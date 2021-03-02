В России снова активизировались догхантеры, из‑за которых могут пострадать не только бездомные собаки, но и домашние. Прочитайте наш архивный текст с советами, как защитить свою собаку и что делать, если она уже съела отраву.
Кто такие догхантеры
В России движение истребителей собак известно примерно с 2011 года. Сложно установить, с чего все началось, но одни из первых местных догхантеров собрались на ветке охотничьего форума, где обсуждалась необходимость отстрела бродячих собак. Администрация форума посоветовала обсуждать такие вещи в другом месте, поэтому вскоре единомышленники создали отдельную площадку.
Согласно идеологии «охотников на собак» бездомные животные агрессивны и являются переносчиками заболеваний. Истреблять их — значит делать жизнь человека в городе безопаснее. Появление догхантеров частично обусловлено бездействием муниципальных служб города, которые не могут контролировать бродячих животных. Содержание собак в городских приютах догхантерам выходом не кажется: по их мнению, налоги могли бы пойти на более благие цели, а насильная стерилизация животных — очередной способ отмывания денег для чиновников.
Как они работают
Собак либо травят, либо убивают из оружия. В Москве преобладает первый метод. Для изготовления отравы используют и крысиный яд, и медицинские препараты. Их смешивают с фаршем, колбасой или собачьим кормом, приманки раскидывают во дворах, парках, промзонах.
Обычно догхантеры работают сообща: на специализированных форумах они договариваются о местах встреч или, наоборот, распределяют районы. Периодически сообщество устраивает массовые акции.
Кто борется с догхантерами
Главные враги догхантеров — защитники животных. По мимо этических причин они отмечают, что часто на приманки догхантеров ловятся не беспризорные собаки, а домашние псы на прогулке.
Как обезопасить собаку
О крупных акциях догхантеров, как правило, волонтеры сообщают заранее. Периодически заходите на форумы собаководов — там об этих акциях тоже пишут, хотя и с другой стороны баррикад. Заранее купите на случай отравления пиридоксин (витамин В6) и фитоменадион (витамин К1).
Воспитывайте своего питомца так, чтобы у него не было привычки подбирать что‑то с земли и уж тем более есть это. Желательно, чтобы собака отказывалась принимать пищу из посторонних рук. Если же пес успел что‑то взять в рот, попытайтесь вынуть предмет у него из пасти и вызовите рвоту.
Во время прогулки в популярных у собачников местах обращайте внимание на окружающих. Если видите, что какой‑то человек что‑то раскладывает на земле, обратитесь к нему с расспросами, а лучше просто уберите все и сообщите другим собаководам.
Большинству собак невыносимо гулять в наморднике, но во время сезонных массовых отравлений питомца лучше обезопасить, если он не отличается примерным поведением и может подобрать что‑то с земли.
Учащенное дыхание, судороги, кровавую рвоту или понос, а также температуру 40 градусов невозможно не заметить. Это симптомы отравления крысиным ядом. Вялость, отсутствие аппетита, нарушенная координация движений, пена изо рта, рвота — признаки отравления изониазидом. В этих случаях немедленно оказывайте первую медицинскую помощь и обращайтесь к ветеринару.
Что делать в случае отравления
Если вы заметили у питомца один из признаков отравления, в первую очередь постарайтесь вызвать у него рвоту. Для этого с помощью шприца или клизмы надо влить в пасть кипяченую воду с солью (в пропорции 1 столовая ложка на 1 стакан воды), полстакана растительного масла (подходит для животных со здоровой печенью) или перекись водорода с водой (пропорция 1/1 из расчета 1 столовая ложка на 3 кг веса собаки).
Если вы обнаружили у собаки признаки отравления изониазидом, то внутримышечно или внутривенно вколите собаке противоядие — пиридоксин (витамин В6). Он безвреден даже в больших количествах и продается во всех аптеках. Стандартная дозировка — 1 мг на 1 кг веса. Если же есть опасения, что это был крысиный яд, то вколите собаке фитоменадион (витамин К1), восстанавливающий свертываемость крови. Это препарат для человека, в России его не производят для ветеринарных целей.
Это может быть активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса), энтеросгель (1 столовая ложка на 10 кг веса), сорбекс или полифепан. Также можно сделать очистительную клизму или дать слабительный раствор сульфата натрия или сульфата магния (1 столовая ложка на стакан воды).
Дайте собаке корвалол и мочегонные средства.
Всегда имейте под рукой телефон круглосуточной ветлечебницы или знакомого ветеринара.