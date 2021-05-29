Боль во время попытки заняться сексом или ввести тампон может быть признаком заболевания. Одно из них — вагинизм, при котором девушка чувствует невозможность ввести что‑либо во влагалище. Мы поговорили с экспертом про причины возникновения вагинизма и способы его лечения.

Что такое вагинизм? Вагинизм — это судорожное болезненное сокращение мышц тазового дна при попытке ввести что‑либо во влагалище (боль может варьироваться от легкой до сильной, также возможно ощущение дискомфорта или жжения). Часто это приводит к тому, что становится сложно заниматься сексом. Вагинизм вызывают как физические, так и эмоциональные триггеры. У женщины не получится контролировать, предотвратить или остановить этот спазм по своему желанию . Также его может спровоцировать попытка ввести тампон или гинекологический осмотр. В основе вагинизма лежит чувство страха перед сексом или введением инородного тела. Он не мешает возбуждению, однако женщина понимает, что ей могут причинить боль, и старается избежать таких ситуаций. Неизвестно, насколько вагинизм распространен, поскольку часто женщины ни с кем не обсуждают свои симптомы и не во всех случаях обращаются за помощью. Если ссылаться на наблюдательные исследования, то распространенность заболевания составляет от 5 до 42%.

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Какие есть виды вагинизма? Первичный вагинизм возникает задолго до начала сексуальной жизни или при первом сексе. Женщина чувствует боль, мышечный спазм, но все проходит при прекращении проникновения. В этом случае нужна психологическая помощь. Для вторичного вагинизма характерно появление после череды нормальных, безболезненных половых актов. Как правило, заболевание связано с каким‑то событием: операцией, травмой, родами, периодом постменопаузы, психотравмирующими ситуациями. Чтобы его вылечить, нужно исключить болезни, которые могут вызывать боль и тем самым провоцировать развитие вагинизма. Иногда выделяют ситуативный вагинизм , который возникает, например, только при сексе, а при введении тампона или при гинекологическом осмотре симптомов нет.

Как понять, что у вас есть это заболевание? Специальных тестов для самостоятельной диагностики нет. Если вы чувствуете болезненный спазм при осмотре у гинеколога или при попытке заняться сексом, а также при мысли о таких действиях, скорее всего, у вас вагинизм.

Почему возникает вагинизм? В целом можно выделить две группы факторов

Психологические факторы Сюда входят различные психотравмирующие ситуации. В первую очередь это страх и боль при нарушении девственной плевы из‑за неверной информации или ее отсутствия, рассказов близких о боли, негативного отношение к этому в семье и запугивания со стороны родственников, детских негативных впечатлений (например, случайно увиденный секс родителей) или боязнь быть застигнутой во время близости с партнером. Физические факторы К ним относятся различные заболевания, вызывающие локальную боль: половые инфекции, склероатрофический лихен (хронический аутоиммунный дерматоз, протекающий с очаговой атрофией кожи. — Прим. ред.), дерматозы вульвы, изменение тонуса мышц тазового дна. Еще вагинизм вызывают травматичные роды или атрофия слизистой в период постменопаузы. Прелюдия, которая не сопровождалась достаточным возбуждением, тоже приводит к снижению выработки естественной смазки, что чревато болезненными ощущениями.

Повторяющиеся боли формируют «невроз тревожного ожидания боли», где спазм выступает как защитная реакция организма. Может ли насилие стать причиной этого заболевания? Насилие, как физическое, так и психологическое, — это стрессовый фактор для организма пациентки. Поэтому он формирует защитный механизм, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

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Как лечится вагинизм? Лечить вагинизм нужно комплексно. Гинеколог исключает возможные заболевания органов малого таза, которые приводят к болям, дает упражнения для расслабления и сокращения мышц тазового дна и контролирует правильность их выполнения. Консультация психолога и психотерапия помогают установить и проработать психотравмирующий фактор, устранить его или изменить к нему отношение. Важно снизить чувствительность женщины к введению чего‑либо во влагалище. Для этого можно применить вагинальные расширители (устройство в форме трубки для растяжения. — Прим. ред.). Также, при достаточном уровне доверия, к лечению можно и нужно привлекать партнера . При необходимости терапия дополняют лекарственными препаратами.

К какому специалисту обращаться? Важный момент в успешной терапии вагинизма — взаимодействие специалистов: гинеколога, психотерапевта, сексолога. Нужно доверять врачу, чувствовать, что вам с ним комфортно. Еще один момент — это его деликатность при беседе и осмотре.

Стоп-фразы, после которых вы однозначно должны поменять врача: «Потерпеть, что ли, не можешь?», «Все терпят, и ничего».

Есть ли методы профилактики вагинизма? В первую очередь это сексуальное просвещение как профилактика негативных установок. Многие страхи возникают из предубеждений, слабой информированности. У вас должна быть психологическая и физическая готовность к сексу, достаточная прелюдия, смазка, доверие к партнеру. Еще важно проработать психотравмирующий фактор, из‑за которого возник вагинизм.

Какие рекомендации можно дать женщинам, испытывающим боль во время секса? Главное — не терпеть боль, не пугаться, не стесняться и не винить себя . При дискомфортных ощущениях во время секса обратитесь к врачу-гинекологу, чтобы исключить физиологические причины боли. Крайне важно доверие между партнерами. Обязательно обсудите с ним достаточную продолжительность и интенсивность прелюдии, использование лубрикантов для снижения трения и дискомфорта.