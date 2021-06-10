Несмотря на то что животные редко показывают, что у них болят зубы, им тоже нужен регулярный осмотр у стоматолога. Мы поговорили со специалистом о том, как и чем правильно чистить зубы вашим питомцам, ставят ли им брекеты и как часто нужно ходить к стоматологу.

Юлия Савина ветеринарный врач-стоматолог, руководитель ветеринарной клиники «Чеширский кот»

Зачем нужен ветеринарный стоматолог? Он нужен за тем же, зачем и обычный стоматолог: чтобы вовремя выявлять, лечить и профилактировать заболевания полости рта у животных. Я специализируюсь на собаках и кошках, но, например, у грызунов и зайцеобразных тоже часто бывают проблемы с зубами, просто немного другие. Ветеринарные стоматологи необходимы, и сейчас их больше, чем пять — десять лет назад, но, к сожалению, специалистов недостаточно. Чтобы стать ветеринарным стоматологом, необходимо получить высшее образование, поработать врачом общей практики и повысить квалификацию: учиться у других стоматологов, посещать мастер-классы или пройти стажировку.

Каким животным нужен стоматолог? Стоматолог нужен всем, у кого есть зубы . Как и среди людей, среди животных существуют те, кто не вылезает от стоматолога и у кого нет ни одного здорового зуба, и те, кто почти не обращается к врачу. Это зависит от генетической предрасположенности. У породистых животных чаще регистрируются проблемы, в том числе стоматологические. Но необязательно, что у такой собаки все будет плохо, а у дворняжки — хорошо. Еще есть индивидуальные и возрастные особенности. Чем старше животное, тему больше у него проблем с зубами. В домах питомцы живут дольше, чем на улице. Природой не предусмотрено, чтобы собаки и кошки жили по 15–20 лет. Соответственно, с возрастом у них начинают накапливаться заболевания.

Как понять, что у животных болят зубы? Если вы ходите на осмотры, то врач скажет вам об этом. Самостоятельно понять, есть ли у животного проблемы, бывает трудно. Часто владельцы говорят: «Ну он же спокойно ест — значит, зубы не болят». Но боль станет заметной только в запущенном случае, когда животное начнет вообще отказываться от еды. Бывает и так, что собаке нужно удалять много зубов, но она все равно ест и никак не показывает дискомфорт. Они почти не пользуются зубами, когда едят, у них практически отсутствует функция жевания. Они нужны им для охоты. Если животное живет на улице и добывает еду самостоятельно, то без зубов оно погибнет. А вот в квартирах они не нужны им по прямому назначению. Животные задействуют зубы, когда откусывают от большого куска пищи, но в домашних условиях делают это редко или вообще не делают.

Какие стоматологические проблемы бывают у домашних животных? Заболевания в основном те же, что и у людей, но частота встречаемости другая. Например, у кошек не бывает кариеса, а у собак — крайне редко . За 15 лет работы я сталкивалась с ним не больше десяти раз. У животных другие форма, строение зуба и система питания. Распространен пародонтит, резорбция корней зубов (утрата или растворение внутреннего дентина. — Прим. ред.), патологии прикуса, а у крупных собак, которые дерутся или играют, бывают переломы и вывихи зубов. Также возможны опухоли и патологии челюсти. Пародонтит возможен у животных уже в раннем возрасте. Основные причины — отсутствие гигиены полости рта, возраст и особенности породы. Чем меньше питомец, тем чаще и раньше возникают стоматологические воспалительные заболевания.

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Что такое идеальные зубы у собак и кошек? В ветеринарии нет понятия «идеальные зубы». Например, людям важно, насколько их зубы ровные и белые, а животным это все равно. Они не умеют делать логические выводы, и у них нет понятия красоты. И здесь возникает спорная ситуация. Многие хозяева относятся к питомцам как к вещам, потому что по законодательству домашнее животное — собственность человека, в которой он может менять все, что ему захочется. На мой взгляд, правильнее думать о здоровье и в первую очередь обращать внимание на наличие патологий и качество жизни животного. Если зубы питомца не очень ровные, но не травмируют его, то с ними ничего не нужно делать. Важно следить, чтобы не было воспалительных процессов, зубного налета, камней, травм. Если рассуждать с точки зрения выставок, то там для животных важен правильный прикус. Причем у разных пород свои особенности. Это связано с тем, что изначально каждая собака выполняла определенные функции и правильное строение зубов очень важно для рабочих качеств. Если у питомца не тот прикус, то эксперты выставки снимут его с участия.

Недобросовестные врачи и владельцы часто мухлюют — они ставят собакам брекеты не ради здоровья, а чтобы питомцы победили на выставке.

Как животным лечат зубы? Чтобы сделать это хорошо и качественно, обязательна общая анестезия. Если вам предлагают лечить зубы питомца по-другому, от таких специалистов нужно бежать не оглядываясь. Прежде чем выполнять стоматологические операции, важно пройти кардиологическое обследование, сдать анализы, и, возможно, сделать УЗИ брюшной полости. Это индивидуально и зависит от возраста и сопутствующих заболеваний. Собакам и кошкам делают чистку, снимают отложения, удаляют зубы и накладывают швы. Иногда кладут лечебные препараты внутрь лунок удаленных зубов, ставят все виды пломб. Чтобы сохранить сломанный зуб, используют разные виды реставрации, животным хорошо подходят человеческие материалы. Крупным собакам часто ставят металлические коронки. Для них не важна эстетика, и это самый прочный из возможных материалов. Такие зубы выглядят как железные. Установка коронок — не самая распространенная процедура, но если это служебная, охранная или охотничья собака, то для нее важно наличие зубов. Иногда делают конструкции, фиксирующие переломы или вывихи челюсти.

Как часто надо ходить к стоматологу? Желательно приходить на осмотр раз в полгода или год, особенно с кошками. Они очень скрытные и не показывают, что у них что‑то болит. На самом деле их поведение меняется, но плавно, не за один день или неделю, из‑за чего владельцам сложно разглядеть проблемы со здоровьем без врача. Потом, когда мы вылечиваем зубы, люди часто замечают, что их котику стало лучше, а вот последние полгода было плохо. Поэтому кошек нужно водить на профилактические осмотры (не только к стоматологу), на УЗИ и анализы. Предотвратить патологии проще, чем лечить.

Можно скорректировать прикус, но брекеты или пластины нужны очень редко — это трудоемко и сильно снижает качество жизни питомца. Он не понимает, что у него во рту и зачем ему это.

Еще животным делают стоматологический рентген под наркозом. Без него нельзя, потому что никто не будет засовывать дорогостоящее оборудование в рот кошки. А она не будет сидеть и ждать, пока процедура закончится, и может просто его сломать. То же самое с местной анестезией. Да, ее делают людям, но нужно понимать разницу. Человек приходит к стоматологу и осознает, что у него есть проблемы, он позволяет сделать анестезию правильно. А собачка или кошка не будет ждать, пока ей попадут иглой в дальние уголки рта и сделают болезненный укол. Мы применяем местную анестезию только после общей, когда питомец уснул.

Как правильно чистить зубы кошкам и собакам? Чистить кошкам зубы сложнее, потому что не каждая позволит провести эту процедуру. Но это особенно важно делать, если порода склонна к гингивостоматиту — мейн-куны, ориенталы, бенгалы, абиссины, бобтейлы. Многие владельцы собак чистят им зубы раз в неделю — это бессмысленно. Делать это с профилактической целью надо один раз ежедневно. Молодым животным без патологий или крупным собакам можно реже, два-три раза в неделю. Существуют специальные зубные пасты без фтора, мяты и всего, что вредно для животных. Их продают даже со вкусом мяса, печени или курицы. Чистить зубы нужно только этими пастами, а щетку можно использовать любую, которая удобна владельцу, но выбирать стоит в зависимости от размера животного. Есть ветеринарные щетки — они меньше детских, более узкие и с тонким заостренным кончиком, с длинными ручками или в форме напальчников. Хорошо, если человек приучит питомца к этой процедуре с детства: трудно почистить зубы пятилетнему шпицу с пародонтитом. Многие быстро сдаются, потому что питомец крутится, вертится или убегает. Если не чистить зубы, то проблем может и не быть. Все зависит от того, с каким животным мы имеем дело. Но если вы завели йоркширского терьера, то, скорее всего, без чистки вы достаточно скоро станете клиентом ветеринарного стоматолога.