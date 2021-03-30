Экодвижение проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в сексуальную. Однако не все товары для взрослых, позиционирующие себя как экофрендли, на самом деле безопасны для природы и здоровья человека. Мы разобрались, как обстоят дела с экопродуктами на рынке секс-товаров и можно ли сделать свою интимную жизнь экологичней, не навредив себе.

Какие принципы экосекса существуют прямо сейчас? На Западе в начале века возникло движение экосексуалов, члены которого считают планету своей любовницей. Еще десять лет назад в книгах об экологичном сексе активисты советовали принимать душ вдвоем, спать на биоразлагаемых матрасах, зажигать свечи вместо электрических лампочек и самим готовить лубриканты из трав. Но далеко не все люди готовы кардинально изменить свои привычки, и на практике прием душа вдвоем только увеличивает расход воды, а самодельные лубриканты могут навредить здоровью. По этой причине главный принцип экологичного секса прямо сейчас — осознанность . Экоактивистка Виолетта Рябко говорит: «Если среди наших отходов останутся только презервативы, то человечество с этой проблемой справится. Но пока что стаканчики из‑под йогуртов наносят планете намного больше вреда, чем секс-игрушки». Это не означает, что совсем не стоит пытаться сделать свой секс экологичнее, но нужно взвешивать все риски, чтобы принять осознанное решение, какие экоинициативы вам подходят, а от каких лучше отказаться. Например, по мнению Виолетты, при покупке секс-товара важнее не то, из чего сделан продукт, а то, насколько долго вы будете пользоваться этим девайсом.

Часто при покупке секс-товара нам приходится делать выбор между натуральностью и этичностью, потому что даже при производстве полностью биоразлагаемых товаров могут эксплуатироваться животные, поэтому здесь нет однозначных ответов, как правильно: каждый человек делает выбор для себя.

Можно ли пользоваться «зеленым лубрикантом»? Выбрать экологичный лубрикант сложнее, чем просто найти на его упаковке надпись «экофрендли». «К сожалению, в современном мире лубрикантов принцип экологичности и принцип безопасности ведут по совершенно разным дорожкам, — рассказывает амбассадор бренда Swiss Navy Дмитрий Аверьянов. — С одной стороны, мы могли бы использовать только натуральные растительные ингредиенты и полностью отказаться от силикона. Но с другой, наносить сахар или другие органические вещества на слизистые и половые органы — плохая идея, которая ведет к размножению бактерий и аллергиям. И, несмотря на то что силиконы относятся к микропластикам, мы пока не можем полностью отказаться от этого материала».

Также Дмитрий рассказывает, что, например, если врачи диагностируют сухость влагалища, они часто советуют переходить на силиконовую смазку, потому что лубрикант на водной основе впитывается, тогда как силикон считается самым безвредным и нейтральным материалом, который полностью выводится из организма. «Конечно, мы не всегда можем использовать силиконовый лубрикант. Например, потому что он не сочетается с некоторыми секс-игрушками, — продолжает он. — В этом случае самыми безопасными считаются водные смазки с каррагеновыми компонентами в составе вместо глицериновых (лубриканты на водной основе с глицерином могут вызвать аллергическую реакцию. — Прим. ред.). Они противоаллергенные и часто маркируются как экофрендли-товар. Но проблема в том, что большинство лубрикантов, в том числе и с каррагеном, тестируются на животных. Мы не можем от этого отказаться — ведь речь идет о здоровье человека, в первую очередь женских половых органов. Мы не имеем права на ошибку в этом вопросе». На сегодняшний момент существуют бренды лубрикантов, которые позиционируют себя как веганские и экологичные марки. Например, смазки Sliquid сложно найти в России, но можно заказать через интернет. Лубриканты этого бренда делаются только на водной основе, не тестируются на животных и продаются в полностью перерабатываемой упаковке. Но в то же время неясно, действительно ли подобный продукт сделан без тестирования на животных, а если и так, то насколько он безвредный и качественный? На сегодняшний момент можно сказать только одно: попробовать эколубрикант стоит, но если вы почувствуете при этом жжение, раздражение или смазка впитается слишком быстро, чем доставит вам дискомфорт, то от нее будет необходимо немедленно отказаться .

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Как выбрать себе секс-игрушку и можно ли ее переработать? Какой секс-девайс выбирать — также вопрос очень сложный. Можно было бы предположить, что самые безвредные — стеклянные и деревянные интим-товары, но далеко не все девайсы производятся исключительно из одного материала. Часто в них существует примесь чего‑то еще, что делает товар прочнее и безопаснее, но создает трудности для переработки. Также не до конца ясно, предпочтительнее ли девайсы из кожзаменителя девайсам из натуральной кожи. Виолетта Рябко отвечает на это так: «С одной стороны, материалы из кожи неэтичны и для многих людей неприемлемы. Но с другой, если мы говорим про искусственные материалы, то они также будут разлагаться сотню лет, да еще и окажутся недостаточно прочными, будут использоваться один-два раза. Некоторые материалы при стирке выделяют микропластик. Таким образом, любой девайс оставляет какой‑то след».

С этой точки зрения экоактивисты советуют обращать внимание в первую очередь не на материал игрушки, а на то, насколько долго вы рассчитываете ей пользоваться.

«Часто на нас действует блогерская реклама, и мы покупаем девайсы, которые используем один раз, а на их утилизацию будет потрачено очень много ресурсов, — рассказывает Виолетта. — Постарайтесь отказаться от одноразовых девайсов, таких как Womanizer One, и предпочитайте игрушки без батареек. Но в любом случае если вы имеете всего одну-две качественных игрушки, которые не ломаются десятилетиями, то с их существованием можно смириться». Также важно не забывать сдавать сломанные девайсы на утилизацию. На сегодняшний момент в России не существует программы переработки интим-игрушек, но все больше секс-шопов собирают девайсы и отправляют их на переработку за границу.

«Пока что наш магазин договорился с московской компанией Utilexpert попробовать собрать партию интим-игрушек и переработать их, так как отправлять в Европу более затратно. Такие крупные производители, как Womanizer, We-Vibe, Tenga, Mystim, Kiiroo, Fleshlight, Nexus, Orion, Magic Motion, согласились даже оплатить переработку своих товаров, но мы решили, что все равно будем принимать любые игрушки, и переработку других брендов оплачивать уже сами, — рассказывает работница „Лавки Фрейда“ Юлия Гущина. — Главная проблема заключается в том, что люди очень неохотно приносят товары, пока что мы не собрали ни одной партии, которую можно переработать, а за время пандемии к нам не принесли ни одной игрушки». По словам Юлии, других причин для беспокойства у компании по утилизации секс-товаров пока нет — теоретически абсолютно любая игрушка подлежит переработке. «Процесс утилизации очень интересный, — говорит Юлия. — Игрушки разбирают на составляющие: стекло, резину, ПВХ, силикон, пластик, металл и прочее. Чаще всего девайсы оснащены токсичными литийионными аккумуляторами, как в любой другой технике. Их промывают от солей, а полученные пластины меди и алюминия переплавляют и пускают в повторное производство. Пластик тоже переплавляется, из него производят ручки, чемоданы, пакеты, строительные материалы и многое другое. Резина, силикон и прочие материалы либо также перерабатываются повторно, либо сжигаются. Стекло сортируют по цветовой гамме, бьют, а потом переплавляют и пускают в повторное производство, например, для мебели, елочных игрушек или декора».

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Какую контрацепцию выбрать? Самый важный совет, который дают современные экоактивисты при выборе метода контрацепции, — сначала проконсультируйтесь со своим врачом, а уже потом задумывайтесь о перерабатываемости используемого материала . Даже с точки зрения экологии намного предпочтительнее использовать одноразовые презервативы, чем отказываться от них, потому что это наиболее надежное средство и меньше навредит природе, чем незапланированные дети на фоне перенаселения планеты и недостатка ресурсов. Если же все-таки выбирать между презервативами из разных материалов, то лучше отказаться от полиуретановых, которые разлагаются намного дольше, — но только в случае, если у вас нет аллергии на латекс. Существуют презервативы из материала естественного происхождения, самыми безотходными можно назвать презервативы из желудочно-кишечных мембран овец (например, презервативы марки Trojan Naturalamb. — Прим. ред.) — но далеко не для всех людей покупать такой продукт будет этически приемлемым. Существуют презервативы из натурального каучука, их можно сдавать в компост, но активистка Виолетта Рябко предупреждает, что большинство презервативов в любом случае тестируются на животных, поэтому даже в случае контрацепции каждому человеку все равно приходится делать выбор между этичностью и безопасностью. «Одной из компаний, которая активно удаляет [опасные канцерогенные химические вещества] нитрозамины (вырабатывающиеся при изготовлении презервативов. — Прим. ред.), является Sustain Condoms. Полностью веганскими презервативами являются презервативы компании Einhorn. Презервативы без использования казеина (молочного белка. — Прим. ред.) — My.Size и Vitalis. С экологичной упаковкой есть презервативы Unilatex», — пишет московское движение «Раздельный сбор», подчеркивая, что пока нет универсально-экологической марки. Они также рассказывают, что теоретически презервативы можно сдавать на переработку, но ввиду их биологического наполнения почти никто в России такой продукт не берет. Компания «Управление отходами» теоретически принимает презервативы на утилизацию, но на практике собрать хотя бы килограмм презервативов пока что достаточно сложно.

Есть ли у экологичного секса будущее? В мире появляется все больше новых экологичных материалов, из которых можно делать в том числе и секс-товары. Но это не означает, что наука избавит нас от этических противоречий — наоборот, в ближайшем будущем они, скорее всего, только прибавятся. Виолетта Рябко рассказывает: «Сейчас идут активные разработки полимеров из растений. Вскоре можно будет сделать пакет из картофеля или из водорослей. Это направление развивается, но придется думать о том, как такие материалы правильно утилизировать. Например, уже существует пластик из растительных материалов, а есть биопластик, который на самом деле совсем не экологичен — он просто разлагается на микропластик, что еще хуже, но многие потребители об этом не задумываются. Другой актуальный вопрос — насколько нам придется засаживать поля растениями для создания пластика, которые можно было бы использовать для выращивания еды ». По мнению экоактивистки, ни у кого нет однозначных ответов, как сделать нашу жизнь, в том числе и сексуальную, полностью этичной и экологичной. Возможно, каждому человеку придется в будущем стать экоэкспертом, чтобы самому принимать осознанные решения, не навредив себе.