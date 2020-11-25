Маркл описала, как неожиданно почувствовала в то утро приступ боли и упала на пол, держа на руках своего сына. Чтобы успокоить малыша, герцогиня Сассекская напевала веселую колыбельную. «Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка», — написала она.

Потеря ребенка стала ударом для Маркл и принца Гарри. В своей колонке представительница королевской семьи обращает внимание, что о подобных травматичных эпизодах не принято открыто говорить в обществе. «Если мы будем делиться своими переживаниями и горестями, то вместе найдем путь к исцелению», — заключила герцогиня Сассекская.

По статистике, от 10 до 20% беременностей в мире заканчиваются выкидышем. О прерванной беременности в их жизни рассказали некоторые общественные деятели. Например, писатель Мэтт Хейг рассказал в твиттере о том, как его жена потеряла ребенка: