Пять лет назад ООН приняла повестку дня в области устойчивого развития. Это должно помочь прогрессу не идти вразрез с интересами будущего поколения. «Афиша Daily» поговорила с экспертами о том, как компании спасают океан от пластика, развивают деревни и борются за ответственное потребление.

Программа ООН состоит из 17 целей устойчивого развития (ЦУР), охватывающих все направления, которые нуждаются в более осознанном подходе: от ликвидации нищеты и голода до построения миролюбивого общества и глобального партнерства. Для их достижения необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. По определению ООН, устойчивое развитие заключается в том, чтобы развитие не шло вразрез с интересами будущих поколений .

Ирина Шанаева Руководительница отдела устойчивого маркетинга агентства RedMe Неля Рахимова Руководительница Открытой школы устойчивого развития и координатор Коалиции за устойчивое развитие страны

Ликвидация голода Фонд продовольствия «Русь» — первый в России «банк еды», который предоставляет бесплатные продукты питания малоимущим семьям с детьми и нуждающимся пенсионерам. Крупные российские производители товаров народного потребления, ретейл-сети, сети общественного питания передают продукцию в фонд. Ее распределяет через православные приходы, религиозные и благотворительные организации, а также органы социальной защиты. Неля Рахимова: «Фонд продовольствия «Русь» — уникальный российский проект. Пищевые банки действуют еще с 60-х годов, а к нам инициатива пришла только недавно, но уже получила большое распространение.

Работа фонда невозможна без участия бизнес-партнеров, которые приняли правильное решение по реализации излишних продуктов, пригодных к употреблению. Но у нас до сих пор нет законодательных мер, которые обязывали бы торговые сети отдавать продукты нуждающимся».



Сохранение морских экосистем Каждый год в океан попадает 8 млн тонн пластика, который разлагается сотни лет. Чтобы привлечь внимание к проблеме, MTV выпустил лимитированную серию дилдо с лозунгом «Don’t f*ck the ocean. Do it with yourself».

Неля Рахимова: « Даже если мы находимся далеко от океана, то все равно загрязняем его, так как практически любой выброшенный пластик впоследствии оказывается именно там . Организаторы кампании также предоставили информацию, куда можно сдать пластик на переработку, и попытались привлечь внимание лидеров стран, в большей степени загрязняющих океан». Ирина Шанаева: «Это хороший, но не долгосрочный проект. Примером долгосрочного решения может быть проект Seabin. Прибор представляет собой ведро со съемным сетчатым мешком и встроенным насосом, который действует по принципу аквариумных фильтров. Устройство рассчитано на круглосуточную работу, может быть прикреплено к плавучему доку и решить проблему мусора в портах, на пристанях и яхт-стоянках. Серферы намерены повторно использовать выловленный пластиковый мусор для создания большего количества фильтров».

Качественное образование В рамках программы «Учитель для России» разные специалисты преподают в региональных школах при поддержке Сбербанка. Для этого они проходят конкурс на участие и профессиональную переподготовку. На протяжении двух лет учителя получают методическую и стипендиальную поддержку, а после могут продолжить работу или развивать сферу образования из другого карьерного поля. Неля Рахимова: «Одна из основных проблем качественного образования — разница между крупными городами и регионами. «Учитель для России» действительно приводит новые кадры в школы, вдохновляя учеников на разные проекты». Ирина Шанаева: «Я слежу за успехами программы и искренне восхищаюсь ее участниками. У нее есть огромный потенциал для масштабирования за счет привлечения новых партнеров. Я бы посоветовала бизнесу поддержать их в своем регионе в рамках социальной ответственности».

Гендерное равенство Женщины чаще получают серьезные травмы или погибают в автомобильных авариях, потому что краш-тесты проводят только на мужских манекенах. Специалисты Volvo изучили данные о 43 тыс. автомобильных авариях, в которых пострадало 72 тыс. человек. В прошлом году они опубликовали базу данных EVA (Equal Vehicles for All. — Прим. ред.), чтобы сделать автомобили безопаснее для всех. Неля Рахимова: «Не новость, что очень многие вещи создали мужчины для мужчин — одежду, предметы быта, профессии, автомобили . При этом «женские» товары часто стоят дороже, хотя ничем не отличаются. Поэтому радостно, что эти ошибки могут быть скорректированы. Однако, чтобы решить проблему гендерного неравенства, недостаточно обращать внимание лишь на дизайн того или иного продукта». Ирина Шанаева: «В России проблема гендерного равенства по-прежнему воспринимается не так серьезно, как хотелось бы. В СССР уравняли мужчин и женщин раньше, чем во многих западных странах, но у нас принято сравнивать ситуацию с традиционными обществами, и в России многие живут с ощущением, что стремиться больше не к чему.

Кейс Volvo показывает, что мы не замечаем гендерного неравенства в мелочах. Нужно чаще вскрывать бытовые ситуации, чтобы развеять миф о достижении равенства, и предотвращать последствия стереотипов».



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Чистая вода и санитария За последние пять лет компания «Coca‑Cola HBC Россия» сократила использование воды на 24%. Помимо этого она ежегодно организует проекты по очистке берегов крупнейших водных объектов страны, что помогает снизить негативное воздействие производства на окружающую среду. Неля Рахимова: «По всему миру компания Coca‑Cola говорит о стратегии бережного отношения к воде. На производствах применяются сберегающие технологии, но от этого в первую очередь выигрывает компания. При этом Coca‑Cola производит много пластика, о переработке которого заботится только в странах, где местное законодательство требует этого. Стоит задуматься, положительно ли влияет Coca‑Cola на реализацию ЦУР — или способствует кризису».

Сокращение неравенства Microsoft разработал игровую приставку для детей с ограниченными возможностями. У прогресса в этой сфере есть недостатки — управлять играми становится труднее, требуется больше кнопок и джойстиков. И некоторым людям с ментальными нарушениями не всегда просто пользоваться такими приставками.

Неля Рахимова: «В целом компания Microsoft и фонд Билла Гейтса активно поддерживают реализацию ЦУР, выделяя большие средства на реализацию различных задач. Это хороший пример, как крупные компании могут найти решение для людей с особенностями развития и отнестись к ним как к равным». Ирина Шанаева: «Надеюсь, этот кейс превратится из социально ориентированной программы в проект по созданию общей ценности, когда компании решают социальные проблемы при помощи собственных продуктов и услуг. Microsoft не просто разглядели в детях с ограниченными возможностями потенциальную аудиторию, но и показали остальным, что фраза «технологии должны служить обществу» касается всех слоев этого общества ».

Устойчивые населенные пункты Проект «Альтуризм» проводит туристические поездки для волонтеров, которые помогают жителям деревень развивать социальные инициативы. Неля Рахимова: «Урбанизация — неизбежный процесс, и все больше людей переезжает в города. Тем не менее децентрализация — один из основных принципов устойчивого развития, и именно рассредоточенность людей по планете более стабильная, чем их концентрация в мегаполисах. Проект «Альтруизм» помогает жителям деревень привлечь дополнительный доход за счет развития туризма». Ирина Шанаева: «Если разложить проект на составляющие, то станет понятно, что «Альтуризм» существует потому, что люди с одним ценностным уровнем тянутся друг к другу: альтуристы, которые отказались от идеи провести отпуск только с пользой для себя; местные жители, которые предпочли остаться в деревне и попытаться возродить активное сообщество, вместо того чтобы отправиться в крупный региональный центр за перспективами, и региональные активисты».

Ответственное потребление и производство В борьбе за сокращение отходов при производстве одежды датский бренд создал приложение, позволяющее примерить вещи из новой коллекции онлайн и сразу выложить фото в инстаграм.

Ирина Шанаева: «Цифровая линия одежды может стать прекрасной отправной точкой для борьбы с излишним потреблением не в ущерб прибыли. В этом эксперименте все деньги перевели в фонд WaterAid. Если допустить, что тренд на «инстаграмное» потребление продолжится, то в будущем цифровые коллекции смогут стать выгодной альтернативой дорогому и сложному процессу производства одежды. Если есть цифровые модели и блогеры, то почему бы не сделать линию одежды?»

Борьба с изменением климата Кредитная карта DO Black от шведской компании Doconomy отслеживает выбросы углекислого газа от покупок, чем мотивирует владельца ежедневно сокращать углеродный след. Неля Рахимова: «В России игнорируют эту проблему, а в прошлом году была неадекватная реакция на выступление Греты Тунберг в ООН. При этом наша страна несет колоссальные убытки от последствий изменения климата. Кредитка с лимитом по углеродному следу — отличный пример, как можно справиться с перепотреблением». Ирина Шанаева: «Этот кейс можно сравнить с индексом банка Aland. Он «выставлял» клиентам счет, который можно было оплатить действиями, а Doconomy поступил проще — ограничил потребление, чтобы пользователь не ушел в долги перед окружающей средой по уровню углеродного следа».

Хорошее здоровье и благополучие Корпорация Johnson & Johnson намерена начать испытания вакцины от ВИЧ, о чем заявила прошлым летом. У Johnson & Johnson уже есть большой опыт в этой сфере. Например, она сняла документальный фильм о начале лечения ВИЧ/СПИД. Неля Рахимова: «Johnson & Johnson, как и другие мегакорпорации, оказывает негативное влияние на цели устойчивого развития — например, загрязняет окружающую среду своими отходами производства и товарной упаковкой. Даже если вакцина будет разработана, вопрос состоит в том, насколько она будет доступна для населения. В мире много примеров, когда медикаменты разрабатываются за счет государственных вложений, а затем становятся достоянием компаний и продаются за огромные деньги ». Ирина Шанаева: «Социально-ориентированная программа по борьбе со стигматизацией ВИЧ может стать логичным продолжением проекта. Ведь многие не обращаются за помощью, так как боятся оказаться в «черном списке».

Мир, правосудие и эффективные институты «Пустой выпуск» ливанской газеты An-Nahar в 2019 году был посвящен бездействию властей. Привлекающий внимание белый лист вызвал общественную дискуссию на международном уровне о том, что ливанские власти не способны сформировать правительство в течении шести месяцев.