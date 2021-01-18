Три года назад Юля работала слесарем, но поставила цель — путешествовать. Они с мужем продали все имущество и купили автодом, на котором ездят по России уже несколько месяцев. Сегодня за ее жизнью в тиктоке следят 1,6 млн человек. Мы узнали у нее, каково это — путешествовать в автодоме по России с мужем, двумя детьми, кошкой и собакой.

О жизни до Я из Алапаевска — провинциального городка в Свердловской области. Там живет около 40 тыс. человек. Делать там было совершенно нечего, ничего не происходит, одно и то же каждый день. Мы с мужем очень устали от этого, хотелось посмотреть, как живут люди в России, и на море съездить. На Урале очень холодно, и лето с каждым годом все короче из‑за изменения климата. Где‑то три года назад мы поставили себе цель — начать много путешествовать. Но у нас семья из четырех человек: я, муж и две дочки, и путешествовать на самолете или поезде довольно дорого. Тогда мы придумали собрать автодом своими руками и передвигаться на нем. У нас с мужем было свое дело в Алапаевске: мы занимались подземными коммуникациями. Я отвечала за юридическую часть, а он непосредственно выполнял работы. Мне надоело сидеть в офисе каждый день, хотелось чего‑то нового. И два года назад я ушла из юридического отдела и стала слесарем. За это время я ни разу не пожалела: мне нравится делать разные штуки своими руками, пилить, варить. Когда мы с мужем решили собирать автодом, то купили для этого «Соболя» и начали его переделывать. Провозились с ним где‑то полгода и в итоге продали — стало понятно, что там слишком мало места для нас четверых и в полный рост передвигаться не получится. Плюс с ним в принципе было много хлопот: например, чтобы крышу заменить, если вдруг начнет протекать, пришлось бы рушить всю конструкцию. Поэтому в начале лета мы съездили в Архангельскую область и купили старенький автодом, который доделали сами. Он был в плохом состоянии, мы много работали с двигателем, поменяли мебель внутри, починили крышу, установили солнечные панели, поработали с кузовом и довели все до ума.

В начале октября прошлого года мы продали все, что у нас было, — квартиру, машины, дачу — и навсегда уехали из Алапаевска на автодоме.

Поняли, что нет никакого смысла возвращаться, потому что, во-первых, хотели переехать, а во-вторых, планировали путешествовать. В автодоме получилось совместить и то, и другое: мы путешествуем и одновременно ищем подходящее место для жизни. Интересно смотреть, как живут города России: где какой менталитет, насколько город красивый и ухоженный, насколько там комфортно жить, как с рабочими местами. Когда нам надоест, мы сможем приехать, купить квартиру и жить там, где нам хочется. Уезжая из Алапаевска, мы избавились практически ото всех вещей. С собой забрали два велика, два каяка и по два комплекта теплых и летних вещей на человека.

© Из личного архива

О тиктоке и заработке В то время, когда мы решились на покупку автодома, я задумалась о заработке в дороге. Понятно, что в таком случае должны быть либо накопления, либо работа на фрилансе. Я начала узнавать, какие есть удаленные профессии. Как‑то дети сидели, смотрели детских блогеров на ютьюбе, и я им, как всегда, бросила: «Что вы опять какую‑то ерунду смотрите?» А они мне говорят: «Да ты что, блогеры — это круто, ты знаешь сколько они зарабатывают?» И я решила узнать. Потом подумала, что тоже могу попробовать. Сняла какой‑то забавный ролик и выложила в инстаграме. Но не пошло, потому что там довольно сложно раскрутиться без денег. У каких‑то блогеров увидела, что сейчас многие снимают видео в тиктоке. Я сняла, как мы на работе разрезали емкость из нержавеющей стали и сварили из нее бассейн, и выложила. После этого мы сразу поехали на несколько дней по уральским лесам. И пока мы отдыхали, я была без связи. Как только вернулась и включила телефон, обнаружила, что ролик собрал тысяч 300 просмотров, а на меня стали пачками подписываться люди. Я начала снимать про свою работу. Конечно, было много удивления из‑за того, что я занимаюсь «не женским» делом. Но чаще всего это было удивление, сопровождающееся словами поддержки. Говорили что‑то вроде: «Как круто, что есть еще на Руси такие женщины». Потом я начала снимать какие‑то лайфхаки, которые могут пригодиться в быту. И большая часть подписчиков пришла благодаря им. Первые 200 тысяч ко мне пришли за пару месяцев, спустя год у меня полтора миллиона. Сейчас наш основной заработок — это реклама в тиктоке и инстаграме.

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О маршруте и тратах Из Алапаевска мы выехали в Крым и в каждом более-менее крупном городе останавливались на день. Где‑то за 10 дней доехали до Севастополя и проехали на полуострове практически каждый курортный город. Там невероятные виды, и мы часто останавливались рядом с пляжами. Кстати, на одной из таких стоянок с нами случилась очень смешная ситуация. Мы узнали, что в Коктебеле есть хорошая стоянка с выходом на море, и решили, что останемся там ночевать. Вечером стемнело, мы пожарили еды, посидели, посмотрели на пляж и легли спать. А с утра я проснулась пораньше и предложила дочке сходить на рынок. Дорога к нему шла через пляж. Мы спускаемся к морю, и тут я вижу, что какой‑то мужчина стирает трусы абсолютно голый. Я подумала: «Наверное, дурак какой‑то», — и спокойно пошла дальше. Через минуты три мы увидели еще около 20 голых мужчин и женщин на пляже. Тогда до меня дошло, что мы на нудистском пляже. Все стоят как ни в чем не бывало, их дети тоже голые бегают, играют, а мы с дочкой в шоке — мы-то с Урала, к такому не привыкли. Мы ошарашенные быстро пошли назад, и я, задыхаясь от смеха, все рассказываю мужу. Он сначала не поверил, пошел проверять. Через пять минут вернулся с огромными глазами и кричит: «************ [С ума сойти], едем отсюда».

В автодоме нет больших трат. Все зависит от того, сколько мы стоим и сколько едем. Если поначалу мы в основном ехали и тратили около двух тысяч в сутки на бензин и тысячу на еду, сейчас эти траты гораздо меньше, так как мы пока путешествуем по черноморскому побережью. У нас нет коммуналки, мы не покупаем вещи, которые нам не нужны, на многих услугах получается экономить, поэтому трат меньше, чем в обычной жизни. Где‑то четыре года назад мы летали отдыхать и потратили 180 тыс. рублей на четверых, чтобы 12 дней пролежать на пляже. А тут мы смогли объехать все морские города без больших затрат. И у нас всегда есть выбор: захотели — поехали в горы, захотели — к морю, нашли какое‑то интересное место — поехали туда. Если так путешествовать пару лет, то этот автодом можно окупить.

© Из личного архива

О быте в автодоме Быт в автодоме организовать не слишком сложно, даже, наоборот, пространство маленькое, но при этом уютное. Это как мини-студия (наш дом около 7 метров длиной), где есть туалет, душ и свое спальное место у каждого. С нами еще собака и кот, поэтому мы толкаемся друг с другом, но в целом в плане быта серьезных проблем нет. Есть сложности с добычей воды. У нас бак всего 100 литров, поэтому приходится очень экономно тратить воду. Например, перед тем как помыть грязную посуду, я сначала протираю ее салфеткой, а потом уже мою. А кружку после чая и вовсе просто вытираю сухой салфеткой. Прямо каждую каплю приходится экономить. Если едешь по крупному городу, то, конечно, можно заехать на большие заправки — там всегда можно заполнить бак бесплатно. А вот если вода закончится в какой‑нибудь деревне, то там практически без вариантов. Но это интересно, потому что мы так меняем свои ценности. Люди не ценят воду в обычной жизни, а для нас она — все. Самое сложное в нашем случае — психологический момент. Когда четыре человека постоянно находятся в маленьком закрытом пространстве вместе, это напряжно . Сначала у нас всех был взрыв мозга, а со временем мы начали пристраиваться, пока один идет на улицу, кто‑то может отдохнуть внутри, пока один идет в душ, другой может сделать себе кофе. Это целая система правил и установок, к которой со временем привыкаешь. Дочки сейчас в третьем и четвертом классах, и они на семейном обучении. Мы вообще планировали выехать еще в 2019 году, поэтому я еще тогда забрала девочек со школы. Оформились в онлайн-школу, но там мы только проходим аттестацию. Мне кажется, нет смысла переплачивать, потому что, по сути, сейчас все дети на дистанционке, и на этом фоне в свободном доступе появляется огромное количество ресурсов для обучения. Как минимум во время пандемии создали электронную общероссийскую школу, там есть много разных уроков. Мы учимся через нее. Мы делаем домашку вместе, смотрим онлайн-уроки. Там все очень удобно, потому что после каждого урока идут тесты, которые помогают понять, слушали они или нет. Да, мне иногда приходится их заставлять учиться и контролировать этот процесс. Но в любом случае и я, и они тратим гораздо меньше времени на обучение, чем в обычной школе.

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О кемпингах в России и сложностях В России культура караванинга (путешествие с проживанием в автодомах. — Прим. ред.) не развита, и никто не собирается ее развивать, потому что людям это невыгодно. И на черноморском побережье, и в Крыму все то же самое. Нормальный кемпинг подразумевает площадку для стоянки, доступ к воде, свету и, может быть, еще душ и туалет в лучшем случае. У нас ничего подобного нет. В октябре в Крыму мы несколько раз пытались остановиться на кемпингах (хотя это даже кемпингами не назвать, скорее платные стоянки), но они все закрыты, потому что работают только летом. Мы нашли какой‑то кемпинг, где даже есть туалет и душ, но доехать туда было очень сложно. Там адская дорога с адским заездом, ни один действительно большой автодом не сможет туда проехать. И сутки там стоили тысячу рублей — а это очень дорого для кемпинга.

© Из личного архива

На черном море то же самое. Мы быстро это поняли и решили, что мы будем вставать просто на платных стоянках рядом с гостиницами. Но столкнулись с другой проблемой: нас туда не пускают, потому что им выгоднее, чтобы мы остановились ночевать у них в гостинице, а не просто на парковке в своей машине. Где‑то просто не разрешают останавливаться — например, у некоторых супермаркетов. Сейчас мы уже отчаялись искать стоянки, где нам будут рады, и просто ищем классные дикие места с красивыми видами. Слово «кемпинг» в принципе можно использовать только возле Черного моря: когда едешь по России, ты ищешь «стоянку рядом с базой отдыха».

Кемпинг по-русски — это какая‑нибудь ***** [фигня], огороженная сеткой-рабицей, где на дороге везде валяется мусор, но с тебя обязательно возьмут 1000–1500 рублей за то, что у них есть какой‑то старый вонючий душ.