Что такое гринвошинг

Термин «гринвошинг» (от английского greenwashing. — Прим. ред.) образован по аналогии с «вайтвошинг» (от английского whitewashing; явление, при котором героев, представителей этнического меньшинства, играют белые актеры. — Прим. ред.). Сейчас бренды, как маленькие, так и крупные, используют популярность экологичных идей для создания пиар-стратегии.

Гринвошинг проявляется в разных аспектах. Самые простые и часто встречающиеся: маркировка «эко» и зеленые цвета в дизайне товара, когда в составе на самом деле есть вредные вещества или производство было неэкологичным; указание о биоразлагаемости упаковки, хотя для ее полного разложения нужны специальные условия; использование «экологичных» образов в рекламе.

История термина

Термин «гринвошинг» предложил американский эколог Джей Вестервельт в 1986 году. Он заметил, что некоторые отели предлагают отказаться от ежедневной смены полотенец и постельного белья якобы для того, чтобы сохранить коралловые рифы. На самом деле их единственной целью была экономия денег на уборку и стирку, и они продолжали загрязнять природу другими способами.

Гринвошинг стал ответом на зеленое движение, набирающее популярность в США 1960-х. В частности, в начале 1970-х появились всемирные природоохранные организации, такие как Greenpeace, которые стали обсуждать экологические проблемы на международном уровне.

Подразделение ядерной энергетики американского электрического гиганта Westinghouse Electric одним из первых стало использовать гринвошинг. Опасаясь экозащитников, поднимающих вопросы о безопасности ядерной энергетики и ее воздействии на окружающую среду, Westinghouse Electric выпустила серию объявлений, провозглашающих чистоту и безвредность таких предприятий. На одном из них была фотография атомной электростанции на берегу озера и фраза «Мы строим атомные электростанции, чтобы дать вам больше электроэнергии». И далее подпись «Без запаха, чистые и безопасные». Хотя последующее развитие отрасли показало, что атомные электростанции далеко не так безобидны.