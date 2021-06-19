Несколько столетий назад любовь была лишь приятным (и редким) бонусом к замужеству, а свадьбы порой было достаточно, чтобы заключить мир между враждующими государствами. Мы изучили института брака и выяснили, где зародилась традиция выкупа невесты, когда оно стало церковным таинством и как сексуальная революция изменила взгляд на отношения.

Первые браки Ранним прообразом брака в первобытном обществе были слабо организованные группы примерно из 30 человек — нескольких лидеров-мужчин, женщин и множества детей. Но постепенно на первый план вышел союз одного мужчины и одной женщины. В каменном веке наши предки объединялись в пары, чтобы контролировать сексуальное поведение, воспитывать детей и эффективнее выполнять повседневные задачи. В первых цивилизациях заключение брака было основой стабильности, а также средством сохранения власти. Согласно обычаям Древней Месопотамии, для законного союза был необходим договор между женихом и отцом девушки и выкуп за невесту . После помолвки, выкупа и передачи приданого устраивалось застолье. Затем невеста переезжала в дом свекра и вскоре должна была забеременеть. Если хотя бы одно из условий не выполнялось, брак признавали недействительным: девушка уезжала домой вместе с приданым, а жениху возвращали выкуп.

Новые традиции и ранние отношения В следующие несколько столетий брак стал широко распространенным явлением, принятым древними евреями, греками и римлянами. В библейский период союзы заключались только между представителями одного клана: считалось, что женщина из чужой семьи может привнести нежелательные традиции. Как правило, пары формировали отцы жениха и невесты. Отец жениха платил отцу невесты выкуп — мохар, которым могли быть как деньги, так драгоценности. В дополнение к этому жених преподносил будущей жене дары, а его семья выплачивала родственникам девушки «компенсацию» за то, что они лишились помощницы по хозяйству. А в Древней Греции брак рассматривался как инструмент для создания непрерывной родословной. Девушки выходили замуж в 13–15 лет , больше всего ценилось их тихое поведение. После свадьбы древние греки жили раздельно и практически не общались.

Жены нередко делили мужей с другими женщинами, а закон не позволял им выходить из дома и общаться с незнакомцами. Кроме того, муж мог развестись с женой и предложить ее другому мужчине без ее согласия.

Римляне разграничивали браки плебеев (низшего сословия) и патрициев (аристократов). Для заключения обычного брака нужно было выкупить невесту, а церемония аристократов сопровождалась более утонченными традициями: женились сразу после восхода, что символизировало вступление в новую жизнь, в окружении десяти свидетелей. Девушка произносила клятву, после чего вместе с женихом съедала пшеничный пирог. Традиция с обменом кольцами появилась еще в Древнем Египте, однако именно римляне связали ее с бракосочетанием. На таких украшениях часто был узор с двумя сплетенными руками из золота или драгоценных камней.

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Многоженство и вмешательство церкви В начале зарождение и последующее развитие христианства (30–200 годы) не влияло на заключение договоров и проведение свадеб. Это оставалось частным, семейным вопросом, не требующим вмешательства религии. Однако в 398 году на Карфагенском соборе священники призвали родителей будущих женихов и невест, а также представителей духовенства, благословлять пары. Это был первый случай обрядового церковного влияния. Впрочем, в течение первого тысячелетия брак все еще был отстранен от церкви. Эпоха Средневековья, ознаменовавшаяся христианизацией Западной Европы и Византии, изменила ситуацию: влияние религии распространилось и на институт семьи. Сакраментальная доктрина брака стала формироваться еще в начале XII века, и в последующие столетия церемония вступления в брак воспринималась священным событием, связанным с переживанием присутствия Бога. Выбор спутника жизни стал инициативой, принадлежащей молодым людям, а не их родителям. Изменилась и форма проведения свадебных церемоний: теперь они переместились в церковь. В позднем Средневековье и раннем Новом времени брак был чем‑то вроде соглашения, которое легко можно было нарушить и расторгнуть. Были распространены многоженство и беспорядочные связи, что не одобряло духовенство. В XVI веке католическая церковь постановила, что свадебные союзы должны заключаться в присутствии священника и хотя бы двух свидетелей. Так брак взял на себя функцию спасения мужчин и женщин от греховных поступков .

Союзы для спасения династии К заключению брака по политическим мотивам (позже такие союзы назовут династическими) прибегали еще в первых цивилизациях. Так, в 1245 году до нашей эры египетский фараон Рамсес II женился на принцессе Маатнефруре из Хеттского царства, чтобы укрепить политический союз между враждующими государствами. В Древнем Риме подобные браки инициировались для рождения наследника, что нередко приводило к ситуациям, когда свадьба объединяла девочку-подростка и взрослого мужчину . В эпохи Средневековья и Нового времени династические браки были важным инструментом в борьбе за власть. Они позволяли создавать военные коалиции, заключать мирные договоры и расширять сферы влияния. Так, брак наследника английского престола Артура и испанской принцессы Екатерины Арагонской (1499) был нужен королю для подтверждения законности династии Тюдоров. А женитьба императора Священной Римской империи Карла VI на немецкой принцессе Елизавете Кристине (1708) — для обретения политического союзника и продолжения династии. Подобные браки не были чужды и представителям российской короны. К примеру, во второй половине XIX века Романовы стремились укрепить отношения с Грецией, а также помешать германскому и австрийскому влиянию в Балканском регионе. В итоге они заключили сразу три династических брака: дочь великого князя Константина Николаевича вышла за короля Греции Георга I, а дети сына Николая I женились на княжнах Черногорских. Иногда на основе династических союзов возникали могущественные государственные образования — например, империя Габсбургов. Она сформировалась в середине XV века после женитьбы сына императора Священной Римской империи на бургундской принцессе. Впоследствии их династические связи с множеством европейских государств привели к крупным конфликтам, например, к войне за испанское наследство (1701–1714) и к войне за австрийское наследство (1740–1748).

Любовь и новые взгляды на отношения Многие предпосылки революции взглядов на супружество были заложены в Викторианскую эпоху (Великобритания, 1837–1901). В это время начал ослабевать политический и экономический ореол, окружающий институт брака, — идея романтической основы отношений приобретала все больший вес. Это привело к тому, что некоторые женщины предпочитали не выходить замуж вовсе, чем вступать в брак без чувств . Идея о любви как о лучшей основе союза распространялась одновременно с осознанием преимуществ от контроля рождаемости.

Сексуальные отношения перестали восприниматься только как возможность зачать ребенка, что сыграло роль в их сепарации от института брака.

Промышленная революция и рост среднего класса позволили людям выбирать партнеров и оплачивать свадьбу независимо от одобрения родителей, а разводы стали более частыми. Закон о семейных отношениях, принятый парламентом Великобритании в 1857 году, расширил список причин, по которым можно подавать прошение о разводе, и упростил процедуру, благодаря чему она стала доступна людям с низким достатком. Однако при расторжении брака все еще были трудности, особенно для женщин. Идеалы Викторианской эпохи повлияли и на традицию выходить замуж в белом: платье такого цвета было на королеве Виктории в день ее свадьбы с принцем Альбертом в 1840 году.

Смена гендерных ролей Начало Первой мировой войны положило конец династическим союзам как важнейшему элементу политического и социального благополучия, а церковь утрачивала позицию основного места для заключения браков. XX столетие в корне изменило взгляды на большинство социальных норм и повлияло на институт брака.

До этого брачный союз представлял собой отношения, построенные на иерархии. Замужние женщины большинства стран практически не имели прав: им не разрешалось владеть имуществом, получать собственный доход, подавать в суд.

Фактически муж и жена признавались одним финансовым субъектом, причем у супруга было право единолично распоряжаться всеми активами. С каждым новым десятилетием XX века эти устои потеряли актуальность: женщины получали право голоса, новые рабочие места и право на развод. Однако вступление в брак все еще предписывало соблюдение четких гендерных ролей: мужчина — кормилец, женщина — хранительница очага. Радикальная смена взглядов на семью связана с сексуальной революцией, захлестнувшей Запад в 1960–1970-е. Распространение противозачаточных средств позволило парам решать, хотят ли они детей и сколько. Деторождение стало добровольным, а роль взаимного сексуального влечения и удовлетворения возросла.

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Произошли социальные и культурные изменения, женщин перестала устраивать роль домохозяйки. В последующее десятилетие в странах западной демократии приняли новые законы, которые помогли изменить роли в отношениях.

В СССР укреплению института брака уделяли особое внимание. Семейное положение человека определяло многое — от возможности продвинуться по карьерной лестнице до предоставления очереди на жилье и права выезда за границу. Хорошая репутация часто зависела от того, состоит ли человек в законном браке и имеет ли детей. С распадом СССР эта общественная установка начала терять актуальность.

Однополые браки и отношение к ним Ученые, изучающие историю первых цивилизаций, установили, что общества Древнего Египта и Месопотамии не запрещали и не осуждали союзы между людьми одного пола. На артефактах египетской эпохи нашли рисунки с однополыми пары в тех же местах, что и с традиционными, а на одной из гробниц придворных из Пятой династии (около 2600 года до н. э.) обнаружили барельефы с изображениями мужчин, обнимающихся, держащихся за руки и соприкасающихся носами. Распространенные в Древней Греции союзы между мужчинами и мальчиками-подростками были эквивалентами узаконенных браков. Исследовательница бисексуальности в древнем мире Ева Кантарелла считает, что лесбийские отношения, произраставшие из греческих религиозных женских организаций, были «вступительными браками», институционально подобными мужским союзам.

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До установления европейского господства африканская, азиатская и коренная американская культуры официально признавали однополые союзы. В Индии были распространены браки между женщинами, поровну распределяющими обязанности (включая охоту и защиту жилья). В африканских странах заключались союзы между политическими лидерами и мужчинами, носящими женскую одежду и прически. В азиатской культуре было много однополых браков, в которых один из партнеров выполнял функции жены: одевался в платья, ухаживал за детьми и занимался рукоделием. В Средневековье церковь критиковала такие отношения, так как они не могли привести к деторождению и выходили за пределы идеала «товарищеского» брака. Раннее Новое время ознаменовалось массовыми преследованиями однополых пар, из‑за чего они ушли в подполье, а в XVIII веке гомосексуальность признали болезнью (позже ВОЗ исключила гомосексуальность, бисексуальность и трансгендерность из списка психических расстройств). В это и следующее столетия однополые союзы подавлялись, но не исчезли: один из самых известных примеров их популярности — «бостонский брак» (долгосрочные отношения между двумя незамужними женщинами. — Прим. ред.). XX век стал поворотным в истории моногамных отношений. В 1920-е возникли ЛГБТ-субкультуры, в 1970-е внимание западной общественности привлекли первые иски с требованием признания однополых браков. А в 1989 году Дания стала первой страной, которая предоставила однополым парам почти те же права, что и у гетеросексуальных. Эту тенденцию подхватили и другие государства, однако такие браки признали официальными только в 2001-м в Нидерландах. Сейчас они легализованы в 29 странах с совокупным населением более миллиарда человек.

Что ждет нас в будущем? Последние опросы и исследования показывают, что средний возраст вступления в брак увеличивается (как среди мужчин, так и среди женщин), в числе мотивов узаконивания отношений лидирует любовь и все больше представителей молодежи предпочитают не заключать брак вовсе. Мы поговорили с социологом о том, что представляет из себя современная модель оформления отношений и как она трансформируется в ближайшем будущем.

Юлия Лежнина Специалист в области гендерных и семейных отношений, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Для начала стоит разграничить институт брака и институт семьи. Семья была, есть и будет — вопрос только в том, какая она, как формируется, надолго ли создается. А брак, юридическое закрепление союза, трансформируется параллельно. Ведь это история еще и про определенные юридические обязательства, в том числе по отношению к детям партнеров (если они есть). Поэтому институт брака, как и институт семьи, еще долго будет актуальны. Отношение к институту брака будет меняться на фоне развития правовой грамотности и того, что разные контракты между физическими лицами станут нормой. Пока же юридическая сторона личной жизни регулируется семейным кодексом. В целом партнеры, которые вступают в брак, становятся более автономными . Женщины уже давно стали значимыми и независимыми единицами на рынке труда. Они зарабатывают и способны себя содержать, поэтому брак для них становится менее критичным с точки зрения обеспечения. Однако семьи, личные и экономические отношения, союзы бывают разными. Для кого‑то брак очень актуален, для кого‑то — нет. Помимо объективных причин, влияющих на брачные отношения, есть субъективные, связанные с восприятием нетрадиционных брачных отношений. Общество модернизируется, и взгляды на брак становятся более толерантными, хотя установка на его оформление все еще доминирует. Можно сказать, что в будущем будет заключаться меньше браков. Сегодня союзы оформляются позже, партнеры зачастую уже имеют экономический багаж и хотят сохранить свою финансовую независимость, поэтому брак может усложнять ситуацию, но вряд ли его отсутствие станет нормой. В любом случае какие‑то нормы, связанные с документированием, с закреплением союзов, останутся. Во всем мире будет развиваться разнообразие типов отношений в семье и задач, которые люди решают в партнерствах и браках. Почему они вместе? О чем договорились — и в экономическом, и в эмоциональном плане? Какие у них отношения между собой и какова роль детей? Партнеры будут искать ответы на эти вопросы. Партнеры будущего — те, кто сам решает, как строить отношения. Рожать ли детей, следовать ли традициям моногамного брака, жить вместе или порознь, каким образом тратить деньги. Нормализуется и легализуется множество вещей, которые раньше не принимались в обществе. Например, брачный договор и раздельное проживание были чем‑то крайне непривычным, а сейчас это нормально.