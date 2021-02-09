ВОЗ называет вирус папилломы человека одной из самых распространенных вирусных инфекций, передающихся половым путем. ВПЧ — это группа более чем из 100 вирусов, не менее 14 из них могут вызывать разные виды рака. 70% всех случаев рака шейки матки развиваются из‑за ВПЧ 16-го и 18-го типов. Собрали факты о ВПЧ, которые вы, возможно, не знали.

Кроме рака шейки матки, полового члена и анального канала ВПЧ может стать причиной развития рака ротоглотки Раньше считалось, что курение и употребление алкоголя — основные причины риска развития опухолей головы и шеи. Теперь к этим факторам добавился еще один: заражение вирусом папилломы человека 16-го типа ассоциировано с повышенным риском развития рака ротоглотки (в это понятие входят мягкое небо, боковые и задняя стенки глотки, основание языка и миндалины). Более того, этот фактор может быть распространенным: по данным исследований, ВПЧ может вызывать до 70% всех случаев этих видов рака . ВПЧ — основная причина нескольких видов рака, но факт заражения не означает, что рак обязательно разовьется В 70–90% случаев иммунная система побеждает, и вирус не вызывает серьезных заболеваний. Однако в некоторых ситуациях онкогенные штаммы ВПЧ провоцируют рост инфицированных клеток, которые иммунитет не подавляет. Со временем в этих клетках развиваются предраковые изменения. Если их не лечить, разовьется рак. В случае с раком шейки матки этот процесс может занимать длительное время — 10–20 лет.

Лечения от ВПЧ не существует Не существует таблетки, способной изгнать вирус из организма. Лечат только последствия заражения: генитальные бородавки, предраковые изменения шейки матки и другие виды рака, вызванных ВПЧ. Презерватив не считается надежным способом защиты от ВПЧ В отличие от других инфекций, передаваемых половым путем, чтобы заразиться ВПЧ, не обязательно контактировать с биологическими жидкостями (вагинальный секрет, сперма). Вполне достаточно контакта кожи с кожей в области гениталий. Вирус может находиться на участке кожи, которая не покрыта презервативом.

Разнообразие онкологических заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека, также указывает на то, что любой вид секса может быть потенциально опасен с точки зрения заражения ВПЧ.

Моногамные отношения — не гарантия защиты от вируса. Хотя, конечно, большое количество половых партнеров увеличивает риск заражения.

В идеале прививку против ВПЧ нужно делать до начала половой жизни Вакцинацию можно начинать с 9 лет. Оптимальный возраст для прививки, защищающей от ВПЧ, — 11–12 лет. До 15 лет рекомендуется сделать как минимум две прививки с интервалом не менее 6 месяцев. Если вакцинация планируется позже, с 15 до 26 лет, то количество доз вакцины может увеличиваться до трех (вторая прививка через два месяца от первой, третья — через полгода). Вакцинация в указанных возрастах считается наиболее эффективной. В России зарегистрированы две вакцины против ВПЧ: «Церварикс» (против 16-го и 18-го типов) и «Гардасил» (против 6-го, 11-го, 16-го, 18-го типов). Существует вакцина, защищающая от девяти штаммов вируса («Гардасил-9»), но она пока недоступна в России. В 2020 году американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило «Гардасил-9» для профилактики рака ротоглотки и других онкологических заболеваний головы и шеи.

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Мальчиков тоже можно (и нужно!) прививать от ВПЧ Инфекция распространяется и среди женщин, и среди мужчин. Вакцинировать всех, кто потенциально может быть переносчиком ВПЧ, — хорошая стратегия, чтобы искоренить вирус на уровне популяции. Кроме того, вакцинация может уберечь мужчин от развития опухолей, связанных с вирусами папилломы человека. Вакцинация постфактум неэффективна Если заражение уже произошло, вакцина может сработать в том случае, когда человек сделает ее от другого штамма вируса, с которым его организм еще не встречался. В целом считается, что вакцинация после заражения не имеет эффекта.

Женщинам младше 30 лет не нужно сдавать анализ на ВПЧ Тестирование на ВПЧ женщин до 30 лет неэффективно: выявляет много случаев заражения, большинство из которых пройдет без всяких последствий. Гипердиагностика чревата назначением дополнительных обследований, лечения, которые тоже имеют риски, притом что вероятность развития рака шейки матки в этом возрасте невелика. Основная опасность гипердиагностики связана с возможными проблемами при будущей беременности. Чтобы снизить риск онкологических заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, после 25 лет женщинам нужно делать цитологическое исследование (Пап-тест). Тест покажет, есть ли изменения в клетках шейки матки. После 30 лет можно выполнять тест на ВПЧ. Эти исследования нужно проводить, даже если вы вакцинированы от вируса папилломы человека.