В рамках проекта «Эволюция добра» мы собрали таймлайн с важными событиями в сфере благотворительности, которые повлияли на жизни россиян и подопечных разных фондов.
Предыстория
Девяностые годы отметились в России активной деятельностью зарубежных грантодателей и благотворительных фондов (Фонд Макартуров, Charities Aid Foundation, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд Чарльза Стюарта Мотта), а система российских НКО только зарождалась.
11 августа 1995 года был принят до сих пор действующий Федеральный закон № 135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Он, в отличие от аналогичных нормативных актов стран Европы и США, не предполагает налоговых послаблений предпринимателям, жертвующим деньги на благотворительные проекты.
В то время благотворительность в России держалась на корпоративной инициативе. В середине 1990-х появляются организации по поддержке научных проектов, семей погибших и раненых военнослужащих, помощи детским домам и тяжелобольным детям. Деньги прежде всего жертвовали компании, видевшие в этом имиджевый элемент. Так, по данным на конец 2005 года, они тратили до 11% от ежегодной чистой прибыли на благотворительность, а каждая вторая коммерческая компания имела для этого отдельный бюджет. Общий ежегодный объем пожертвований в стране превышал 1,5 млрд долларов.
С 2003 года в России проходит первая национальная благотворительная программа «Миллиард мелочью». За три года с помощью программы удалось помочь 58 онкобольным детям. С 2009 года действует проект «Электронный благотворительный ящик» для помощи онкобольным детям и детям с тяжелыми заболеваниями. Однако в конце 2008 — начале 2009 годов случился мировой экономический кризис, который негативным образом сказался и на благотворительной деятельности в России. Бизнес занялся собственным выживанием, в разы сократив пожертвования.
2010–2012 годы
Треть фондов открыли отчетность, скандал вокруг фонда «Федерация», закон «Об иностранных агентах»
В эти годы в России работала 301 благотворительная организация. Но свою финансовую отчетность открыли только 107. Их общий годовой оборот составлял 23,4 млрд рублей. Больше всего денег собиралось на экологию (3,6 млрд), медицину и здравоохранение (1,3 млрд), а также на помощь сфере образования (524,1 млн).
Согласно онлайн-исследованию InResearch, денежные пожертвования благотворительным организациям делали 10,1% респондентов, в то же время бездомным на улице подавали 24,3%. Население страны в целом не доверяло благотворительным организациям. Почти 64% опрошенных ВЦИОМ были уверены, что отданные ими деньги используют не по назначению, а 31% предприятий малого и среднего бизнеса не собирались направлять пожертвования благотворителям. И неудивительно: налоговые льготы для компаний появятся только в 2011 году, механизмы сбора денег тоже были далеки от совершенства. Хотя возможность жертвовать деньги через платежные терминалы или СМС появилась в России еще в конце нулевых, широкое распространение эти способы получили только в середине 2010-х.
«Антисобытием» 2010 года стал скандал вокруг фонда «Федерация». Он организовал посещение детских онкологических отделений в Санкт-Петербурге звездами Голливуда, а затем — благотворительный концерт «Поверь в мечту», запомнившийся легендарным соло Владимира Путина. В феврале 2011 года мать онкобольной девочки Ольга Кузнецова в открытом письме рассказала, что дети не получили помощи. Глава фонда Владимир Киселев, ранее утверждавший, что собранные в ходе концерта средства направят в больницы, заявил, что концерт должен был лишь привлечь внимание благотворителей к проблеме, а фонд изначально не планировал собирать деньги. Затем несколько учреждений все же получили средства от «Федерации».
В мировом рейтинге благотворительности, составленном некоммерческой организацией «CAF Россия», страна занимала лишь 138-е место из 153. По этим данным, всего 6% населения РФ совершали пожертвования (в занявшей первое место Австралии деньги на благотворительность перечисляли 53%).
В 2012 году Союз благотворительных организаций «Форум доноров» зафиксировал деятельность 87 реально работающих фондов. Совокупный бюджет 70 из них составил в этом году около 6 млрд рублей. Самыми популярными направлениями деятельности стали образование и просвещение, а также поддержка социально уязвимых групп и здравоохранение.
По общему мнению представителей НКО, участвовавших в фокус-группах, прозрачность — главный показатель профессионализма, именно она отличает фонды от остальных секторов экономики. Это подтвердилось цифрами: в 2012 году уже 70% благотворительных фондов разместили финансовую информацию о своей деятельности, а 60% опубликовали годовые отчеты.
В то же время вступили в силу нормы о налоговом вычете для жертвователей-физических лиц, что привело к росту социальной и гражданской активности. Однако большинство населения по-прежнему не доверяло фондам и никогда не имело дела с благотворительными организациями (76,3%, согласно опросу «Левада-центра»). Во многом это отголосок 1990-х годов, когда сектор только формировался и мошенники часто наживались на благотворительности.
Также началась кампания по усилению контроля за НКО. Принятый закон «Об иностранных агентах» ввел ряд требований к общественным объединениям, фондам и иностранным неправительственным организациям. Это возложило тяжелые обязательства на НКО, получающие финансирование из других стран, а часть фондов подверглась прокурорским проверкам.
Из‑за высокого градуса недоверия многие фонды работали «под честное имя» сотрудников. На своей страничке в фейсбуке координатор фонда помощи хосписам «Вера» Лида Мониава успешно собирала в короткие сроки сотни тысяч рублей на домашние ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции легких. — Прим. ред.) для детей, чтобы вытащить их из реанимации. По словам Мониавы, некоторые жертвователи просили ее не перечислять деньги в фонд, а отдать напрямую нуждающимся.
Важным событием 2012 года стал резкий рост добровольческой активности после наводнения на Кубани. Для пострадавших собрали 284 млн рублей, им помогали всей страной. Даже премьер-министр России Дмитрий Медведев пожертвовал в фонд свой месячный заработок и призвал всех членов правительства последовать его примеру.
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2010
Январь
-
2010
Сентябрь
-
2010
Декабрь
-
2011
Февраль
-
2011
Июль
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2012
Январь
-
2012
Июль
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2012
Июль
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Поправки в закон «О банках»
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Онлайн-исследование InResearch
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Концерт фонда «Федерация»
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Обвинения к фонду «Федерация»
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Опрос ВЦИОМ
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Новые налоговые вычеты
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Наводнение в Краснодарском крае
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Принятие закона «Об иностранных агентах»
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Вступление в силу поправок в закон «О банках» и нового закона «О платежных агентах». Согласно им, пожертвования с помощью СМС и веб-кошельков находятся за пределами установленных законодательством рамок.
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Согласно ему, 24,3% россиян подавали нищим на улице и 13,3% отдавали одежду благотворительным организациям. Денежные пожертвования совершали только 10,1% россиян.
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Благотворительный концерт «Поверь в мечту» фонда «Федерация». По заявлениям организаторов, все вырученные средства пойдут на поддержку тяжелобольных детей.
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В открытом письме женщина девочки с онкологическим заболеванием написала, что фонд делает деньги на детях и помощи они так и не получили. Глава «Федерации» Владимир Киселев заявляет, что концерт должен был лишь привлечь внимание жертвователей к проблеме.
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Из результатов следует, что три четверти молодых россиян готовы участвовать в общественно полезной деятельности бесплатно или за символическую плату, а 48% уже имеют такой опыт.
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В России вступил в силу Федеральный закон № 235-ФЗ. Он дает возможность вернуть налоговый вычет с той части дохода налогоплательщика, которую он пожертвовал на благотворительность.
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Первый крупный всплеск добровольческой активности. Десятки фондов в разных регионах России собирали пожертвования и гуманитарную помощь для пострадавших от стихийного бедствия.
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Ими признали НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью. После принятия закона более 20 НКО самоликвидировались, более 1000 подверглись проверкам.
2013–2015 годы
Паралимпийские игры, развитие безбарьерной среды, первый крупный благотворительный марафон
В 2013 году в России стала расти благотворительная и волонтерская активность граждан. Благотворительность была на подъеме во всех регионах, но в большинстве территорий потенциал во многом остался нереализованным. Образование все еще было главным направлением для поддержки, однако заметно возросла доля организаций, оказывающих социальные услуги, появились программы поддержки пожилых и фонды помощи животным.
Политика государства в сфере благотворительности оставалась противоречивой. С одной стороны, продолжались массовые проверки фондов, получающих иностранное финансирование. С другой — на государственном уровне заметно выросла поддержка социально ориентированных фондов. В федеральном бюджете на нее было заложено 8,285 млрд рублей.
В августе 2013 года появился онлайн-сервис «Добро Mail.ru». На портале собрали десятки российских фондов, прошедших предварительную репутационную проверку, а затем проверку от юридической службы и службы безопасности Mail.ru Group.
Событием стало присоединение российских филантропов к «Клятве дарения» (инициатива, с которой в 2010 году выступили Билл Гейтс и Уоррен Баффетт. — Прим. ред.). Это означало публичное обещание и моральное обязательство передать не менее половины своего состояния на благотворительность. Первым из российских филантропов в феврале 2013-го с такой клятвой выступил владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. Клятву также произнес инвестор и основатель венчурного фонда DTS Юрий Мильнер. За три года российский бизнес на 40% увеличил благотворительные отчисления.
В октябре 2013 года в России создали «Ассоциацию фандрайзеров» — НКО, которая объединяет специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные проекты. По итогам года в рейтинге CAF Россия заняла 123-е место среди 135 государств. Опрос показал, что в благотворительность вовлечено в среднем 19% российского населения. При этом Россия оказалась на восьмом месте в мире по количеству волонтеров, что, впрочем, можно объяснить большой численностью населения.
Согласно исследованию, проведенному Русфондом и компанией «Бизнес-аналитика», 51,2% россиян участвовали в благотворительности. Если разбить активность по регионам, то лидером окажется весьма небогатая Республика Дагестан. Это можно объяснить конфессиональными традициями: мусульмане привыкли жертвовать единоверцам, и раздача мяса на Курбан-байрам — это благотворительность, привычная всем, а от нее легко перейти и к другим видам. При этом по уровню пожертвований в фонды Дагестан оказался в конце рейтинга.
Тенденция 2014-го — волонтерский фандрайзинг. Мероприятия по сбору пожертвований стали проводить не связанные с НКО энтузиасты. В одном из крупнейших российских фондов «Подари жизнь» волонтерский фандрайзинг стал отдельным направлением. До конца года они провели 74 волонтерские акции и собрали 2,3 млн рублей. На день рождения фонда, 26 ноября, прошло первое «Безумное чаепитие». Фонд предложил волонтерам собрать друзей и отметить праздник, водрузив на стол шляпу или любую емкость для сбора пожертвований. На второй год организаторы собрали более 5 млн рублей, которые пошли на лечение подопечных.
Важное событие в благотворительности — зимние Паралимпийские игры в 2014 году, в организации которых участвовали 8000 волонтеров и множество социально ориентированных НКО. И по числу представленных стран, и по числу участников эти Игры стали рекордными: в них участвовали 610 спортсменов из 45 стран. Одно из важнейших достижений — начало крупного проекта по формированию безбарьерной среды. Впервые церемонию внесения паралимпийского флага разделили вместе со спортсменами представители некоммерческого сектора Нюта Федермессер, Елизавета Глинка, Егор Бероев.
Патриотические проекты приобрели новые формы: если раньше это были классические акции и подарки, восстановление памятников и парады Победы, то сейчас народная инициатива «Бессмертный полк» переходит на федеральный или даже мировой уровень (в ней приняли участие люди из 1150 населенных пунктов и 17 стран).
На 2015 год пришелся всплеск интереса к благотворительности от СМИ. Информационное поле значительно расширилось благодаря появлению новых тем (например, о благотворительности в кризис) и возросшей публичной активности НКО. Появилось и первое специализированное издание. При поддержке фонда «Нужна помощь» запустился портал «Такие дела» — крупный медийный ресурс, соединивший, по словами основателей, фандрайзинг с пиаром.
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2013
Февраль
-
2013
Август
-
2013
Сентябрь
-
2013
Октябрь
-
2014
Март
-
2014
Ноябрь
-
2015
Март
-
2015
Декабрь
-
Потанин произнес «Клятву дарения»
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Запуск онлайн-сервиса «Добро Mail.ru»
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Благотворительный марафон «Всем миром»
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Создание «Ассоциация фандрайзеров»
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Зимние Паралимпийские игры
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Первое «Безумное чаепитие»
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Акция «Бессмертный полк» выходит на глобальный уровень
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Послание Владимира Путина
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Российский миллиардер и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин дал «Клятву дарения». Он был первым из российских бизнесменов, кто объявил о намерении завещать половину своего состояния на благотворительность.
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На портале собраны 115 проектов 30 благотворительных организаций, прошедших репутационную и юридическую проверку Mail.ru Group.
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На Первом канале прошел благотворительный марафон, цель которого — помочь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Благодаря ему россияне собрали 500 млн рублей. Это был первый случай массовых СМС-пожертвований в стране.
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В России появилась НКО, которая объединяет специалистов в сфере привлечения средств в фонды, социальные программы и проекты в России. Фандрайзинг очень быстро становится мощным направлением в благотворительности.
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В их организации принимают участие 8000 волонтеров и множество социально ориентированных НКО. Одним из достижений Игр стало начало крупного проекта по формированию безбарьерной среды.
-
Фонд «Подари жизнь» предложил волонтерам собрать друзей и отметить этот день, поставив на стол шляпу или любую емкость для сбора пожертвований. На второй год организаторы собрали более 5 млн рублей.
-
Акция «Бессмертный полк» становится одним из важнейших элементов празднования Дня Победы. Из региональной она превращается в международную: в 2015 году проходит в 17 странах, в 2016 году — уже в 42.
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Президент Владимир Путин заявил о поддержке некоммерческих организаций, работающих в малых городах и селах, а также наделении преференциями и льготами ряда фондов.
2016–2018 годы
Год добровольца, первая Госпремия за достижения в благотворительности
В конце 2016 года впервые вручили Госпремию за достижения в благотворительной деятельности. Ее лауреатами стали Елизавета Глинка (известная также как Доктор Лиза), которая помогала малоимущим, бездомным людям и больным детям из Донбасса, и Александр Ткаченко (отец Александр), создавший детский хоспис в Петербурге и поддерживающий развитие паллиативной медицины.
Интерес россиян к благотворительности вырос. В 2017-м пожертвования совершали 53% населения. В приоритете, как и в прежние годы, поддержка детей. Средний размер массового пожертвования — около 8000 рублей. Помощь детям все еще была традиционной нишей фандрайзинговых благотворительных организаций.
Важная тенденция — рост числа НКО в малых городах и селах, где практически нет денег, мало общественных организаций и нет крупного бизнеса. Все пожертвования собираются на локальном уровне, а финансирование поступает от частных лиц, компаний и региональных властей.
Несмотря на очевидные успехи, осведомленность населения о благотворительности все еще была плохо развита. Семь из десяти опрошенных ВЦИОМ в 2017 году не назвали ни одной благотворительной организации, а термин «фандрайзинг» оказался незнаком 92% населения.
Был заметен резкий всплеск интереса к волонтерству. В декабре 2017 года Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца. По его мнению, это должно было стать «признанием заслуг волонтеров перед людьми, которым они приходят на помощь и поддержку», а также оценкой «колоссального вклада в развитие страны». В рамках Года добровольца было проведено более 100 крупных мероприятий. За год число россиян, которые участвовали в волонтерских акциях, увеличилось в два раза — с 7 до 14 млн человек. Больше всего добровольцев (160 тыс.) было привлечено к организации «Бессмертного полка» и к проведению чемпионата мира по футболу (35 тыс.).
В России появились «Послы добра». Сервис «Добро Mail.ru» искал их среди людей, которые могли бы поддерживать социальные проекты, рассказывать о надежных благотворительных фондах и способствовать изменениям в обществе.
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2016
Январь
-
2016
Ноябрь
-
2016
Декабрь
-
2017
Сентябрь
-
2017
Декабрь
-
2017
Декабрь
-
2018
Ноябрь
-
2018
Декабрь
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Открытие центра развития благотворительности «Благосфера»
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В России впервые проходит #ЩедрыйВторник
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Вручение Госпремии за достижения в благотворительности
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Исследование ВЦИОМ
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В России впервые отметили Год добровольца
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Начало работы платформы ProCharity
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«Послы добра» от cервиса «Добро Mail.ru»
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Международный форум волонтеров
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Как автономная некоммерческая организация зарегистрирован центр развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Он предоставляет возможность узнать о разных способах помощи другим людям, городу, участвовать в социальных проектах.
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Акция была придумана в США в 2012 году и вскоре подхвачена по всему миру. #ЩедрыйВторник проходит после массовых распродаж, и его идея в том, чтобы, много потратив на себя, затем помочь нуждающимся.
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Впервые вручена Госпремия за достижения в благотворительной деятельности. Первыми ее лауреатами стали Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая помогала малоимущим, бездомным и детям с заболеваниями из Донбасса, и Александр Ткаченко (отец Александр), создавший детский хоспис в Петербурге.
-
ВЦИОМ проводит исследование участия россиян в благотворительности. 70% опрошенных не смогли назвать ни одной благотворительной организации, а термин «фандрайзинг» (сбор пожертвований) оказался незнаком 92% населения.
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После подписания Указа президента в России впервые отметили Год добровольца (волонтера). За год волонтеры привлекались к ликвидации пожаров более 12 тыс. раз и приняли участие в ликвидации последствий каждого десятого чрезвычайного происшествия в России.
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В России начала работать платформа ProCharity, которая производит профессиональный отбор участников благотворительных программ, а также помогает вести учет компетенций и экспертизы, тех, кто может и хочет потрудиться ради общественного блага.
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Сервис «Добро Mail.ru» начинает назначать своих «Послов добра». Ими могли стать блогеры и авторы в соцсетях, которые решили поддерживать социальные проекты, рассказывать о надежных благотворительных фондах и способствовать изменениям в обществе.
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Прошла кульминация Года добровольца — Международный форум волонтеров, в котором приняли участие более 15 тыс. человек. За год число россиян, которые участвовали в волонтерских акциях, увеличилось в два раза — с 7 до 14 млн.
2019 год — настоящее время
Открытие детского хосписа «Дом с маяком», пандемия, отсрочка налогов для фондов
В 2019 году доля переводов пожертвований онлайн (43%) впервые превысила переводы наличными (39%). Гражданская активность населения немного снизилась, но 32% граждан подписывали хотя бы одну петицию в год, а 20% участвовали в общественных слушаниях. Согласно опросу ВЦИОМ, за 10 лет россияне стали реже подавать милостыню на улицах и охотнее идут в волонтеры и участвуют в благотворительных акциях.
Трендом последних лет можно считать то, что фонды начали объединять усилия и добиваться законодательных инициатив по ранее не поднимаемым темам: например, реформирование психоневрологических интернатов. Другой тренд — благотворительный контекст. Медийные персоны привлекали внимание к благотворительности и способствовали широкому обсуждению социальных проблем. Журналист Юрий Дудь снял фильмы «Колыма — родина нашего страха» и «Беслан. Помни», а урбанист Илья Варламов выложил фильм про благотворительную организацию «Ночлежка».
Весной 2020 года пандемия коронавируса и режим самоизоляции сильно ударили по благотворительности. В первое время фонды стали получать меньше пожертвований от крупных компаний и физических лиц. Многие выезды врачей, поездки волонтеров в детские дома, интернаты и больницы пришлось отложить.
Организациям пришлось срочно адаптироваться и менять свои планы. В период пандемии каждая пятая НКО направила усилия на поддержку людей и медицинских организаций, половина опрошенных фондом «КАФ» НКО запустила новые программы и проекты, несмотря на снижение пожертвований.
Государство приняло ряд мер по поддержке сектора. 30 апреля Владимир Путин поручил предоставить благотворительным фондам отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также платы за аренду государственного и муниципального имущества. Также он заявил, что в условиях распространения коронавируса социально ориентированные НКО смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получает малый и средний бизнес.
В июне 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации». В нем установлены преференции по налогу на прибыль для юрлиц — жертвователей в социально ориентированные НКО, а также в те, которые пострадали от коронавируса. Кроме этого, сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставят дополнительные меры поддержки. В журнале «Филантроп» это событие назвали историческим.
В июне ВЦИОМ проводит исследование «Лжеблаготворительная деятельность в российском обществе». Заместитель руководителя по проектной работе практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна Жирикова прокомментировала его результаты: «Один из главных выводов, к которому мы пришли по итогам исследования, — несмотря на то, что включенность населения в благотворительность довольно высокая (81% опрошенных принимали участие в благотворительности за последний год), люди не отслеживают, куда идут их средства».
В обществе существует запрос на повышение информированности населения: каким организациям можно доверять, как определить законные места и способы сбора средств от незаконных». В октябре 2020 года вступают в силу поправки в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве», которые устанавливают правила использования ящиков для пожертвований.
В ноябре полицейские из Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков провели проверку в детском хосписе «Дом с маяком». Его обвинили в нарушении порядка оборота наркотических средств после жалобы, что он выписывает одному из подопечных слишком много наркотических препаратов.
18 ноября на ютьюб-канале Юрия Дудя вышел выпуск «Марков — как живет русская провинция». Юрий пригласил на интервью фотографа Дмитрия Маркова, а во время съемок они посетили организации «Росток» (для людей с когнитивными нарушениями) и «Ночлежка» (для бездомных людей) в Псковской и Костромской областях. В течение суток после выхода интервью «Росток» и «Ночлежка» получили около 3 млн рублей пожертвований.
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2019
Сентябрь
-
2019
Октябрь
-
2019
Март
-
2020
Апрель
-
2020
Июнь
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2020
Июнь
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2020
Октябрь
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2020
Ноябрь
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2020
Ноябрь
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2020
Декабрь
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2020
Декабрь
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2020
Декабрь
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Опрос ВЦИОМ
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Открытие стационара «Дома с маяком»
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Изменение системы долговременного ухода
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Дополнительная поддержка НКО
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Вступил в силу Федеральный закон № 172-ФЗ
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Исследование «КАФ» о последствиях пандемии
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Поправки в закон «О благотворительной деятельности»
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Фильм Юрия Дудя о жизни в провинции
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Проверка сотрудниками МВД детского хосписа «Дом с маяком»
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Новое медиа от центра «Насилию.нет»
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Суд оштрафовал детский хоспис
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Мосгорсуд отменил решение о штрафе
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ВЦИОМ проводит опрос, согласно которому за 10 лет в России поменялся формат благотворительности — россияне стали реже подавать милостыню на улицах, но охотнее идут в волонтеры и участвуют в благотворительных акциях.
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В центре Москвы открылся стационар детского хосписа. В четырехэтажном здании есть офис выездной паллиативной службы и 15 палат, в которых могут находиться неизлечимо больные дети.
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Пилотный проект по долговременному уходу за людьми с инвалидностью и пожилыми людьми запустили в шести регионах страны в рамках национального проекта «Демография».
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Владимир Путин поручает предоставить НКО дополнительные меры поддержки: отсрочку по уплате налогов и страховых взносов и за аренду государственного и муниципального имущества.
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В законе установлены преференции по налогу на прибыль для юрлиц — жертвователей в социально ориентированные НКО, а также в те, которые пострадали от распространения коронавируса. Теперь до одного процента от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом.
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Результаты показывают, что НКО все же практически не сократили программную деятельность. Почти половина опрошенных запускает новые программы и проекты, у трети деятельность не претерпела изменений.
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Они устанавливают правила использования ящиков для пожертвований. Право на них теперь принадлежат исключительно НКО, документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности.
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Известный блогер и журналист Юрий Дудь выкладывает выпуск, посвященный жизни русской провинции. В течение суток после этого благотворительные организации, о которых шла речь в выпуске, получают около 3 млн рублей.
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Детский хоспис обвинили в нарушении порядка оборота наркотических средств, ему грозит штраф или временная приостановка деятельности.
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Центр «Насилию.нет» создал независимое медиа «Утопия», которое будет рассказывать про домашнее насилие, гендерные роли и дискриминацию. Редакцию возглавил шеф-редактор «Насилию.нет» Илья Панин.
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Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение правил оборота наркотических средств на 200 тыс. рублей.
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Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тыс. рублей детскому хоспису «Дом с маяком» и прекратил производство ввиду малозначительности правонарушения.