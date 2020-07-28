Познакомиться с северной кухней

Гастрономический фестиваль пройдет в онлайн-формате с 27 июля по 2 августа. Под кураторством опытных поваров в прямом эфире любой желающий сможет попробовать себя в роли настоящего шефа и приготовить блюда северной кухни, не покидая собственной кухни. Для этого в прямом эфире на YouTube-канале Агентства развития Норильска шеф-повара ресторанов города будут проводить мастер-классы по приготовлению блюд северной кухни, разработанных специально для фестивального меню.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля.