В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса. В городе работают 70 прививочных пунктов

В Москве открыли запись на вакцинацию от коронавируса. Как уточняется на сайте мэра столицы, на территории Москвы работают 70 прививочных пунктов.

Запись открыта на две недели вперед, а прививочные кабинеты работают каждый день с 8 утра до 8 вечера. На прививку москвичам необходимо брать с собой паспорт, полис ОМС или другой документ, который может подтвердить принадлежность к группе риска.

Ракова уточнила, что, как и заявлялось ранее, первыми прививку получат работники сфер, сопряженных с большим риском заражения коронавирусом, — сотрудники медицинских и образовательных организаций, соцслужб.

Она отметила, что привиться смогут не только врачи и педагоги, но и, к примеру, больничные санитары, работники школ, которые также подвергаются на работе высоком риску заразиться инфекцией.

По мере поступления вакцины список категорий для прививок будет расширяться, а в будущем препарат будет доступен всем москвичам.

Запись на вакцинацию электронная, это можно сделать на портале mos.ru. Желающие записаться должны будут выбрать сервис «Запись к врачу», а затем «Вакцинация от COVID-19».

Не смогут сделать прививку люди старше 60 лет, кормящие и беременные женщины, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями. Также уточняется, что вакцинируемые не должны болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации, а с момента последней прививки, к примеру, от гриппа, должно пройти не меньше 30 дней.

Накануне стало известно, что вакцинация в Москве стартует с 5 декабря, а запись откроется 4 декабря. Как уточнил Собянин подобное решение приняли для «обкатки огромного механизма массовой вакцинации».