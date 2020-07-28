Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).
Познакомиться с северной кухней
Гастрономический фестиваль пройдет в онлайн-формате с 27 июля по 2 августа. Под кураторством опытных поваров в прямом эфире любой желающий сможет попробовать себя в роли настоящего шефа и приготовить блюда северной кухни, не покидая собственной кухни. Для этого в прямом эфире на YouTube-канале Агентства развития Норильска шеф-повара ресторанов города будут проводить мастер-классы по приготовлению блюд северной кухни, разработанных специально для фестивального меню.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Помочь сохранить животный мир
Детский онлайн-лагерь «ЗооДом» организован Общероссийской общественной организацией содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество» для детей из всех регионов. В течение 15 дней ведущие специалисты будут вести лекции об ответственном отношении к окружающему миру. Во время лекционных дней занятия будут длиться 2-3 часа. Все участники получат памятные сертификаты. Те, кто выполнит учебные задания, получат памятные дипломы.
Подробности здесь.
Научиться писать профессиональные посты
Есть ли разница в содержании и стиле постов в разных соцсетях? Можно ли экономить силы, используя один и тот же контент для разных сетей? Что и как писать в разных сетях, чтобы нас услышали и поняли? Медиацентр «АСИ-Благосфера» приглашает на очередную встречу медиаклуба — мастер-класс «Как писать посты в разных социальных сетях». Своим опытом поделится руководитель PR-направления агентства социально ориентированного маркетинга RedMe Люда Зонхоева.
Для получения ссылки на участие необходимо зарегистрироваться.
Поговорить о выживании в школе
В центре обсуждения — рэп-комикс, поэма Алексея Олейникова «Соня из 7 «Буээ», высмеивающая школьные порядки и от первого лица рассказывающая о буллинге и подростковом одиночестве.О подростковой хрупкости, возможных и частых школьных проблемах, о проблеме буллинга организаторы приглашают поговорить с гостями клуба.
Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.
Познать искусство управления стрессом
Команда Еврейского музея и центра толерантности и корпорация «Российский учебник» продолжает серию бесплатных вебинаров «Искусство быть человеком». На онлайн-встречах организаторы предлагают поговорить о проблемах, с которыми многим приходится сталкиваться буквально каждый день. Это стресс на работе, внутренняя напряженность, недопонимание в отношениях с коллегами и родными, страх неопределенности.
Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться.
Если вы представитель благотворительного фонда и планируете какое‑то событие, присылайте ваши анонсы специалистам «Агентства социальной информации» (news@asi.org.ru). Они тщательно проверяют информацию и помогают нам составить расписание.