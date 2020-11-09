Военные застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на палубу атомной подлодки на Камчатке. «Афиша Daily» спросила у эксперта WWF, как нужно действовать в подобных ситуациях и можно ли было защититься от животных по-другому.

Что произошло? 8 ноября в Вилючинске на Камчатке медведица и медвежонок забрались на палубу атомной подлодки. Местное издание «Камчатка-Информ» опубликовало видео, где видно, что животные подплывают к подлодке и взбираются на нее. «Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел», — комментирует автор ролика. Через несколько секунд раздаются выстрелы и животные падают в воду. Снимавший видео объясняет, что «по-другому никак»: если спугнуть их, то они якобы могут побежать в поселок к людям. По информации местных СМИ, в Единой дежурно-диспетчерской службе Вилючинска, куда обычно сообщают обо всех выходах зверей к людям, об этом случае не знали.

Как происшествие объясняют в ведомстве? В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что медведица уже несколько дней бродила в окрестностях и вела себя агрессивно: «На территорию пирсовой зоны на палубу одной из атомных подводных лодок проникли медведица с медвежонком. Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину». Для обезвреживания медведей вызвали инструктора-охотоведа, который произвел отстрел из специализированного охотничьего оружия. В пресс-службе также сказали, что это обычная практика для обезвреживания диких зверей, если они представляют угрозу для человека.

Что думают правозащитники?

Михаил Стишов Главный координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Всегда трудно судить со стороны, по информации из прессы. Медведица, особенно с медвежонком, несомненно может представлять опасность для людей. Но нельзя отрицать и то, что иногда помогают другие средства защиты. Я не знаю, как животные оказались на базе атомных подлодок, но их могли привлечь какие‑то оставленные пищевые отходы.

У медведей могли возникнуть трудности с питанием из‑за экологических проблем на Камчатке, и, возможно, они искали еду. В этом смысле человек часто провоцирует животных безалаберностью — разбрасывая мусор.

В таких ситуациях надо быть осторожными и никого не обвинять, не зная деталей. Но если люди понимают, что подобные встречи возможны, то они обязаны подготовиться к ним. Тем более военные должны быть осведомлены, как поступать при встрече с медведем, и иметь под рукой средства отпугивания: ракетницу или фальшфейеры. Проблема в том, что у нас нет четких правил, как действовать в подобных ситуациях . Например, в Норвегии есть закон, касающийся белых медведей: если животное движется к человеку и находится на расстоянии 50 метров или меньше, то он имеет право стрелять на поражение. Но если он выстрелит, когда, например, медведь убегал от него или проходил мимо где‑то вдалеке, то придется понести за это уголовную ответственность. У нас нет подобных правил, поэтому остается опираться на человеческий фактор.