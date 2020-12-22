В рамках проекта «Эволюция добра» мы собрали таймлайн с важными событиями в сфере благотворительности, которые повлияли на жизни россиян и подопечных разных фондов.

Предыстория Девяностые годы отметились в России активной деятельностью зарубежных грантодателей и благотворительных фондов (Фонд Макартуров, Charities Aid Foundation, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд Чарльза Стюарта Мотта), а система российских НКО только зарождалась. 11 августа 1995 года был принят до сих пор действующий Федеральный закон № 135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Он, в отличие от аналогичных нормативных актов стран Европы и США, не предполагает налоговых послаблений предпринимателям, жертвующим деньги на благотворительные проекты.

Также закон не накладывает на госорганы никаких обязанностей по содействию ее участникам. Это значит, что они могут оказывать поддержку НКО, а могут этого не делать.

В то время благотворительность в России держалась на корпоративной инициативе. В середине 1990-х появляются организации по поддержке научных проектов, семей погибших и раненых военнослужащих, помощи детским домам и тяжелобольным детям. Деньги прежде всего жертвовали компании, видевшие в этом имиджевый элемент. Так, по данным на конец 2005 года, они тратили до 11% от ежегодной чистой прибыли на благотворительность, а каждая вторая коммерческая компания имела для этого отдельный бюджет. Общий ежегодный объем пожертвований в стране превышал 1,5 млрд долларов . С 2003 года в России проходит первая национальная благотворительная программа «Миллиард мелочью». За три года с помощью программы удалось помочь 58 онкобольным детям. С 2009 года действует проект «Электронный благотворительный ящик» для помощи онкобольным детям и детям с тяжелыми заболеваниями. Однако в конце 2008 — начале 2009 годов случился мировой экономический кризис, который негативным образом сказался и на благотворительной деятельности в России. Бизнес занялся собственным выживанием, в разы сократив пожертвования.

2010–2012 годы Треть фондов открыли отчетность, скандал вокруг фонда «Федерация», закон «Об иностранных агентах»

Работа автобуса службы оказания помощи бездомным «Милосердие». Москва, 2010 год © Астапкович Владимир/ИТАР-ТАСС

В эти годы в России работала 301 благотворительная организация. Но свою финансовую отчетность открыли только 107. Их общий годовой оборот составлял 23,4 млрд рублей. Больше всего денег собиралось на экологию (3,6 млрд), медицину и здравоохранение (1,3 млрд), а также на помощь сфере образования (524,1 млн). Согласно онлайн-исследованию InResearch, денежные пожертвования благотворительным организациям делали 10,1% респондентов, в то же время бездомным на улице подавали 24,3%. Население страны в целом не доверяло благотворительным организациям . Почти 64% опрошенных ВЦИОМ были уверены, что отданные ими деньги используют не по назначению, а 31% предприятий малого и среднего бизнеса не собирались направлять пожертвования благотворителям. И неудивительно: налоговые льготы для компаний появятся только в 2011 году, механизмы сбора денег тоже были далеки от совершенства. Хотя возможность жертвовать деньги через платежные терминалы или СМС появилась в России еще в конце нулевых, широкое распространение эти способы получили только в середине 2010-х.

Большинство зарплатных пластиковых карт не позволяли осуществлять электронные переводы. А самый популярный на Западе способ пожертвований — через договор с банком о ежемесячном отчислении удобной суммы — отсутствовал.

«Антисобытием» 2010 года стал скандал вокруг фонда «Федерация». Он организовал посещение детских онкологических отделений в Санкт-Петербурге звездами Голливуда, а затем — благотворительный концерт «Поверь в мечту», запомнившийся легендарным соло Владимира Путина. В феврале 2011 года мать онкобольной девочки Ольга Кузнецова в открытом письме рассказала, что дети не получили помощи . Глава фонда Владимир Киселев, ранее утверждавший, что собранные в ходе концерта средства направят в больницы, заявил, что концерт должен был лишь привлечь внимание благотворителей к проблеме, а фонд изначально не планировал собирать деньги. Затем несколько учреждений все же получили средства от «Федерации».

Владимир Путин играет на рояле на благотворительном концерте в Ледовом дворце. Санкт-Петербург, 2010 год © Алексей Никольский/РИА «Новости»

В мировом рейтинге благотворительности, составленном некоммерческой организацией «CAF Россия», страна занимала лишь 138-е место из 153. По этим данным, всего 6% населения РФ совершали пожертвования (в занявшей первое место Австралии деньги на благотворительность перечисляли 53%).

В 2012 году Союз благотворительных организаций «Форум доноров» зафиксировал деятельность 87 реально работающих фондов. Совокупный бюджет 70 из них составил в этом году около 6 млрд рублей. Самыми популярными направлениями деятельности стали образование и просвещение, а также поддержка социально уязвимых групп и здравоохранение. По общему мнению представителей НКО, участвовавших в фокус-группах, прозрачность — главный показатель профессионализма, именно она отличает фонды от остальных секторов экономики. Это подтвердилось цифрами: в 2012 году уже 70% благотворительных фондов разместили финансовую информацию о своей деятельности, а 60% опубликовали годовые отчеты. В то же время вступили в силу нормы о налоговом вычете для жертвователей-физических лиц, что привело к росту социальной и гражданской активности. Однако большинство населения по-прежнему не доверяло фондам и никогда не имело дела с благотворительными организациями (76,3%, согласно опросу «Левада-центра»). Во многом это отголосок 1990-х годов, когда сектор только формировался и мошенники часто наживались на благотворительности.

В стране была слабо развита благотворительная инфраструктура, а СМИ транслировали резкие высказывания российских чиновников в адрес фондов.

Также началась кампания по усилению контроля за НКО. Принятый закон «Об иностранных агентах» ввел ряд требований к общественным объединениям, фондам и иностранным неправительственным организациям. Это возложило тяжелые обязательства на НКО, получающие финансирование из других стран, а часть фондов подверглась прокурорским проверкам. Из‑за высокого градуса недоверия многие фонды работали «под честное имя» сотрудников. На своей страничке в фейсбуке координатор фонда помощи хосписам «Вера» Лида Мониава успешно собирала в короткие сроки сотни тысяч рублей на домашние ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких. — Прим. ред.) для детей, чтобы вытащить их из реанимации. По словам Мониавы, некоторые жертвователи просили ее не перечислять деньги в фонд, а отдать напрямую нуждающимся.

Волонтеры собирают пакеты с гуманитарной помощью для жителей, пострадавших в результате наводнения в поселке Новомихайловском Краснодарского края. 2012 год © Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Важным событием 2012 года стал резкий рост добровольческой активности после наводнения на Кубани. Для пострадавших собрали 284 млн рублей, им помогали всей страной. Даже премьер-министр России Дмитрий Медведев пожертвовал в фонд свой месячный заработок и призвал всех членов правительства последовать его примеру .

2010

Январь

Январь 2010

Сентябрь

Сентябрь 2010

Декабрь

Декабрь 2011

Февраль

Февраль 2011

Июль

Июль 2012

Январь

Январь 2012

Июль

Июль 2012

Июль Поправки в закон «О банках»

Онлайн-исследование InResearch

Концерт фонда «Федерация»

Обвинения к фонду «Федерация»

Опрос ВЦИОМ

Новые налоговые вычеты

Наводнение в Краснодарском крае

Принятие закона «Об иностранных агентах» Вступление в силу поправок в закон «О банках» и нового закона «О платежных агентах». Согласно им, пожертвования с помощью СМС и веб-кошельков находятся за пределами установленных законодательством рамок.

Согласно ему, 24,3% россиян подавали нищим на улице и 13,3% отдавали одежду благотворительным организациям. Денежные пожертвования совершали только 10,1% россиян.

Благотворительный концерт «Поверь в мечту» фонда «Федерация». По заявлениям организаторов, все вырученные средства пойдут на поддержку тяжелобольных детей.

В открытом письме женщина девочки с онкологическим заболеванием написала, что фонд делает деньги на детях и помощи они так и не получили. Глава «Федерации» Владимир Киселев заявляет, что концерт должен был лишь привлечь внимание жертвователей к проблеме.

Из результатов следует, что три четверти молодых россиян готовы участвовать в общественно полезной деятельности бесплатно или за символическую плату, а 48% уже имеют такой опыт.

В России вступил в силу Федеральный закон № 235-ФЗ. Он дает возможность вернуть налоговый вычет с той части дохода налогоплательщика, которую он пожертвовал на благотворительность.

Первый крупный всплеск добровольческой активности. Десятки фондов в разных регионах России собирали пожертвования и гуманитарную помощь для пострадавших от стихийного бедствия.

Ими признали НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью. После принятия закона более 20 НКО самоликвидировались, более 1000 подверглись проверкам.

2013–2015 годы Паралимпийские игры, развитие безбарьерной среды, первый крупный благотворительный марафон

Волонтеры во время уборки мусора на берегу Байкала. 2013 год © Владимир Смирнов/РИА «Новости»

В 2013 году в России стала расти благотворительная и волонтерская активность граждан. Благотворительность была на подъеме во всех регионах, но в большинстве территорий потенциал во многом остался нереализованным. Образование все еще было главным направлением для поддержки, однако заметно возросла доля организаций, оказывающих социальные услуги, появились программы поддержки пожилых и фонды помощи животным.

Политика государства в сфере благотворительности оставалась противоречивой . С одной стороны, продолжались массовые проверки фондов, получающих иностранное финансирование. С другой — на государственном уровне заметно выросла поддержка социально ориентированных фондов. В федеральном бюджете на нее было заложено 8,285 млрд рублей. В августе 2013 года появился онлайн-сервис «Добро Mail.ru». На портале собрали десятки российских фондов, прошедших предварительную репутационную проверку, а затем проверку от юридической службы и службы безопасности Mail.ru Group.

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Событием стало присоединение российских филантропов к «Клятве дарения» (инициатива, с которой в 2010 году выступили Билл Гейтс и Уоррен Баффетт. — Прим. ред.). Это означало публичное обещание и моральное обязательство передать не менее половины своего состояния на благотворительность. Первым из российских филантропов в феврале 2013-го с такой клятвой выступил владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Клятву также произнес инвестор и основатель венчурного фонда DTS Юрий Мильнер. За три года российский бизнес на 40% увеличил благотворительные отчисления. В октябре 2013 года в России создали «Ассоциацию фандрайзеров» — НКО, которая объединяет специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные проекты. По итогам года в рейтинге CAF Россия заняла 123-е место среди 135 государств. Опрос показал, что в благотворительность вовлечено в среднем 19% российского населения. При этом Россия оказалась на восьмом месте в мире по количеству волонтеров , что, впрочем, можно объяснить большой численностью населения.

Волонтеры фасуют продукты питания в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Народные обеды». Владивосток, 2014 год © Юрий Смитюк/ТАСС

Согласно исследованию, проведенному Русфондом и компанией «Бизнес-аналитика», 51,2% россиян участвовали в благотворительности. Если разбить активность по регионам, то лидером окажется весьма небогатая Республика Дагестан. Это можно объяснить конфессиональными традициями: мусульмане привыкли жертвовать единоверцам, и раздача мяса на Курбан-байрам — это благотворительность, привычная всем, а от нее легко перейти и к другим видам. При этом по уровню пожертвований в фонды Дагестан оказался в конце рейтинга.

Недостаток доверия по-прежнему был основным барьером к развитию частной помощи. Россияне скорее верили конкретным людям. 79% из совершавших пожертвования считали, что лучше передавать их напрямую нуждающимся.

Тенденция 2014-го — волонтерский фандрайзинг. Мероприятия по сбору пожертвований стали проводить не связанные с НКО энтузиасты. В одном из крупнейших российских фондов «Подари жизнь» волонтерский фандрайзинг стал отдельным направлением. До конца года они провели 74 волонтерские акции и собрали 2,3 млн рублей. На день рождения фонда, 26 ноября, прошло первое «Безумное чаепитие». Фонд предложил волонтерам собрать друзей и отметить праздник, водрузив на стол шляпу или любую емкость для сбора пожертвований. На второй год организаторы собрали более 5 млн рублей, которые пошли на лечение подопечных. Важное событие в благотворительности — зимние Паралимпийские игры в 2014 году, в организации которых участвовали 8000 волонтеров и множество социально ориентированных НКО. И по числу представленных стран, и по числу участников эти Игры стали рекордными: в них участвовали 610 спортсменов из 45 стран. Одно из важнейших достижений — начало крупного проекта по формированию безбарьерной среды . Впервые церемонию внесения паралимпийского флага разделили вместе со спортсменами представители некоммерческого сектора Нюта Федермессер, Елизавета Глинка, Егор Бероев.

Вынос Паралимпийского флага на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. 2014 год © Илья Питалев/РИА «Новости»

Патриотические проекты приобрели новые формы: если раньше это были классические акции и подарки, восстановление памятников и парады Победы, то сейчас народная инициатива «Бессмертный полк» переходит на федеральный или даже мировой уровень (в ней приняли участие люди из 1150 населенных пунктов и 17 стран). На 2015 год пришелся всплеск интереса к благотворительности от СМИ. Информационное поле значительно расширилось благодаря появлению новых тем (например, о благотворительности в кризис) и возросшей публичной активности НКО. Появилось и первое специализированное издание. При поддержке фонда «Нужна помощь» запустился портал «Такие дела» — крупный медийный ресурс, соединивший, по словами основателей, фандрайзинг с пиаром.

2013

Февраль

Февраль 2013

Август

Август 2013

Сентябрь

Сентябрь 2013

Октябрь

Октябрь 2014

Март

Март 2014

Ноябрь

Ноябрь 2015

Март

Март 2015

Декабрь Потанин произнес «Клятву дарения»

Запуск онлайн-сервиса «Добро Mail.ru»

Благотворительный марафон «Всем миром»

Создание «Ассоциация фандрайзеров»

Зимние Паралимпийские игры

Первое «Безумное чаепитие»

Акция «Бессмертный полк» выходит на глобальный уровень

Послание Владимира Путина Российский миллиардер и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин дал «Клятву дарения». Он был первым из российских бизнесменов, кто объявил о намерении завещать половину своего состояния на благотворительность.

На портале собраны 115 проектов 30 благотворительных организаций, прошедших репутационную и юридическую проверку Mail.ru Group.

На Первом канале прошел благотворительный марафон, цель которого — помочь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Благодаря ему россияне собрали 500 млн рублей. Это был первый случай массовых СМС-пожертвований в стране.

В России появилась НКО, которая объединяет специалистов в сфере привлечения средств в фонды, социальные программы и проекты в России. Фандрайзинг очень быстро становится мощным направлением в благотворительности.

В их организации принимают участие 8000 волонтеров и множество социально ориентированных НКО. Одним из достижений Игр стало начало крупного проекта по формированию безбарьерной среды.

Фонд «Подари жизнь» предложил волонтерам собрать друзей и отметить этот день, поставив на стол шляпу или любую емкость для сбора пожертвований. На второй год организаторы собрали более 5 млн рублей.

Акция «Бессмертный полк» становится одним из важнейших элементов празднования Дня Победы. Из региональной она превращается в международную: в 2015 году проходит в 17 странах, в 2016 году — уже в 42.

Президент Владимир Путин заявил о поддержке некоммерческих организаций, работающих в малых городах и селах, а также наделении преференциями и льготами ряда фондов.

2016–2018 годы Год добровольца, первая Госпремия за достижения в благотворительности

Елизавета Глинка привезла тяжелобольных детей из Донбасса в Москву для лечения. 2015 год © Сергей Савостьянов/ТАСС

В конце 2016 года впервые вручили Госпремию за достижения в благотворительной деятельности. Ее лауреатами стали Елизавета Глинка (известная также как Доктор Лиза), которая помогала малоимущим, бездомным людям и больным детям из Донбасса, и Александр Ткаченко (отец Александр), создавший детский хоспис в Петербурге и поддерживающий развитие паллиативной медицины. Интерес россиян к благотворительности вырос. В 2017-м пожертвования совершали 53% населения. В приоритете, как и в прежние годы, поддержка детей. Средний размер массового пожертвования — около 8000 рублей. Помощь детям все еще была традиционной нишей фандрайзинговых благотворительных организаций. Важная тенденция — рост числа НКО в малых городах и селах, где практически нет денег, мало общественных организаций и нет крупного бизнеса . Все пожертвования собираются на локальном уровне, а финансирование поступает от частных лиц, компаний и региональных властей. Несмотря на очевидные успехи, осведомленность населения о благотворительности все еще была плохо развита. Семь из десяти опрошенных ВЦИОМ в 2017 году не назвали ни одной благотворительной организации, а термин «фандрайзинг» оказался незнаком 92% населения. Был заметен резкий всплеск интереса к волонтерству. В декабре 2017 года Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца. По его мнению, это должно было стать «признанием заслуг волонтеров перед людьми, которым они приходят на помощь и поддержку», а также оценкой «колоссального вклада в развитие страны». В рамках Года добровольца было проведено более 100 крупных мероприятий. За год число россиян, которые участвовали в волонтерских акциях, увеличилось в два раза — с 7 до 14 млн человек. Больше всего добровольцев (160 тыс.) было привлечено к организации «Бессмертного полка» и к проведению чемпионата мира по футболу (35 тыс.).

Дом сопровождаемого проживания слепоглухих людей «Тихий дом». Москва, 2016 год

В России появились «Послы добра». Сервис «Добро Mail.ru» искал их среди людей, которые могли бы поддерживать социальные проекты, рассказывать о надежных благотворительных фондах и способствовать изменениям в обществе.

2016

Январь

Январь 2016

Ноябрь

Ноябрь 2016

Декабрь

Декабрь 2017

Сентябрь

Сентябрь 2017

Декабрь

Декабрь 2017

Декабрь

Декабрь 2018

Ноябрь

Ноябрь 2018

Декабрь Открытие центра развития благотворительности «Благосфера»

В России впервые проходит #ЩедрыйВторник

Вручение Госпремии за достижения в благотворительности

Исследование ВЦИОМ

В России впервые отметили Год добровольца

Начало работы платформы ProCharity

«Послы добра» от cервиса «Добро Mail.ru»

Международный форум волонтеров Как автономная некоммерческая организация зарегистрирован центр развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Он предоставляет возможность узнать о разных способах помощи другим людям, городу, участвовать в социальных проектах.

Акция была придумана в США в 2012 году и вскоре подхвачена по всему миру. #ЩедрыйВторник проходит после массовых распродаж, и его идея в том, чтобы, много потратив на себя, затем помочь нуждающимся.

Впервые вручена Госпремия за достижения в благотворительной деятельности. Первыми ее лауреатами стали Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая помогала малоимущим, бездомным и детям с заболеваниями из Донбасса, и Александр Ткаченко (отец Александр), создавший детский хоспис в Петербурге.

ВЦИОМ проводит исследование участия россиян в благотворительности. 70% опрошенных не смогли назвать ни одной благотворительной организации, а термин «фандрайзинг» (сбор пожертвований) оказался незнаком 92% населения.

После подписания Указа президента в России впервые отметили Год добровольца (волонтера). За год волонтеры привлекались к ликвидации пожаров более 12 тыс. раз и приняли участие в ликвидации последствий каждого десятого чрезвычайного происшествия в России.

В России начала работать платформа ProCharity, которая производит профессиональный отбор участников благотворительных программ, а также помогает вести учет компетенций и экспертизы, тех, кто может и хочет потрудиться ради общественного блага.

Сервис «Добро Mail.ru» начинает назначать своих «Послов добра». Ими могли стать блогеры и авторы в соцсетях, которые решили поддерживать социальные проекты, рассказывать о надежных благотворительных фондах и способствовать изменениям в обществе.

Прошла кульминация Года добровольца — Международный форум волонтеров, в котором приняли участие более 15 тыс. человек. За год число россиян, которые участвовали в волонтерских акциях, увеличилось в два раза — с 7 до 14 млн.

2019 год — настоящее время Открытие детского хосписа «Дом с маяком», пандемия, отсрочка налогов для фондов

Акция «Ты не один» для поддержки бездомных в Москве. 2020 год © Антон Новодережкин/ТАСС

В 2019 году доля переводов пожертвований онлайн (43%) впервые превысила переводы наличными (39%). Гражданская активность населения немного снизилась, но 32% граждан подписывали хотя бы одну петицию в год, а 20% участвовали в общественных слушаниях. Согласно опросу ВЦИОМ, за 10 лет россияне стали реже подавать милостыню на улицах и охотнее идут в волонтеры и участвуют в благотворительных акциях . Трендом последних лет можно считать то, что фонды начали объединять усилия и добиваться законодательных инициатив по ранее не поднимаемым темам: например, реформирование психоневрологических интернатов. Другой тренд — благотворительный контекст. Медийные персоны привлекали внимание к благотворительности и способствовали широкому обсуждению социальных проблем. Журналист Юрий Дудь снял фильмы «Колыма — родина нашего страха» и «Беслан. Помни», а урбанист Илья Варламов выложил фильм про благотворительную организацию «Ночлежка».

Весной 2020 года пандемия коронавируса и режим самоизоляции сильно ударили по благотворительности. В первое время фонды стали получать меньше пожертвований от крупных компаний и физических лиц. Многие выезды врачей, поездки волонтеров в детские дома, интернаты и больницы пришлось отложить. Организациям пришлось срочно адаптироваться и менять свои планы. В период пандемии каждая пятая НКО направила усилия на поддержку людей и медицинских организаций, половина опрошенных фондом «КАФ» НКО запустила новые программы и проекты, несмотря на снижение пожертвований. Государство приняло ряд мер по поддержке сектора. 30 апреля Владимир Путин поручил предоставить благотворительным фондам отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также платы за аренду государственного и муниципального имущества. Также он заявил, что в условиях распространения коронавируса социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получает малый и средний бизнес. В июне 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации». В нем установлены преференции по налогу на прибыль для юрлиц — жертвователей в социально ориентированные НКО, а также в те, которые пострадали от коронавируса. Кроме этого, сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставят дополнительные меры поддержки. В журнале «Филантроп» это событие назвали историческим. В июне ВЦИОМ проводит исследование «Лжеблаготворительная деятельность в российском обществе». Заместитель руководителя по проектной работе практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна Жирикова прокомментировала его результаты: «Один из главных выводов, к которому мы пришли по итогам исследования, — несмотря на то, что включенность населения в благотворительность довольно высокая (81% опрошенных принимали участие в благотворительности за последний год), люди не отслеживают, куда идут их средства».

При высокой включенности населения в благотворительность, большинство (около 80%) полагает, что мошенничество по-прежнему распространено в этой сфере.

В обществе существует запрос на повышение информированности населения: каким организациям можно доверять, как определить законные места и способы сбора средств от незаконных». В октябре 2020 года вступают в силу поправки в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве», которые устанавливают правила использования ящиков для пожертвований.

Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава на церемонии открытия стационара детского хосписа «Дом с маяком». Москва, 2019 год © Станислав Красильников/ТАСС

В ноябре полицейские из Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков провели проверку в детском хосписе «Дом с маяком». Его обвинили в нарушении порядка оборота наркотических средств после жалобы, что он выписывает одному из подопечных слишком много наркотических препаратов. 18 ноября на ютьюб-канале Юрия Дудя вышел выпуск «Марков — как живет русская провинция». Юрий пригласил на интервью фотографа Дмитрия Маркова, а во время съемок они посетили организации «Росток» (для людей с когнитивными нарушениями) и «Ночлежка» (для бездомных людей) в Псковской и Костромской областях. В течение суток после выхода интервью «Росток» и «Ночлежка» получили около 3 млн рублей пожертвований .

2019

Сентябрь

Сентябрь 2019

Октябрь

Октябрь 2019

Март

Март 2020

Апрель

Апрель 2020

Июнь

Июнь 2020

Июнь

Июнь 2020

Октябрь

Октябрь 2020

Ноябрь

Ноябрь 2020

Ноябрь

Ноябрь 2020

Декабрь

Декабрь 2020

Декабрь

Декабрь 2020

Декабрь Опрос ВЦИОМ

Открытие стационара «Дома с маяком»

Изменение системы долговременного ухода

Дополнительная поддержка НКО

Вступил в силу Федеральный закон № 172-ФЗ

Исследование «КАФ» о последствиях пандемии

Поправки в закон «О благотворительной деятельности»

Фильм Юрия Дудя о жизни в провинции

Проверка сотрудниками МВД детского хосписа «Дом с маяком»

Новое медиа от центра «Насилию.нет»

Суд оштрафовал детский хоспис

Мосгорсуд отменил решение о штрафе ВЦИОМ проводит опрос, согласно которому за 10 лет в России поменялся формат благотворительности — россияне стали реже подавать милостыню на улицах, но охотнее идут в волонтеры и участвуют в благотворительных акциях.

В центре Москвы открылся стационар детского хосписа. В четырехэтажном здании есть офис выездной паллиативной службы и 15 палат, в которых могут находиться неизлечимо больные дети.

Пилотный проект по долговременному уходу за людьми с инвалидностью и пожилыми людьми запустили в шести регионах страны в рамках национального проекта «Демография».

Владимир Путин поручает предоставить НКО дополнительные меры поддержки: отсрочку по уплате налогов и страховых взносов и за аренду государственного и муниципального имущества.

В законе установлены преференции по налогу на прибыль для юрлиц — жертвователей в социально ориентированные НКО, а также в те, которые пострадали от распространения коронавируса. Теперь до одного процента от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом.

Результаты показывают, что НКО все же практически не сократили программную деятельность. Почти половина опрошенных запускает новые программы и проекты, у трети деятельность не претерпела изменений.

Они устанавливают правила использования ящиков для пожертвований. Право на них теперь принадлежат исключительно НКО, документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности.

Известный блогер и журналист Юрий Дудь выкладывает выпуск, посвященный жизни русской провинции. В течение суток после этого благотворительные организации, о которых шла речь в выпуске, получают около 3 млн рублей.

Детский хоспис обвинили в нарушении порядка оборота наркотических средств, ему грозит штраф или временная приостановка деятельности.

Центр «Насилию.нет» создал независимое медиа «Утопия», которое будет рассказывать про домашнее насилие, гендерные роли и дискриминацию. Редакцию возглавил шеф-редактор «Насилию.нет» Илья Панин.

Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение правил оборота наркотических средств на 200 тыс. рублей.

Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тыс. рублей детскому хоспису «Дом с маяком» и прекратил производство ввиду малозначительности правонарушения.