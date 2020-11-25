Меган Маркл, герцогиня Сассекская и супруга британского принца Гарри, в своей колонке для The New York Times рассказала, что в июле потеряла второго ребенка. Собрали реакции пользователей и их истории.

Маркл описала, как неожиданно почувствовала в то утро приступ боли и упала на пол, держа на руках своего сына. Чтобы успокоить малыша, герцогиня Сассекская напевала веселую колыбельную. «Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», — написала она.

Потеря ребенка стала ударом для Маркл и принца Гарри. В своей колонке представительница королевской семьи обращает внимание, что о подобных травматичных эпизодах не принято открыто говорить в обществе. «Если мы будем делиться своими переживаниями и горестями, то вместе найдем путь к исцелению», — заключила герцогиня Сассекская.

По статистике, от 10 до 20% беременностей в мире заканчиваются выкидышем. О прерванной беременности в их жизни рассказали некоторые общественные деятели. Например, писатель Мэтт Хейг рассказал в твиттере о том, как его жена потеряла ребенка:

О прерванной беременности в начале октября сообщила модель и телеведущая Крисси Тейген. Девушка потеряла сына: во время родов у нее случилось кровотечение. Переливание крови не помогло, и спасти ребенка не удалось.

«Мы называли этого малыша в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек так много работал, чтобы быть частью нашей маленькой семьи, и он останется с нами навсегда», — написала Тейген в инстаграме.

Слова поддержки Меган Маркл высказала журналистка Daily Telegraph и телекритик Анита Сингх, которой тоже довелось потерять ребенка:

Многие пользователи соцсетей высказали свою поддержку и солидарность с Маркл, понесшей тяжкую утрату. Они согласились, что о таких проблемах необходимо как можно чаще говорить вслух.

Некоторым пользователям не понравилась колонка герцогини Сассекской. Они увидели в ее рассказе желание привлечь к себе внимание.

Однако людей, высказавшихся в защиту Маркл, гораздо больше. Они заявляют, что восхищаются ее мужеством, и винят британскую прессу в демонизации герцогини Сассекской.

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