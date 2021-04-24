После рождения ребенка жизнь родителей, в том числе и сексуальная, меняется. И не всегда в лучшую сторону. Беременность и роды часто негативно сказываются на здоровье и самочувствии матери, поэтому секс перестает быть удовольствием и становится проблемой. Вместе с экспертами разобрались, что происходит с близостью после родов и как ее вернуть.

Ольга Белоконь Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор бестселлеров «Я беременна, что делать?», «Я — женщина. Все о женском здоровье». Ведет блог о медицине Татьяна Никонова Секс-просветительница, ведет блог про секс и феминизм Дарья Уткина Психолог, доула, соосновательница «Бережно к себе» Ирина Якобсон Секс-коуч, мама троих детей Амина Назарлиева Врач-психотерапевт, сексолог, ведущий специалист Mental Health Center

Разбираем популярные мифы: После родов нельзя заниматься сексом до полугода Уткина: Это неправда. Обычно врачи разрешают секс с проникновением через шесть-восемь недель после родов. Некоторые пары возвращаются к нему раньше. Но, действительно, немало и тех, кто не готов возобновлять сексуальные отношения и через полгода. Так тоже бывает. Белоконь: Мы рекомендуем воздержание от шести максимум до восьми-десяти недель после родов, до того момента, когда у женщины заканчиваются лохии и происходит полная эволюция матки. Например, заживление швов, ран на промежности. Полгода — это негуманно по отношению к женщине и ее партнеру.

Вернуть сексуальность и интимные отношения — задача женщины Якобсон: Мне не нравится подход, когда всю ответственность взваливают на одного человека, хотя в отношениях людей как минимум двое. Если партнер будет всячески поддерживать жену, говорить комплименты, разделять обязанности по уходу за ребенком, будет с ней нежен и терпелив, то сексуальность вернется очень скоро. И женщине не нужно будет одной работать над ее восстановлением.

Женщина не может забеременеть, пока кормит грудью Белоконь: Это абсолютная неправда. Лактационная аменорея — так называется состояние, когда у женщины отсутствует менструация сразу после родов и на протяжении времени, пока она кормит грудью. Но менструация может и присутствовать, это нормально. Даже если она отсутствует, на фоне грудного вскармливания бывает овуляция. Даже одной овуляции может быть достаточно для наступления беременности. И женщины, у которых нет месячных, должны знать свою физиологию и помнить о том, что даже при отсутствии менструации бывают овуляции и можно забеременеть . Иногда женщина кормит грудью, живет открытой половой жизнью, беременеет. Месячных нет, задержки нет, и она узнает о беременности, уже когда проявляются ее симптомы или шевеление плода. [Отсутствие менструации] — ненадежный метод контрацепции, поэтому, если вы не хотите беременеть, надо предохраняться. Если же женщина вскоре после родов хочет завести еще одного ребенка, то необходим перерыв хотя бы в 6–12 месяцев. Если было кесарево сечение и есть рубец на матке, то в среднем мы рекомендуем предохраняться от беременности в течение 1–2 лет, чтобы сформировался надежный рубец, и было безопасно беременеть снова. Понятно, что это не догма, мы не ругаем, если женщина забеременела раньше указанных сроков. Если так случилось, вынашиваем и рожаем.

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После родов снижается чувствительность и деформируются половые пути Уткина: Обычно нет, это мягкие ткани, и при хорошо организованном восстановлении после родов должно быть все в порядке. Если были долгие потуги, эпизиотомия (рассечение промежности. — Прим. ред.), вакуум, разрывы, действительно может измениться чувствительность и форма вагины, а также появиться слабость мышц тазового дна. Со всем этим помогают справиться практики послеродовой реабилитации: от БОС-терапии до банального массажа и дыхательной гимнастики. Тут дело часто не только в физиологии родов, но и в медицинских вмешательствах. Белоконь: У женщины самая чувствительная часть в сексе — это клитор, с ним, как правило, ничего не происходит в момент родов, и его чувствительность не снижается. Да, у некоторых женщин есть определенные изменения после родов в области половых путей. Могут быть разрывы влагалища и промежности, могут быть разрезы на промежности. Может возникать небольшое растяжение стенок влагалища, опущение стенок влагалища. Но это случается не у всех. И если у вас есть какие‑то вопросы, болезненные ощущения, не та чувствительность, нужно обращаться к врачу и решать вопрос, который вас волнует. У некоторых, наоборот, чувствительность только увеличивается.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины после родов: Неуверенность в себе Никонова: Женщина может чувствовать себя несексуальной после родов, если для нее и партнера ее внешность много значит. Стоит получить хотя бы один негативный оценивающий комментарий, и никакого секса уже не захочется. Единственный выход для профилактики внезапного разочарования — жить с тем, кому плевать на то, как ты выглядишь, кто всегда будет видеть в тебе красоту. Бодипозитив — наше все. Белоконь: Женщины могут думать, что с ними что‑то не так, стесняются поговорить об этом с партнером или со специалистом, переключаются на проблемы с ребенком. Прибегают к не совсем безопасным процедурам вроде лазерного омоложения влагалища, что однозначно неэффективно. Женщине нужен, во-первых, грамотный акушер-гинеколог. Во-вторых, пара в идеале должна все проговаривать и продумывать эти нюансы до рождения ребенка, понимать, что жизнь не заканчивается и надо продолжать ею наслаждаться. Назарлиева: Многие женщины могут чувствовать себя несексуальными в зависимости от того, как изменилось их тело и есть ли у них время на себя. Потому что если они включены в интенсивное материнство, то в какой‑то момент жизнь превращается в день сурка. Чтобы появился секс, большинству женщин нужен соответствующий контекст. А если это типичная пара, когда он на работе, а на ней вся забота о ребенке, и у них мало ресурсов, секс еще не скоро станет приоритетом в этой семье. Уткина: Тело после родов меняется. И даже если оно все еще вписывается в принятые стандарты красоты, женщины замечают, что многое стало по-другому. Нередко партнеры напрямую говорят женщинам, что они «стали непривлекательными». Еще чаще женщины впитывают такие «идеи» из глянца. В целом есть и те, кто благодаря мощному опыту родов пересматривает свои взгляды на тело и сексуальность. И ощущает гораздо больше свободы в чувственных проявлениях.

Дискомфорт во время близости Белоконь: Если есть разрывы или раны, они могут увеличивать дискомфорт. Если женщина кормит грудью, то у нее снижен уровень эстрогенов. Женщин никто не предупреждает, что это влияет на все, в том числе на слизистую влагалища, поэтому могут быть проблемы с тем, что выделяется недостаточное количество смазки, слизистая истончается и легко травмируется. В этом случае нужно обязательно использовать смазку, подбирать правильные позы и быть аккуратными, а если это не помогает, то обратиться к акушеру-гинекологу. Терпеть и воспринимать это как должное не нужно. Никонова: Так бывает нередко, особенно после эпизиотомии и наложения швов. Я встречала истории женщин, которым говорили, дескать, зашьем вас так, что мужу понравится. А понравится ли ей самой? Ответа нет.

О сексуальной жизни матери никто не задумывается, и никого не предупреждают, что могут возникнуть проблемы после родов. Материнство иногда ставит крест на удовольствии, и многие узнают об этом слишком поздно.

Назарлиева: Огромное количество женщин сталкивается с болью при пенетрации вскоре после того, как они возобновляют свою сексуальную жизнь. Особенно это касается тех женщин, которые кормят грудью. Обычно в течение полугода, максимум года, эта боль проходит, и секс с физиологической точки зрения начинает напоминать тот, что был до родов. Если эта боль сохраняется, не надо ее терпеть, надо подумать над какими‑то опциями, потому что секс — это не только пенетрация . Надо поговорить со своим партнером очень честно о том, что с вами происходит. И искать помощи.

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Секс уходит на второй план Ольга Белоконь: Секс отодвигается на второй план, потому что женщина занята уходом за ребенком, пара не может выделить на это время. Тут надо знать, что будет не так легко, как думалось до родов. Что после рождения ребенка ваша жизнь однозначно изменится, и правильно все продумывать, в том числе помощь по уходу за ребенком, планировать личную жизнь еще до рождения ребенка. Амина Назарлиева: Частая проблема, когда кто‑то из партнеров не хочет секса, а второй хочет. У женщин беременность может как угодно влиять на сексуальную жизнь. Бывает, что растущая матка начинает давить на гениталии, и возбуждение легко провоцируется любыми факторами. Бывает наоборот, по многим причинам: из‑за гормонов, на женщину и мужчину могут влиять страхи, что во время секса они могут навредить ребенку. Это не так, при здоровой беременности можно заниматься сексом так же, как вы занимались до. А что касается качества секса после родов, все зависит от того, что с партнерами происходит, насколько они смогли перестроиться и принять родительские роли, насколько папа включен. Есть некоторые данные, что хорошо влияет по-настоящему включенное отцовство , например, если папа проводит столько же времени в заботе о ребенке и в физическом и эмоциональном контакте, тем самым разгружая маму и делая ребенка общим. Жены таких мужей больше удовлетворены качеством супружеских отношений. Ирина Якобсон: Появление ребенка — это катализатор, если отношения были сложными до беременности, то после родов они станут еще сложнее. Но если партнеры умеют говорить друг с другом, просить о помощи и делить обязанности по уходу за малышом, то охлаждения можно избежать, и отношения станут даже крепче.

Принуждение женщины к сексу и насилие Никонова: Помимо постоянной усталости и депривации сна, огромное количество женщин сталкиваются с экономическим насилием со стороны партнера во время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком. Поскольку в это время они не зарабатывают, на них, помимо ухода за младенцем, возлагают всю ответственность за быт, а еще часто попрекают расходами и вовсю пользуются тем, что женщине некуда деваться. Я как‑то задала вопрос своим подписчицам, случалось ли им быть финансово зависимыми, мне прислали сотни историй об унижениях, которым женщин в декрете подвергали их мужья. Например, одной муж сказал: «Для женщины, которая не зарабатывает, ты слишком много говоришь». Где здесь пространство для возрождения сексуального желания? Его не будет. Также принуждение женщины к сексу ее партнером, когда она не готова, — распространенный сценарий. Зачастую женщина не хочет секса просто от усталости. Нередко она вынуждена соглашаться на него из страха потерять мужчину, но никакого удовольствия, понятно, ей это не приносит, а принуждение выращивает отвращение к партнеру. Радостный и приносящий удовольствие секс вполне возможен и после родов, но для этого партнер должен вкладываться в уход за ребенком, отношения, быт и заботу о партнерше. Как вернуть сексуальное удовольствие:

Планируйте Назарлиева: После рождения ребенка секс перестает быть спонтанным. Спонтанным он не будет еще долго, особенно если вы решитесь на второго. Заносите в календарь и готовьтесь к этому: настраивайтесь эмоционально, просите бабушку или няню помочь. Не надо беспокоиться, что если секс не спонтанный, то это конец . Спонтанный секс — это роскошь, которую могут позволить себе очень свободные люди. Вы пока в ситуации, когда вам надо его планировать. Разделяйте обязанности Никонова: Очень важно, чтобы оба партнера принимали активное участие в уходе за ребенком. Зачастую в России женщина оказывается один на один с последствиями родов, словно это совсем не мужское занятие. На самом деле надо дать время маме спокойно восстановиться, позволить ей выспаться, принять ванну в одиночестве, побыть без ребенка, чтобы она чувствовала себя собой, а не продолжением младенца. Проводите время вдвоем Назарлиева: Не надо бояться делегировать уход за ребенком няне или бабушкам и дедушкам. Чтобы сохранить или восстановить отношения в паре, над ними нужно работать — выделять для этого хотя бы несколько часов в неделю. Вспомните, как вы проводили это время до того, как стали родителями? Вы куда‑то ходили, говорили не только о проблемах, делали что‑то романтичное. Важно вспомнить, что вам нравилось как паре до появления детей, и попробовать периодически возвращаться к этим занятиям. Знакомьтесь с партнером заново Назарлиева: Если у вас есть убеждение, что настоящий секс — это секс с пенетрацией, который заканчивается грандиозным оргазмом с обеих сторон, вам придется от него отказаться. Нужно понимать, что, возможно, карта ваших эрогенных зон изменилась, проговаривать это с партнером вслух. Полезно увеличивать пропорцию прелюдий и относиться к партнерше как к новому человеку, которого вы еще не знаете. Изучать ее тело заново. Тренируйтесь Никонова: Сейчас гинекологи начали рекомендовать практику упражнений Кегеля для восстановления тонуса мышц тазового дна. Сами по себе упражнения делать скучновато, спасают тренажеры с игровыми приложениями для смартфонов и отслеживанием прогресса тренировок, в России они продаются в секс-шопах. Покупать их совершенно необязательно, упражнения можно делать и без них, просто с ними процесс идет веселее и эффективнее. Упражняться необходимо для того, чтобы избежать недержания мочи после родов, такое часто встречается и ощущения сексуальности не прибавляет. Кроме того, тренированные мышцы позволяют получать больше удовольствия во время проникающего секса . Расслабьтесь Якобсон: Новоиспеченные родители часто в хлопотах и беспокойстве о ребенке забывают о себе и друг о друге. Важно прислушиваться к своей интуиции, доверять себе, своему партнеру и малышу и читать поменьше «мамских» форумов, истории с которых могут вызвать лишний стресс. Обратитесь к врачу Назарлиева: Если по истечении полугода-года после родов в паре сохраняются проблемы, важно выяснить первопричину. С чем они могут быть связаны: с тем, что женщине некогда, с тем, что у нее боли во время полового контакта, с тем, что она как‑то не так себя чувствует. И в связи с этим обращаться к соответствующему специалисту: гинекологу, сексологу, психотерапевту.