Поговорили с врачом-офтальмологом Александром Родиным о том, какие есть методы лазерной коррекции, можно ли делать ее до родов и какие бывают противопоказания.

Александр Родин Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук

Что такое лазерная коррекция и какой она бывает? Лазерная коррекция зрения — операция на роговице глаза, позволяющая изменить ее форму так, чтобы лучи в оптической системе приходили точно на сетчатку, а не рассеивались. Это нужно, чтобы исправить недостатки зрения, например, близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия) и астигматизм. Лазерная коррекция развивалась постепенно, и сейчас некоторые клиники все еще используют старые способы: ФРК (первая методика исправления зрения при помощи ультрафиолетового газового лазера. — Прим. ред.) и LASIK (сочетание микрохирургического воздействия и ультрафиолетового газового лазера. — Прим. ред.). На практике клиники, работающие на приборах предыдущего поколения, почти всегда выбирают LASIK, а ФРК — все реже, поскольку заживление глаз после него происходит медленнее. Самыми современными приборами считаются Femto LASIK и SMILE, но они очень дорогие и не все клиники [в России и за рубежом] могут приобрести их. При Femto LASIK используют два лазера: один с идеальной точностью делает срез роговицы, а второй формирует поверхность, которая преломляет свет. SMILE — современная технология с одним лазером нового поколения. Я рекомендую SMILE тем, кто занимается спортом и имеет риск травмы глаза, а также людям с ярко выраженной сухостью при ношении контактных линз. При SMILE глаз более устойчив к травме, чем после LASIK или Femto LASIK. Кроме того, так меньше нарушаются тонкие нервные сплетения в ткани роговицы, которые отвечают за ее чувствительность и регулируют секрецию слезы. Таким образом, после операции реже появляется дискомфорт в виде ощущения рези и «песка в глазах», которые бывают в первые сутки после коррекции. Иногда менее выраженные симптомы, такие как небольшая резь и туман, присутствуют дольше, поэтому около месяца после операции нужно использовать увлажняющие капли.

Как проходит операция? Диагностика перед операцией занимает почти два часа. На первом этапе делают несколько тестов для проверки оптики и мышц глаз, внутриглазное давление. На втором получают с помощью нескольких сканеров трехмерную модель роговицы. На третьем расширяют зрачок и проверяют сетчатку. За несколько дней до диагностики не рекомендуется пользоваться контактными линзами, поскольку они влияют на показатели толщины и структуры роговицы. По результатам этих проверок хирург выполняет индивидуальный расчет параметров операции и обсуждает ожидания с пациентом. Бывает, что мы рекомендуем отложить операцию либо отказываем в ней, если если риски для здоровья. Если все хорошо, то в день операции пациенту еще раз проверяют зрение. Врач рассказывает, как себя вести и какие могут быть ощущения. Боли при операции нет, поскольку применяют сильные анестезирующие капли. Хирург выполняет манипуляции под микроскопом с лазером и инструментами, а пациент лежит и видит огоньки, которые отличаются в зависимости от оборудования. Говорить с врачом можно, а вот поднимать руки к операционному полю нельзя. По окончании пациенту выдают увлажняющие капли, которыми нужно пользоваться неделю. Через пару часов он проходит осмотр и едет домой. Мы обязательно приглашаем на проверку зрения на следующий день, через неделю и через месяц после операции. Чаще всего через день-два пациенты уже ведут обычный образ жизни, отвлекаясь лишь на закапывание капель. В операционной всегда присутствуют не только хирург и медицинская сестра, но и инженер, отвечающий за профилактику сбоя компьютеров, лазеров и электромеханических микроприборов. Оборудование проходит плановые проверки, а лазеры калибруются перед каждой операцией. Все подключено к резервным батареям, обеспечивающим бесперебойное функционирование в течение нескольких часов.

Лазерную коррекцию можно делать всем? Какие есть противопоказания? Желательно делать ее после 18–20 лет, когда рост глаза закончен, и примерно до 40 лет . С 20 до 40 лет у большинства людей зрение не меняется, и его легко исправить лазерной коррекцией. До 18 лет глаз растет, поэтому, если сделать операцию раньше, с большой долей вероятности придется повторять ее. После 40–45 лет зрение ухудшается: чаще всего возникают трудности при чтении, связанные с потерей гибкости хрусталика, и результат от операции не сохранится на всю жизнь. Еще лазерная коррекция может не подойти людям с очень тонкой роговицей, поэтому нужно отталкиваться и от анатомических особенностей глаз. В целом современные лазеры позволяют корректировать практически все аномалии зрения. Мы можем отказать в лазерной коррекции, потому что всегда рассчитываем параметры операции для долгосрочного, стабильного эффекта и сохранения прочности роговицы, а [эти показатели] индивидуальны. Иногда при близорукости более –10.0 и даже при меньших значениях приходится проводить другую коррекцию — имплантацию внутрь глаза специальных интраокулярных линз, похожих на контактные. Они помогают улучшить зрение даже при самой большой степени близорукости (–20.0 и выше), поскольку меньше зависят от параметров роговицы глаза. Еще, в отличие от лазерной коррекции, у хирурга есть возможность извлечь линзу, но тогда близорукость вернется. У лазерной коррекции зрения наименьший процент осложнений, если сравнивать с любой другой операцией в офтальмологии, например, по удалению катаракты. К счастью, врачи умеют справляться почти со всеми из них. Избежать проблем помогает детальная диагностика. Обсуждение индивидуальных особенностей и данных проверки позволяет снять тревогу пациентов по поводу коррекции и реабилитации. У хирургов нет плана по количеству операций, поэтому есть возможность рекомендовать людям наблюдение, дополнительное обследование или альтернативу лазерной коррекции зрения.

Серьезные осложнения и необходимость дополнительного лечения чаще всего возникают, если вскоре после коррекции человек коснулся глаза и повредил оперированную поверхность либо заболел инфекционным заболеванием.

Правда, что лазерную коррекции нужно делать до планирования беременности? У этой информации нет научных подтверждений — делать операцию можно и до, и после родов . Не рекомендуется лишь делать ее во время беременности. Добавлю, что в России, в отличие от других стран, внимание офтальмологов к беременным несколько преувеличено. Женщины и правда, как и все, должны регулярно видеться с окулистом, но не из‑за требований женской консультации, а для профилактики. Тогда все проблемы, например, разрывы сетчатки (у некоторых беременных женщин сетчатка глаз может быть истончена. — Прим. ред.), можно исправить заранее, а не во время беременности, когда не все лекарства можно использовать и заниматься лечением несколько сложнее.

Почему врачи-офтальмологи носят очки и не делают себе лазерную коррекцию? К лазерной коррекции зрения нет показаний, это не лечебная процедура . Люди самостоятельно решают, делать ли им операцию или носить контактные линзы или очки, которые для многих служат сложившимся элементом внешнего образа и стиля. Также есть фактор возрастного снижения зрения после 40 лет, и в таком случае многим, в том числе офтальмологам, удобнее продолжить носить очки или контактные линзы. Офтальмологи — такие же люди, и каждый принимает решение для себя, но я знаю как минимум четырех коллег, которые сделали лазерную коррекцию и не жалеют о своем решении.