Студия Brainstorm.fm запустила подкаст «Чем помочь?» о том, как начать помогать и зачем это нужно. В каждом эпизоде будут рассказывать про один конкретный способ помощи и разбираться, кому он подходит и с чего начать.

По данным ВЦИОМ, 69% россиян участвовали в благотворительной деятельности в течение последних нескольких лет. Чаще всего речь идет о передаче вещей и игрушек в детские дома, 26% переводили деньги нуждающимся в лечении, 24% — подавали милостыню, 20% — делали пожертвования в НКО и фонды. На самом деле способов помогать гораздо больше, но часто истории о благотворителях обрастают мифами и стереотипами о жертвенности и трудностях, которые смогут преодолевать только избранные. «Чем помочь?» — это нарративный подкаст, где собраны истории волонтеров, основателей фондов и людей, которые занимаются разной благотворительностью. Идейным вдохновителем проекта стала Наталья Клиновская, которая и сама с недавних пор начала заниматься благотворительностью, за это время она поняла, что мало говорят о том, как можно начать помогать. Первый выпуск подкаста посвящен одному из самых популярных видов помощи — волонтерству. В эпизоде три истории героев: журналистки, которая каждую субботу ездит в ПНИ, чтобы рисовать картины с пациентами, менеджера Сбера, который два раза в неделю по зуму помогает выпускникам интернатов устраиваться на работу, и женщины, которая каждый день волонтерит по дороге на работу.

Диана Андреева продюсер Brainstorm.fm и ведущая подкаста «Чем помочь?»

«Если честно, раньше я мало задумывалась о благотворительности: казалось, что для этого всегда недостаточно времени, сил и денег. Однажды в моей жизни произошел случай: я училась в старших классах, и девочка из параллели попала в аварию. Ей требовалась срочная операция за границей, чтобы выжить. Родители девочки стали собирать на это средства в школе. Я не была знакома с ней лично, только видела в коридорах и что‑то знала о ней. Тогда же я выиграла деньги в интеллектуальном конкурсе и не задумываясь отнесла их на сбор. При этом я никому об этом не рассказала — ни друзьям, ни родителям, потому что чувствовала какую‑то неловкость за свой поступок. Кажется, что это знакомо многим.

Нам до сих пор стыдно рассказывать о наших пожертвованиях, хотя это помогает фондам быстрее закрыть сборы.

Нам порой страшно, потому что в последние годы в России появилось много благотворительных проектов, а вместе с ними и мошенников стало больше. Мы думаем, что у нас нет ресурсов и финансовых возможностей. Именно поэтому мы со студией Brainstorm.fm и Натальей Клиновской придумали этот подкаст о том, как научиться помогать удобно. Когда мы записывали первый эпизод о волонтерстве, я представляла, что есть те, кто помогает в приютах, хосписах, интернатах, проводит время с пациентами или помогает в адаптации. Я понимала, что волонтеры тратят на это несколько часов или дней в неделю. Но оказалось, что одна из наших героинь помогает просто по дороге на работу, — она развозит посылки для фонда «Вера», который находится рядом со школой ее сына. И тут не надо героически выкраивать время из своего графика — можно встроить благотворительность буквально в свой навигатор. В следующих выпусках мы планируем разобраться, как стать основателем фонда и нужно ли это делать, а еще с Сашей Бабкиной из «Добро Mail.ru» и Дашей Алексеевой из «Второго дыхания» обсудим материальную помощь. А к концу сезона я надеюсь выбрать способ помогать, подходящий мне».