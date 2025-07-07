Стартовали съемки продолжения «Молодежки»

Старт съемкам нового сезона дал продюсер сериала Федор Бондарчук. «Мы возвращаемся к „Молодежке“, которую начинали снимать 13 лет назад, — сказал он. — В новых сериях тоже хочется соблюсти баланс комедии и лирической атмосферы, что всегда так нравилось зрителям, и сместить драматургические акценты на жизнь внутри команды, как это было в первых сезонах». В хоккейном хите вновь сыграют: Влад Канопка, Иван Мулин, Владимир Зайцев, Алена Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселев, Ангелина Поплавская, Олеся Судзиловская, Маргарита Дьяченкова и другие.