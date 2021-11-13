13 ноября — Международный день слепых. К этой дате дети беженцев и мигрантов совместно с Политехом подготовили мультфильм «Сборник для детского чтения» о том, как начиналось обучение незрячих детей и изобретении шрифта Брайля.

Юрий Михайлин, мультипликатор Как пришла идея снять мультфильм? Осенью 2018 года в Политехническом музее появилась мультипликационная студия для детей беженцев и мигрантов — чтобы в огромной и не всегда дружелюбной Москве было место, где они могли бы интересно проводить время, учиться новому, больше разговаривать на русском, узнавать культуру разных стран. Мультипликацию выбрали как удобный способ общения — через рисование подростки начали свободно самовыражаться и рассказывать о себе. Некоторые стали лучше рисовать и почувствовали себя увереннее. Ребятам провели несколько экскурсий по музею, они выбрали технические штуки, которые им понравились, и сделали первый мультфильм «Голоса издалека» про общение и технологии.

Однажды в библиотеке Политеха нам показали две замечательные книги: «Сборник для детского чтения» и «Сборник для слепых детей среднего возраста» — это первые издания на русском языке для детей, которые не могут видеть. Они вышли в 1885 и 1887 годах тиражом всего в сто экземпляров. Их придумала и напечатала Анна Адлер, которая сделала невероятно много для обучения слепых. Она поняла, что образование невозможно без чтения, заказала за границей специальные прессы и станки для печатания шрифтом Брайля и вместе с мамой и подругами пять месяцев страница за страницей набирала и печатала книги. Потом она перевела на шрифт Брайля и ноты. Оказалось, что почти никто не знает про Анну Адлер, и нам стало интересно рассказать о ней через мультфильм. «Сборник для детского чтения» — это десятки страниц, покрытых выпуклыми точками. Никто из нас не знал, что на них написано, но в начале были обозначения букв. Мы с ребятами потренировались читать шрифт и попробовали написать простые фразы. Затем нарисовали, как они представляют себе эти слова, сделали перевод оглавления и таким образом даже внесли небольшой научный вклад в работу музея — теперь любой может прочитать эту книгу.

© Политехнический музей

О чем он? Одна из глав была посвященна Луи Брайлю. Мы решили, что будет здорово рассказать и о том, как он изобрел шрифт, изменивший жизнь всех незрячих людей. Истории Луи Брайля и Анны Адлер показывают, как много может сделать один человек. Конечно, им помогали, но их умение найти задачу, придумать решение и реализовать его, а после убедить окружающих, что такое изобретение необходимо, — это потрясающе. Раньше незрячие дети не могли читать, и вдруг у них появилась возможность познавать мир и получать образование. Как создавалась анимация? Мы встречались раз в неделю для съемок, рисовали фоны и героев, создавали из рисунков персонажей плоские марионетки, а потом делали анимацию. Во время работы была очень интересная встреча с незрячим филологом Оксаной Осадчей. Она рассказала нам об изобретениях, помогающих тем, кто не видит. Было заметно, что разговор открыл ребятам новую часть мира, а история Брайля из древней стала современной — ведь во всех этих вещах используется тот же шрифт. Работать было очень весело. Ближе к финалу ребята раскрепостились, включали свои любимые песни и пели. В конце куратор проекта со стороны Политехнического музея Екатерина Постникова предложила игру, в которой надо было придумать название для фильма. Это была отличная идея, потому что, пробуя сочинить название, ребятам пришлось формулировать для себя, про что наш мультфильм, что в нем главное, аргументировать свою точку зрения, спорить.