15 июня в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и чиновников, а сейчас уже 14 из 85 регионов последовали примеру столицы. Поговорили с теми, кто так или иначе столкнулся с обязанностью привиться (или привить) и узнали, что они об этом думают.

В чем суть постановления и какие санкции предусмотрены В документе говорится, что не менее 60% работников определенных сфер (например, госслужб, образования, общепита, ЖКХ, общественного транспорта, банков и МФЦ) до 15 июля обязаны получить первый компонент вакцины, а до 15 августа — второй. С 1 июля организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять через личный кабинет юрлиц на портале mos.ru сведения о вакцинации и количестве работников в указанных сферах. Уволить за отказ от вакцинации сотрудника нельзя, а вот отстранить от работы можно. За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы столичных работодателей будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 1 млн рублей. Дана, Ленинградская область, госслужащая Не против вакцинации, но не одобряет принуждение Про обязательную вакцинацию на работе заговорили пару недель назад. Нам сказали, что придется прививаться, а если человек отказывается, то он должен предоставить справку о наличии антител. В противном случае могут заблокировать пропуск на работу и перевести на удаленный режим с сокращением заработной платы до двух третей. Через несколько дней прямо на работе организовали пункт вакцинации. Только сегодня, 23 июня, начальство выпустило распоряжение, что если мы не привьемся, то нас отправят на удаленку и лишат премии, а премия — основная часть зарплаты. Если вакцинируемся то, может быть, дадут двойной оклад, и наш поступок будет расцениваться как личный вклад в борьбу с коронавирусом. Я не против вакцинации, но факт обязаловки меня, конечно, напрягает, ведь нужно смотреть на состояние здоровья каждого работника, на наличие антител. Бесит, что просто поставили перед фактом и нормально ничего не рассказали: ни про сами вакцины, ни про противопоказания. Я пока не привита, потому что болела в прошлом ноябре. Сначала сдам тест на антитела и, если они у меня есть, делать прививку не буду (согласно временным методическим рекомендациям Минздрава в отношении COVID-19, при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Вместе с тем Минздрав указывает: если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана, так как сопротивляемость к инфекции уже выработана — обычно это происходит после перенесенной болезни. ВОЗ и другие зарубежные профильные медицинские ведомства советуют прививаться даже тем, кто переболел коронавирусом. — Прим. ред.).

Надежда (имя изменено), Москва, старший научный сотрудник крупного федерального медицинского центра Поддерживает обязательную вакцинацию для всех Так как я работаю в сфере здравоохранения, то попадаю под постановление об обязательной вакцинации. Сейчас я в отпуске, поэтому не знаю, как контролируют сотрудников, но 21 июня мне пришло СМС от руководства с просьбой прислать сертификат о вакцинации. Я сделала прививку раньше — когда началась массовая вакцинация, стала одной из первых, кто привился «Спутником V», первый укол мне сделали 5 декабря, а второй — 26. Многие мои коллеги участвовали в клинических испытаниях вакцины еще в сентябре–октябре 2020 года, никаких серьезных побочных эффектов не было, только общее недомогание: слабость, повышение температуры. У меня же вообще отсутствовали побочки, кроме болезненных ощущений в руке после второго укола. Я положительно отношусь к обязательной вакцинации и считаю, что она необходима. Среди моих знакомых, многие из которых врачи, бытуют мифы о прививках якобы «вакцина не изучена», «вакцина опасна» и так далее. И именно эти мифы, быстро распространяющиеся по сарафанному радио, привели к той ситуации, в которой мы сейчас находимся (18 июня в Москве было зафиксировано 9056 случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии. — Прим. ред.). Пока мы не решим глобально эту проблему, лучше не станет. Я думаю, что нужно вакцинировать всех — не только группы риска, но и здоровых молодых людей, в том числе подростков.

Подробности по теме «Из двух зол я выбрал меньшее»: истории россиян, которые вакцинировались от коронавируса «Из двух зол я выбрал меньшее»: истории россиян, которые вакцинировались от коронавируса

Александра (имя изменено), Москва, научный сотрудник государственного музея Имеет противопоказания, но все равно вынуждена вакцинироваться 16 июня, сразу после выхода постановления, нам выслали приказ об обязательной вакцинации и список пунктов, где можно сделать прививку. На следующий день начальство стало собирать списки с информацией о привитых сотрудниках. От меня потребовали назвать либо причину отказа, то есть принести медотвод, либо подтвердить согласие на вакцинацию в ближайшее время, (причем я должна была дать ответ в тот же день), где я планирую прививаться и какой вакциной. Нам дали понять, что отказ повлечет отстранение от работы без сохранения зарплаты . И это не прихоть начальника отдела или директора. Просто если музей не выйдет на эти 60% привитых сотрудников, то его закроют. А закрытый музей — это отсутствие доходов и, соответственно, нормальных зарплат. Я ходила в поликлинику, так как есть у меня заболевание, при котором вакцину надо ставить с осторожностью. Там от меня отмахнулись, сказали, что ни разрешения на вакцинацию, ни медотвода они мне выдать не могут, так как у меня не та болезнь, при которой вакцинирование запрещено вообще, и я могу делать прививку под свою ответственность. У меня трое детей, которых я воспитываю одна, огромный кредит, я никак не могу позволить себе быть отстраненной от работы и остаться без зарплаты, поэтому буду вынуждена сделать прививку. Тахир Холикбердиев, Москва–Краснодар, ресторатор Относится к принудительной вакцинации как к данности Я очень положительно отношусь к вакцинации и сделал первую прививку две недели назад, публично об этом рассказывал и призывал привиться. Ситуация, которая складывалась в Европе, пока там не началась массовая вакцинация, была очень критической. Вакцинация — единственный способ вернуться к нормальной жизни. Что касается постановления, то у меня к нему нет положительного или отрицательного отношения, я принимаю его как данность. На мой взгляд, наши власти немного затянули с популяризацией вакцинации.

Нельзя принуждать людей что‑то делать, нужно способствовать стремлению прийти к этому самостоятельно.

К сожалению, в Москве это уже невозможно, но в других регионах ты можешь призвать людей: «Посмотрите, что происходит в Москве, такое может начаться и у нас, но в наших силах повлиять на это без каких‑либо жестких мер». Всех московских сотрудников мы проинформировали о новом постановлении, но к моменту его выхода 40% работников уже были привиты. Очень здорово, что удалось решить вопрос с сотрудниками из других стран, это большое подспорье (18 июня Сергей Собянин заявил, что, скорее всего, в начале июля власти Москвы получат разрешение вакцинировать иностранных граждан «Спутником Лайт». — Прим. ред.). Около 15% работников по тем или иным причинам не желают прививаться, и, к сожалению, тут придется принимать меры — мы просто не будем ставить им смены. В первую очередь чтобы они не подвергали опасности заражения своих коллег и наших гостей. Что касается других моих проектов, в том числе в Краснодаре, где сейчас нет обязательной вакцинации, то последние несколько дней мы достаточно активно убеждали сотрудников вакцинироваться, и на сегодняшний момент вакцинировалось порядка 50% всех работников. В ближайшее время мы планируем вакцинировать по обоюдному желанию 90% работников. Исключение составляют люди, которым врачи не рекомендуют прививаться. После прививки сотрудники показывают паспорт вакцинации руководству, так и контролируется процесс. После мы даем сотрудникам два оплачиваемых выходных. Я уверен, что через какое‑то время обязательная вакцинация дойдет до всех регионов России, и ребята молодцы, что прошли через это заранее, пока нет очередей, и прививку можно сделать оперативно и быстро.

Максим (имя изменено), Москва, индивидуальный предприниматель в сферах организации массовых мероприятий и розничной торговли Против обязательной вакцинации Я в шоке, что людей принуждают к вакцинации. Это абсолютно незаконно. Как индивидуальный предприниматель и работодатель я должен отчитаться перед государством о том, что 60% моих сотрудников до 15 июля привились первой дозой вакцины, при этом в постановлении не прописаны никакие штрафные санкции к отказавшимся сотрудникам, и это остается на совести работодателя. Увольнять ли мне людей, угрожать им? А если я не добрал до этих 60%, то за каждого непривитого сотрудника я как ИП должен буду заплатить до 50 тыс. рублей. Естественно, ни один работодатель не захочет платить эти штрафы. Моя мама медик, и, когда эпидемия только началась, она была в красной зоне, и скоро многих врачей вновь туда мобилизируют, так что я понимаю, как действуют вакцины и почему они важны. Вакцину делают не за пару месяцев, потому что существует огромное количество побочек, которые нужно устранить. Я с удовольствием привьюсь через год-полтора. А пока не уверен, что эта субстанция безопасна для моего организма. Но выбора у меня нет — не хочу, чтобы мой бизнес закрыли, ведь он меня содержит. Я буду тянуть до последнего в надежде, что постановление изменится, либо я буду вынужден купить справку о том, что у меня якобы есть официальный медицинский отвод. Перед сотрудниками тоже придется ставить ультиматум: либо они приносят паспорт о вакцинации, либо медотвод, иначе — отстранение от работы.