По статистике «Совета матерей» РФ за 2020 год каждый третий ребенок в нашей стране подвергается буллингу, причем каждый десятый молчит о своем положении. Психолог Вероника Петрова рассказала, как понять, не стал ли ученик жертвой травли и что предпринять, если он уже прошел через нее.

Вероника Петрова Член совета директоров Института психологии детей и подростков «Генезис», психотерапевт венского института Ökids, ведущая проекта «Рядом с ребенком. Подросток и родитель», автор аудиокурса «Как помочь подростку учиться»

Когда следует насторожиться Если родитель замечает нетипичную для ребенка рассеянность, плохой аппетит и/или агрессию, важно вывести школьника на разговор. Проблема может быть связана с одноклассниками, а может — с учителем. Начните с беседы о том, что нравится ребенку в школе, — это создаст позитивный настрой. А потом можно спросить: «Как учитель здоровается с классом? Как он или она реагирует на ошибки учеников? Как ведет себя, когда кто‑то не слушается?» В моей практике был ребенок, который не понимал, что его обижает учитель. Он тревожился, родители ощущали, что что‑то идет не так, но о том, что причиной травмы может быть учитель, никто не думал.

Такое часто случается, потому что взрослый для ученика — божество в определенном смысле.

Обратите внимание на то, как ребенок общается с другими учениками. Регулярно спрашивайте, чем он занимался на перемене, кто в классе ему нравится, предложите позвать одноклассников в гости. Если вы понимаете, что школьник по какой‑то причине оказался в сложном положении, придется вмешиваться. Свяжитесь с классным руководителем и уже вместе с педагогом выясните, в чем заключатся конфликт и кто выступает агрессором. Взрослые иногда считают, что это не нужно и, если ученик не научится отстаивать свои границы сейчас, то не овладеет этим навыком никогда. Но школьник почувствует себя сильным только тогда, когда будет знать, что за ним кто‑то стоит.

Незащищенность рождает бессилие.



Ситуация буллинга рано или поздно оборачивается в противостояние одного против толпы. Причем это плохо сказывается не только на том ребенке, которого травят, но и на всем классе. В моей практике был случай, когда ребенок находился в постоянном стрессе из‑за учителя. В классе у этой девочки учился мальчик с тяжелой формой сахарного диабета: он был полным, и у него неприятно пахло изо рта. Педагог публично подчеркивала особенности его фигуры, говорила: «Ну я же не могу заставить ребят с тобой дружить», всячески его задевала.

Созерцание травматической ситуации оказывает на нас почти такое же плохое воздействие, как и пребывание в этой ситуации.



К чему может привести травля в классе Если ребенок плохо спит, страдает сомнамбулизмом, у него постоянно сниженное настроение, плохой аппетит, боли в животе, это вполне может быть связано с нездоровой атмосферой в классе. В самых тяжелых случаях появляются соматические болезни, головные боли, обмороки. Если родителям трудно понять, когда переходить к решительным мерам, — лучше обратиться к специалистам. Что, если ребенок уже пережил буллинг Ребенка, пережившего буллинг, лучше переводить в другую школу. Ее следует вдумчиво выбирать вместе с ребенком, а не двигаться методом тыка. Из‑за пандемии это непросто: нет собраний, родители зачастую не могут увидеться с учителем. Но можно хотя бы собрать отзывы про школу. Очень важно познакомить ребенка с классным руководителем заранее. В обязательном порядке надо рассказать педагогу про вашу ситуацию и, самое главное, объяснить ребенку, что учитель предупрежден и к нему можно обратиться за помощью. Если вы родитель, который пережил буллинг в детстве Я время от времени работаю с взрослыми людьми, которые до сих пор не могут простить своим родителям, что те не забрали их из плохого класса. К тому же родители, столкнувшиеся с травлей, не всегда с легким сердцем отпускают ребенка в школьную жизнь. Если ребенок знает о вашей ситуации, важно проговорить с ним, что у него все будет по-другому. А самое главное — самому в это поверить. Надо помнить, что ваше состояние влияет на его оценку событий, поэтому важно сохранять спокойствие и воспитывать в ребенке уверенность.