«Жить — значит вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без устали и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение — не решать».

С 9 августа мы пристально следим за протестами в Беларуси. Мирные митинги сопровождаются зверским насилием белорусских силовиков, паникой и заявлениями со стороны нелегитимного президента Александра Лукашенко о том, что «основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные». Редакция « Афиши Daily » ведет диалог с коллегами и близкими людьми из Беларуси, узнает о пытках над нашим колумнистом и моим другом Виталием Шкляровым, который содержится в минском СИЗО , как и многие другие невиновные люди, ставшие жертвой преступной системы, которую Лукашенко выстраивал последние 26 лет.

Мы с восторгом смотрим на гражданский подвиг каждого, кто выходит с протестом. С ужасом и брезгливостью наблюдаем за действиями белорусских силовиков и восхищаемся теми, кто присоединяется к народу, выполняя истинный долг — защищать сограждан от преступников и врагов.

В переписках, телефонных разговорах и при личных встречах все, кого я знаю, обсуждают события последних дней, каждый из нас сердцем с гражданами Беларуси. Многие из моего окружения сожалеют, что не могут разделить с вами борьбу за свободу.

Вы показали всему миру, что вы сильный и свободолюбивый народ, поэтому мы верим, что рано или поздно вы одержите победу над людоедским режимом. Теперь мы знаем, Лукашенко — не ваш президент. Он не похож на того, кто победил на выборах: мы все видели многочисленные нарушения и фальсификации, и после них нет сомнения, что народ голосовал не в его пользу. Лукашенко стал прошлым, о котором хочется забыть, как о дурном сне.

Обращаться к Лукашенко и его администрации бессмысленно, также как и призывать освободить политических заключенных и остановить кровопролитие на улицах прекрасных городов Беларуси. К прошлому не обращаются, из него черпают опыт и строят будущее .

Жыве, Беларусь!