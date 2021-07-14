Родительский контроль, неумение принимать решения, низкая самооценка, потребность в одобрении. Знакомо? Если да, велика вероятность, что вы находитесь в зависимости от родителей. Вместе с психологом Еленой Новоселовой разобрались, что такое сепарация, как выставлять границы с родителями и как понять, что они вами манипулируют.

Елена Новоселова Психолог, член Российской психотерапевтической лиги, ведущая авторской программы «Секс, жизнь и прочие сюрпризы» на канале «Серебряный дождь», автор книг

Что такое сепарация и откуда берется зависимость от родителей? Сепарация — это отделение себя от родителей и готовность взять ответственность за свою жизнь. Повзрослевшему ребенку нужно набивать свои шишки, заниматься тем, чем он хочет, а не тем, что хотят его родители. Экономическая, психологическая, физическая сепарация происходят обычно в комплексе. Если человек материально не отделился от родительского очага, то и на психологическом уровне сепарации не будет. Такой уход из семьи — не про скандалы и разрыв отношений. Это происходит взвешенно, с хорошим теплым разговором о том, что вы выросли и хотите идти в свою жизнь, при этом любите своих родителей. А вот если человек ушел, но пуповина не перерезана и мама звонит 25 раз в день, требует отчета, ключ от квартиры и может заехать без предупреждения, то это уже конфликтная ситуация . И она зародилась не в момент сепарации, а гораздо раньше. Здесь все зависит от позиции матери. Если она назначает ребенка главным человеком в своей жизни, ее смыслом, то возникают зависимые отношения, материнский комплекс. Маленький человек назначается ответственным за мамино настроение, счастье, за ее проживание каждого дня. И этот комплекс ему предстоит преодолеть. Проблема с материнской властью в России очень серьезная, мать у нас — святое, потому что мы находимся в поле христианской культуры, где все идет от святости матери [и родителей в целом]. Мы вырастаем с чувством, что маму надо любить, что бы ни было, маме надо подчиняться.

В каком возрасте происходит сепарация от родителей? Выход из подросткового возраста — самое лучшее время для расставания. У кого‑то это случается раньше, у кого‑то позже. Сейчас принято считать, что у девочек в 24 года, у мальчиков в 25 лет заканчивается подростковый возраст, но это на уровне физиологии. Человек может созреть для самостоятельной жизни и в 18, и в 20, все зависит от жизненной истории. Что произойдет, если вовремя не сепарироваться? Тогда человек начинает жить по стандартам предыдущего поколения. Это непременно вызовет огромное количество проблем. Будут неприятные ситуации, связанные с тем, что мамин малыш всегда с ней, а ему\ей уже 40 лет. Свою жизнь в таком случае вряд ли удастся создать. Возьмем, например, мужчину, ему 30, у него появляется девушка. Пока их отношения находятся в стадии конфетно-букетного периода, мама рада, они ходят к ней в гости, она встречает их с пирогами. Ровно до того момента, пока он не соберется жениться, тогда эта девушка становится самой неприятной на свете, потому что она претендует на драгоценного сына.

Если человек отделился от родителей, то отношения с ними становятся в сто крат лучше. Тогда и начинается настоящая любовь без страха и долга. А если сепарация не произошла — это вечный подростковый бунт.



Как выстраивать личные границы с родителями? Первое, что надо сделать, — подумать о том, кто вы и чего вы хотите. А после спокойно сесть и поговорить с родителями. Объяснить, что вы самостоятельный, взрослый человек и понимаете их тревогу, но если они будут продолжать вас опекать, вы не станете от этого счастливее. И предложить план дальнейшего их участия в вашей жизни. Как не поссориться с родителями? Не нужно бояться ссор. Есть два вида конфликта: скрытый и открытый. В ситуациях, когда другая сторона в силу своих причин не хочет понимать, что у ребенка уже есть своя жизнь, и по-прежнему видит малыша во взрослом человеке, надо идти на конфликт, иначе никак. Вообще забота о сепарации — не детская, просто решать ее приходится детям. Вы будете чувствовать себя виноватым, потому что чувство вины и ощущение того, что вы должны быть хорошим ребенком, привито с детства.

Но уважать и любить родителей не значит подчиняться и жить по их правилам.

Важно четко понять, что вы не можете отвечать за эмоциональную часть жизни своих родителей. Мама — взрослый человек, и задача управлять своими эмоциями и плохим настроением — ее, а не ваша. Иногда одного маминого звонка бывает достаточно, чтобы день был испорчен, причем она может ничего не сказать, просто по интонациям — это такие же манипуляции, как и не звонить, отворачиваться, нарушать какие‑то установленные правила. Допустим, вы договорились о созвоне каждый вечер, потому что вам тревожно за мамино здоровье, а она не подходит к телефону. Вы весь вечер не находите себе места или едете к ней — здесь уже не до своей жизни. Если вам это все неприятно, если это разрушает вашу жизнь, важно действовать и не бояться ссоры.

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Что делать, если родители постоянно переживают, звонят и запрещают? Запрещать взрослому человеку уже ничего невозможно. Родители могут высказать свои негативные эмоции. Они тревожатся всегда, с момента, как ребенок рождается, и до конца дней. Задача родителей с этой тревожностью справляться. Но самый простой способ с ней справиться — это контролировать ребенка, а не унимать тревожность в себе. Важно признать, что тревога родителей — это нормально, но она их, а не ваша. Периодически что‑нибудь им рассказывайте, может быть, как можно меньше, чтобы они не волновались. Необязательно выкладывать все тонкости своей жизни, излишняя откровенность не нужна . Если же они чересчур часто названивают и пытаются контролировать, надо сказать, что вам это неприятно. Объяснить, что если вы не берете трубку — значит, вы заняты и перезвоните, когда освободитесь, может быть, на следующий день. Важно прервать эту цепочку контроля. Поговорить об этом и сказать: «Простите, я вас очень люблю, но это доставляет массу неприятностей». Сначала все находится на уровне переговоров. Что делать, если родители не принимают вашего партнера? Если вы считаете, что этот человек представляет ценность в вашей жизни, то родители не могут повлиять на ваш выбор. Если они будут давить, скандалить, говорить нехорошие вещи, значит, вам стоит перестать общаться на эту тему. Это и есть личные границы. Важно помнить, что родители в вашу новую семью не входят и у вас два пути: разойтись, чтобы они были довольны, или минимизировать их встречу с партнером, объяснив это тем, что поскольку они не могут создавать спокойные отношения в семье и справляться со своими эмоциями, то видеться вы будете по большим праздникам.

Что делать, если родители вмешиваются в воспитание детей? Очень часто бабушки считают внуков своими детьми. Важно определить, кто здесь мать и кто несет ответственность за этих детей. За то, как повлияет бабушка на ребенка в детстве, во взрослом возрасте придется отвечать маме. Надо договариваться и определять: я твой ребенок, а это уже мои дети, не с тебя потом будет спрос, а с меня. Что делать, если родители решают, кем вам быть, где учиться и какую выбирать профессию? Когда мы говорим о сепарации, мы подразумеваем уже взрослых, самостоятельных людей. В 16 лет — это все-таки еще ребенок, и только очень талантливый человек в таком возрасте знает, кем он хочет быть, но таких мало. И когда подросток говорит, что бросает учебу, чтобы стать чемпионом мира по скейтборду, и при этом все его занятия ограничиваются катанием во дворе, то, конечно, здесь нужна какая‑то политика родителей, потому что человек явно запутывается. С одной стороны, если никакие аргументы не помогли, пусть он запутывается, пусть идет в свой скейтборд. К 25 годам он придет в сознание и поступит в институт, в который хочет сам. Нет ничего страшного в том, чтобы разрешить человеку в 16–17 лет попробовать жизнь на вкус и цвет. С другой стороны, когда ему что‑то запрещают, это тоже не так страшно. Он отучится, положит диплом на стол и пойдет заниматься музыкой. Никого это не ломает так сильно, как кажется. Но и родителям нужно помнить, что ребенок не всегда сможет окончить вуз, который они выбрали за него. Можно привести лошадь к водопою, но заставить пить нельзя. Как понять, что родитель вами манипулирует? Первое — проекция на вас некой роли. Ты со мной не так поговорил, ты мне не позвонил, поэтому мне стало плохо. Второе — это требование долга и такие фразы, как «ты неблагодарный, я тебе всю жизнь посвятила». Хотя никто не просил. И вообще там, где появляется слово «должны», любви нет, есть долг . Если глубоко задуматься, кто решает, будет ребенок или нет? Родители. А получается он из сексуального удовольствия: мужчина и женщина решили, что они хотят заняться сексом и у них будет ребенок. А потом он становится ответственным за все, что происходит с родителями.

Ребенок не просил давать ему жизнь и посвящать ему всего себя [поэтому он ничего не должен].

Как не испытывать чувство вины? Речь в такой ситуации идет об эмоциональной зависимости, которую навесили на человека. Эта зависимость формируется родителем. Например, маленькие дети, как правило, эгоцентристы, они считают, что все зависит от них. Поэтому, если у мамы плохое настроение, ребенок будет думать, что он виноват. А в чем виноват? Как виноват? Почему виноват? Невозможно в 5–8 лет это понять. Это просто ощущение виновности. Отсюда закладывается этот самый материнский комплекс. Ты виноват только потому, что маме так хочется. Надо сесть и разобраться: почему я чувствую себя виноватым? Лучше записать по пунктам, в чем вы можете быть виноваты. Выяснится, что ни в чем. Если проделать такую работу, эти чувства пройдут. А если вы правда в чем‑то виноваты, позвоните и извинитесь. И еще раз. Семь главных советов, как успешно сепарироваться от родителей

01 Начните зарабатывать Сепарация проходит благополучно, только когда человек больше не зависит финансово от родителей и способен сам себя содержать. Живя на деньги мамы с папой, отделиться от них невозможно. 02 Обзаведитесь жильем То же самое касается жилья. Как только у вас появится своя жилплощадь, за которую вы будете самостоятельно платить и где вы будете полноправным хозяином, отношения с родителями начнут строиться по-другому. 03 Поговорите с родителями Все начинается с диалога. Объясните родителям, что вы уже взрослый, самостоятельный человек, что вы хотите жить сами и сами нести за себя ответственность, расскажите о своих дальнейших планах и о том, как вы собираетесь себя обеспечивать и как видите ваши отношения с семьей в будущем. В идеальном мире этого должно быть достаточно для того, чтобы родители вас поняли. 04 Не рассказывайте родителям о себе все Родители тревожатся, это нормально. Чтобы они тревожились меньше, делитесь с ними какими‑то моментами своей жизни, но не углубляйтесь в подробности и оставляйте что‑то, что может их расстроить, напугать или разозлить, за скобками. Излишняя откровенность может только навредить. 05 Выстраивайте личные границы Это тонкое искусство, которому придется научиться. Нельзя отталкивать родителей, когда они вам мешают, но тут же бежать к ним, как только вам нужна помощь или деньги. Обозначьте, что это ваша жизнь, не поднимайте трубку, если вам неудобно говорить, не бегите исполнять родительские приказы по первому повелению, предупредите, что если ваш выбор в личной или профессиональной жизни их не устраивает, вы не будете больше с ними его обсуждать. 06 Не бойтесь конфликтов Многие продолжают подчиняться родителям просто из страха конфликтов. Но не нужно их бояться. Родители зачастую манипулируют ребенком, ваша задача этим манипуляциям противостоять и прояснить для самого себя, что вы отдельная взрослая личность, которая имеет право на свою жизнь и свой выбор. И если мама с папой не хотят этого принимать, конфликта не избежать. 07 Поймите, кто вы и чего хотите Взрослый человек должен проделать эту работу над собой, чтобы стать независимой, самостоятельной единицей. Только понимая, кто вы, чего хотите в жизни именно вы, а не ваши родители, что вы любите, а что нет, вы сможете твердо встать на ноги и отделить себя от своей семьи.