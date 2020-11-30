Вы, наверное, слышали про «новую» этику. Это выражение закрепилось в нашем словаре для описания разных явлений и форм поведения, которые в большинстве случаев не запрещены уголовным кодексом, но запрещены этическим. При этом этический кодекс никем не написан, с ним нельзя свериться, и нащупывать эту самую «новую» этику можно, пожалуй, только внутри себя.

Возможно, вы также слышали от разных людей, что никакой «новой» этики не существует, и все, что она предлагает, на самом деле старо, как мир. Приставать к подчиненным или коллегам, комментировать чужую внешность, принимать решения на основе сексистских или национальных стереотипов — все это никогда не было этичным и правильным. Просто сейчас об этом стали больше говорить. Для историй о личном столкновении с дискриминацией появилось больше ресурсов: спасибо за это соцсетям и флешмобам.