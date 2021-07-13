У футбола
женское лицо
Пока весь футбольный мир занят празднованием чемпионства сборной Италии на Евро-2020, мы обратились к тем, кого в этом мире часто не замечают. Этот текст посвящен женщинам нашего футбола — журналисткам, футболисткам, болельщицам и функционеркам. Мы поговорили о значимости футбола в их жизни и о том, как они справляются с давлением патриархата.
Пока весь футбольный мир занят празднованием чемпионства сборной Италии на Евро-2020, мы обратились к тем, кого в этом мире часто не замечают. Этот текст посвящен женщинам нашего футбола — журналисткам, футболисткам, болельщицам и функционеркам. Мы поговорили о значимости футбола в их жизни и о том, как они справляются с давлением патриархата.
Спортивная экс-журналистка
Корреспондентка Okko
Спортивная юристка
Главный тренер ЖФК «Локомотив»
Профессиональная футболистка, вратарь ЖФК ЦСКА и сборной России
Футболистка GirlPower
Руководитель Департамента женского футбола РФС
Руководитель Департамента организации и проведения соревнований РФС
Болельщица
Футбольный арбитр
Редактор: Светлана Дурбой
Продюсер: Николай Овчинников
Тексты: Артем Соколов
Фото: Дарья Глобина
Фоторедактор: Екатерина Кокина
Леттеринг: Михаил Левченко
Арт-директор: Лизавета Шатурова
Стиль: Елизавета Баранова,
Елизавета Зеленова
Дизайн и верстка: Юрий Кирюшин
Обложка для соцсетей: Валерия Плющ
Спортивная экс-журналистка
корреспондентка Okko
спортивная юристка
главный тренер ЖФК «Локомотив»
профессиональная футболистка, вратарь ЖФК ЦСКА и сборной России
футболистка GirlPower
руководитель Департамента женского футбола РФС
руководитель Департамента организации и проведения соревнований РФС
болельщица
футбольный арбитр
Редактор: Светлана Дурбой
Продюсер: Николай Овчинников
Тексты: Артем Соколов
Фото: Дарья Глобина
Фоторедактор: Екатерина Кокина
Арт-директор: Лизавета Шатурова
Стиль: Елизавета Баранова, Елизавета Зеленова
Дизайн и верстка: Юрий Кирюшин
Обложка для соцсетей: Валерия Плющ
Ликбез по женскому футболу
Российская Суперлига — высший дивизион чемпионата России по футболу среди женщин. В турнире 2021 года приняли участие 10 клубов, сейчас в чемпионате лидирует московский «Локомотив». Наиболее титулованные клубы — пермская «Звезда» (6 чемпионских титулов), подмосковная «Россиянка» и «Энергия» из Воронежа (по 5 титулов). Клубы играют друг с другом по два матча (дома и в гостях). Чемпион получает право выступить в женской Лиге чемпионов, клуб, занимающий последнее место, вылетает в Первый дивизион.
Лига чемпионов среди женщин — единственный европейский международный клубный турнир среди женщин, проводится ежегодно. Французский «Лион» побеждал в турнире наибольшее количество раз — семь. Российская «Звезда» выходила в финал в 2009 году.
Первый дивизион Чемпионата России — второй по силе дивизион чемпионата России по футболу среди женских команд, участвуют 17 клубов.
Кубок России среди женщин — российский кубковый турнир по олимпийской системе (с выбыванием). Проводится ежегодно, в турнире принимают участие 30 клубов.
Женский Чемпионат мира—главный международный турнир среди женских сборных. Проводится, как и мужской ЧМ, раз в 4 года. Наиболее титулована сборная США —4 чемпионских титула.
Мария Командная
Спортивная экс-журналистка
Первым моим местом работы стал «НТВ+ Футбол» — тогда Вася Уткин (спортивный журналист. — Прим. ред.) написал в своем «ЖЖ», что канал ищет стажеров, а мне всегда был интересен спорт. Помню, на собеседовании он сказал, что не возьмет меня, потому что я быстро выскочу замуж за футболиста. В 2021 году эти слова, наверное, могут показаться сексистскими, но уверена, что тогда в них не было такого подтекста. После собеседования мне долго никто не перезванивал, а потом в ICQ (как же давно это было!) меня нашел Тимур Журавель (спортивный журналист и комментатор. — Прим. ред.) и написал, что меня возьмут на стажировку. Где-то через месяц я уже вовсю таскала кассеты из архива в аппаратную, научилась монтировать на стареньких бетакамах и кое-как озвучивать новостные сюжеты. Я считаю, что научиться можно чему угодно, главное — работать честно и маленькими шагами идти к своей цели. А успех придет тогда, когда ты к нему готов.
Удивительно, но мизогинию я встречала именно со стороны женщин. С другой стороны, чего тут удивительного? Это очень распространенная история в нашей стране: женщины, которые чего-то добились вопреки, а не благодаря, не поддерживают других женщин, а наоборот, стараются вставлять палки в колеса. Мол, я же все равно смогла добиться успеха, несмотря ни на что. Мне такой подход не близок. Для людей, с которыми работаю, я стараюсь создать максимально поддерживающую среду.
Российское телевидение — самая токсичная среда, которую только можно представить. До сих пор кому-то могут предложить похудеть, чтобы работать в кадре, или, например, исправить нос. В Америке у меня был совершенно противоположный опыт. На Fox Sports было ощущение, что все делают общее дело: я сама видела, как очень большой начальник, который отвечает за трансляцию Супербоула, носил на Кубке конфедераций коробки с оборудованием.
«Неважно, сколько у тебя премий «Эмми», когда нужно потаскать коробки — мы все работаем на общий результат.»
Мария Командная
Спортивная экс-журналистка
Первым моим местом работы стал «НТВ+ Футбол» — тогда Вася Уткин (спортивный журналист. — Прим. ред.) написал в своем «ЖЖ», что канал ищет стажеров, а мне всегда был интересен спорт. Помню, на собеседовании он сказал, что не возьмет меня, потому что я быстро выскочу замуж за футболиста. В 2021 году эти слова, наверное, могут показаться сексистскими, но уверена, что тогда в них не было такого подтекста. После собеседования мне долго никто не перезванивал, а потом в ICQ (как же давно это было!) меня нашел Тимур Журавель (спортивный журналист и комментатор. — Прим. ред.) и написал, что меня возьмут на стажировку. Где-то через месяц я уже вовсю таскала кассеты из архива в аппаратную, научилась монтировать на стареньких бетакамах и кое-как озвучивать новостные сюжеты. Я считаю, что научиться можно чему угодно, главное — работать честно и маленькими шагами идти к своей цели. А успех придет тогда, когда ты к нему готов.
Удивительно, но мизогинию я встречала именно со стороны женщин. С другой стороны, чего тут удивительного? Это очень распространенная история в нашей стране: женщины, которые чего-то добились вопреки, а не благодаря, не поддерживают других женщин, а наоборот, стараются вставлять палки в колеса. Мол, я же все равно смогла добиться успеха, несмотря ни на что. Мне такой подход не близок. Для людей, с которыми работаю, я стараюсь создать максимально поддерживающую среду.
Российское телевидение — самая токсичная среда, которую только можно представить. До сих пор кому-то могут предложить похудеть, чтобы работать в кадре, или, например, исправить нос. В Америке у меня был совершенно противоположный опыт. На FOX Sports было ощущение, что все делают общее дело: я сама видела, как очень большой начальник, который отвечает за трансляцию Супербоула, носил на Кубке Конфедераций коробки с оборудованием. Неважно, сколько у тебя премий Эмми, когда нужно потаскать коробки — мы все работаем на общий результат.
Европейский футбол, соккер, — для Америки относительно новый вид спорта, хотя развивается он там очень мощно. Причем на детском уровне в него играют преимущественно девчонки. На американском ТВ ко мне и к моей коллеге, англичанке Кейт Абдо, было только уважительное отношение! В Америке, на мой взгляд, больше ценится профессионализм. Я не представляю, что там на телевидении программу о футболе может вести девушка, которая не понимает игру и не знает нюансов и последних новостей. У нас, если честно, запросто. Поэтому там и отношение к тебе соответствующее — если ты работаешь на ТВ, значит, ты на своем месте: тебя уважают за твой профессионализм, а не за что-то еще.
Не могу сказать, что девушкам, которые хотят быть спортивными журналистами, сейчас как-то проще. Нужно быть готовым к тому, что это непростая работа: ты не можешь выключиться даже в выходные, нужно смотреть очень много соревнований, ездить на них, общаться со спортсменами и ньюсмейкерами. Когда я делала карьеру в журналистике, о личной жизни даже речи не шло — я была полностью поглощена своей работой. С другой стороны, сейчас больше возможностей для самовыражения — нет цели непременно устраиваться на телик, можно спокойно вести свой блог или телеграм-канал. Порог входа в профессию стал ниже — и это хорошо, потому что возможностей проявить себя и набрать аудиторию больше.
Я никогда не думала, что спортивная журналистика — это «не женское дело». Что значит «не женское»? Кто и когда это решил за меня? Чушь какая-то. Я не сталкивалась с сексизмом со стороны коллег-мужчин, а вот со стороны зрителей — часто! Но я понимаю почему. У нас в обществе в принципе не принято высовываться, а тут пришла какая-то девчонка с амбициями, начала брать интервью у спортсменов, высказывать свое мнение, вести передачи и рассуждать о футболе. За последние десять лет я чего только не слышала в свой адрес — и что я некрасивая, и что тупая, и что занимаю не свое место. Конечно, раньше переживала, когда читала оскорбительные комментарии. Не понимала, за что люди так оскорбляют меня, почему в них столько ненависти. А потом поняла — это не моя проблема. Это проблема людей.
Мария Макарова
корреспондентка Okko,
ведет блог про непрофессиональные клубы в Британии
Я начала смотреть футбол еще совсем маленькой вместе со своей мамой, болела за Италию с Роберто Баджо. Но по-настоящему увлеклась этой игрой в 1998-м, во время чемпионата мира. Мы с братом очень любили программу «Футбольный клуб» Васи Уткина, вообще не пропускали. Когда играли, представляли себя Уткиным, Владимиром Маслаченко, аналитику какую-то толкали. Обычно дети себя футболистами представляют, а мы вот еще и в журналистов игрались. Затем придумали издавать свои «газеты» — это были листы А4, на которых мы что-то писали от руки, а потом зачитывали друг другу. Название своей газеты я не помню, а газета брата называлась «Офут». Ну типа «О футболе». Может, тогда я и решила, что хочу быть журналистом. Хотя в профессию попала только спустя 9 лет, в 22 года.
Сейчас мне кажется, что женщина-комментатор на финале Лиги чемпионов или на матче сборной — это вполне возможно в будущем. Но ей нужно, во-первых, обладать очень крепкими нервами, а во-вторых, нужен большой опыт — люди ведь не один год работают, чтобы попасть на матч такого уровня. Я сейчас говорю о серьезном комментарии, разумеется, а не о том варианте, когда на матч сборной для хайпа позовут какую-нибудь представительницу «бомонда». Мне, кстати, по ходу карьеры предлагали комментировать. Я отработала несколько матчей в паре с ребятами, но мне не очень понравилось. Я ведь по жизни не люблю много разговаривать. Мне больше нравится быть корреспондентом — это работа моей мечты.
На самом деле, зрители у меня доброжелательные, не так уж часто кто-то пишет, что я ничего не понимаю в футболе и не пойти бы мне вообще. Если говорить о неприятных комментариях, то они чаще вообще не про футбол, а про мою внешность: кому-то не нравится, а кто-то очень некрасиво выражает вроде как симпатию. Но в целом добра в мой адрес намного больше. Скорее всего, это объясняется тем, что я особо никуда и не лезу. Делаю себе сюжеты на Okko, рассказываю в своем небольшом блоге про нон-лигу, и публика у нас по большому счету очень адекватная. Можно сказать, что я живу в пузыре. Возможно, однажды я прокомментирую большой матч и утону в хейте.
Мария Макарова
корреспондентка Okko, ведет блог про непрофессиональные клубы в Британии
Я начала смотреть футбол еще совсем маленькой вместе со своей мамой, болела за Италию с Роберто Баджо. Но по-настоящему увлеклась этой игрой в 1998-м, во время чемпионата мира. Мы с братом очень любили программу «Футбольный клуб» Васи Уткина, вообще не пропускали. Когда играли, представляли себя Уткиным, Владимиром Маслаченко, аналитику какую-то толкали. Обычно дети себя футболистами представляют, а мы вот еще и в журналистов игрались. Затем придумали издавать свои «газеты» — это были листы А4, на которых мы что-то писали от руки, а потом зачитывали друг другу. Название своей газеты я не помню, а газета брата называлась «Офут». Ну типа «О футболе». Может, тогда я и решила, что хочу быть журналистом. Хотя в профессию попала только спустя 9 лет, в 22 года.
Сейчас мне кажется, что женщина-комментатор на финале Лиги чемпионов или на матче сборной — это вполне возможно в будущем. Но ей нужно, во-первых, обладать очень крепкими нервами, а во-вторых, нужен большой опыт — люди ведь не один год работают, чтобы попасть на матч такого уровня. Я сейчас говорю о серьезном комментарии, разумеется, а не о том варианте, когда на матч сборной для хайпа позовут какую-нибудь представительницу «бомонда». Я не знаю, насколько сейчас появление женщины-комментатора возможно на «Матч ТВ» или на Первом канале, но, вообще, в эру интернета комментировать может кто угодно, лишь бы слушали. Мне, кстати, по ходу карьеры предлагали комментировать. Я отработала несколько матчей в паре с ребятами, но мне не очень понравилось. Я ведь по жизни не люблю много разговаривать. Мне больше нравится быть корреспондентом — это работа моей мечты.
На самом деле, зрители у меня доброжелательные, не так уж часто кто-то пишет, что я ничего не понимаю в футболе и не пойти бы мне вообще. Если говорить о неприятных комментариях, то они чаще вообще не про футбол, а про мою внешность: кому-то не нравится, а кто-то очень некрасиво выражает вроде как симпатию. Но в целом добра в мой адрес намного больше. Скорее всего, это объясняется тем, что я особо никуда и не лезу. Делаю себе сюжеты на Okko, рассказываю в своем небольшом блоге про нон-лигу, и публика у нас по большому счету очень адекватная. Можно сказать, что я живу в пузыре. Возможно, однажды я прокомментирую большой матч и утону в хейте.
«Не знаю, насколько сейчас появление женщины-комментатора возможно на «Матч ТВ» или на Первом канале, но, вообще, в эру интернета комментировать может кто угодно, лишь бы слушали»
Больше всего негатива я получила, когда много лет назад обо мне был пост на «Спортсе», там даже ничего не было написано про мои познания в футболе, просто какие-то фотки — вот там комментарии читать было неприятно. Я тогда не очень поняла, почему людям хочется поливать грязью человека просто за то, что он есть. Теперь понимаю: чем больше ты где-то мелькаешь, тем сильнее бесишь.
В английской глубинке мне обычно очень рады. Охотно общаются, угощают, дарят всякую клубную атрибутику. Для них то, что девушка увлекается футболом, — это вообще не сюрприз. Они скорее удивляются тому, что я приехала именно к ним, когда на свете существуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Вообще, чтобы впечатлить болельщика «Крей Уондерерс» (один из старейших футбольных клубов мира, базирующийся в Лондоне. — Прим. ред.), достаточно того, что ты знаешь название клуба — выговорил правильно, уже специалист. А вот попробуй впечатлить фаната «Ливерпуля» — это надо безупречно знать составы за последние несколько лет и в целом историю. И расстановку. И ближайшие трансферные планы. А если не знаешь, то какой же ты специалист. Ну и на самом деле я с этим согласна. Мне тоже хочется, чтобы комментатор знал все.
Дарина Никитина
Спортивная юристка,
ведет юридические дела футболистов — подписывает
контракты с клубом, участвует в переговорах и т.д.
Профессию выбирала осознанно: уже в 11 лет я активно отстаивала свое право заниматься тем, чем хочу. Например, в спортивном лагере мне запрещали кататься на роликах, потому что для девочек это считалось травмоопасно, тогда как тренировавшаяся с нами команда парней весь тихий час гоняла на них под окнами. Я написала письмо директору лагеря, привела убедительные доводы на планерке, и уже на следующий день мне вернули ролики. В 7-м классе я выиграла свою первую городскую олимпиаду по праву. А в университете познакомилась со спортивным правом, отраслью, соединившей две мои страсти: спорт и право. Так что выбор профессии не оказался для меня сложной дилеммой.
Работа спортивного юриста — уникальная профессия, которая требует больше, чем просто знания российского и швейцарского права, но также и понимания спорта, его институциональной системы, регламентного регулирования; знания иностранных языков и постоянного изучения текущей практики спортивного арбитража, который и задает тенденции регулирования мирового спорта. Сложности есть как и везде, но когда ты становишься профессионалом в своем деле и искренне кайфуешь в процессе такого становления — сложности преобразуются в задачи, на решение которых потребуется чуть больше времени и сил.
Я обожаю ходить на стадион, поддерживать игроков и тренеров, проживать невероятные ощущения, которые дарит игра. Футбол — это про искренние эмоции, про болельщиков и про жизнь. Я восхищаюсь болельщиками и фанатскими движениями, их страстью и искренней верой в свою команду, будь это «Спартак», борющийся за чемпионство, или «Ростов», решающий совсем другие задачи.
Если говорить о сексизме, то он, безусловно, присутствует в «мужском бизнесе», это, пожалуй, часть российского менталитета. Почему-то считается, что футбол, как и политика, для мужчин. Патриархальное общество диктует такие условия. Я с этим не согласна и никогда не соглашусь.
Будь ты юноша или девушка, если у тебя есть мечта и ты искренне веришь в то, что ты можешь достичь большего, — бери и делай. Не надо ни с кем бороться, просто преодолевай себя и работай.
Дарина Никитина
спортивная юристка
ведет юридические дела футболистов — подписывает
контракты с клубом, участвует в переговорах и т.д
Профессию выбирала осознанно: уже в 11 лет я активно отстаивала свое право заниматься тем, чем хочу. Например, в спортивном лагере мне запрещали кататься на роликах, потому что для девочек это считалось травмоопасно, тогда как тренировавшаяся с нами команда парней весь тихий час гоняла на них под окнами. Я написала письмо директору лагеря, привела убедительные доводы на планерке, и уже на следующий день мне вернули ролики. В 7-м классе я выиграла свою первую городскую олимпиаду по праву. А в университете познакомилась со спортивным правом, отраслью, соединившей две мои страсти: спорт и право. Так что выбор профессии не оказался для меня сложной дилеммой.
Работа спортивного юриста — уникальная профессия, которая требует больше, чем просто знания российского и швейцарского права, но также и понимания спорта, его институциональной системы, регламентного регулирования; знания иностранных языков и постоянного изучения текущей практики спортивного арбитража, который и задает тенденции регулирования мирового спорта. Сложности есть как и везде, но когда ты становишься профессионалом в своем деле и искренне кайфуешь в процессе такого становления — сложности преобразуются в задачи, на решение которых потребуется чуть больше времени и сил.
Я обожаю ходить на стадион, поддерживать игроков и тренеров, проживать невероятные ощущения, которая дарит игра. Футбол — это про искренние эмоции, про болельщиков и про жизнь. Я восхищаюсь болельщиками и фанатскими движениями, их страстью и искренней верой в свою команду, будь это «Спартак», борющийся за чемпионство или «Ростов», решающий совсем другие задачи.
Если говорить о сексизме, то он, безусловно, присутствует в «мужском бизнесе», это, пожалуй, часть российского менталитета. Почему-то считается, что футбол, как и политика, для мужчин. Патриархальное общество диктует такие условия. Я с этим не согласна и никогда не соглашусь.
Будь ты юноша или девушка, если у тебя есть мечта и ты искренне веришь в то, что ты можешь достичь большего, — бери и делай. Не надо ни с кем бороться, просто преодолевай себя и работай.
Елена Фомина
Главный тренер ЖФК «Локомотив»
На самом деле особой разницы в том, кого тренировать — женщин или мужчин, — нет. Единственное, силовой работы во время подготовки у мужчин больше. Еще у женщин все-таки не такой скоростной футбол, но зато эмоций на поле намного больше, чем у мужчин. Девушки более эмоциональны и острее реагируют на нарушение своих границ, жестче отстаивают свои права. Коллективно женщины — очень большая сила. Они могут как сплотиться вместе, так и вдрызг разругаться, что будет очень сложно найти ключи к разрешению проблем. Но для этого и нужен тренер, он буквально за несколько секунд может понять, в каком настроении и состоянии находятся игроки и коллектив в целом.
Да, мне сложнее управлять мужчинами, потому что с женщинами мы находимся на одной волне. Но все же мы считаем, что каждый выполняет свою работу, и важно делать ее качественно, тогда никаких вопросов к гендеру не возникает. Я бы не сказала, что у меня с подопечными бывают проблемы, но практически постоянно приходится решать мелкие проблемы — как раз для того, чтобы они не переросли в серьезный конфликт. И это каждодневная рутина тренера.
Конечно, футболистки нарушают режим, но я отношусь к ним как к профессионалам, и они это чувствуют. У нас очень жесткая дисциплина в команде, мы все понимаем, что в футболе не бывает мелочей, и даже общение по телефону в раздевалке может сказаться на итоговом успехе команды.
Я бы хотела попробовать себя в качестве помощника главного тренера в Российской премьер-лиге, а если выбирать кого-то из действующих тренеров, то я выбрала бы Леонида Слуцкого. Мне очень нравятся его подход к работе, та атмосфера, которую он создает в команде, приятно наблюдать, как «Рубин» прогрессирует. Не знаю, как сам Леонид Викторович отреагирует, что у него будет женщина-ассистент, но попробовать хочется. Мне кажется, что такие тандемы уже совсем скоро появятся в видных европейских клубах, потому что интеграция женщин в мужской футбол — неизбежное будущее. Наш менталитет, конечно, не способствует такому, но уже сегодня в клубах РПЛ работают женщины — тренеры по физподготовке, реабилитологи, и это огромный шаг. Мне нравится, что сейчас мы подходим к тому, что всех оценивают как профессионалов. Если ты не профессионал, то ты даже любительскую команду не сможешь тренировать, неважно — женскую или мужскую. Поэтому хорошо, что мы идем по современному пути и начинаем оценивать человека за его профессиональные качества, а не за гендерную принадлежность.
Елена Фомина
главный тренер ЖФК «Локомотив»
На самом деле особой разницы в том, кого тренировать — женщин или мужчин, — нет. Единственное, силовой работы во время подготовки у мужчин больше. Еще у женщин все-таки не такой скоростной футбол, но зато эмоций на поле намного больше, чем у мужчин. Девушки более эмоциональны и острее реагируют на нарушение своих границ, жестче отстаивают свои права. Коллективно женщины — очень большая сила. Они могут как сплотиться вместе, так и вдрызг разругаться, что будет очень сложно найти ключи к разрешению проблем. Но для этого и нужен тренер, он буквально за несколько секунд может понять, в каком настроении и состоянии находятся игроки и коллектив в целом.
Да, мне сложнее управлять мужчинами, потому что с женщинами мы находимся на одной волне. Но все же мы считаем, что каждый выполняет свою работу, и важно делать ее качественно, тогда никаких вопросов к гендеру не возникает. Я бы не сказала, что у меня с подопечными бывают проблемы, но практически постоянно приходится решать мелкие проблемы — как раз для того, чтобы они не переросли в серьезный конфликт. И это каждодневная рутина тренера.
Конечно, футболистки нарушают режим, но я отношусь к ним как к профессионалам, и они это чувствуют. У нас очень жесткая дисциплина в команде, мы все понимаем, что в футболе не бывает мелочей, и даже общение по телефону в раздевалке может сказаться на итоговом успехе команды.
Я бы хотела попробовать себя в качестве помощника главного тренера в Российской премьер-лиге, а если выбирать кого-то из действующих тренеров, то я выбрала бы Леонида Слуцкого. Мне очень нравятся его подход к работе, та атмосфера, которую он создает в команде, приятно наблюдать, как «Рубин» прогрессирует. Не знаю, как сам Леонид Викторович отреагирует, что у него будет женщина-ассистент, но попробовать хочется. Мне кажется, что такие тандемы уже совсем скоро появятся в видных европейских клубах, потому что интеграция женщин в мужской футбол — неизбежное будущее. Наш менталитет, конечно, не способствует такому, но уже сегодня в клубах РПЛ работают женщины — тренеры по физподготовке, реабилитологи, и это огромный шаг. Мне нравится, что сейчас мы подходим к тому, что всех оценивают как профессионалов. Если ты не профессионал, то ты даже любительскую команду не сможешь тренировать, неважно — женскую или мужскую. Поэтому хорошо, что мы идем по современному пути и начинаем оценивать человека за его профессиональные качества, а не за гендерную принадлежность.
Эльвира Тодуа
Профессиональная футболистка,
вратарь ЖФК ЦСКА и сборной России
Вообще, я не планировала становиться профессиональной футболисткой, а просто играла с мальчишками в детско-юношеской спортивной школе, где на одном из турниров меня заметили селекционеры того времени из женской профессиональной команды «Дон-Текс». Они пригласили меня на просмотр и потом оставили на время летних каникул с командой. С тех пор, с 1999 года, футбол стал неотъемлемой частью моей жизни.
Раньше мы действительно играли против парней, но детский футбол более универсален, там нет такой большой разницы, например, в уровне силовой подготовки. Несмотря на то, что мужчины играют в более контактный и силовой футбол, женщины все равно могут им противостоять, достаточно иметь хорошую технику — и уже можно играть на равных. Больше никаких отличий ни в правилах, ни в плане психологии нет.
Но все-таки процесс подготовки немного отличается — как раз за счет силовой подготовки, — поэтому сейчас стали появляться детские школы для девочек. И это классно, потому что общий уровень женского футбола в стране за последние годы сильно вырос. Уверена, что со временем специализированная подготовка для женщин станет общим делом и будет распространена повсеместно.
Женщина вполне может стать главной футбольной звездой страны, и я надеюсь, что это в скором времени произойдет. Но нам нужно добиться внимания болельщиков, чтобы женский футбол любили так же, как и мужской.
Эльвира Тодуа
профессиональная футболистка,
вратарь ЖФК ЦСКА и сборной России
Вообще, я не планировала становиться профессиональной футболисткой, а просто играла с мальчишками в детско-юношеской спортивной школе, где на одном из турниров меня заметили селекционеры того времени из женской профессиональной команды «Дон-Текс». Они пригласили меня на просмотр и потом оставили на время летних каникул с командой. С тех пор, с 1999 года, футбол стал неотъемлемой частью моей жизни.
Раньше мы действительно играли против парней, но детский футбол более универсален, там нет такой большой разницы, например, в уровне силовой подготовки. Несмотря на то, что мужчины играют в более контактный и силовой футбол, женщины все равно могут им противостоять, достаточно иметь хорошую технику — и уже можно играть на равных. Больше никаких отличий ни в правилах, ни в плане психологии нет.
Но все-таки процесс подготовки немного отличается — как раз за счет силовой подготовки, — поэтому сейчас стали появляться детские школы для девочек. И это классно, потому что общий уровень женского футбола в стране за последние годы сильно вырос. Уверена, что со временем специализированная подготовка для женщин станет общим делом и будет распространена повсеместно.
Женщина вполне может стать главной футбольной звездой страны, и я надеюсь, что это в скором времени произойдет. Но нам нужно добиться внимания болельщиков, чтобы женский футбол любили так же, как и мужской.
Аня Миронова
Футболистка команды GirlPower
Футбол для меня — неотъемлемая часть жизни. Уже несколько лет я регулярно тренируюсь в женском клубе GirlPower, выступаю в турнирах. Если вынужденно приходится делать перерыв в тренировках, чувствую себя дискомфортно, хочется скорее снова вернуться на поле. Я работаю графическим дизайнером, и футбол очень помогает мне отключиться от всего на пару часов, перезагрузиться после рабочего дня. Когда на время перестала играть в футбол, я поняла, насколько он для меня важен. Футбол был со мной с самого детства, всю школу, мы играли и во дворе, и на физкультуре, семь дней в неделю. После я переехала в другой город, и у меня не было возможности играть так много, как раньше. Так длилось несколько лет, пока я наконец не пришла в GirlPower и не поняла, насколько же мне этого не хватало.
Кроме того, футбол — это обширное комьюнити. Меня не перестает в приятном смысле удивлять, как он объединяет людей разных возрастов, профессий и взглядов. Сейчас благодаря футболу активно продвигаются и социально значимые проекты — будь то развитие футбольной инфраструктуры в регионах, популяризация футбола среди женщин и девочек.
В целом мне бы хотелось сделать футбол более доступным для детей уже с раннего возраста. Недавно мне посчастливилось принять участие в открытии футбольной площадки для ребят из Взвада (деревня в Новгородской области. — Прим. ред.), построенной силами «Кружка». Я помню насколько большим событием для меня было появление футбольной площадки в 6–7 лет, поэтому понимаю, насколько это важно, когда у тебя есть доступ к спорту с раннего детства. Моя работа сейчас никак не связана с футболом, но мне очень хотелось бы принимать большее участие в его развитии.
Аня Миронова
футболистка GirlPower
Футбол для меня — неотъемлемая часть жизни. Уже несколько лет я регулярно тренируюсь в женском клубе GirlPower, выступаю в турнирах. Если вынужденно приходится делать перерыв в тренировках, чувствую себя дискомфортно, хочется скорее снова вернуться на поле. Я работаю графическим дизайнером, и футбол очень помогает мне отключиться от всего на пару часов, перезагрузиться после рабочего дня. Когда на время перестала играть в футбол, я поняла, насколько он для меня важен. Футбол был со мной с самого детства, всю школу, мы играли и во дворе, и на физкультуре, семь дней в неделю. После я переехала в другой город, и у меня не было возможности играть так много, как раньше. Так длилось несколько лет, пока я наконец не пришла в GirlPower и не поняла, насколько же мне этого не хватало.
Кроме того, футбол — это обширное комьюнити. Меня не перестает в приятном смысле удивлять, как он объединяет людей разных возрастов, профессий и взглядов. Сейчас благодаря футболу активно продвигаются и социально значимые проекты — будь то развитие футбольной инфраструктуры в регионах, популяризация футбола среди женщин и девочек.
В целом мне бы хотелось сделать футбол более доступным для детей уже с раннего возраста. Недавно мне посчастливилось принять участие в открытии футбольной площадки для ребят из Взвада (деревня в Новгородской области. — Прим. ред.), построенной силами «Кружка». Я помню насколько большим событием для меня было появление футбольной площадки в 6–7 лет, поэтому понимаю, насколько это важно, когда у тебя есть доступ к спорту с раннего детства. Моя работа сейчас никак не связана с футболом, но мне очень хотелось бы принимать большее участие в его развитии.
Мария Сучкова
Руководитель Департамента женского футбола РФС
В 2019 году Российский футбольный союз принял Программу развития женского футбола. Это комплексный документ, в котором описан план развития в каждой из областей игры: сборные команды, клубный футбол, вовлечение девочек в футбол и подготовка спортивного резерва, повышение популярности женского футбола, развитие кадрового потенциала женщин тренеров и арбитров и т.д.
По нашим оценкам, в России порядка 20 тыс. девочек, девушек и женщин, играющих в футбол. Это и школьный футбол, и девочки, которые занимаются в специализированных спортивных школах, и молодежные составы женских футбольных клубов, то есть юные футболистки, которые готовятся стать профессиональными спортсменками, и игроки лиг с любительским статусом.
Профессиональных же футболисток, то есть спортсменок, у которых заключен контракт с клубом и для которых футбол основная и единственная профессия, порядка 300. Все профессиональные футболистки играют в двух ключевых клубных соревнованиях — Суперлиге (чемпионат России среди женских команд) и Кубке России. В этом году это 164 матча. Кроме того, для команд резерва клубов Суперлиги созданы два новых соревнования — Молодежная лига (в ней играют девушки до 21 года) и ЮФЛ-девушки (для футболисток до 16 лет). Это еще 129 матчей в совокупности.
Помимо этого, есть еще второй по уровню дивизион в клубном футболе — I-Лига, в которой соревнуется порядка 30 женских любительских команд и играется порядка 130 матчей в год.
Также есть вертикаль соревнований для девочек и девушек, занимающихся в спортивных школах, которая охватывает значительную часть регионов России и проводится по всем возрастам, начиная от 13 лет.
Сейчас мы наблюдаем бурный рост женского футбола и увеличение количества занимающихся. Группы девочек появляются в спортивных школах, где раньше занимались только мальчики. Футбол внедрен в школьную программу физкультуры, и с будущего учебного года девочки будут активнее играть в футбол за школьные команды.
Что касается интереса, мы запускаем программы вовлечения девочек в футбол в разных регионах России и видим хороший отклик — родители охотно приводят дочерей попробовать новый для них спорт, а девочки с удовольствием занимаются.
Например, в этом году в 27 центрах по всей стране мы запустили программу UEFA Playmakers. Это программа, рассчитанная на совсем юный возраст — от 5 лет. На тренировках Playmakers девочки знакомятся с футболом при помощи персонажей из мультфильмов Disney. Каждая тренировка строится по специальному сценарию, в котором через игру, основанную на истории мультфильма, девочки могут освоить базовые футбольные навыки.
Для девочек постарше у нас есть программа «Мы в игре», которую мы реализуем вместе с футбольной школой GirlPower. В пяти регионах девочки все лето тренируются, ходят на экскурсии на стадионы и на футбольные матчи и проникаются футболом не только как физической активностью, но и как образом жизни.
Мария Сучкова
руководитель Департамента женского футбола РФС
В 2019 году Российский футбольный союз принял Программу развития женского футбола. Это комплексный документ, в котором описан план развития в каждой из областей игры: сборные команды, клубный футбол, вовлечение девочек в футбол и подготовка спортивного резерва, повышение популярности женского футбола, развитие кадрового потенциала женщин тренеров и арбитров и т.д.
По нашим оценкам, в России порядка 20 тыс. девочек, девушек и женщин, играющих в футбол. Это и школьный футбол, и девочки, которые занимаются в специализированных спортивных школах, и молодежные составы женских футбольных клубов, то есть юные футболистки, которые готовятся стать профессиональными спортсменками, и игроки лиг с любительским статусом.
Профессиональных же футболисток, то есть спортсменок, у которых заключен контракт с клубом и для которых футбол основная и единственная профессия, порядка 300. Все профессиональные футболистки играют в двух ключевых клубных соревнованиях — Суперлиге (чемпионат России среди женских команд) и Кубке России. В этом году это 164 матча. Кроме того, для команд резерва клубов Суперлиги созданы два новых соревнования — Молодежная лига (в ней играют девушки до 21 года) и ЮФЛ-девушки (для футболисток до 16 лет). Это еще 129 матчей в совокупности.
Помимо этого, есть еще второй по уровню дивизион в клубном футболе — I-Лига, в которой соревнуется порядка 30 женских любительских команд и играется порядка 130 матчей в год.
Также есть вертикаль соревнований для девочек и девушек, занимающихся в спортивных школах, которая охватывает значительную часть регионов России и проводится по всем возрастам, начиная от 13 лет.
Сейчас мы наблюдаем бурный рост женского футбола и увеличение количества занимающихся. Группы девочек появляются в спортивных школах, где раньше занимались только мальчики. Футбол внедрен в школьную программу физкультуры, и с будущего учебного года девочки будут активнее играть в футбол за школьные команды.
Что касается интереса, мы запускаем программы вовлечения девочек в футбол в разных регионах России и видим хороший отклик — родители охотно приводят дочерей попробовать новый для них спорт, а девочки с удовольствием занимаются.
Например, в этом году в 27 центрах по всей стране мы запустили программу UEFA Playmakers. Это программа, рассчитанная на совсем юный возраст — от 5 лет. На тренировках Playmakers девочки знакомятся с футболом при помощи персонажей из мультфильмов Disney. Каждая тренировка строится по специальному сценарию, в котором через игру, основанную на истории мультфильма, девочки могут освоить базовые футбольные навыки.
Для девочек постарше у нас есть программа «Мы в игре», которую мы реализуем вместе с футбольной школой GirlPower. В пяти регионах девочки все лето тренируются, ходят на экскурсии на стадионы и на футбольные матчи и проникаются футболом не только как физической активностью, но и как образом жизни.
«Те цифры, которые мы видим по нашим программам вовлечения (и счастливые лица девочек на тренировках), однозначно говорят нам о том, что футбол становится все более популярным у девочек и родителей»
Ирина Посиренина
Руководитель Департамента организации и проведения соревнований РФС
Организация любого футбольного турнира — это большой и кропотливый труд — начиная с подготовки документов и заканчивая работой на стадионах, — в котором участвует много людей, и каждый приносит сюда свой вклад, неважно, мужчина это или женщина. В подготовке нормативных документов женщины и мужчины участвуют поровну, а вот в операционной деятельности при подготовке к матчам Суперлиги или Кубка России среди женских команд женщин занято значительно больше. И тот факт, что женщины находятся на руководящих должностях в Российском футбольном союзе, не может не радовать.
Я уверена, что нет ничего невозможного, и однажды мы сможем принять женский чемпионат мира, потому что в ФИФА отлично знают о том, на каком высоком уровне проводятся международные соревнования, и чемпионат мира 2018 года и Евро-2020 тому подтверждение. Мы, конечно же, следим за циклом проведения женского чемпионата мира и сможем подать заявку на проведение турнира только спустя продолжительное время (следующий ЖЧМ пройдет в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии, а на проведение ЖЧМ-2027 пока претендуют Бельгия, Германия, Нидерланды, Чили, ЮАР и США. — Прим. ред.), если к тому времени достигнем определенных высот в соответствии со стратегией. Я была у истоков идеи проведения чемпионата мира 2018 года в России и знаю, какая это колоссальная ответственность и тяжелая работа.
Задача популяризации женского футбола и женских футбольных турниров есть не только в России, но и в большинстве других стран, и тягаться с мужским большим футболом все еще сложно. Но мы движемся к тому, чтобы все больше людей могли увидеть матчи Суперлиги и открыть для себя женский футбол, в том числе в этом и заключается глобальная стратегия ФИФА — вывести женский футбол из тени мужского, повысить его привлекательность и коммерческий потенциал. Сегодня матчи Суперлиги и российских клубов в еврокубках регулярно можно увидеть на ТВ и в интернете. Может быть, антураж и информация вокруг этих матчей еще не на том уровне, на котором хотелось бы, но следить за женским футболом может каждый.
Ирина Посиренина
руководитель Департамента организации и проведения соревнований РФС
Организация любого футбольного турнира — это большой и кропотливый труд — начиная с подготовки документов и заканчивая работой на стадионах, — в котором участвует много людей, и каждый приносит сюда свой вклад, неважно, мужчина это или женщина. В подготовке нормативных документов женщины и мужчины участвуют поровну, а вот в операционной деятельности при подготовке к матчам Суперлиги или Кубка России среди женских команд женщин занято значительно больше. И тот факт, что женщины находятся на руководящих должностях в Российском футбольном союзе, не может не радовать.
Я уверена, что нет ничего невозможного, и однажды мы сможем принять женский чемпионат мира, потому что в ФИФА отлично знают о том, на каком высоком уровне проводятся международные соревнования, и чемпионат мира 2018 года и Евро-2020 тому подтверждение. Мы, конечно же, следим за циклом проведения женского чемпионата мира и сможем подать заявку на проведение турнира только спустя продолжительное время (следующий ЖЧМ пройдет в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии, а на проведение ЖЧМ-2027 пока претендуют Бельгия, Германия, Нидерланды, Чили, ЮАР и США. — Прим. ред.), если к тому времени достигнем определенных высот в соответствии со стратегией. Я была у истоков идеи проведения чемпионата мира 2018 года в России и знаю, какая это колоссальная ответственность и тяжелая работа.
Задача популяризации женского футбола и женских футбольных турниров есть не только в России, но и в большинстве других стран, и тягаться с мужским большим футболом все еще сложно. Но мы движемся к тому, чтобы все больше людей могли увидеть матчи Суперлиги и открыть для себя женский футбол, в том числе в этом и заключается глобальная стратегия ФИФА — вывести женский футбол из тени мужского, повысить его привлекательность и коммерческий потенциал. Сегодня матчи Суперлиги и российских клубов в еврокубках регулярно можно увидеть на ТВ и в интернете. Может быть, антураж и информация вокруг этих матчей еще не на том уровне, на котором хотелось бы, но следить за женским футболом может каждый.
Анастасия Романова
болельщица
Интерес к футболу мне привил папа. В юные годы он был активным болельщиком «Спартака». Смотреть с ним футбол было всегда огромным удовольствием. Он рассказывал мне, на что обращать внимание, за чем следить в игре. Футбол я полюбила, но папу подвела и стала болеть за ЦСКА.
Настоящие чувства к этой игре пришли ко мне в 15 лет после матча финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан». После финального свистка, когда Стивен Джеррард (английский футболист и тренер. — Прим. ред.) поднял над головой кубок, я поняла, что это любовь на всю жизнь.
Футбол для меня — это прежде всего эмоции, которые я получаю от игры. Мне тяжело смотреть матчи, где я ни за кого не болею. Если я смотрю футбол, то точно выбираю, кого поддерживать. Последний год смотреть матчи мне было особенно трудно, так как на трибунах не было зрителей и игра теряла свою атмосферность. Фанаты способны сделать гораздо интереснее даже самый скучный матч.
Я очень эмоциональный человек. Когда Сергей Игнашевич (российский футболист, играл в ЦСКА. — Прим. ред.) и Стивен Джеррард (английский футболист, играл в «Ливерпуле» и «Лос-Анджелес Гэлакси» — Прим. ред.) объявляли о завершении спортивной карьеры, я плакала. После поражения «Ливерпуля» от «Барселоны» в полуфинале ЛЧ-2019 я поругалась с мужем и не разговаривала с ним еще сутки. Он болел за «Барселону». Когда в ответном матче «Ливерпуль» забил четыре невероятных гола, прошел «Барселону» и вышел в финал, я еще три дня летала от счастья. Когда «Ливерпуль» впервые за 30 лет выиграл Английскую Премьер-лигу в 2020 году, я несколько дней не могла подобрать слов, чтобы описать свои чувства, настолько я была счастлива.
Анастасия Романова
болельщица
Интерес к футболу мне привил папа. В юные годы он был активным болельщиком «Спартака». Смотреть с ним футбол было всегда огромным удовольствием. Он рассказывал мне, на что обращать внимание, за чем следить в игре. Футбол я полюбила, но папу подвела и стала болеть за ЦСКА.
Настоящие чувства к этой игре пришли ко мне в 15 лет после матча финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан». После финального свистка, когда Стивен Джеррард (английский футболист и тренер. — Прим. ред.) поднял над головой кубок, я поняла, что это любовь на всю жизнь.
Футбол для меня — это прежде всего эмоции, которые я получаю от игры. Мне тяжело смотреть матчи, где я ни за кого не болею. Если я смотрю футбол, то точно выбираю, кого поддерживать. Последний год смотреть матчи мне было особенно трудно, так как на трибунах не было зрителей и игра теряла свою атмосферность. Фанаты способны сделать гораздо интереснее даже самый скучный матч.
Я очень эмоциональный человек. Когда Сергей Игнашевич (российский футболист, играл в ЦСКА. — Прим. ред.) и Стивен Джеррард (английский футболист, играл в «Ливерпуле» и «Лос-Анджелес Гэлакси» — Прим. ред.) объявляли о завершении спортивной карьеры, я плакала. После поражения «Ливерпуля» от «Барселоны» в полуфинале ЛЧ-2019 я поругалась с мужем и не разговаривала с ним еще сутки. Он болел за «Барселону». Когда в ответном матче «Ливерпуль» забил четыре невероятных гола, прошел «Барселону» и вышел в финал, я еще три дня летала от счастья. Когда «Ливерпуль» впервые за 30 лет выиграл Английскую Премьер-лигу в 2020 году, я несколько дней не могла подобрать слов, чтобы описать свои чувства, настолько я была счастлива.
«Футбол для меня — это прежде всего эмоции, которые я получаю от игры»
Я сталкивалась со стереотипом, что женщины не могут разбираться в футболе. Но в процессе разговора, когда я раскладывала по полочкам, почему та или иная команда проиграла или выиграла, замечала в глазах собеседников растущее уважение. Со своим мужем я познакомилась в баре на просмотре финала Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА. Позже он сказал мне, что я так громко орала про несправедливое судейство и вообще очень эмоционально смотрела матч, что он просто не мог со мной не познакомиться. Болеет он за «Динамо», поэтому два раза в год мы с особой радостью идем на матч «Динамо» — ЦСКА, надевая наши майки, собранные из двух половинок игровых футболок.
Я сталкивалась со стереотипом, что женщины не могут разбираться в футболе. Но в процессе разговора, когда я раскладывала по полочкам, почему та или иная команда проиграла или выиграла, замечала в глазах собеседников растущее уважение. Со своим мужем я познакомилась в баре на просмотре финала Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА. Позже он сказал мне, что я так громко орала про несправедливое судейство и вообще очень эмоционально смотрела матч, что он просто не мог со мной не познакомиться. Болеет он за «Динамо», поэтому два раза в год мы с особой радостью идем на матч «Динамо» — ЦСКА, надевая наши майки, собранные из двух половинок игровых футболок.
Думаю, что в любом случае аудитория на стадионе всегда будет оставаться преимущественно мужской. Но мне кажется, что процентное соотношение мужчин и женщин не так важно. Важно — полные трибуны на каждом матче.
Анастасия Пустовойтова
Футбольный арбитр
На самом деле моя главная задача на поле — не допускать конфликтов, потому что их сложно урегулировать, особенно когда идет конфронтация со стороны обеих команд. Да, у нас есть определенные методики: мы с ассистентами встаем в треугольник и следим за игроками, чтобы ничего не упустить. С женщинами в этом плане проще, потому что многих из них я знаю или они знают меня, то есть я могу воспользоваться своим авторитетом, где-то надавить. Мужчин же сложнее успокоить, если конфликт уже разгорелся: даже моя выставленная рука с призывом остыть и отойти от арбитра может быть воспринята как агрессивный жест. И в этот момент действительно боишься, что кто-то из игроков применит против тебя физическую силу.
Обидно не то, что говорят в мой адрес, а скорее в адрес моих родителей. Конечно, в такие моменты часто приходится это проглатывать, делать вид, что ты не слышишь. Но бывает, что нужно предупредить игрока словами, дать ему понять, что следующая подобная выходка будет караться красной карточкой. Недавно в моем дебютном матче ФНЛ один из игроков «Чертаново» довольно вызывающе вел себя на поле, но после игры нашел в себе смелость подойти в судейскую и извиниться передо мной за свое поведение. Было приятно, но я намекнула ему, что нужно держать себя в руках, чтобы не приходилось извиняться после каждого матча.
Те проблемы и конфликты, которые вызывает судейство в РПЛ, сейчас связаны с пока еще отсутствием опыта работы видеоассистентов, все-таки система ВАР не так давно появилась. Нельзя с точностью сказать, смогут ли женщины судить лучше мужчин, потому что мы все готовимся к матчам одинаково, получаем одни и те же инструкции. Да, будет очень волнительно, потому что футбольное сообщество еще не готово к тому, чтобы главным арбитром матча была женщина.
Читайте большое интервью с Анастасией Пустовойтовой на «Афише Daily»
Анастасия Пустовойтова
футбольный арбитр
На самом деле моя главная задача на поле — не допускать конфликтов, потому что их сложно урегулировать, особенно когда идет конфронтация со стороны обеих команд. Да, у нас есть определенные методики: мы с ассистентами встаем в треугольник и следим за игроками, чтобы ничего не упустить. С женщинами в этом плане проще, потому что многих из них я знаю или они знают меня, то есть я могу воспользоваться своим авторитетом, где-то надавить. Мужчин же сложнее успокоить, если конфликт уже разгорелся: даже моя выставленная рука с призывом остыть и отойти от арбитра может быть воспринята как агрессивный жест. И в этот момент действительно боишься, что кто-то из игроков применит против тебя физическую силу.
Обидно не то, что говорят в мой адрес, а скорее в адрес моих родителей. Конечно, в такие моменты часто приходится это проглатывать, делать вид, что ты не слышишь. Но бывает, что нужно предупредить игрока словами, дать ему понять, что следующая подобная выходка будет караться красной карточкой. Недавно в моем дебютном матче ФНЛ один из игроков «Чертаново» довольно вызывающе вел себя на поле, но после игры нашел в себе смелость подойти в судейскую и извиниться передо мной за свое поведение. Было приятно, но я намекнула ему, что нужно держать себя в руках, чтобы не приходилось извиняться после каждого матча.
Те проблемы и конфликты, которые вызывает судейство в РПЛ, сейчас связаны с пока еще отсутствием опыта работы видеоассистентов, все-таки система ВАР не так давно появилась. Нельзя с точностью сказать, смогут ли женщины судить лучше мужчин, потому что мы все готовимся к матчам одинаково, получаем одни и те же инструкции. Да, будет очень волнительно, потому что футбольное сообщество еще не готово к тому, чтобы главным арбитром матча была женщина.
Читайте большое интервью с Анастасией Пустовойтовой на «Афише Daily»
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