После пандемии некоторые школы начали практиковать дистанционное обучение, а опрос ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» показал, что почти четверть респондентов готовы и дальше учиться онлайн. «Афиша Daily» разобралась, как в России устроено альтернативное образование, и поговорила с родителями, чьи дети учатся на дому.

Алексей Семенычев Создатель просветительского медиапроекта «Альтернативное образование в России» Какие формы домашнего образования существуют? В России на законодательном уровне есть две формы альтернативного образования: семейное и заочное. Они похожи между собой, но отличия все-таки есть. При семейном родители берут всю ответственность за обучение ребенка на себя и прикрепляют его к школе, только чтобы сдать аттестацию. А при заочном это контролируют школьные педагоги. Тут все зависит от внутренних правил: например, ребенку могут раз в месяц присылать контрольные работы либо каждую четверть приглашать на очные экзамены для аттестации. В каком‑то смысле так проще, потому что за школой сохраняется обязанность контролировать обучение. Как часто нужно проходить аттестацию? На семейном обучении можно сдавать промежуточные аттестации один или несколько раз в год, но это необязательно. Каждый ученик, вне зависимости от формы образования, должен сдать только две итоговые аттестации — в 9-м и 11-м классах. Как уйти из школы? В уставе любой школы вы увидите разные формы обучения: очное, заочное, семейное и очно-заочное. Чтобы перевести ребенка на заочное, нужно просто написать заявление директору. Если на семейное, то еще сходить в окружное управление образования и отметиться там. Никаких дополнительных документов для этого не нужно. Другой вопрос, что не все школы горят желанием развивать эти направления. Я не рекомендую прикрепляться к любой. Сейчас такое время, когда найти хорошее учреждение для семейного или заочного обучения несложно. Как организовать обучение на дому? Смысл в том, что мы ориентируемся на личную траекторию развития ребенка. Есть два типа образования: индивидуальное и массовое. В государственных школах, соответственно, массовое — оно сконцентрировано на общеобразовательной программе. А индивидуальное — на интересах ребенка. Обучение дома не заканчивается на том, чтобы сидеть и делать алгебру и физику. Его нужно выстраивать, опираясь на интересы ребенка. Это могут быть кружки, спортивные секции, дистанционные занятия по различным предметам. Например, с прошлого года мой сын целыми днями занимается программированием, ему это очень нравится. А старшая дочка ходит на рисование. И эти интересы для них на первом месте, что важно. Можно ли получить качественное образование дома? Смотря что считать «качественным». К школе тоже есть много вопросов. Наша задача в том, чтобы ребенок смог максимально реализоваться. Если родители хотят хороших оценок, то семейное образование не для них. Но мне кажется, что среди детей, обучающихся на дому, гораздо больше творческих личностей. В школе дети не могут реализоваться до конца, они все равно ходят в кружки и секции, просто у них на это гораздо меньше времени . Если родители много работают, подходит ли им домашнее обучение? Важно понимать, что семейное образование подходит не всем. И, наверное, если вы не можете уделить время и позаниматься с ребенком в младших классах, то домашнее обучение вам не подойдет. В старшей школе проще: подросток может заниматься сам, за родителями остается только организаторская функция. Но, конечно, это требует дополнительных времени и денег. Это дороже, чем обычная школа? Индивидуальный путь развития всегда требует дополнительного капиталовложения. В начальной школе траты минимальные, потом цифры возрастают. Но есть хорошие и бесплатные онлайн-ресурсы для занятий и дополнительного образования, все зависит от семьи и ее возможностей. Лишаются ли дети социализации на домашнем обучении? Семейное образование предполагает не только личные интересы, но и оценку ресурсов, возможностей и потребностей. Далеко не всем необходимо, чтобы вокруг них крутилось огромное количество людей.

Аргументация «пойдет в школу и научится жизни» — устаревшая и садистская. Будто в школе ребенок должен встретиться с чем‑то плохим и научиться противостоять ему. В нашем обществе очень странные понятия о социализации.

Среди знакомых с детьми на семейном обучении я не знаю ни одного, кто бы пошел в институт или колледж и не смог там приспособиться. А вот тех, кто выходит из школы и не понимает, чем будет заниматься в жизни, очень много. Что говорят родители с опытом семейного образования? Олеся Сиротова Дочь Варвара, 15 лет. Была на семейном обучении последние два года, с 1 сентября перешла на заочное

О причинах Моя дочка профессионально занимается сквошем с восьми лет. Если сначала она могла совмещать учебу в школе и тренировки без потерь, то с годами становилось сложнее. Нагрузка и количество предметов возрастали, плюс каждый учитель считал, что его уроки главные. Варя не могла расставить приоритеты, потому что учителя спрашивали по всей строгости. А дочка каждый месяц выезжала на соревнования в Европу, и к ней было повышенное внимание, в том числе в школе. Учительница труда задавала вышивать крестиком картины, и нам приходилось это делать. Когда есть спорт, а после школы ты бежишь на тренировку, и нужно написать сочинение, сделать алгебру, геометрию и вышить картину — это сложно. Она сидела допоздна, а к восьми утра ездила в школу. В какой‑то момент организм дал сбой, и Варя заболела пневмонией перед серьезным соревнованием . Я решила остановиться и подумала, что, наверное, это знак свыше, и так нельзя. Мы вспомнили, что есть онлайн-школа «Фоксфорд». Я позвонила туда, и нам дали доступ ко всем предметам на неделю. Варя открыла задания, и я не смогла уложить ее спать. Мы обе были поражены, насколько все заинтересовало дочку. Мне не нравилось, что в школе предметы обособлены друг от друга, нет пересечений. А здесь, например, когда мы смотрели урок по географии, учитель проводил параллели с произведением «Затерянный мир» Артура К.Дойла и спросил, что еще написал этот автор. Было очень интересно. Варя сказала: «Мам, если так будут проходить все уроки, то я согласна». И мы приняли решение перейти на семейное обучение. Об организации обучения Наша онлайн-школа берет на себя все, что связано с планированием и образованием. Предоставляют программу как в обычной школе, согласно стандартам, и есть электронные учебники. Но Варя, по-моему, ни разу не пользовалась ими, занимается только по видео. В день у нас примерно по три урока, они идут по полтора часа, как пара в институте. Единственное, чего нет у онлайн-школы — лицензии на итоговую переводную аттестацию в конце года. Но ее можно сдать либо в своей школе, куда вы ходили раньше, либо в школе — партнере платформы. Мы воспользовались последним вариантом. Варя закончила седьмой и восьмой классы дома. А в девятом мы обнаружили, что там, где мы проходим аттестацию, нет семейной формы. И чтобы нас взяли на экзамены, нужно учиться заочно. Решили, что хотим остаться в этой школе, и теперь по ряду предметов будет очная аттестация в течение года. Она будет ездить на Всероссийские проверочные работы и сдавать в школе основные предметы.

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О разнице семейного и школьного образования Я бы сказала, что многие выбирают семейное образование не потому, что хотят более легкий и менее стрессовый способ обучения, а чтобы сконцентрироваться на определенных предметах. Так учатся много олимпиадников, которые готовятся к поступлению в иностранные вузы: концентрируются на важных для них предметах, остальные проходят базово. Все зависит от мотивации. Но есть и родители, которые считают, что ребенка нужно оградить от стресса. Уверена, что сейчас качество нашего образования выше, чем было в обычной школе. Здесь преподаватели рассказывают предмет очень увлекательно. У них хорошая квалификация, и есть настолько интересные люди, что дети хотят знать о них больше: подписываются в инстаграме, общаются. Они не только эксперты, но и очень интересные личности. Говорят на языке подростков, знают про тренды тиктока, ютьюба. В обычной школе этого почти нет. О социализации Проблем с социализацией нет, у Вари много друзей вне школы. Если ребенок посещает какие‑то кружки, то складывается более интересный круг общения. Когда дочка ушла из школы, она состояла в чатах и разговаривала с ребятами. Интересовалась, что они проходят по физике, рассказывала про свои дела. Мы никогда не волновались по этому поводу. Не верю, что школа — единственный способ социализировать ребенка. О распорядке дня и контроле У Вари очень плотный график: две ежедневные тренировки и онлайн-уроки. Поэтому она планирует день так, чтобы все успеть. От учебы дома устаешь не меньше, но есть возможность корректировать расписание — нет такого, что пишешь сочинение до 12 часов ночи. Ты устал и можешь сделать уроки на следующий день. Это еще один плюс — ребенок учится самодисциплине. Я родитель, который не контролирует детей и в школе. Даже в дневниках не расписывалась, дочь училась полностью самостоятельно. Я не вникала в процесс, просто видела, что она сильно устает. Когда мы перешли на семейное образование, я смотрела отчеты, но не скажу, что они были мне интересны. Только переживала, усвоятся ли знания. Поэтому переход на заочную форму стал для всех своеобразным психологическим облегчением.

Екатерина Беседина Дочь Анжелика, 14 лет, сын Семен, 10 лет, и дочь Лиза, 6 лет. Никогда не ходили в школу, на семейном обучении с восьми лет О выборе семейного образования Когда Анжелика ходила в детский сад, нам не понравилась система, в которой детей стригут под одну гребенку . Все должны соответствовать требованиям, во столько‑то спать, во столько‑то есть. У ребенка вообще нет свободы выбора.

А также уже в садике была оценочная система, которая, как мне кажется, разрушает естественную внутреннюю мотивацию и познавательный инстинкт. Вместо этого появляется ориентирование на оценки, что убивает интерес к обучению.

Еще у дочки были особенности развития. Поэтому мы решили попробовать закончить начальную школу дома, чтобы не подгонять и не перегружать ребенка. Прошли все в индивидуальном темпе, и нам понравилось. С точки зрения законодательства никаких сложностей в переводе нет. Родители вправе выбрать любую форму образования, и семейная равнозначна очной. Нужно просто уведомить управление образования в своем городе и написать заявление в школе. Для перевода не нужны никакие специальные документы. Мы так и сделали. Об организации процесса обучения Я провожу курсы и семинары для родителей, где рассказываю, какими бывают варианты образования, их много. У кого‑то это онлайн-школа, кто‑то объединяется в семейные классы и нанимает репетитора, у кого‑то есть друг-учитель, который занимается с детьми. Мы прошли через разные форматы. Главная задача родителей на СО — это направлять, следить за увлечениями ребенка и давать все необходимые инструменты, чтобы он развивался в интересных ему вещах. Я ищу и предлагаю детям разные инструменты, а они выбирают, что им больше нравится. Сейчас мои дети занимаются дополнительным образованием, которое, на мой взгляд, гораздо важнее школьных предметов. Оно позволяет искать себя и выбирать направление для дальнейшей деятельности. Это спорт, творчество, музыка. А школьную программу они проходят с помощью разных ресурсов: книг, учебников, видеолекций. Еще поставила перед собой цель: научить их получать знания самостоятельно. У нас нет определенного расписания. В основном мы используем блочное обучение: например, старшая дочь занимается биологией. А Семен заинтересовался физикой: нашел ресурсы по предмету и прошел программу за восьмой класс в десять лет . Я не ограничиваю детей. Мы за то, чтобы поддерживать естественный познавательный поток.

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Об аттестации Ребенок имеет право на прохождение аттестации, но он не обязан это делать до девятого класса. Чтобы получить аттестат о среднем образовании, Анжелика ходила сдавать ОГЭ. А чтобы получить доступ к нему, нужны оценки за девятый класс. По закону аттестация за другие классы необязательна, но большинство родителей предпочитают проходить ежегодную аттестацию. Мы не делаем этого, потому что я не вижу смысла. Если дети захотят пойти в школу, то сдадим, но пока такого желания нет. О выборе детей У них есть друзья, которые учатся дома и в школе. Дети видят, какая у них нагрузка, сколько времени это занимает. Знают, что те, кто посещают ее, не находят времени на дополнительные кружки по интересам. А для младшей дочери семейное обучение — это норма. Я не против традиционного формата, но пока они выбирают быть дома. Мнение, что ребенок не социализируется без школы, — стереотип, не имеющий ничего общего с действительностью . Есть люди, которые в принципе легко заводят новые контакты, и много взрослых, которые прошли через школу, но остались интровертами.

У детей, которые не ходят в школу, часто нет ограничивающих установок и страхов. Они не боятся спрашивать и высказывать свое мнение, потому что не сталкивались с ситуациями, когда учителя или одноклассники смеются над твоими вопросами или ответами.

У меня есть ощущение, что дети на семейном образовании более открыты миру и обществу. В прошлом году дочь посещала восемь кружков, и у нее не было времени скучать дома. А старшей уже 14, и она сформировала круг интересов. Например, очень любит общаться с маленькими детьми и сейчас подрабатывает няней у знакомых. Ей это интересно и доставляет удовольствие. Но, опять же, все индивидуально и зависит от ребенка. Есть те, кто просится в школу. О ресурсах родителей Я работаю дома в свободном графике, поэтому занятость никогда не была препятствием. По опыту знакомых могу сказать, что если ребенок начинает один заниматься дома с пятого класса, то он со временем самодисциплинируется, и родители могут практически не принимать участия в его обучении. Но это зависит от многих факторов, конечно, тут все тоже индивидуально. О плюсах СО Моим детям нравится возможность заниматься различными направлениями, ходить в кружки и секции. Они радуются, когда их никто не будит с утра. У них есть право самостоятельно выстраивать график, свобода выбора. О финансах Все зависит от семьи. Можно пойти в элитную и платную альтернативную школу, а можно учиться бесплатно. В семейном образовании так же. Есть много открытых ресурсов, можно взять учебники у знакомых, посещать бесплатные кружки, секции. Все зависит от возможностей. У нас практически бесплатное обучение. Мы на многом экономим — например, на школьной форме и канцелярии. Потом вкладываем эти деньги в другие ресурсы.

Анна Кружилина Старший сын Семен перешел на СО после третьего класса, младший сын — после первой четверти первого класса О переходе на СО Когда у старшего сына встал вопрос о поступлении в первый класс, мы сразу предложили учиться дома, но он решил, что хочет попробовать ходить в школу. И до третьего класса учился там, но занятия начали занимать слишком много времени. Плюс он очень активный и неусидчивый, ему стало трудно находиться на одном месте по пять часов, а потом так же делать домашнее задание. К тому же мне приходилось сильно включаться в учебу, чтобы помогать ему. И тогда встал вопрос: зачем он вообще посещает школу, если основную образовательную работу выполняю я ? В какой‑то момент сын заболел, и полтора месяца мы учились дома и поняли, что в нашем случае это эффективнее. После зимних каникул мы решили не возвращаться к школу. Младший сын отучился в первом классе четверть, а потом тоже перешел на семейное обучение. Сейчас перед началом каждого учебного года мы вместе обсуждаем вопрос, остаются ли дети дома или нет. Вообще, мы можем прийти в школу и уйти из нее в любой момент. И раньше практиковали такое — Семен возвращался на четверть в четвертом и пятом классах. Но это не совсем удобно, поэтому теперь планируем обучение на ближайший год. Об организации процесса Если говорить про нашу семью, то большая часть обучения лежит на мне. У нас в Екатеринбурге есть чат поддержки семейного образования, где можно найти разные методы занятий. Сначала я учила Семена сама, нанимала репетитора только для английского. В пятом классе мы организовали группы, в одной их которых был мой младший сын, во второй — старший. Мы собирались раз в неделю и совместно проходили разные темы по программе. Потом был опыт, когда я приглашала преподавателей для групп. Способы обучения меняются у нас до сих пор. Пока что старший сын занимается сам, я только помогаю выстроить организационные моменты и иногда приглашаю репетиторов. Сейчас он хочет попробовать сдать ОГЭ в конце года, и я подбираю преподавателей, которые помогут ему в этом. С младшим еще справляюсь самостоятельно.

Об аттестации Из‑за тревоги и переживаний в начале обучения мы проходили аттестацию каждую четверть в школе, где числился Семен. Потом раз в год, и преподаватели шли навстречу. Мы планировали аттестацию так, как нам удобно, могли сдавать предметы по очереди и в разные месяцы. Это устраивало нас, но ситуация изменилась, и мы перешли на дистанционное образование. Когда Семен учился в третьем и четвертом классах, все преподаватели и завучи были лояльны. Аттестации были полезны, потому что нам говорили, над чем стоит поработать. Когда старший сын пошел в пятый класс, а младший — в первый, завучи сменились, и аттестации стали похожи на экзамены. То есть по документам они все делали правильно, но игнорировали человеческий фактор. Собирали комиссию из нескольких учителей, сажали ребенка напротив, и он должен был отвечать как на экзамене. В такой атмосфере даже мне было не по себе . С тех пор мы проходим аттестации дистанционно, и этот вариант устраивает больше всего. О преимуществах СО Детям нравится, потому что есть возможность экономить время. Я предлагала младшему пойти в школу в этом году, но он отказался. Сын занят в музыкальной школе и понимает, что если будет ходить на уроки, то времени на отдых практически не останется. Также, когда мальчики ходили в школу, у них была сложность с питанием. Нам запрещали брать свою еду, а то, что давали в столовой, не очень нравилось. Оставались два варианта: либо сидеть голодными, либо есть то, что дают. Сходить в туалет тоже было сложно: старший сын специально выходил на уроках, потому что на переменах старшеклассники ловили там всех. Получается, что наша школа не могла удовлетворить даже первичные потребности . На СО таких проблем, конечно, не возникает, дети обучаются в максимально комфортных для них условиях. О тратах на обучение Есть много бесплатных онлайн-ресурсов для домашнего образования. Например, Российская электронная школа: там нельзя сдать экзамены, но все уроки записаны по классам, и дети могут учиться сами. Но, конечно, когда ребенок взрослеет, приходится привлекать репетиторов, чтобы подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. В этом году я делегирую им помощь с итоговой аттестацией в девятом классе. Это будет стоить примерно 12–15 тыс. в месяц. К младшему сыну репетитор приходил раз в одну-две недели, и это стоило примерно две тысячи. В остальном мы пользуемся различными бесплатными ресурсами.