить диких животных: я несколько раз видела медведей, лис, лосей, кабанов. В такие моменты очень радуюсь, что у меня есть Басти, потому что звери боятся лая. При этом самое яркое воспоминание — путешествие в село Териберка. Когда я приближалась к краю земли, так называют это село, то увидела сопки. Думала, что в Мурманской области и на севере в принципе нет горной местности, но ехала и вдруг увидела перед собой огромные скалы. Мне не хватит слов, чтобы описать эмоции, которые вызывает Териберка. Это настолько уникальное и волшебное место, где, прогуливаясь по берегу Баренцева моря, можно увидеть косатку . Я нечасто общаюсь с местными жителями, обычно просто спрашиваю маршрут или кемпинг. Еще не было такого, чтобы мне отказали, промолчали или прошли мимо. Люди всегда очень доброжелательны и помогали, где бы я ни была.

О поздках вместе с собакой Басти — мой самый главный компаньон, я взяла его из приюта. До покупки автодома мы с мамой время от времени там волонтерили: приходили гулять с собаками, привозили корм и ухаживали за ними. В какой‑то из дней я увидела щенка в корпусе для пожилых собак. Оказалось, его готовили к кастрации. Я влюбилась в него и забрала домой: не планировала делать это так быстро, но Басти решил все за меня. В дороге с ним не было особых сложностей, кроме того, что он первое время непроизвольно ходил в туалет из‑за смены обстановки, но это прошло. Я считаю, собаки не бывают трудностью, есть только люди, которые не умеют находить к ним подход. Первый раз ему было очень сложно сесть в автодом, он переживал, а потом сам начал везде ходить, запрыгивать. Никогда не жалела, что взяла Басти с собой. Ему нравятся поездки, а множество новых запахов — настоящий собачий рай.

Про путешествия в одиночку и безопасность Меня часто спрашивают, не боюсь ли я путешествовать в одиночку. Если бы мне было страшно, одиноко или не по себе, то я бы не продолжала так жить. Но я, например, не остаюсь на кемпинг в людных местах, потому что это опасно. Животные не подойдут к тебе, если ты не будешь проявлять агрессию или провоцировать. От человека же можно ожидать что угодно. Из средств самозащиты есть только газовый баллончик, но планирую приобрести более серьезное средство — пневматический пистолет.

Был случай, когда меня выследил незнакомец. В тот раз я остановилась около Петрозаводска, но не по своему желанию — сломался автодом. Жила в нем ночью, а днем, во время ремонтных работ, уходила в лес проводить стримы в тиктоке. В один из дней, в прямом эфире, подписчик написал мое точное местоположение. Я очень испугалась, но проигнорировала его. Через некоторое время Басти начал громко лаять и нападать на кого‑то в кустах. Сначала показалось, что там дикое животное, потому что он никогда не кидается на людей. Но, присмотревшись, поняла, что в кустах на четвереньках сидел человек. Тогда, в состоянии аффекта решила, что это просто грибник. Начала быстро отходить и подумала: «Странно, разве он сидел бы на корточках в кустах и без корзинки?» Я забрала Басти, а незнакомец продолжал сидеть и смотреть на нас. Если бы это был адекватный человек, то, скорее всего, попросил бы отогнать собаку. В итоге у входа в лес стояла его черная машина, багажник которой был направлен в сторону леса. Но, если отвечать на вопрос, безопасно ли путешествовать по России в одиночку, то я скорее скажу да. К счастью, это был единственный подобный случай.

Про комьюнити и сексизм Я бы не сказала, что в России есть комьюнити людей, путешествующих в автодомах. Часть знакомы между собой, и есть карты кемпингов, но все совсем не как в Европе или Америке, где можно даже остановиться в городе из автодомов. Я не думаю, что такой образ жизни дается женщинам сложнее, чем мужчинам. Мне очень неприятно, когда в комментариях пишут: «Ты не можешь путешествовать одна, потому что ты не мужчина». Нет, это так не работает. Каждый может это делать, главное — иметь желание. Часто сталкиваюсь с сексизмом, но он скорее «диванный» и касается комментариев в соцсетях. Почему‑то люди считают нормальным вместо поддержки оскорбить, нагрубить или обесценить достижения девушки, которая путешествует одна. Ни разу не видела аргументированной позиции по этому поводу. Обычно это необоснованные высказывания, которые заканчивались словами: «я так сказал», «я такого не видел».

К сожалению, в России недостаточно толерантное общество — меня поддерживает только молодое поколение. Но я безмерно рада, что оно растет таким свободным и открытым.



В реальной жизни я не сталкивалась с угрозами или сексизмом, все это остается в интернете. Мне, наоборот, говорят, что путешествовать самостоятельно классно, спрашивают, где можно посмотреть мои видео. Еще иногда нас с Басти узнают и подходят фотографироваться. Популярность — это скорее плюс, я встречаю много подписчиков, мне приятно, что каждый рад помочь или угостить Бастика. А также, имея большую аудиторию, ты становишься более ответственным за свои слова. Именно так я и решила делиться своей историей про алкогольную зависимость, а позже и про путешествия. Знала, что если расскажу, то не смогу сдаться и не сдержать слово . Если говорить о масштабных планах на год, то планирую приобрести новый американский прицеп, потому что мой английский, к сожалению, очень хлипкий и не приспособлен к российским дорогам. Ему уже 18 лет, он на последнем издыхании. А после покупки собираюсь поехать в путешествие по Европе.