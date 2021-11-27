В издательстве «Бомбора» выходит книга «Фууу, какое тело» Адама Кея, в которой он простыми словами объясняет, как функционирует наш организм от клеток кожи до молекулы ДНК. Мы прочитали ее и составили тест, пройдя который вы можете узнать много нового о своем теле.
Ученые утверждают, что у всех людей на планете есть сходства в ДНК. Насколько процентов мы все одинаковые?
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Мы часто слышим, что человек использует лишь 10% своего мозга. Это правда или миф?
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Какая из частей тела отвечает за равновесие?
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Откуда берутся все новые клетки крови?
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Человек рождается с более чем 300 костей, но сколько их будет к совершеннолетию?
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С какой скоростью наши нервы передают сигналы?
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Какие клетки размножаются быстрее всех?
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Какое количество запахов человек может различать?
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Какая общая длина всех капилляров, вен и артерий в человеческом теле?
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Говорят, что ученые отправили в космос резервные копии человеческой ДНК на случай уничтожения Земли. Это так?
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