Я занимаюсь этим подкастом уже больше года — и мне везет, что вместе со мной работает отличная команда. Все сезоны (а сейчас стартовал третий) для меня очень разные. Делать этот подкаст сложно не только потому, что я свидетельствую самые разные истории: о травмах прошлого, о психических расстройствах, которые никак не лечатся, о поиске себя в жизни или — как теперь — гармонии в отношениях с близкими. Все время приходится балансировать между погоней за драматичностью истории и самим процессом психотерапии, в который мы вообще-то не вмешиваемся. Мне самой в какой‑то момент казалось, что у меня травма свидетеля, — невозможно относиться к настоящим историям людей просто как к рабочему контенту, он вызывает самые разные чувства — и не только у меня. Нам приходят отзывы слушателей: многие пишут, что это терапевтично — узнать о проблемах других людей, которые с тобой вроде бы никак не связаны, но при этом услышать в разговоре что‑то о себе самом. Кажется, что даже в этой мысли — «ты такая не одна/ты такой не один» — много опоры и поддержки, которой нам всем не хватает. Кто‑то присылает фотографии: смотрите, я плачу над новым эпизодом. Мне самой новый сезон о семейной терапии особенно нравится: исследовать пространство отношений — совсем не то же, что исследовать состояние одного человека.

В первых двух сезонах в фокусе была личная терапия. Мы показывали, как работает психотерапия и разные подходы в психологическом консультировании. Нам очень хотелось попробовать то, что делает психотерапевтка Эстер Перель в своем подкасте Where Should We Begin («C чего начать»). А Эстер — эксперт по отношениям, и в ее подкасте реальные пары говорят с ней о своих проблемах.

Наши герои — не только романтические пары: на сессии приходят мужья и жены, родители и дети, братья и сестры, друзья. Они обсуждают конфликты, сложности в отношениях и разные чувства. Вместе с терапевтом (а в случае котерапии это сессия с двумя специалистами) они ищут способы вернуть или изменить качество контакта друг с другом.

Герои первого эпизода — семейная пара, муж и жена. Они обсуждают, как правильно поддерживать друг друга, и параллельно разбираются в давнем непроговоренном конфликте, который очень потрепал обоих. Другая пара пытается разобраться, как преодолеть кризис после рождения ребенка, а брат с сестрой — как наладить друг с другом теплый контакт, который был утерян. Понятно, что за одну сессию специалисту сложно предложить волшебное решение. Но можно понять следующие шаги и инструменты.