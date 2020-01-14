«Афиша Daily» поговорила с психологом и людьми, которые столкнулись с манипулятивным поведением, чтобы узнать, кто такие манипуляторы, как их распознать и можно ли им противостоять.

Что такое манипуляция? «Манипуляция — это способ поведения, который позволяет, скрыто влияя на человека, добиться целей манипулятора», — такое определение дает клинический психолог, игротерапевт, член Ассоциации игровой психотерапии Ирина Катин-Ярцева. Она подчеркивает, что манипуляторами иногда оказываются внешне милые и приятные люди, а вариантов манипулятивного поведения существует множество. Но всех манипуляторов объединяет одно — ущерб, который они наносят окружающим своим поведением . Психологический шантажист пытается добиться нужного поведения от других, потому что сам на это не способен — он чувствует себя слабым и боится протеста. Зато он мастерски умеет лишать других людей психологической защиты и добиваться от них эмоциональных реакций, на которые не способен сам. При этом Катин-Ярцева делает важное замечание: манипулятор должен вести себя так по своей воле . Если к шантажу прибегает человек, который не может за себя постоять, его действия нельзя считать манипуляциями. Например, мы не можем обвинять в манипулировании маленьких детей и выставлять все так, будто ребенок-диктатор разработал коварный план присвоения власти в семье. Здесь скорее нужно разбираться в том, какой именно страх мешает ребенку сказать прямо о своих проблемах. Как понять, что вами манипулируют? Ирина уверена, что в некоторых случаях определить шантажиста возможно еще в самом начале общения, до возникновения близких отношений с ним. Для этого важно внимательно прислушиваться к своим ощущениям . Психолог приводит примеры вопросов, которые можно задать себе:

Что я чувствую прямо сейчас? Есть ли у меня возможность рядом с этим человеком думать о своих целях и работать над ними, или я весь включаюсь в его проблемы и цели? Чувствую ли я себя действительно хорошо рядом с ним, или мне приходится постоянно ощущать вину?

Ученые из Мичиганского и Стэнфордского университетов в США определили шесть главных тактик манипуляторов. Тактика очарования: говорить комплименты, вести себя чрезмерно учтиво и романтично, дарить подарки, чтобы человек сделал то, что необходимо. Тактика молчания: не отвечать, игнорировать, не замечать другого человека, пока он не сделает то, что нужно шантажисту. Тактика принуждения: требовать, кричать, критиковать и даже угрожать другому, чтобы добиться желаемого. Тактика доводов: указывать на якобы объективные причины, почему человек должен поступить так, как хочется манипулятору. Защитная тактика: сделать из себя жертву, обижаться, занять позицию ребенка, пока человек не сделает так, как необходимо. Тактика унижения: умолять человека сделать то, что нужно шантажисту, предлагать взамен все что угодно. Именно с тактикой очарования столкнулся Владимир, который согласился рассказать нам свою историю. Человек, с которым его связывали романтические отношения, поначалу был очень любезен и мил. Но со временем Владимир понял, что это не искреннее проявление чувств, а способ заставить его вести себя так, как хочется партнеру. «Я пробовал поговорить и выяснить причины, но ничего не вышло, и отношения пришлось прекратить», — говорит он. Владислав тоже столкнулся с манипулятором. Коллега убедила его и всех вокруг, что стала жертвой жизненных обстоятельств (плохо вышла замуж, не везло в карьере), а справиться с трудностями ей помогла языческая вера. Спустя всего несколько месяцев общения с ней Владислав уже изучал литературу по мифологии древних славян и носил символы новой для себя веры (например, красную нить на запястье) и даже заказал деревянные лики богов. Но все это служило лишь прикрытием для нелегального ведения бизнеса. Мужчина рассказывает, что через время девушка открыла свой ресторан, якобы с благоволения славянских богов, и пригласила его на работу. Там он работал три месяца и ни за один не получил оплату . Но сложнее всего бывает понять и принять, что шантажист — это ты сам. Еще одной героине этого текста Анне однажды сказали: «Ты мной манипулируешь». Женщина вспоминает, что это было очень неприятно слышать, ведь ее поведение казалось ей абсолютно правильным, искренним и здоровым. Анна решила поработать над этой проблемой со своим психотерапевтом. Оказалось, она действительно использует психологический шантаж в отношениях — например, «наказывает» молчанием и намеренно игнорирует других людей, чтобы добиться признания своей правоты. И все же первым человеком-шантажистом, с которым столкнулась Анна, была ее мать. Женщина поняла, что мама манипулирует ею, когда говорит: «Делай как знаешь». Но на самом деле эти слова — способ добиться того, чего хочет мать: «В нашей семье, среди братьев и сестер, даже появилась шутка: делай как знаешь — это значит делай, как сказала мама ». Однажды, когда Анна действительно поступила, как хотела, мама сильно обиделась, и они поссорились. После этого девушка решила действовать: противостоять манипуляции и бороться с соблазном самой вести себя так.

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Как противостоять манипулятору? Ирина Катин-Ярцева утверждает, что не всем и не всегда доступна возможность противостоять манипуляциям. Часто бывает так, что мы оказываемся в зависимости от манипулятора и не можем ответить прямо. Тогда нужно попытаться выйти из ситуации под любым предлогом, прекратить общение или оттянуть время, обещать сделать то, что требует манипулятор, когда‑нибудь позже, отвечать уклончиво, говорить о невозможности обсуждать вопрос прямо сейчас. Так и поступили два наших героя — Владимир и Владислав, прекратив отношения с манипуляторами. Но существует и другой путь, о котором говорит психолог: «Замечательное оружие против шантажиста — прозрачность . Честно и прямо опишите то, что, по вашему мнению, происходит: какие чувства пытается вызвать у вас манипулятор и чего он на самом деле хочет добиться. Так же прямо вы можете сказать, каковы ваши намерения, что вы собираетесь делать, а как никогда не поступите». Анна стала прямо спрашивать сначала маму, а потом и других собеседников-манипуляторов: «Зачем ты мной манипулируешь, чего ты хочешь этим добиться?» Ирина говорит, что, как правило, такие вопросы ставят шантажиста в тупик. Он начинает оправдываться и тем самым признавать свою неправоту. После этого говорить с ним уже проще. Один из способов борьбы с манипулятором — четко дать понять ему, что у него ничего не выйдет. Также можно попытаться угадать, какой реакции ждет манипулятор, и действовать противоположным способом.

Хороший метод — продемонстрировать согласие с частью утверждений шантажиста, оставляя за собой право поступать так, как вам нужно: «Хорошо, я признаю, что звонила вам слишком редко в последнее время, потому что мне нужно было закончить важный проект. В таких случаях, пожалуйста, звоните и вы тоже».



Как же быть в случае, если манипулятор — ты сам? Анна уверена, что выход только один — постепенно менять свое поведение. Если вы чувствуете желание обидеться или добиться чего‑то шантажом, постарайтесь поступить по-другому: возьмите паузу, прислушайтесь к себе, не отвечайте собеседнику сразу . «Возможно, получится не сразу. Но затем, постепенно, вы научитесь с этим справляться. Я научилась», — рассказывает Анна. Как снова не поддаться манипуляциям? Даже если вы справились с шантажистом и отстояли свою точку зрения, это вовсе не значит, что в будущем вам гарантирована защита от таких отношений. Катин-Ярцева говорит, что если человек уверен в себе, своих ценностях и взглядах, у него все в порядке с самооценкой, манипулятору будет очень трудно добиться своего. В качестве профилактики от встреч с такими людьми хороши средства, которые позволяют эту уверенность укрепить: общение с теми, кто вас любит и ценит, работа, которая приносит результат и удовольствие. Кроме того, желательно не вступать с шантажистом во взаимодействие один на один, а заручиться поддержкой кого‑то, кто будет на вашей стороне. Поможет также и психотерапия. Важность работы с психологом или психотерапевтом подчеркивает и Анна. Девушка считает, что манипуляторы чаще всего обращаются к людям, у которых есть сложности с самооценкой и которым сложно отстоять свое мнение. Героиня утверждает, что в таких случаях нужно не жалеть себя, не винить других, не думать, что вы не в силах это изменить, а с помощью специалиста понять, как можно дать отпор манипулятору.

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