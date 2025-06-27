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В Москве построят дворец бильярда

Фото: Joey Genovese/Unsplash

В Москве построят дворец бильярда площадью почти 10 тыс. квадратных метров. Об этом говорится на сайте мэра.

Дворец появится в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово».

В комплексе будет более 100 столов: 55 для русского бильярда, 16 для пула, 26 для снукера и 16 для китайской восьмерки. Договор аренды земли предполагается заключить на три года. В настоящее время ведется разработка проекта межевания территории.

Помимо дворца бильярда и теннисного центра, на территории Мневниковской поймы также появятся ледовые арены, футбольные поля и другие объекты.

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