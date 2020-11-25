Меган Маркл, герцогиня Сассекская и супруга британского принца Гарри, в своей колонке для The New York Times рассказала, что в июле потеряла второго ребенка. Собрали реакции пользователей и их истории.
Маркл описала, как неожиданно почувствовала в то утро приступ боли и упала на пол, держа на руках своего сына. Чтобы успокоить малыша, герцогиня Сассекская напевала веселую колыбельную. «Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», — написала она.
Потеря ребенка стала ударом для Маркл и принца Гарри. В своей колонке представительница королевской семьи обращает внимание, что о подобных травматичных эпизодах не принято открыто говорить в обществе. «Если мы будем делиться своими переживаниями и горестями, то вместе найдем путь к исцелению», — заключила герцогиня Сассекская.
По статистике, от 10 до 20% беременностей в мире заканчиваются выкидышем. О прерванной беременности в их жизни рассказали некоторые общественные деятели. Например, писатель Мэтт Хейг рассказал в твиттере о том, как его жена потеряла ребенка:
«У моей жены два года назад случился выкидыш. Мы были в Австралии и чувствовали себя одиноко. Это было так травматично — оплакивать будущее, которого нет. Было трудно об этом говорить. Такое странное табу. Когда кто‑то открыто говорит на эту тему — это здорово и имеет целительный эффект»
О прерванной беременности в начале октября сообщила модель и телеведущая Крисси Тейген. Девушка потеряла сына: во время родов у нее случилось кровотечение. Переливание крови не помогло, и спасти ребенка не удалось.
«Мы называли этого малыша в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек так много работал, чтобы быть частью нашей маленькой семьи, и он останется с нами навсегда», — написала Тейген в инстаграме.
Слова поддержки Меган Маркл высказала журналистка Daily Telegraph и телекритик Анита Сингх, которой тоже довелось потерять ребенка:
«Я помню, что, когда у меня случился выкидыш, я искала в интернете статьи, написанные женщинами, которые пережили то же самое. Потому что читать и понимать, что вы не одиноки, — полезно и утешительно. Так что спасибо Меган Маркл за то, что написала о таком травматичном событии»
Многие пользователи соцсетей высказали свою поддержку и солидарность с Маркл, понесшей тяжкую утрату. Они согласились, что о таких проблемах необходимо как можно чаще говорить вслух.
«Только что узнала о выкидыше Меган Маркл. Сколькие из нас, женщин, потеряли ребенка в результате выкидыша, аборта или мертворождения? Я начну. Я. Дважды!»
«У меня было четыре прерванных беременности, две из них — за последние полгода. Мне было так тяжело находиться в больнице одной. Мой муж не смог приехать из‑за коронавирусных ограничений. Наши сердца разбиты, и они никогда полностью не восстановятся. Желаю любви всем, кто через это прошел»
Некоторым пользователям не понравилась колонка герцогини Сассекской. Они увидели в ее рассказе желание привлечь к себе внимание.
«Да, это обидно, но зачем объявлять об этом. Это личное, и я думаю, они не хотели вмешательства журналистов. Так зачем их приглашать? Это то, что случается с миллионами женщин во всем мире»
Однако людей, высказавшихся в защиту Маркл, гораздо больше. Они заявляют, что восхищаются ее мужеством, и винят британскую прессу в демонизации герцогини Сассекской.
«Мой любимый вид раздражения — это когда критикуют женщин за то, что они рассказывают о прерванной беременности, и обвиняют их в привлечении внимания к себе. Потому что это «личное» и «интимно». С уважением, пошли на хер»
«На случай, если увижу еще одно: «она хотела частной жизни, почему Меган Маркл рассказывает о личном»
1) Выкидыш — не частная тайна. Это разрушительная, вредная и устаревшая стигма;
2) Осведомленность, которую прививает Маркл, жизненно важна;
3) Те, кто осуждают ее, наверное, просто расисты»
«Рассказывать о выкидыше — это не привлечение внимания. Я никогда не знала, что у моей матери было два выкидыша до меня. Она рассказала мне, когда мне было уже двадцать лет. Мы обе плакали в тот день. Выкидыш — не неудача женщины. Мое сердце тянется к Гарри и Меган»
«То, что Меган Маркл написала о своей прерванной беременности, зная, что это подольет масла в огонь для тех, кто желает ее краха, делает ее настоящей королевой»
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