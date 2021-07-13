Елена Фомина

Главный тренер ЖФК «Локомотив»

На самом деле особой разницы в том, кого тренировать — женщин или мужчин, — нет. Единственное, силовой работы во время подготовки у мужчин больше. Еще у женщин все-таки не такой скоростной футбол, но зато эмоций на поле намного больше, чем у мужчин. Девушки более эмоциональны и острее реагируют на нарушение своих границ, жестче отстаивают свои права. Коллективно женщины — очень большая сила. Они могут как сплотиться вместе, так и вдрызг разругаться, что будет очень сложно найти ключи к разрешению проблем. Но для этого и нужен тренер, он буквально за несколько секунд может понять, в каком настроении и состоянии находятся игроки и коллектив в целом.

Да, мне сложнее управлять мужчинами, потому что с женщинами мы находимся на одной волне. Но все же мы считаем, что каждый выполняет свою работу, и важно делать ее качественно, тогда никаких вопросов к гендеру не возникает. Я бы не сказала, что у меня с подопечными бывают проблемы, но практически постоянно приходится решать мелкие проблемы — как раз для того, чтобы они не переросли в серьезный конфликт. И это каждодневная рутина тренера.

Конечно, футболистки нарушают режим, но я отношусь к ним как к профессионалам, и они это чувствуют. У нас очень жесткая дисциплина в команде, мы все понимаем, что в футболе не бывает мелочей, и даже общение по телефону в раздевалке может сказаться на итоговом успехе команды.

Я бы хотела попробовать себя в качестве помощника главного тренера в Российской премьер-лиге, а если выбирать кого-то из действующих тренеров, то я выбрала бы Леонида Слуцкого. Мне очень нравятся его подход к работе, та атмосфера, которую он создает в команде, приятно наблюдать, как «Рубин» прогрессирует. Не знаю, как сам Леонид Викторович отреагирует, что у него будет женщина-ассистент, но попробовать хочется. Мне кажется, что такие тандемы уже совсем скоро появятся в видных европейских клубах, потому что интеграция женщин в мужской футбол — неизбежное будущее. Наш менталитет, конечно, не способствует такому, но уже сегодня в клубах РПЛ работают женщины — тренеры по физподготовке, реабилитологи, и это огромный шаг. Мне нравится, что сейчас мы подходим к тому, что всех оценивают как профессионалов. Если ты не профессионал, то ты даже любительскую команду не сможешь тренировать, неважно — женскую или мужскую. Поэтому хорошо, что мы идем по современному пути и начинаем оценивать человека за его профессиональные качества, а не за гендерную принадлежность.