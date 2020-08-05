На платформе Start и nonfiction.film вышел документальный сериал «Хватит!». Он посвящен теме насилия над женщинами в отношениях, семье, роддоме, харассменту на работе, сексизму в медиа и рекламе. Над сериалом работала студия «Амурские волны» и авторка канала «Дочь разбойника» Настя Красильникова. Мы поговорили с ней об этом проекте.

Настя Красильникова

— В первой серии речь идет про домашнее насилие и девушек, которые рассказали свои истории и о которых говорили их близкие (две героини серии были убиты своими партнерами), из благополучных семей. Это специальный ход, чтоб показать, что домашнее насилие не удел маргиналов? — Когда мы снимали, такой цели не было. Уже сейчас, перед выходом фильма, меня стали спрашивать, не связана ли проблема домашнего насилия с тем, что люди в России живут неблагополучно, и поэтому существуют такие сложности: люди живут в нищете, бедности и, как результат, срываются друг на друга. В этом смысле первая серия отвечает на этот вопрос — домашнее насилие не выбирает по достатку . Невозможно определить предпосылки к нему, так как насилие может произойти в любой семье с любым положением. — В серии звучит совершенно чудовищная аудиозапись, на которой слышно, как муж избивает жену, и, хотя запись дана очень коротко, это ужасает. Как она была сделана и как вы решились ее поставить? — Эту запись прислала наша героиня Настя. Ей 24, у нее двое детей. Настя записывала свои разговоры с мужем, чтобы потом переслушать их и проанализировать, что же она сделала не так. Слава богу, что эти записи у нее были, благодаря им ей удалось доказать побои в суде. Я долго думала, что не надо ставить эти аудио, но поскольку первую серию мы переделывали много раз, в какой‑то момент я решила, что это нужно сделать. В частности, для того, чтобы продемонстрировать, что такая жестокость — это выбор человека, который ее совершает.

Жестокость невозможно ничем спровоцировать, она случается после обычного, в общем-то, разговора — что принято называть выяснением отношений. Быть в этом виноватой невозможно, спровоцировать такое никак нельзя.

— В своем телеграм-канале вы пишете про сексизм в СМИ и называете его культурой унижения. Она связана с насилием над женщинами? — Культура унижения — это культура, в которой живут женщины в России, где принято относиться к ним как к людям второго сорта. Я на своем канале это подтверждаю, публикуя сексистскую рекламу и заметки в медиа. Эта реклама и эти медийные тексты унизительны для женщин, и они предполагают стереотипные дискриминационные представления о них. По мнению авторов и брендов, которые такое заказывают и распространяют, женщины в лучшем случае стремятся только к тому, чтобы выйти замуж. Абсолютно любые товары, даже никак не связанные с женщинами, рекламируются с помощью женского тела. Такая реклама способствует тому, что женщина воспринимается как товар, как объект для удовлетворения желаний, но не воспринимается как человек . Когда ты все время видишь, что голое женское тело может рекламировать шаурму, когда читаешь про шесть женских ошибок в отношениях, которые ты могла совершить, погружаешься в пространство, в котором ты существо бесправное, с определенным, заранее заданным набором качеств и желаний, которые не имеют с тобой ничего общего. К тебе не относятся как к личности.

— Одна из серий посвящена теме насилия и религии. Расскажете, о чем это? — У меня было предположение, что религиозность каким‑то образом связана с патриархальностью. Чем более религиозная семья, тем более в ней развита тема о подчинении жены мужу. Для этой серии я взяла интервью у трех священнослужителей — православного священника, имама и раввина, — расспросила их о том, как в их религии принято относиться к женщине. Узнала много интересного. Я также поговорила с женщинами разных культур: с мусульманской активисткой, которая занимается правами женщин, и девушкой из Осетии, которая испытала на себе чудовищное домашнее насилие. Я пыталась проследить, может ли религиозность быть связана с уровнем насилия, но не могу сказать, что у меня есть однозначные выводы. — Другая серия про насилие в родах. Это довольно крепкое выражение. Если на меня накричали в роддоме — это насилие?



— Насилие в родах — это вполне устоявшийся термин, его использует Всемирная организация здравоохранения, и она же выделяет семь видов насилия. И да, если на тебя накричали в роддоме — это вполне себе насилие. Мало того, в списке есть пункт, который звучит как нарушение конфиденциальности пациентки: если тебя засунули в один родзал с другими рожающими — это тоже насилие. Выражение крепкое, но само явление гораздо более чудовищное и страшное, чем может показаться. В этой серии речь идет о том, что в России систематически издеваются над женщинами в роддомах. Конечно, не во всех: есть роддома, которые сейчас повернулись в сторону женщин и детей, но во многих те или иные элементы присутствуют до сих пор. Это оставляет глубочайшие шрамы, и, к сожалению, это какая‑то совершенно закрытая и сложно победимая тема.

Переживать насилие в момент своей наибольшей уязвимости и беспомощности — просто чудовищно.

— Есть понимание, что нам всем нужно сделать для того, чтобы быть женщиной в России стало наконец безопасно? — Очевидно, что это должен быть приоритет государства, должны быть законы, обеспечивающие женщинам защиту, и должна быть полиция, которая эти законы добросовестно исполняет. Пока что у нас этого не происходит. Защитой женщин занимаются отдельные активисты и НКО, поэтому нужно поддерживать этих людей и организации. Важно замечать вокруг себя дискриминацию и стараться не транслировать такие взгляды, нужно слышать то, что говорят женщины, поверить, что таков их опыт. Не проходить мимо, когда знаешь, что за стеной происходит насилие, не нужно соглашаться с таким положением вещей. Вот, наверное, что мы можем сделать. — Сейчас идет волна публичных заявлений о харассменте: адресаты публикаций либо отрицают свою причастность, либо приносят извинения таким образом, что лучше бы молчали. Сергей Миненко из Сбербанка сохранил свою должность, несмотря на заявления девушек. Признания что‑то меняют? — Признания девушек меняют все: тот факт, что об этом стали говорить и говорить с категорическим осуждением, способствует тому, что харассмент становится чем‑то ненормальным. А люди, способные себя так вести, начинают немного задумываться о том, что они делают. Хотя расплата настигает не всех, и несмотря на то, что многие продолжают вести себя по-старому, тот факт, что людям приходиться предпринимать усилия, чтобы вернуть свою репутацию, уже выводит это за рамки нормы. Заявления девушек меняют отношение к харассменту, и чем больше мы называем вещи своими именами, тем больше шансов, что в будущем это окончательно перестанет быть приемлемым . — Вы писали, что вам тяжело далась работа над фильмом — вы его делали девять месяцев, и вам пришло несколько сотен писем от женщин, которые прошли и проходят через ад. Чувствуете, что у вас могла появиться травма свидетеля? — Я не психиатр, так что, наверное, это не ко мне вопрос. Было тяжело ментально, и, конечно, эта работа сказалась на моем психическом здоровье. Но спасибо моему психиатру и достижениям современной терапии, я это выдержала. Тут стоит сказать огромное спасибо тем женщинам, которые мне доверились и рассказали свои истории — это восхитительные, очень сильные люди. Все время работы над фильмом меня поражало, что, несмотря на то, что с тобой происходит такая чудовищная травма, ты все равно находишь в себе силы бороться и жить созидательно . Возможно, этот сериал окажется травмирующим для тех, кто его посмотрит, но все равно эти темы важно поднимать, чтобы таких вещей больше не случалось. Чтобы победить эту проблему, нужно о ней говорить, нужно слушать и признавать чужой горький опыт и делиться собственным.