В Москве построят дворец бильярда площадью почти 10 тыс. квадратных метров. Об этом говорится на сайте мэра.
Дворец появится в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово».
В комплексе будет более 100 столов: 55 для русского бильярда, 16 для пула, 26 для снукера и 16 для китайской восьмерки. Договор аренды земли предполагается заключить на три года. В настоящее время ведется разработка проекта межевания территории.
Помимо дворца бильярда и теннисного центра, на территории Мневниковской поймы также появятся ледовые арены, футбольные поля и другие объекты.