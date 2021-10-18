Часто при разводе взрослые не обращаются за помощью к психологу, хотя это событие может вызвать у их детей тревогу или страхи и негативно повлиять на их дальнейшую жизнь. Мы поговорили с психологами о том, какие травмы может вызвать развод, как правильно вести себя и помочь ребенку пережить все без стресса.

Евгения Чмутова Детский и подростковый психолог, ДБТ-терапевт, соучредитель «Mental Health Center — Дети» Анфиса Белова Психолог

Как развод влияет на детей? Евгения Чмутова: Все зависит от контекста: того, как ведут себя взрослые, как и в каких условиях жила семья. Но обычно при разводе нарушается привычный ход вещей, что влияет на чувство безопасности у детей: им важны стабильность и предсказуемость, которые пропадают. Это, в свою очередь, сказывается на их психологическом состоянии. Больше всего травмирует непонимание — когда ребенку не объясняют, что происходит и почему. Также, если кто‑то из родителей, осознано или нет, транслирует идею «ты недостаточно хорош», «мы с папой поссорились из‑за твоего плохого поведения», дети могут брать на себя вину за развод. Анфиса Белова: В подавляющем большинстве случаев развод — это травматичное событие для ребенка, потому что оно связано с самыми близкими для него людьми. Перемен очень много, и чаще всего они неприятные. На состояние сильно влияет и то, как ведут себя взрослые. Родители, которые проецируют свои отношения на детей, снижают качество их жизни. Например, ребенка ставят перед выбором, или он постоянно находится в центре конфликта.

Но бывает, что развод не сказывается на детях негативно: если благодаря ему исчезают какие‑то конфликты и еще более травматичные ситуации — или если он происходит очень бережно и аккуратно.



Какие могут быть травмы? Евгения Чмутова: В основном травмирует чувство неопределенности. Ребенок может начать переживать, и впоследствии, когда он вырастет, ему будет трудно переносить любые непонятные ситуации. Еще может появиться чувство вины и стыда из‑за какой‑то детской травмы, связанной с разводом. Если все происходит очень резко — в семье были хорошие отношения, родитель отводил ребенка в садик, играл с ним, а потом вдруг пропал или изменил свое отношение к нему, — то может появиться ощущение брошенности.

В дальнейшем человеку будет сложно строить функциональные отношения из‑за страха расставания. Возникнет сценарий, при котором он начинает отношения, но быстро заканчивает их, чтобы получить чувство определенности.

Дети до трех лет спокойнее переживают развод, так как в раннем возрасте главная персона для них — мама, и они могут довольно быстро привыкнуть к семье с одним родителем, если она остается с ними. Ребенок, который уже установил привязанность с обоими взрослыми, реагирует на их расставание более болезненно. Еще детям младшего школьного возраста трудно понять, что у родителей есть право на личную жизнь. Особенно тяжело, если родитель, который уходит, прекращает общение с семьей. Подросткам же легче объяснить отношения между взрослыми.

Как понять, что нужна помощь специалиста? Евгения Чмутова: Симптомы, которые должны насторожить, — изменения в поведении: ребенок стал нервничать, часто плакать, сидеть в одиночестве или грустить, проявлять агрессию или хуже учиться. Стоит обратить внимание и на физиологические симптомы (тики, энурез), новые фобии или нежелание оставаться одному. Если один родитель уходит из семьи, то дети могут перестать отпускать второго из‑за страха, что он тоже исчезнет. Все это — повод обратиться за помощью. Анфиса Белова: В целом консультация психолога никогда не бывает лишней во время развода, потому что вокруг ребенка все меняется, и это вызывает стресс. Важно обратиться за помощью, если вы заметили изменения в поведении или эмоциональном и физиологическом состоянии детей. Стоит ли оставаться вместе ради детей? Евгения Чмутова: Ребенку и правда нужны и мама, и папа, кроме случаев, где одного из родителей не было с самого начала. Тогда другая структура семьи воспринимается нормально и не вызывает дискомфорта. Жить в плохих отношениях, ругаться, быть отчужденными или конфликтными, конечно же, не стоит.

Наша задача — научить детей строить функциональные, удовлетворяющие их отношения и быть счастливыми, а не просто поддерживать формальный статус семьи.



Естественно, ребенок хочет, чтобы все было, как раньше, и может просить не разводиться, обижаться или говорить, что уйдет из дома, чтобы родители были вместе. Тут нужно грамотно объяснить ситуацию, например: «Да, мы перестали любить друг друга, но ничего не поменяется. Мы твои родители и будем продолжать заботиться о тебе». Главное — не только озвучивать это, но и вести себя так, как вы обещали. Анфиса Белова: Ребенку важнее любящие взрослые рядом и спокойствие, комфортная атмосфера. То, что наличие рядом мамы и папы важнее всего, конечно, стереотип, потому что если люди постоянно ругаются, то это никому не нужно. Бывают даже случаи, когда ребенок хочет, чтобы родители разошлись. Естественно, два любящих родителя — это прекрасно, но только если между ними все хорошо . Атмосфера первичнее, и лучше жить отдельно и быть в хорошем состоянии, чем рядом, но ненавидеть друг друга и портить качество своей жизни и жизни ребенка. Как развестись без вреда для ребенка? Евгения Чмутова: Чтобы уберечь ребенка от травм, нужно быть с ним честными и максимально сохранить привычные для него вещи. Продолжать забирать из школы, часто видеться, брать его в путешествия — сделать так, чтобы он почти не ощутил расставание. Это бывает сложно из‑за психологического состояния родителей и того, что развод редко происходит спокойно. Взаимодействие между взрослыми должно быть доброжелательным, нельзя говорить друг про друга плохие вещи. Важно максимально участвовать в жизни ребенка, проводить время вместе. Любовь, поддержка, совместный досуг — те элементы, которые должны присутствовать в семье даже после развода. Анфиса Белова: Взрослые могут сохранять негативные чувства друг к другу, но не стоит говорить гадости при ребенке или перетягивать его на свою сторону. Если у вас есть какие‑то договоренности, то их нужно соблюдать: например, что ребенок может в любое время общаться и с мамой, и с папой. Главное — дать ему возможность свободно поддерживать связь с родителями, чтобы он чувствовал, что нужен, несмотря на то, что они уже не вместе.