Сегодня, 6 июля, в Псковском областном суде вынесли приговор журналистке Светлане Прокопеьвой. Суд признал ее виновной в оправдании терроризма из‑за колонки о теракте в Архангельске и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей. «Афиша Daily» рассказывает, что это за статья и как комментарии в «ВКонтакте» могут «оправдывать» терроризм.
Что случилось со Светланой Прокопьевой?
7 ноября 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» журналистка Светлана Прокопьева анализировала причины теракта в Архангельске. 31 октября молодой человек Михаил Жлобицкий взорвал себя у здания ФСБ — в результате чего было ранено трое сотрудников, а сам Жлобицкий погиб. Прокопьева рассуждала о том, что парень выбрал такой «чудовищный» способ протеста, потому что государство подтолкнуло его к этому. На следующий день текстовый вариант программы был опубликован в виде колонки на сайте информагентства «Псковская лента новостей».
В феврале 2019 года в отношении Светланы завели уголовное дело по 2 части статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. В ходе следствия Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов, заблокировали все счета и изъяли технику и документы.
На заседании, которое состоялось 3 июля, обвинение запросило для журналистки шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность.
6 июля суд вынес ей обвинительный приговор и назначил штраф 500 тыс рублей без запрета на журналистскую деятельность.
Что это за статья?
Статья 205.2 за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» появилась в Уголовном кодексе РФ еще 12 лет назад по требованию Конвенции совета Европы. В 2015 году по статье 205.2 было вынесено восемь приговоров, в 2016 году — 47, в 2017 — 96, а в первом полугодии 2018 — 50 (более свежих данных пока нет), подсчитала правозащитная организация «Агора».
Некоторые правозащитники считают, что статья «об оправдании терроризма» постепенно приходит на смену частично декриминализированной 282 статье УК РФ об экстремизме. Об этом говорил, например, глава «Агоры» Павел Чиков: «Дел о призывах к экстремизму и об оправдании терроризма будет больше. ФСБ устранила конкурентов в лице ЦПЭ и СКР (расследующих дела по статье 282) и теперь монопольно рулит уголовками за слова».
Наказание по этой статье предусматривает штрафы в размере от 300 тыс до одного млн рублей, либо лишение свободы от пяти до семи лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.
Кого еще по ней судили?
По данным Би-би-си, фигурантами дел об оправдании терроризма после взрыва в Архангельске стали как минимум четыре человека, комментирующих это событие.
В начале ноября прошлого года в Калининграде арестовали 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичева. Уголовное дело об оправдании терроризма против него было возбуждено из‑за скриншота с предсмертным письмом Жлобицкого, который он опубликовал в своих соцсетях, назвав исполнителя теракта «настоящим героем». Следствие по делу еще идет.
Также в ноябре того же года задержали 52-летнюю активистку КПРФ из города Вытегры Вологодской области Надежду Ромасенко. Женщина также опубликовала пост на странице в «ВКонтакте» с предсмертной запиской Жлобицкого и комментарием «Молодец». «Я просто написала глупость, — говорила Надежда. Я просто не подумала, что на эту мою глупость обратят внимание органы ФСБ. Вот и все. Глупость написала. Впредь писать не буду». Следствие еще идет.
Публицист радикальных взглядов Борис Стомахин был неоднократно осужден за свои статьи и посты. В 2012 году Стомахин был задержан за оправдание терроризма. Причиной заведения уголовных дел стали его статьи, опубликованные в интернете: «Не допустить нового Холокоста», «Унтерменшен» и «Памяти шахидов». Тогда его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Пока публицист отбывал срок, на него завели еще одно дело — из‑за статьи «Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!», посвященную взрывам в Волгограде в декабре 2013 года. И суд приговорил его еще к трем годам лишения свободы. 19 сентября 2019 года Стомахин вышел на свободу, и по данным Медиазоны, покинул Россию. Правозащитный центр «Мемориал» не признал его политзаключенным, однако, отметил, что в деле есть признаки политической мотивированности преследования.
Блогер Алексей Кунгуров два года отсидел по статье 205.2. Он был задержан 4 марта 2016 года за пост в LiveJournal с заголовком «Кого бомбят путинские соколы» об Исламском государстве (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ. — Прим.ред.). «Мемориал» признал Кунгурова политзаключенным.
В Псковской области дело об оправдании терроризма завели на муниципального депутата Аркадия Маркова. Он опубликовал на странице в «ВКонтакте» отрывок из сериала «Игра.Реванш», где главный герой, экс-сотрудник ФСБ, застрелил полковника ФСБ из‑за того, что тот якобы нарушил советскую присягу. Аркадий неоднократно заявлял о непризнании Российской Федерации и называл себя гражданином СССР. Следствие посчитало, что своей публикацией Марков признал насильственно сменить государственный строй. Суд признал его виновным и оштрафовал на 700 тыс рублей.
В октябре 2018 году ФСБ задержали 19-летнего нижегородца Михаила Герасимова, обвиняемого в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из‑за провокационных комментариев про «Исламское государство», которые молодой человек оставлял с фейковых аккаунтов в «ВКонтакте». Экспертиза показала, что один из постов Герасимова в соцсети призывал к «физическому уничтожению представителей органов государственной власти РФ, уничтожению их имущества».