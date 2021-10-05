Сегодня в России отмечается День учителя. В честь праздника можно послать цветы педагогу ребенка, написать письмо своему любимому школьному преподавателю или почитать интервью с «Учителем года-2017», финалистом международной премии Global Teacher Prize Алмазом Хамидуллиным.

-Вы окончили факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, но в итоге выбрали преподавательство. Почему не пошли в науку, что перевесило?

-Вообще мой факультет выпускает не только ученых, но и педагогов. Я с легким сердцем выбрал этот путь. Желание узнать новое поколение и помочь ему определиться перевесило любовь к абстрактным вещам. Я думаю, учительская профессия — не просто способ зарабатывания денег, это действительно призвание. И мне хотелось, чтобы она была именно моим призванием.

-У вас был любимый учитель в школе? Чему он вас научил?

-Учителя в моей школе в Нижнекамске по-настоящему горели своим делом. Они были не из тех, что идут в педагогический просто потому что их никуда больше не взяли. Моим самым любимым учителем был преподаватель математики. Он мотивировал заниматься предметом, много времени уделял каждому ученику. А вторым педагогом, который мне особенно запомнился, был наш классный руководитель и по совместительству учитель биологии. Он все время был с нами на одной волне, общался и после уроков.

-Возможна ли индивидуальная образовательная траектория в классе, где учится по 20-30 человек?

-Да, безусловно. И она уже вырабатывается во многих школах. У нас в Казани различные стратегии пробуют, например, IT-лицей КФУ, лицей-интернат № 2 и другие. Они инициативные, многое делают своими силами. Мы в лицее «Унбер» разрабатываем индивидуальный образовательный маршрут под конкретного ученика с учетом его потребностей. Ребенок может сам выбрать области знания, на которых хотел бы сосредоточиться. Для этого он добавляет в свой индивидуальный план, который доступен в школьном приложении, интересный ему предмет — например, музыку, философию или физику. Индивидуальный план может соответствовать одному из нескольких базовых направлений: математическому, гуманитарному, лингвистическому или химико-биологическому.

Кроме того, есть поточный метод обучения. Он предполагает, что школа представит ученику выбор — изучить предмет поверхностно или погрузиться в него с головой. Если ученик решил, что история ему в дальнейшем не пригодится, он будет изучать ее на базовом уровне. А если ребенок понимает, что физика — его главный предмет, то он пройдет соответствующий блок на продвинутом курсе.

Индивидуальный подход к ребенку можно найти, используя онлайн-программы, систему электронного тестирования. Понятное дело, что такие перемены требуют значительных финансовых затрат: программы нужно постоянно совершенствовать, нанимать экспертов, расширять преподавательский состав. К тому же любые изменения в образовании видны не сразу, а пока результатов нет, то и сама реорганизация выглядит недостаточно обоснованной тратой средств и времени. Именно поэтому нововведения в школьном образовании внедряются так медленно: это дорого, долго и специалистов все время не хватает.

-Как учитель может использовать зависимость ученика от смартфонов?

-Запретить смартфоны невозможно. К тому же телефон — не главный враг образовательного процесса. Главный его враг — это скука. Вопрос использования телефона во время урока можно регулировать, обратившись к корпоративной культуре школы. В нашем лицее корпоративную культуру формируют сами дети: в начале года они составляют правила, по которым будут жить. В том числе на этих собраниях решается вопрос о том, когда и как можно «зависать в телефоне».