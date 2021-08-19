15 августа «Талибан»* взял под свой контроль весь Афганистан. Такое уже происходило на рубеже XX и XXI веков. Тогда жительницы страны лишились всех прав: их убивали, забирали в секс-рабство, били плетьми. Мы поговорили с афганками, вынужденными бежать из страны, о том, что ждет женщин, которые там остались, и почему обещаниям талибов верить нельзя.

Как талибы ущемляли права женщин за время существования террористической организации До 90-х годов XX века, пока не появился «Талибан», афганки получали образование наравне с мужчинами, создавали движения для защиты своих прав. Несмотря на то что Афганистан оставался консервативной страной, положение женщин там постепенно улучшалось. В первый раз талибы пришли к власти в 1996 году. За пять лет своего правления террористы превратили жизнь афганских женщин в ад. «Талибан» заставил афганок носить бурки (женская накидка на все тело, для глаз в нем оставляют сетку с прорезью. — Прим. ред.), запретил им выходить на улицу без мужчины, учиться в школе и университете, работать, обращаться за медицинской помощью к врачам-мужчинам (при этом они оказывались полностью лишены доступа к медицине, поскольку врачам-женщинам лечить людей не разрешалось). Одних девочек насильно заставляли выходить замуж за террористов, других отправляли в секс-рабство. В качестве наказания за ослушание предусматривалось избиение плетьми, тюрьма или казнь. Беженки из Афганистана говорили европейским СМИ: «Мы больше не существуем». Режим талибов просуществовал до 2001 года. Однако даже после свержения террористов Афганистан все еще оставался крайне консервативным государством: в мировых опросах страна неоднократно лидировала как одна из наиболее опасных для женщин. При этом афганки снова получили возможность бороться за свои права. В 2004 году в Конституции было закреплено равноправие полов, женщины впервые получили документы гражданина. За 20 лет жительницы страны добились возможности работать в полиции и политике, заниматься спортом . В 2020 году активистки запустили кампанию WhereIsMyName, чтобы убедить правительство записывать имя матери в свидетельство о рождении. В 2021 году власть в Афганистане опять захватили талибы. Несмотря на обещания лидеров террористической организации соблюдать права женщин в рамках законов шариата, многие афганки не верят им и покидают страну. Уже сейчас сотрудницам банка в Кандагаре запрещают выходить на работу. В других регионах женщинам не разрешают выходить на улицу без мужчин и требуют носить паранджу. Министерство Афганистана по делам беженцев и репатриантов фиксирует случаи принуждения женщин и девушек к браку со стороны талибов, а Daily Mail утверждает, что в секс-рабство боевики забирают даже 12-летних девочек. В аэропорту Кабула террористы поднимают руку на беженок. 19 августа талибы заявили западным СМИ, что в скором времени улемы (мусульманские богословы. — Прим. ред.) решат, можно ли будет женщинам получать образование и появляться на улице без бурки или хиджаба. Шугуфа Абдул Фархад 28 лет, бежала в Германию На протяжении первых пяти лет правления талибов женщины были лишены основных прав человека. Всех афганок заставляли закрывать тело с головы до ног голубой буркой. Запрещалось делать маникюр, показывать руки и пальцы, носить сандалии, чтобы не обнажать ступни. Девочкам не разрешалось ходить в школу. На улицу женщины выходили только в сопровождении мужчин. За нарушение этих правил террористы могли наказать провинившуюся плетью. Из‑за того что незнакомым мужчинам было запрещено смотреть на обнаженное женское тело, афганки не могли попасть на прием к врачу. В священных книгах ислама нет ни слова о таких жестких ограничениях — это инициатива талибов. В первый раз я уехала из Афганистана в 1996 году, вернулась после свержения террористов. Сейчас я снова в Германии, потому что боюсь за свою жизнь. Я не сталкивалась с насилием со стороны «Талибана», но слышала страшные истории от родственников.

У моей бабушки рано умер муж. Когда их город захватил «Талибан», рядом с ней не было взрослых мужчин, только четверо маленьких детей. Ей приходилось ходить за продуктами одной. Когда талибы замечали, что бабушка нарушает их правила, они начинали громко выкрикивать оскорбления и отправляли ее домой без еды.

Еще одну историю мне рассказала кузина. Ей было всего лишь десять лет, она пошла в школу без бурки. Когда девочка надевала накидку, то почти ничего не видела. Талибы увидели ее, хлестнули плетью по спине и заставили выбирать: либо она возвращается домой, либо надевает бурку и идет учиться. Тогда она очень сильно испугалась, ей и сейчас все еще тяжело вспоминать эту историю. К сожалению, в 2021 году ситуация во многом повторяется. Наступают темные времена, женщин не пускают на работу. С 2001 года афганки добились успеха в защите своих прав, поверили в себя, стали смелее. За несколько дней история сделала оборот и вернулась к первоначальной точке. Думаю, теперь талибы будут подавлять и запугивать их еще агрессивнее. Проблема, которая становится особенно актуальной с приходом террористов к власти, — детские браки. Уже сейчас боевики врываются в дома, увозят девочек из дома и насильно берут их замуж. При этом нельзя не обратить внимание на то, что сейчас «Талибан» хочет добиться мирового признания. Если это действительно основная цель террористов, они должны сделать шаг вперед. Сейчас у женщин почти во всем мире есть голос. Уверена, что боевики чувствуют большое давление. Скорее всего, у них новые цели, но с учетом идеологии их движения я не верю, что они не будут ориентироваться на ультраконсервативные нормы ислама. Доверять этому режиму нельзя. Я чувствую печаль и отчаяние всех афганцев вне зависимости от того, где они живут: внутри страны или за ее пределами. Моему народу почти никак не помогают лидеры ключевых стран. Мир молчит.

Хума Эльхами 21 год, бежала в Россию, подопечная комитета «Гражданское содействие»

Сейчас талибы пытаются показать, что они изменились. Боевики заявили о готовности соблюдать права женщин в рамках традиций ислама. Формулировка очень размытая: совершенно непонятно, что будет происходить дальше. Но стоит помнить, что талибы регулярно нарушают свои обещания. Если они обманут афганцев и покажут свое настоящее лицо, наша страна испытает очень много боли. Радикальная идеология «Талибана» предполагает, что женщина обязательно должна находиться под контролем мужчины. По мнению террористов, женщина — человек второго сорта, поэтому она вообще ни на что не способна, кроме работы по дому. Мои родственники и друзья, которые находятся сейчас в Афганистане, рассказывают, что в деревнях террористы насилуют девушек, принуждают к браку. Я очень опечалена ситуацией в родной стране, особенно переживаю за женщин. Тревога живет даже во мне, хотя я нахожусь в России. Мне безумно страшно думать о том, что было бы со мной, если бы я осталась в Афганистане.

Наши женщины вынуждены бежать и идти на крайние меры, чтобы не выдавать своих дочерей замуж за талибов. Одна из моих подруг пообещала себе, что убьет собственную дочь, если террористы попытаются забрать ее.

В моей стране наступили тяжелые дни. Афганистан нуждается в поддержке мирового сообщества. Не хочу, чтобы страдали дети. Не хочу, чтобы афганских женщин и мужчин убивали. Я надеюсь на человечность мировых лидеров. Одна я не смогу спасти свою страну. Если бы я могла все изменить, я бы позволила талибам надругаться над своим телом, пожертвовала жизнью ради того, чтобы афганский народ не страдал.

Севета Зирак 37 лет, бежала в Нидерланды «Талибан» унес жизни многих женщин нашей страны. Неоднократно талибы устраивали публичные казни нарушительниц их режима. В прошлом году они напали на женщин, которые пришли на футбольный стадион получить пакистанскую визу. 11 из них погибли. Последователи «Талибана» относятся к женщинам хуже, чем к животным , лишают их всех прав. Террористы также пропагандируют дискриминацию любых меньшинств. Буквально в 2015 году талибы убили семь человек, которые относились к народу хазарейцев (ираноязычные шииты, составляют 8-10% от общей численности страны. — Прим. ред.). Среди погибших нашли труп обезглавленной девятилетней девочки. Это убийство вызвало массовые акции протеста в стране. Многие люди в нашей стране сталкивались со страшным насилием со стороны боевиков. Я знаю историю женщины, которая пошла в магазин, не надев туфли. Наверное, на ней были сандалии. Талибы заметили ее обнаженные ступни, подошли и выдернули ногти из пальцев на ее ноге. Я в ужасе от того, что это происходит в XXI веке. Одной из ключевых социальных проблем Афганистана последних десятилетий были детские браки. Справиться с ней не помогло даже присутствие в стране американских дипломатов. Девочек продолжают выдавать замуж в 14–15 лет. Боюсь, что ситуация ухудшится при ультраконсервативном режиме «Талибана». Я уверена, что террористы не будут соблюдать права женщин, несмотря на обещания. Их идеология абсолютно это отрицает. Талибы убивали феминисток.

Активистки для них — ключевые враги, потому что внутренняя сила женщин подрывает их идеологию. Жалко, что боевики забывают: пророк Мухаммед не спустился с Небес, а был рожден женщиной.

Я чувствую, что мой народ предали. Обещания мировых лидеров о том, что терроризм будет побежден, не оправдались. Я не понимаю, почему, несмотря на военную поддержку НАТО, спустя 20 лет в нашей стране снова установлен режим талибов. * «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.