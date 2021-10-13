Мия — необычная собака. Ее с двух месяцев приучали ходить в длинные походы по горам, а в свои 1,5 года вместе с хозяйкой она уже покорила вершину Эльбруса. Мы попросили владелицу Наталью Ивлеву рассказать про их с Мией подъем на высоту 5642 метра и узнали, рискованно ли брать собаку на вершину горы.

Хозяйке Мии, маркетологу Наталье Ивлевой, 40 лет: «Я родилась в Сибири, а в 25 лет переехала в Сочи. Мне не понравилось на юге, но прежде, чем уехать, я решила посмотреть все достопримечательности и стала каждые выходные выбираться в горы. Есть такое выражение: „Чтобы разгрузить голову, нужно загрузить ноги“, поэтому все свободное время я занимаюсь трекингом. В итоге я переехала в Красную Поляну и осталась там». Мия появилась у Натальи два года назад. Породу собаки хозяйка выбирала исходя из увлечений. Для людей с активным образом жизни, которые любят гулять в горах, лучше всего подходят хаски и самоеды. Но первые обладают своенравным характером, поэтому их непросто дрессировать. А самоеды больше привязаны к человеку, любят компанию и способны выдерживать прогулки на длинные расстояния. «У меня были знакомые с хаски, — говорит Наталья, — знаю случаи, когда собака не оправдывала ожидания владельцев и с ней приходилось расставаться. Я очень давно хотела завести питомца, но из‑за частых поездок и аренды жилья долго не решалась. В какой‑то момент подруги уговорили. Так в моей жизни появилась Мия».

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Приучать Мию к походам Наталья начала, когда собаке было два месяца. На прогулках Мия проходила два километра, а затем просилась на руки к хозяйке. Раз в неделю Наталья брала ее в горы на более длительные прогулки, поэтому к пяти месяцам Мия могла пробегать уже 12 км, а еще через пару — и все 20. «Некоторые считали, что я перегружаю собаку, — делится Наталья. — Но один ветеринар сказал, что если пес не хочет идти, его будет невозможно сдвинуть с места. У Мии такого не было. Она — мой компаньон. Когда ей было восемь месяцев, мы начали ходить в ски-туры на 7–14 км: походы в горы по снегу на нескользящих лыжах. А когда ей исполнился год и два месяца, мы решили пойти на Эльбрус».

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Как собрать собаку в горы По словам Натальи, подъем на Эльбрус с собакой не такая уж редкая история. Часто это питомцы местных гидов: например, пес гида Миши Стороженко хаски Топ к своим 1,5 годам был на вершине Эльбруса уже три раза. Есть маламут Бест, который вместе с хозяйкой совершил 50 подъемов.

«Когда мне предложили пойти на Эльбрус, у меня не было мысли брать туда Мию, — рассказывает Наталья. — Но мне было не с кем оставить ее дома. Сначала я решила попробовать найти того, кто побудет с ней, но наш гид Михаил сказал, что собаки адаптируются в горах еще лучше человека. Его слова убедили меня взять Мию с собой. Я подумала, что мы будем вместе акклиматизироваться, ходить по горам, а если пойму, что она не готова, то оставлю ее внизу». Наталья говорит, что чек-листа по подготовке собаки к восхождению нет. Главное, чтобы хозяин чувствовал животное и умел распознавать его настроение и сигналы усталости. У Мии не было отдельной подготовки к Эльбрусу, но было много походов на большие расстояния. За месяц до подъема Наталья и Мия ездили на Кавказ, где поднимались на высоту 3200 м и даже ночевали в горах, а также проходили 32 км с набором высоты 2200 м. Из снаряжения собакам, особенно со светлыми глазами, рекомендуют купить защитные очки или маску от ультрафиолета.

Что еще можно взять: «Количество корма зависит от породы и рациона собаки. Я брала из расчета 300 г сухого корма в день. Все упаковываю в специальную сумку для путешествий, которую можно купить в зоомагазине. Еще я беру много вкусняшек и воды. На самой вершине собака грызет снег».

Путь к вершине: восемь дней акклиматизации Высота Эльбруса — 5642 м. Без специального снаряжения, подготовки, а главное, акклиматизации подняться туда сложно. Обычно перед восхождением путешественники стараются провести неделю в горах, постепенно привыкая к высоте: чем она больше, тем больше недостаток кислорода, вследствие которого человек может ощущать сонливость, тошноту, появляются головные боли, проблемы с давлением, концентрацией и дыханием. Плюс в горах иначе ощущается расстояние: ради 300 метров набора высоты вы можете пройти и 7 км, и 2 км или 600 м вертикально вверх. «Я решила, что мы будем акклиматизироваться восемь дней, — рассказывает Наталья. — Поэтому часть времени мы гуляли на высоте 3900 м, провели две ночи на высоте 2000 м, ночь на 3950 м, поднимались до 4500 м. Скажу, что сон на такой высоте несколько условный — он больше похож на дрему. У меня болела голова. При этом ты выходишь из бочки (гостиничный домик или приют на высоте, где туристы проводят время, спят, едят перед восхождением; изготавливается из железнодорожной цистерны. — Прим. ред.) и видишь невероятную красоту, от которой захватывает дух: ясное ночное небо с россыпью звезд. Или встречаешь рассвет с чашкой кофе в руках».

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На шестой день акклиматизации Мие и Наталье предстоял набор высоты 1000 м — с 3950 м до 4950 м, где стоит брошенный ратрак (трактор на гусеничном ходу, который прокладывает лыжные трассы и подготавливает горные склоны для катания. — Прим. ред.). Наталья говорит, что этот день оказался самым тяжелым. Чтобы восхождение прошло хорошо, гид дал задачу дойти до ратрака, провести там час, чтобы почувствовать высоту. «После 4750 м меня начала накрывать горная болезнь: ноги стали ватными, усилилась сонливость, а каждый шаг давался с трудом, — вспоминает Наталья. — Последние 100 м высоты было непросто преодолеть: я несколько раз садилась и думала, что больше никуда не пойду.

Мия тоже изрядно устала. Она шла рядом и в моменты отдыха сворачивалась в калачик и закрывала глаза. Пару раз она даже пыталась меня остановить, обхватывая мою ногу.

Последний рывок я делала с титаническими усилиями. Сил не было, но я пыталась приободрить нас и метров за 30 крикнула: «Мия, видишь этот трактор? Нам нужно до него дойти! И все!» В итоге она прошла их быстро в отличие от меня. Очень хотелось сдаться. Но я понимала, что послезавтра штурм, а это еще выше и сложнее. И через силу поднялась. После этого мы спустились на высоту 2000 м, чтобы отдохнуть. Мия спала при каждой возможности — на канатке, в кафе, дома, когда я останавливалась с кем‑то поговорить. А на следующий день, когда мы снова поднялись на бочку, ее будто подменили: она прыгала, убегала вперед, кувыркалась в снегу, играла со всеми прохожими — усталости будто не было. Поэтому к началу штурма у меня уже не было сомнений, что мы поднимемся вместе».

© Личный архив

Почему в горах собаки людям нужны больше, чем люди собакам Штурм Эльбруса начался в три ночи: к тому моменту Мия и Наталья уже были на высоте 5000 м, куда поднялись на ратраке. «Рассвет в горах — это что‑то фантастическое: краски меняются каждую минуту. Я кричала от восторга и все время фотографировала, — вспоминает Наталья. — Восхождения начинаются ночью, чтобы успеть подняться до обеда, когда есть риск того, что погода испортится. Гид Миша взял Мию на себя и сказал, чтобы я думала только о себе. С каждым метром набора высоты мне дышалось сложнее, собака шла впереди.

Она забралась на вершину первой, встретила всех и уснула.

После вершины мы спустились обратно на 5000 м, где меня ждали лыжи — на них я спустилась до бочки. Скажу, что нам сильно повезло с погодой: не было ни ветра, ни осадков, поэтому восхождение было красивой и простой историей.

© Личный архив

Не знаю, насколько вообще нужно подниматься на Эльбрус вместе со своим питомцем. Я видела, как Мия кайфовала в горах. Да и люди, которые шли из последних сил на вершину, при виде собаки улыбались и приободрялись. На обратном пути с ней все фотографировались и говорили, что она — самый счастливый альпинист. Так что в горах собаки нужны людям гораздо больше, чем люди собаке ».

Как Мия зарабатывает себе на корм Мия не только один из самых красивых и пушистых спортсменов, но еще и амбассадор магазина спортивного снаряжения. Благодаря этому у нее есть фанаты, которые узнают ее в горах. Наталья говорит, что история с магазином получилась спонтанно: «Маркетологи увидели аккаунт Мии, где я делюсь разными историями. Они подумали, что это может стать позитивным контентом». У Мии есть контракт, но нет задачи пробежать определенное количество километров. Если есть хорошая история — она появляется в аккаунте магазина. Из бонусов: у Мии есть фирменное снаряжение с логотипом, подарки на день рождения и небольшой гонорар на корм.