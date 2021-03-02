Кто такие догхантеры

В России движение истребителей собак известно примерно с 2011 года. Сложно установить, с чего все началось, но одни из первых местных догхантеров собрались на ветке охотничьего форума, где обсуждалась необходимость отстрела бродячих собак. Администрация форума посоветовала обсуждать такие вещи в другом месте, поэтому вскоре единомышленники создали отдельную площадку.

Согласно идеологии «охотников на собак» бездомные животные агрессивны и являются переносчиками заболеваний. Истреблять их — значит делать жизнь человека в городе безопаснее. Появление догхантеров частично обусловлено бездействием муниципальных служб города, которые не могут контролировать бродячих животных. Содержание собак в городских приютах догхантерам выходом не кажется: по их мнению, налоги могли бы пойти на более благие цели, а насильная стерилизация животных — очередной способ отмывания денег для чиновников.