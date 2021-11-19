Мы поговорили с врачом Самвелом Апресяном о состоянии российской стоматологии сегодня, самых популярных медицинских процедурах и их целесообразности, а также о главных страхах пациентов и мифах вокруг лечения зубов.

Самвел Апресян Стоматолог, доктор медицинских наук, профессор РУДН, президент Ассоциации цифровой стоматологии

О состоянии стоматологии вчера и сегодня — Очень часто советскую стоматологию называют карательной. В чем это проявлялось и почему она выглядела именно так? — К большому сожалению, у многих пациентов, да и у стоматологов, боязнь лечения зубов связана с пережитками советского прошлого. Еще тридцать-сорок лет назад не только уровень стоматологии, но и медицины в целом кардинально отличался от сегодняшнего. Многие вещи, например лечение без анестезии, бормашины с их характерным запахом и звуком, вызывали боль у пациентов, и воспоминания о ней до сих причиняют дискомфорт. Врачи применяли токсичные вещества, к примеру, мышьяк [c помощью которого удаляли зубной нерв] и другие препараты, которые сегодня признаны нецелесообразными и опасными. На тот момент эти методы лечения казались прогрессивным, причем это касалось не только СССР, но и других стран. Так, амальгамовые пломбы (создаются из сплава ртути и других металлов. — Прим. ред.), которые в Советском Союзе ставили повсеместно, до сих пор применяют в США, хотя существует много исследований, доказывающих, что в их составе есть вредные вещества.

— Золотые коронки — что это было? — Люди хотели продемонстрировать свою состоятельность и статус, отсюда и мода на золотые коронки. Золото — один из самых благоприятных для человеческого организма материал, который практически не выделяет вредных веществ. Но вопрос в другом: в чистом виде золото не применяли, а использовали его сплавы с другими металлами. Также многие, у кого не было возможности сделать себе золотые коронки, ставили штампованные металлические коронки желтого цвета. Сегодня стоматологи все чаще отказываются от таких конструкций и стараются заменять их на цельнокерамические. Уже доказан вред металла для слизистой оболочки ротовой полости и твердых тканей зуба, плюс у многих пациентов проявляется его непереносимость в виде аллергических реакций.

К сожалению, реалии таковы, что далеко не все пациенты в России могут позволить себе не то что цельнокерамические, но и металлокерамические конструкции. Поэтому многие до сих пор устанавливают себе штампованные металлические коронки, потому что они самые дешевые.

— А когда вообще стоматология в России начала меняться и приходить к более цивилизованной форме? — Нельзя сказать, что рывок в развитии стоматологии произошел в конкретную дату. До сих пор во многих городах проводятся процедуры, от которых отказались во всем мире : то же изготовление штампованных коронок или использование нейлоновых зубных протезов, которые изначально придумали в США в качестве временных конструкций на период хирургических процедур. У нас же эти протезы позиционируются как постоянные, причем они достаточно дорогие (стоимость нейлонового протеза в Москве начинается от 20 тыс. рублей. — Прим. ред.). В целом развитие российской стоматологии началось с 2000-х, когда к нам стали приезжать иностранные лекторы, наши врачи перенимали от них знания и передавали своим коллегами. Тогда же начало открываться больше российских стоматологических учебных центров. Все это привело к тому, что сегодня уровень российских стоматологов в большинстве своем как минимум ничем не уступает уровню иностранных. — Как вы думаете, можно ли хорошо вылечить зубы в государственной поликлинике? — Неправильно делить клиники на государственные и частные, нужно говорить про врачей. В государственных поликлиниках работает большое количество высококвалифицированных специалистов, и такое же количество непрофессиональных стоматологов есть и в частных кабинетах. Оказание качественной стоматологической помощи не зависит от формы организации медицинского учреждения. А вот от конкретного специалиста — да.

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Существуют проблемы с тем, что, если врач работает в государственной клинике, у него может быть не достаточного материального и технического оснащения для качественного предоставления услуг. Но смотреть нужно в первую очередь на репутацию учреждения, ориентироваться на рекомендации друзей, если такие есть. Я бы не советовал обращать много внимания на отзывы пациентов в интернете: плохие комментарии могут написать конкуренты, хорошие — сами же сотрудники клиники. Смотрите на уровень специалистов — их опыт, количество пройденных стажировок и мастер-классов, примеры работ, — это может помочь выбрать хорошую стоматологию. — Сколько на данный момент существует направлений в стоматологии и как понять, к какому конкретно врачу идти? — Чаще всего в каждой клинике врач первичной консультации — это стоматолог-ортопед. Он не только занимается коронками, винирами и протезами, но также комплексно консультирует пациента, ставит ему диагноз и назначает план лечения. После этого пациента, если нужно, автоматически направляют к смежным специалистам. Ортодонт занимается исправлением прикуса. Хирург проводит удаление или имплантацию зубов. Врач-терапевт лечит каналы, кариес и так далее. Специализация пародонтолога — лечение слизистых оболочек десен и профессиональная гигиена полости рта. Пациенту необязательно в этом разбираться, его задача — вовремя обратиться в стоматологическую клинику , а там ему помогут с нужным врачом.

Все, что нужно знать о гигиене, профилактике и лечении зубов — Чистка зубов у стоматолога — кому нужна, как часто и насколько вообще необходима? — Профессиональная гигиена полости рта нужна всем с момента прорезывания зубов. У нас очень слабо развита просветительская работа в данной области, и не все знают, что это — необходимая процедура. Существует ряд мягких и твердых зубных отложений, которые не поддаются чистке зубной щеткой в домашних условиях, в таком случае как раз помогает профессиональная чистка. Во время нее с помощью специальных насадок с ультразвуковым наконечником удаляются над- и поддесневые отложения (зубной камень), снимается налет, зубы покрываются специальным лаком, тем самым предотвращается возникновение дальнейших стоматологических заболеваний. Желательно проводить чистку раз в полгода , но у многих пациентов медленнее скапливается налет, и поэтому достаточно приходить на эту процедуру раз в год. Курящим же и пьющим много кофе пациентам чистка необходима раз в четыре-пять месяцев.

— Как понять, что нужно ставить брекеты? Что вообще такое неправильный прикус и действительно ли он так мешает человеку? — Понятие «правильный прикус» довольно обширное, но в основном оно касается правильного смыкания зубов. Считается, что при смыкании верхние зубы должны перекрывать нижние на одну треть. Неправильный прикус может быть причиной разной нагрузки сторон при жевании, соответственно, получится разное давление на височно-нижнечелюстной сустав. А когда одна сторона сустава подвергается нагрузке больше, чем другая, — это приводит к боли, щелчкам в челюсти и в дальнейшем к длительному сложному и дорогостоящему лечению. То, насколько смыкание правильное и нужны ли пациенту брекеты для исправления прикуса, подскажет врач-ортодонт. Сейчас люди гораздо чаще ставят брекеты, чем пятнадцать лет назад. Раньше считалось, что с ними нельзя нормально работать, общаться с людьми, а сегодня брекеты, можно сказать, вошли в моду . Кроме того, существуют лингвальные брекеты, которые устанавливаются на внутреннюю поверхность зубов, и они вообще незаметны для окружающих.

Но после снятия брекетов обязательно нужна фиксация результата: для этого пациенты носят либо специальную капу, либо клеят ретейнер с внутренней поверхности зубов. Без этого зубы могут начать съезжаться обратно.

— Что такое элайнеры и чем они отличаются от брекетов? Насколько они эффективны? — Элайнеры — это съемная прозрачная капа [для выравнивания зубов], обычно пациент снимает их для приема пищи. Элайнеры давно существуют на мировом и российском рынке, и они довольно популярны, это полноценная альтернатива брекетам. Все элайнеры изготавливаются по цифровому протоколу, то есть доктор с помощью компьютерной программы планирует, как будет происходить перемещение зубов. Самый предсказуемый, но и самый дорогой, на мой взгляд, вариант лечения — лингвальные брекеты. Элайнеры же я бы поставил на второе место, но лишь потому, что они требуют жесткой дисциплины со стороны пациента. Например, если он забудет надеть капу, это может привести к сдвигам в процессе лечения, из‑за чего сложно будет обеспечить гарантированный результат. — Можно ли ставить брекеты в зрелом возрасте, ну скажем, в 50? Какая вообще нижняя и верхняя граница у их установки?

— Недавно мы устанавливали брекеты 64-летней пациентке, так что верхней границы нет, как и нижней: все зависит от состояния зубов, показаний, желания пациента.

Единственный момент — брекеты ставятся на постоянные зубы, для маленьких пациентов, как правило, устанавливают специальные ортодонтические пластинки. — Сегодня мы видим повальное увлечение винирами — насколько это оправданно и так ли они нужны? — Виниры — это тонкие керамические накладки, которые крепятся на переднюю поверхность зубов. В большинстве своем они выполняют эстетическую функцию, перекрывая внешние дефекты, например, флюороз, тетрациклиновые зубы. В вопросе, поставить виниры или выровнять и отбелить свои зубы, мы опираемся на конкретные показания и желания пациента. Если у человека не только неправильный прикус, но и сами по себе зубы не той формы, которую он хочет видеть, мы прибегаем к винирам. Минус виниров, наверное, только в том, что приходится препарировать некоторое количество тканей зубов. Но в современной стоматологии сошлифовывается очень мало собственной зубной ткани. Учитывая, что виниры изготавливаются из чистой керамики, самым биосовместимым материалом для организма человека, срок их службы не регламентируется. Я знаю людей, которые двадцать лет носят одни и те же виниры, и все у них хорошо. Конечно, виниры могут сломаться, сколоться, тогда просто сошлифовывается старый и делается новый винир. Стоимость одного винира варьируется не только по регионам, но и в пределах одного города по клиникам. Цена за один винир может быть и 25 тысяч рублей, и 120–150 тысяч рублей. Все зависит от того, кто делает виниры, в какой клинике, из какого материала, потому что керамика тоже бывает разная. Многие в целях экономии изготавливают так называемые композитные виниры, которые делаются, по сути, из пломбировочного материала. Это более дешевая, но абсолютно недолговечная конструкция, раз в полтора-два года происходит усадка материала, так как он поглощает жидкость, слюну, и такие виниры меняются в цвете, так что пациентам приходится постоянно их полировать.

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— Между разными стоматологами идут споры: нужно ли удалять зубы мудрости или нет? Одни говорят, что эти зубы не несут никакой функции, другие — что удалять здоровый зуб или зуб, который поддается лечению, нецелесообразно. Может ли зуб мудрости как‑то пригодиться в будущем? — Зубы мудрости как аппендикс: если они есть и не беспокоят, не вызывают дискомфорта и не нарушают спокойствия соседних зубов, а ровно стоят в зубном ряду, то их оставляют. Если же они начинают смещать соседние зубы, подпирать их корни или уже на прорезавшихся зубах мудрости образовываются кариозные поражения, то их удаляют. Чтобы понять, что зубы мудрости не представляют угрозы, нужно регулярно посещать стоматолога. Потому что зачастую пациенты приходят, когда уже вовсю идут патологические процессы, единственным решением которых становится удаление зубов. Сохранять зуб мудрости «на потом» не имеет никакого смысла . Правда, из него можно сделать красивый амулет и носить на долгую память. О страхах, мифах и неграмотных специалистах — Сфера стоматологии заметно изменилась, если сравнивать с тем же прошлым веком, но почему россияне все равно так массово боятся стоматологов? Как побороть этот страх?

— Каждый пациент, который приходит к стоматологу, испытывает два чувства — страх, что будет больно, и переживание, что будет дорого.

Что касается страха перед болью: уровень сегодняшней стоматологии позволяет проводить все манипуляции максимально безболезненно. По поводу второго: тут, к сожалению, не все зависит от стоматологов. Лечение зубов завязано на целом ряде моментов — стоимости материалов, большинство из которых импортные, зуботехнических работ и так далее. Многие люди все еще оттягивают лечение до последнего, когда уже может быть больно и точно будет дорого. Очень часто пациенты приходят к нам с запущенным состоянием зубов, даже молодые 25–30-летние ребята. Я сам боюсь стоматологов. Тут не только страх боли, но и страх того, что нужно неподвижно сидеть час-полтора, а это сложно для неусидчивых людей. Но есть, конечно, стоматологи, которым я доверяю. Сейчас меня лечат врачи, которые учились когда‑то у меня в университете. Как только пациент находит того доктора, с которым у него будет полное взаимопонимание, все страхи постепенно исчезают. — Как отличить хорошего врача от непрофессионала? — Когда человек впервые приходит в какую‑то стоматологическую клинику, доктор должен доходчиво и подробно объяснить ему ситуацию, связанную с его полостью рта. Если консультация не вызывала доверия, то, конечно, необходима еще одна в другой клинике, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения пациента. Тут может сработать даже внутреннее чутье. Допустим, пациент всегда считал, что у него все идеально с зубами, а стоматолог говорит, что у него десять кариесов. Не так часто, но, к сожалению, случается навязывание услуг. Тут все зависит от компетентности и честности врача. — Какие самые распространенные мифы о лечении зубов вам приходилось слышать? И бывали ли какие‑то странные ситуации? — Например, убеждение в том, что отбеливание зубов вредно и его ни в коем случае нельзя делать. Загвоздка в том, что тут правило «дешево и хорошо» не работает. Если отбеливание стоит 25–30 тысяч рублей и кто‑то находит цену 8–10 тысяч рублей, это значит, что ему, скорее всего, проведут некачественную процедуру, потому что хорошие материалы для отбеливания стоят дорого. Многие пациенты все еще уверены, что народные средства помогают чуть ли не лучше, чем стоматологи. Если у вас гноится зуб, достаточно приложить лист капусты или кусок сала, и все пройдет — с такими явлениями мы сталкиваемся периодически. Такие народные методы могут привести к развитию необратимых осложнений. Вообще, во время консультации пациента нужно оценивать не только состояние его зубов, но и поведение, в каком‑то смысле мы выступаем психологами. У меня была пациентка, которая утверждала, что у нее с внутренней стороны чешется глаз, и поэтому у нее болит зуб.

Бывало и такое, что и суперклеем склеивали протезы, и даже выпавшие зубы пытались приклеить.

Но вне зависимости ни от чего любой человек, который нуждается в стоматологической помощи, должен ее получить. — Нужно ли чистить зубы перед приходом к стоматологу? Испытываете ли вы неприязнь к внешнему виду зубов или запаху изо рта? — Тот человек, который испытывает брезгливость от запаха или внешнего вида зубов, не пойдет в стоматологию. Он быстро понимает, что у него нет нет предрасположенности и тяги к этой профессии, и уходит из нее, чтобы не мучить ни себя, ни пациентов. Врач — это все-таки призвание. С другой стороны, каждый пациент должен уважать врача. Если пациент идет к стоматологу, перед приемом ему стоит почистить зубы. У нас в клинике в каждом туалете лежат одноразовые зубные щетки и пасты, если человек по каким‑то обстоятельствам не успел почистить зубы заранее. — И напоследок. Как вы думаете, можно ли сохранить зубы до глубокой старости, если за ними следить? — Во многом на это влияет генетика, но своевременное обращение к стоматологу однозначно увеличивает на это шансы. Я встречал людей, у которых в 60 лет свои хорошие, крепкие, белые зубы.