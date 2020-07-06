Что случилось со Светланой Прокопьевой?

7 ноября 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» журналистка Светлана Прокопьева анализировала причины теракта в Архангельске. 31 октября молодой человек Михаил Жлобицкий взорвал себя у здания ФСБ — в результате чего было ранено трое сотрудников, а сам Жлобицкий погиб. Прокопьева рассуждала о том, что парень выбрал такой «чудовищный» способ протеста, потому что государство подтолкнуло его к этому. На следующий день текстовый вариант программы был опубликован в виде колонки на сайте информагентства «Псковская лента новостей».

В феврале 2019 года в отношении Светланы завели уголовное дело по 2 части статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. В ходе следствия Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов, заблокировали все счета и изъяли технику и документы .

На заседании, которое состоялось 3 июля, обвинение запросило для журналистки шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность.