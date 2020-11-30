Мы изучили историю борьбы против домогательств в США и узнали, когда появился термин «харассмент», как менялось законодательство по отношению к пострадавшим и как они отставили свои права.

1970-е годы Рассвет второй волны феминизма, первый приговор о сексуализированной дискриминации на рабочем месте

Марш Take Back the Night, ок. 1978 © Duke University Archives

В эти годы началась активная борьба женщин за равные права. Разговор о харассменте как о дискриминации возник в США в 1970-е годы, когда девушки стали массово устраиваться на работу. Феминистки «второй волны» объединялись и отстаивали комфортное пребывание на рабочем месте с помощью судебной инстанции. Имя Кармиты Дикерсон Вуд — одно из главных в американской истории борьбы женщин за свои права. Несколько лет Вуд, 44-летняя мать четверых детей, терпела домогательства со стороны начальника Бойса Докинза МакДэниела в Корнелском университете. Она не смогла найти новую работу и обратилась в учебное учреждение за пособием по безработице, сославшись на личные причины, но ей отказали. Тогда она познакомилась с журналисткой Линн Фарли, которая читала лекции в Корнельском университете на тему «Женщины и работа». Фарли обнаружила, что большинство ее учениц ушли или потеряли работу из‑за домогательств коллег . Тогда они создали «Объединение трудящихся женщин» (Working Women United), выступавшее против харассмента. Вскоре, совместно с другими активистками, они организовали масштабный митинг, о котором написал The New York Times, впервые использовав термин «сексуальные домогательства». Вскоре появился «Альянс против сексуального принуждения» (Alliance Against Sexual Coercion), который обеспечивал поддержку женщинам, пострадавшим от насилия и домогательств на работе. В середине десятилетия в США на государственном уровне признали изнасилования в браке преступлением, а в 1978 году вынесли первый приговор по этой статье. Помимо развития темы феминизма в СМИ появились специализированные издания, отстаивающие права женщин на свободу самовыражения . В Сан-Франциско прошла международная акция протеста против харассмента. Женщины требовали права участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами. Рост феминисткого движения привел к принятию в 1972 году «поправки о равенстве прав» (Equal Rights Amendment) для всех, независимо от пола.

1975

1976

1976

1977

1978

1978 Появление «Объединения трудящихся женщин»

Создание «Альянса против сексуального принуждения»

Криминализация изнасилований в браке

Сцена харассмента на обложке журнала Ms.

Крупнейший феминистский марш в Сан-Франциско

Первое обвинение за изнасилование в браке В Итаке, штат Нью-Йорк, создана организация по правам женщин — она выступала за борьбу с домогательствами на рабочем месте. Она вдохновлена Кармитой Дикерсон Вуд, которая уволилась из Корнельского университета и первой в США подала в суд за харассмент. Однако ей не удалось выиграть дело.

В Кембридже, штат Массачусетс, создан «Альянс против сексуального принуждения». Организация обеспечивала поддержку жертвам насилия, консультировала женщин, подвергшихся харассменту, проводила исследования и разрабатывала способы борьбы с домогательствами.

В 1976 году Небраска стала первым штатом, объявившим изнасилование в браке преступлением. К 1993 году оно было криминализировано во всех 50 штатах Америки.

Либерально-феминистский журнал MS. основали феминистки второй волны и социально-политические активисты. В 1977 году на обложке ноябрьского номера появилась сцена сексуализированного насилия со стороны начальника в отношении своей подчиненной.

Активистки из сообщества «Женщины против насилия в порнографии и СМИ» организовали марш Take Back the Night с тремя тысячами участниц. Они прошли по кварталу красных фонарей в Сан-Франциско.

Джон Ридо стал первым мужчиной в США, которому предъявили обвинение за изнасилование своей жены, Греты Ридо. Вскоре суд присяжных его оправдал. В 2016 году Ридо вновь привлекли к уголовной ответственности за изнасилование двух женщин и приговорили к 100 месяцам тюремного заключения.

1980-е годы Домогательства Кевина Спейси, признание харассмента преступлением

Марш за права женщин в Вашингтоне, 1989 © Mark Reinstein/Mediapunch/Shutterstock

В 80-е криминализировали домогательства, а также создали методичку со списком сексуализированных преступлений . В этот период вышла журналистская статья «Превращение сексуальных домогательств из частной проблемы в общественную повестку», эссе Адриенны Рич (американская поэтесса, публицистка. — Прим. ред.) в защиту лесбийского феминизма, книга Глории Джейн Уоткинс (афроамериканская феминистка и писательница. — Прим. ред.) «Феминистская теория от окраины к центру» и другие работы, которые позволили обществу всерьез задуматься о правах женщин.

Количество зарегистрированных случаев домогательств выросло с 10 случаев, зафиксированных в 1986 году, до 624 случаев в следующем.



В 1986 году уволенная сотрудница банка Meritor Savings Мишель Винсон выиграла в Верховном суде процесс против вице-президента компании Сиднея Тейлора. По ее словам, в течение четырех лет он около 50 раз принуждал ее заниматься сексом за сохранение рабочего места , в нескольких случаях мужчина прибегал к изнасилованию. В том числе благодаря этому делу процессы о домогательствах стали более массовыми: например, в американскую Комиссию по соблюдению равноправия на рабочем месте ежегодно поступает порядка 12 тыс. жалоб. В этом же году актер Энтони Рэпп подвергся домогательствам со стороны голливудской звезды Кевина Спейси. Это произошло на вечеринке в доме Спейси, которому было 26 лет, а Рэпу — 14 лет. О произошедшем мир узнал только спустя 30 лет, в 2017 году.

В 1988-м в Атланте состоялся симпозиум «Женщины и Конституция». Выступавшие на нем подчеркивали факт, что с момента своего основания США была демократической республикой. Подтверждение этому — более 200 лет действовавшая в стране одна и та же Конституция, в которой первое упоминание женщин появилось только в 1920 году в связи с принятием 19-й поправки. В конце 1980-х женщин стали избирать в президенты важнейших исторических организаций в США. Так, в 1987 году Натали Земон Дэвис (американско-канадский историк. — Прим.ред.) стала президентом Американской исторической ассоциации — это произошло почти через 100 лет после ее появления.

1980

1986

1986

1987 Постановление против домогательств

Признание домогательств преступлением

Домогательства Кевина Спейси

Методичка со списком сексуализированных преступлений В 1980 году Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) издала постановление — благодаря ему домогательства стали запрещенным видом дискриминации.

Домогательства впервые официально признали преступлением на судебном процессе по делу Мишель Винсон против против вице-президента банка Meritor Savings Сиднея Тейлора.

В конце 2017 года стало известно о многочисленных домогательствах Кевина Спейси в отношении актеров. Первое публичное заявление сделал актер Энтони Рэпп. В ответ Спейси совершил каминг-аут.

Американский центр реабилитации жертв изнасилований выпустил методичку со списком сексуализированных преступлений. Среди них были изнасилование, насильственный петтинг, нежелательные действия вроде «грязных» телефонных звонков, оскорблений и неуместных замечаний.

1990-е годы Изменение гражданских прав, сексуальный скандал вокруг Билла Клинтона и Моники Левински

Monica Lewinsky gives evidence on videotape at the Clinton impeachment hearing in Washington, America, 1999 © Shutterstock

В 90-е годы женщины начали занимать главенствующие позиции. Если в конце 60-х годов в Американской исторической ассоциации и Обществе американских историков (Organization of American Historians) на всех должностных постах были только мужчины, то уже в 1990 году 46% позиций принадлежали женщинам. В начале 90-х годов в США началось развитие «третьей волны» феминизма. Она затрагивала в первую очередь область сексуальности: феминистки отказались от понимания женской гетеросексуальности как нормы и начали ценить сексуальность как инструмент раскрепощения. Их деятельность стала важным этапом в борьбе против домогательств.

Женщины массово привлекали внимание к проблемам харассмента и сексизма в СМИ, пытаясь противостоять гендерному неравенству.



4 марта 1998 года Верховный суд США постановил, что однополые домогательства также незаконны. Пол и сексуальная ориентация человека не определяют, преступник он или жертва домогательства . В январе того же года у Моники Левински, которая на тот момент была сотрудницей Белого дома по вопросам законодательства, начались отношения с Биллом Клинтоном. Девушка заявила, что у нее было девять сексуальных контактов с президентом США. Его лицензия на юридическую практику в Арканзасе была приостановлена, а затем Клинтона лишили права выступать в качестве адвоката в Верховном суде. Его также оштрафовали на 90 тыс. долларов за ложные показания. Расследование привело к попытке импичмента Клинтона, однако его оправдали и оставили на посту президента.

1991

1991

1994

1997

1998

1998 Показание против верховного судьи США

Закон о гражданских правах

Домогательства Роджера Эйлса

Домогательства Харви Вайнштейна

Сексуальный скандал вокруг Моники Левински и Билла Клинтона

Криминализация домогательств людей одного пола В 1991 году Анита Хилл обвинила своего босса Кларенса Томаса в домогательствах. Он отрицал это, и вскоре его выбрали на пожизненную должность верховного судьи.

Закон о гражданских правах расширил права женщин на подачу исков и взыскание компенсации и штрафов за домогательства.

В 2016 году стало известно о многочисленных домогательствах от продюссера Роджера Эйлса. Шарлиз Терон рассказала о харассменте со стороны «известного режиссера» в 1994 году.

Актриса и режиссер Азия Ардженто рассказала, как в 1997 году пришла на вечеринку Вайнштейна в отель, но обнаружила, что в номере, кроме них двоих, никого нет. По ее словам, он задрал ей юбку и, несмотря на ее просьбы остановиться, сделал ей куннилингус.

Во время работы в Белом доме у Моники Левински начались отношения с Биллом Клинтоном. Она заявила, что у нее было девять сексуальных контактов с президентом США. Однако его оправдали по всем пунктам обвинения и оставили на посту президента.

Верховный суд Соединенных Штатов единогласно постановил, что запрет на домогательства применяется и в ситуации, когда пострадавший человек одного пола с совершившим преступление.

2000-е годы Домогательства Дональда Трампа, компенсация за дискриминацию в крупнейшей компании

Дональд Трамп, ок. 2000 © Trump Prod/Mark Burnett Prod/Kobal/Shutterstock

Переход в новое столетие дал женщинам возможность рассказать о случившихся с ними домогательствах. Например, в харассменте обвинили политического аналитика и телеведущего каналов NBC и MSNBC Марка Гальперина — впоследствии с ним разорвали все рабочие контракты. Обвинения в домогательствах добрались и до Дональда Трампа, однако он не понес наказания. Несмотря на массу скандальных случаев, общество всерьез озадачилось вопросами домогательств. На этом фоне апрель объявили месяцем осведомленности о сексуализированном насилии. С тех пор население США ежегодно информируют о проблемах харассмента и всего, что с этим связано. Только в течение 2007 года Комиссия США по равным возможностям при трудоустройстве и другие государственные учреждения получили 12 510 сообщений о домогательствах на рабочем месте .

В этот период фем-повестка стала не такой радикальной, а в обществе наблюдалось меньше массовых мобилизаций за права женщин. Развитие феминизма происходило в основном в теоретической плоскости. В 2006 году в журнале New York Times появился некролог Бетти Фридан, одной из лидеров американского феминизма. Именно она ввела термин «сексизм». В нем написали, что ее книга «Загадка женственности» дала импульс развитию Национальной организации женщин в 1963 году и в результате навсегда изменила структуру американского общества.

2001

2004

2005

2006 Апрель — месяц осведомленности о сексуализированном насилии

Домогательства Марка Гальперина

Домогательства Дональда Трампа

Шейла Уайт против компании BNSF Railway В 2001 году власти США приняли решение объявить апрель месяцем осведомленности о сексуализированном насилии. Кампания направлена на повышение информированности населения о проблеме харассмента.

Пять женщин обвинили телеведущего Марка Гальперина в домогательствах в начале 2000-х. Одним из случаев стал скандал с бывшей сотрудницей ABC News, произошедший в 2004 году.

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Журналистка издания People рассказала, как в 2005 году Трамп домогался ее, а также пытался насильно поцеловать.

В сентябре 1997 года Шейла Уайт пожаловалась руководству компании, что начальник Билл Джойнер неоднократно говорил ей, что женщины не должны работать в отделе, и оскорблял при коллегах. Она подала жалобу и получила компенсацию.

2010-е — настоящее время Приговор Харви Вайнштейну, движение #MeToo

© MediaPunch/Shutterstock

Несмотря на огромный путь, который проделало американское общество к искоренению домогательств, стране предстоит еще множество реформ в этой области. «Вопросы гендерного насилия и харассмента вызывают бурные споры и раскол на два враждующих лагеря: на одной стороне находятся те, кто считает важным озвучивать данные проблемы и их масштабы и разрабатывать практические способы их решения, на другой — те, кто считает, что действия первых авторитарны, недемократичны и политически вредны», — говорит социолог Анастасия Кальк, сотрудница центра Трансрегиональных демократических исследований.

Сейчас в США признают харассмент от людей одного пола, от женщин к мужчинам и даже от подчиненных в адрес начальства.



В 2015 году, например, апелляционный суд счел законным иск руководительницы одного из отделений некоммерческой организации Rise, Inc. — женщина заявила о харассменте со стороны подчиненных, а также рассказала, что руководство компании закрывало на это глаза. Существует свод правил, которые определяют, что считается харассментом. Важно отметить, что в США домогательства на рабочем месте принято считать противозаконными только когда они начинают влиять на условия труда человека. Исследование харассмента дало толчок развитию темы гендерного неравенства. Так, например, общенациональный опрос 2010 года в США выявил, что каждая пятая женщина когда‑либо подвергалась изнасилованию . А американская организация RAINN представила статистику за 2018 год: каждые 73 секунды в США происходит одно изнасилование. С целью показать масштаб и повсеместность проблемы домогательств возникло движение #MeToo, к которому присоединилась масса людей по всему миру. В последние годы те, кто когда‑то подвергались домогательствам, начали открыто говорить об этом. Такая тенденция привела к тому, что многие успешные и знаменитые личности открылись обществу с негативной стороны: глава Warner Brothers Кевин Цудзихара покинул должность на фоне секс-скандала с актрисой Шарлоттой Кирк, а бывший министр экономики, финансов и промышленности Доминик Стросс-Кан подал в отставку из‑за обвинений в изнасиловании. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюремного заключения за многочисленные домогательства, а актер Кевин Спейси лишился рабочих контрактов и пресс-секретаря. В Америке на государственном уровне признали масштаб проблемы харассмента и одобрили изменения в Закон об ответственности Конгресса 1995 года — они позволят более эффективно бороться с домогательствами.

2010

2011

2013

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020 Статистика изнасилований от NISVS

Обвинения Доминика Стросс-Кана в изнасиловании

Сексуальный скандал вокруг главы Warner Brothers

Появление движения #MeToo

Луи Си Кея обвинили в домогательствах

Обвинения против режиссера Джеймса Тобака

Обвинения против режиссера Бретта Ратнера

Обвинения против актера Моргана Фримана

Обвинения против сенатора Аль Франкена

Обвинения против актера Джеймса Франко

Приговор Биллу Косби

Данные о частоте изнасилований от организации RAINN

Задержание Джеффри Эпштейна

Обвинения против оперного певца Пласидо Доминго

Прекращение уголовного дела против Эпштейна

Модели Victoria’s Secret выступили против харассмента

Приговор Харви Вайнштейну Общенациональный опрос 2010 года на тему изнасилований выделил такую статистику: одну из 5 женщин и одного из 71 мужчины когда‑либо насиловали.

Бывший директор — распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан обвинялся в попытке изнасиловать горничную. Согласно показаниям женщины, во время уборки в номере люкс из ванной комнаты вышел полностью обнаженный Стросс-Кан и набросился на нее.

В марте 2019 года исполнительный директор Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку на фоне скандала вокруг его отношений с актрисой Шарлоттой Кирк. Цудзихара соблазнил девушку, пообещав ей роль в обмен на секс.

Общественный деятель Тарана Берк впервые использовала фразу «Me Too» в 2006 году в защиту темнокожих женщин, подвергшихся сексуализированному насилию. С тех пор миллионы людей используют этот хештег, чтобы рассказать о своем подобном опыте.

Пять женщин обвинили комика Луи Си Кея в неподобающем сексуальном поведении. Они рассказали, что он мастурбировал в их присутствии. В ответ комик признался, что их рассказ правда. После этого HBO и Netflix отказались от сотрудничества с ним.

38 женщин обвинили американского режиссера, сценариста и продюсера Джеймса Тобака в домогательствах. Они рассказали, что он знакомился с ними, предлагал карьеру в кино и звал на свидание. На встрече обычно начинал мастурбировать перед девушками.

С обвинениями в домогательствах в отношении американского режиссера выступили шесть женщин. Актриса Наташа Хенстридж рассказала, что в 19 лет он принудил ее к оральному сексу. Все обвинения Ратнер категорически отверг и даже подал в суд на одну из девушек.

Восемь женщин обвинили актера в домогательствах и неподобающем поведении. К одной из них Фриман приставал во время съемок, задирал юбку и задавал некорректные вопросы. Актер извинился, но так и не понес наказания за свои действия.

Несколько женщин обвинили в домогательствах бывшего американского сенатора-демократа Аль Франкена. Радиоведущая Лин Твиден рассказала, что Франкен, тогда еще комик, насильно целовал и трогал ее. В конце 2017 года сенатор признал свою вину и вскоре ушел в отставку.

В домогательствах обвинили и актера Джеймса Франко. Пять девушек, которые учились в его актерской студии, рассказали об этом после того, как Франко появился на премии «Золотой глобус» со значком движения Time’s Up против домогательств и дискриминации.

Около 60 женщин рассказали, как актер Билл Косби домогался их, но по большинству инцидентов, за исключением дела Андреа Констанд, истек срок давности. В итоге суд приговорил его к заключению на срок от пяти до десяти лет.

По данным американской организации по борьбе с сексуальными преступлениями RAINN, каждые 73 секунды в США происходит один случай сексуализированного насилия. В среднем в год происходит более 430 тыс. подобных случаев с людьми старше 12 лет.

Американского миллиардера обвинили в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Прокуратура штата Нью-Йорк предполагала, что в начале 2000-х миллиардер домогался нескольких десятков несовершеннолетних девушек.

Более 30 человек заявили, что, начиная с 1980-х годов, испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго домогался них. Доминго отверг первые изменения, но спустя несколько месяцев дирижер извинился перед пострадавшими.

Окружной судья США Ричард Берман прекратил дело против миллиардера Джеффри Эпштейна после его смерти в тюрьме, где тот ожидал суда.

Более ста женщин, работающих в модельной индустрии, подписали открытое письмо против домогательств. Некоммерческая организация The Model Alliance призвала Victoria’s Secret защищать своих моделей от харассмента.

За многочисленные обвинения Вайнштейн получил 23 года тюремного заключения.