Часто при разводе взрослые не обращаются за помощью к психологу, хотя это событие может вызвать у их детей тревогу или страхи и негативно повлиять на их дальнейшую жизнь. Мы поговорили с психологами о том, какие травмы может вызвать развод, как правильно вести себя и помочь ребенку пережить все без стресса.
Детский и подростковый психолог, ДБТ-терапевт, соучредитель «Mental Health Center — Дети»
Психолог
Как развод влияет на детей?
Евгения Чмутова: Все зависит от контекста: того, как ведут себя взрослые, как и в каких условиях жила семья. Но обычно при разводе нарушается привычный ход вещей, что влияет на чувство безопасности у детей: им важны стабильность и предсказуемость, которые пропадают. Это, в свою очередь, сказывается на их психологическом состоянии.
Больше всего травмирует непонимание — когда ребенку не объясняют, что происходит и почему. Также, если кто‑то из родителей, осознано или нет, транслирует идею «ты недостаточно хорош», «мы с папой поссорились из‑за твоего плохого поведения», дети могут брать на себя вину за развод.
Анфиса Белова: В подавляющем большинстве случаев развод — это травматичное событие для ребенка, потому что оно связано с самыми близкими для него людьми. Перемен очень много, и чаще всего они неприятные. На состояние сильно влияет и то, как ведут себя взрослые. Родители, которые проецируют свои отношения на детей, снижают качество их жизни. Например, ребенка ставят перед выбором, или он постоянно находится в центре конфликта.
Какие могут быть травмы?
Евгения Чмутова: В основном травмирует чувство неопределенности. Ребенок может начать переживать, и впоследствии, когда он вырастет, ему будет трудно переносить любые непонятные ситуации. Еще может появиться чувство вины и стыда из‑за какой‑то детской травмы, связанной с разводом. Если все происходит очень резко — в семье были хорошие отношения, родитель отводил ребенка в садик, играл с ним, а потом вдруг пропал или изменил свое отношение к нему, — то может появиться ощущение брошенности.
Дети до трех лет спокойнее переживают развод, так как в раннем возрасте главная персона для них — мама, и они могут довольно быстро привыкнуть к семье с одним родителем, если она остается с ними. Ребенок, который уже установил привязанность с обоими взрослыми, реагирует на их расставание более болезненно.
Еще детям младшего школьного возраста трудно понять, что у родителей есть право на личную жизнь. Особенно тяжело, если родитель, который уходит, прекращает общение с семьей. Подросткам же легче объяснить отношения между взрослыми.
Как понять, что нужна помощь специалиста?
Евгения Чмутова: Симптомы, которые должны насторожить, — изменения в поведении: ребенок стал нервничать, часто плакать, сидеть в одиночестве или грустить, проявлять агрессию или хуже учиться. Стоит обратить внимание и на физиологические симптомы (тики, энурез), новые фобии или нежелание оставаться одному. Если один родитель уходит из семьи, то дети могут перестать отпускать второго из‑за страха, что он тоже исчезнет. Все это — повод обратиться за помощью.
Анфиса Белова: В целом консультация психолога никогда не бывает лишней во время развода, потому что вокруг ребенка все меняется, и это вызывает стресс. Важно обратиться за помощью, если вы заметили изменения в поведении или эмоциональном и физиологическом состоянии детей.
Стоит ли оставаться вместе ради детей?
Евгения Чмутова: Ребенку и правда нужны и мама, и папа, кроме случаев, где одного из родителей не было с самого начала. Тогда другая структура семьи воспринимается нормально и не вызывает дискомфорта. Жить в плохих отношениях, ругаться, быть отчужденными или конфликтными, конечно же, не стоит.
Естественно, ребенок хочет, чтобы все было, как раньше, и может просить не разводиться, обижаться или говорить, что уйдет из дома, чтобы родители были вместе. Тут нужно грамотно объяснить ситуацию, например: «Да, мы перестали любить друг друга, но ничего не поменяется. Мы твои родители и будем продолжать заботиться о тебе». Главное — не только озвучивать это, но и вести себя так, как вы обещали.
Анфиса Белова: Ребенку важнее любящие взрослые рядом и спокойствие, комфортная атмосфера. То, что наличие рядом мамы и папы важнее всего, конечно, стереотип, потому что если люди постоянно ругаются, то это никому не нужно. Бывают даже случаи, когда ребенок хочет, чтобы родители разошлись.
Естественно, два любящих родителя — это прекрасно, но только если между ними все хорошо. Атмосфера первичнее, и лучше жить отдельно и быть в хорошем состоянии, чем рядом, но ненавидеть друг друга и портить качество своей жизни и жизни ребенка.
Как развестись без вреда для ребенка?
Евгения Чмутова: Чтобы уберечь ребенка от травм, нужно быть с ним честными и максимально сохранить привычные для него вещи. Продолжать забирать из школы, часто видеться, брать его в путешествия — сделать так, чтобы он почти не ощутил расставание. Это бывает сложно из‑за психологического состояния родителей и того, что развод редко происходит спокойно.
Взаимодействие между взрослыми должно быть доброжелательным, нельзя говорить друг про друга плохие вещи. Важно максимально участвовать в жизни ребенка, проводить время вместе. Любовь, поддержка, совместный досуг — те элементы, которые должны присутствовать в семье даже после развода.
Анфиса Белова: Взрослые могут сохранять негативные чувства друг к другу, но не стоит говорить гадости при ребенке или перетягивать его на свою сторону. Если у вас есть какие‑то договоренности, то их нужно соблюдать: например, что ребенок может в любое время общаться и с мамой, и с папой. Главное — дать ему возможность свободно поддерживать связь с родителями, чтобы он чувствовал, что нужен, несмотря на то, что они уже не вместе.