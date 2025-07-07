Стартовали съемки продолжения «Молодежки»

СТС и Art Pictures Vision начали работу над продолжением сериала «Молодежка. Новая смена». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.
Старт съемкам нового сезона дал продюсер сериала Федор Бондарчук. «Мы возвращаемся к „Молодежке“, которую начинали снимать 13 лет назад, — сказал он. — В новых сериях тоже хочется соблюсти баланс комедии и лирической атмосферы, что всегда так нравилось зрителям, и сместить драматургические акценты на жизнь внутри команды, как это было в первых сезонах». В хоккейном хите вновь сыграют: Влад Канопка, Иван Мулин, Владимир Зайцев, Алена Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселев, Ангелина Поплавская, Олеся Судзиловская, Маргарита Дьяченкова и другие.
В продолжении истории ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев (Владимир Зайцев) принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря (Алина Большакова). Теперь на кону не только борьба за престижный кубок, но и дружба бывших «Медведей», ведь Кисляку (Влад Канопка) и Антипову (Иван Мулин) вновь предстоит стать соперниками.
«Уверен, что, и соперничая в профессии, можно оставаться друзьями, что станет одной из ключевых идей этого сезона, — говорит Влад Канопка. — Появление девушки в команде воспринял очень позитивно. Мне кажется, это разбавит мужской коллектив, добавит новые интересные повороты и понравится зрителям».
Сюжетная линия хоккеистки покажет гендерные предрассудки в мире хоккея и жесткую конкуренцию, с которой она столкнется.
«История с девушкой-вратарем обусловлена жизнью: в мировом хоккее есть немало примеров, когда женщины занимали ключевые посты в командах НХЛ, работали тренерами, играли не только в Женской хоккейной лиге, но и в мужских командах, в том числе на позиции вратаря. Традиционно ворота хоккейных команд на Кубке Росконгресса в рамках Спортивных игр на ПМЭФ защищают девушки», — отмечает продюсер сериала Дмитрий Табарчук.
Он привел в пример известную хоккеистку, вратаря Анну Пругову, игравшую в том числе и в мужских командах. Она стала первой женщиной — комментатором-экспертом игр КХЛ и дважды признана лучшей хоккеисткой сезона.
К команде присоединились авторы сериалов «Как Деревянко Ломоносова играл» и «Гости из прошлого» Екатерина Щербатюк и Марина Шатохина, а режиссером проекта стал Сергей Арланов, запускавший спортивную драму в 2013 году. Продюсеры сериала — Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков и Владимир Неклюдов.
О планах снять продолжение «Молодежки» стало известно еще в 2023 году на презентации телеканала СТС. Сериал рассказывает о судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи». Шоу транслировалось с 2013 по 2019 год. По сюжету в хоккейную команду небольшого города приходит новый тренер Сергей Макеев, в прошлом игрок Национальной хоккейной лиги, поставивший себе задачу сделать из «Медведей» единую команду.