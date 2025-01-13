От бандитов до творческих модников: почему бильярд снова в тренде

Заметили, как бильярд внезапно превратился в трендовый досуг для модных и творческих зумеров и миллениалов? Мы провели мини-расследование и выяснили, что заставило молодых людей по всей России взяться за кий.

Вокруг нашей редакторки Шуры Богачёвой в последние месяцы все помешались на пулеРазновидность бильярда, его еще часто называют американским бильярдом, или просто американкой. Главное отличие от русского бильярда — использование цветных шаров.. Она сама не раз оказывалась в бильярд-барах на московских днях рождения, да и свой праздник провела там же. В окружении Шуры обычным делом стало арендовывать столы за 1500 рублей в час, чтобы сыграть партию с друзьями после работы или сходить на первое свидание. Некоторые начали катать шары несколько раз в неделю, покупать собственные кии и даже участвовать в локальных турнирах, а в самой столице будто каждую неделю открывается новое бильярдное заведение. Статистика теорию подтверждает: в 2023 году в городах-миллионниках число бильярдных залов выросло на 7%, а интерес к ним — на 20%. Происходящее напомнило шахматный бум 2021 года. Однако если он легко объясняется выходом сериала от Netflix «Ход королевы», то откуда возник всплеск интереса к бильярду — загадка. Чтобы разгадать ее, мы отправились к энтузиастам, которые ответственны за этот тренд.

Каталы, бандиты и милиционеры: кто играл в бильярд в 1990-х и 2000-х

Как нам рассказал тренер, игрок и блогер Игорь Литовченко, бильярд набирал популярность еще в СССР в 1960–1970-х годах в Домах офицеров — причем как в больших, так и в маленьких городах. В 1990-е годы в странах СНГ появились национальные федерации и дипломированные тренеры, а еще развивались локальные бильярдные фабрики по производству столов, киев ручной работы и другого оборудования для игры. Спросом пользовались и кассеты с обучающими видео. Литовченко рассказал, что в то время в бильярдных часто можно было встретить бандитов и милиционеров . Спорт привлекал также и катал — тех, кто пытался заработать и иногда прибегал к шулерству, и лохов — людей, на которых как раз и наживались. В 2000-е любительский и профессиональный бильярд переживал настоящий расцвет. Игра привлекла все слои общества, в том числе и детей. Тогда чемпионаты транслировали по телевидению, вспоминает Литовченко, и иногда они собирали аудиторию почти такую же, как у футбольных матчей.

Однако после кризиса 2008 года интерес к бильярду угас: многие клубы не смогли позволить себе аренду и закрылись.

По мнению трехкратного чемпиона России и призера мировых чемпионатов Всеволода Аверьянова, если в 1990-х людям хотелось азарта и бильярд закрывал эту потребность, то сейчас россияне интересуются игрой как спортом или хобби . Аверьянов заявил нам о резком притоке клиентов в свою бильярдную школу в Петербурге. Кроме того, на эту дисциплину родители активно начали отдавать своих детей — и не зря. Она требует стратегического мышления и контроля за многими частями тела одновременно — плечами, руками, ступнями, туловищем, диафрагмой и головой. Осваивая игру, ребенок развивает мозг и получает существенное преимущество перед сверстниками.

Как и зачем модники присвоили бумерский досуг

Михаил Ганнушкин В 2020 году основал бильярд-клуб «Круглый шар»

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« В 2020 году наша команда ничего не слышала про бильярдный бум — потому что мы, в принципе, сами его и создали. Предшествовала этому моя давняя мечта сделать стильный бильярдный клуб, лишив индустрию катал, жирных пятен от картошки фри и пивных бутылок. Наша задача была пропустить старое через призму своего видения прекрасного и привлечь к игре интеллигентную и молодую аудиторию. Пандемия сыграла нам на руку: люди отвлеклись от бесконечных диджейских вечеринок и попоек в барах и объединились вокруг иных хобби. Мы не ожидали, что запустим такую волну интереса к игре, сейчас радостно видеть, как она развивается. Я слежу за новыми похожими барами, однако редко кому получается создать именно клуб — обычно все это выглядит как бар с бильярдными столами ».

Саша Мартынов В 2023-м открыл боулинг- и бильярд-клуб «Дорожка», также основал бар «Ровесник» и кафе Skrepka

«Перед открытием „Дорожки“ мы сами год играли в боулинг, нам казалось это довольно веселым и метаироничным занятием . Все боулинги в столице были и остаются устаревшими, будто из 1990-х и 2000-х, а наши ровесники уже начали ностальгировать по своим детским дням рождениям. Сфера развлечений и общепита циклична: каждые двадцать-тридцать лет тренды возвращаются, и молодое поколение обогащает их новым контекстом. Нам тоже захотелось создать классное место, где можно с друзьями не только выпить, а еще и получить прикольный интерактив. Идея добавить в «Дорожку» бильярд появилась позже: мы нашли помещение и поняли, что внутри поместятся несколько столов. „Почему бы и нет“, — подумали мы, тем более что поставить бильярд можно одним днем, а другие бильярдные проекты в Москве тогда уже пользовались популярностью.

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В текущие, достаточно мрачные, стрессовые времена, когда все несется непонятно куда, бильярд — это лучик света из детства, приносящий счастье и доброту.

© «Дорожка»

У нас часто отмечают праздники, потому что у „Дорожки“ добрый вайб. Иногда люди просто приходят встретится с друзьями. Примерный возраст посетителей, наверное, от 20 до 35, но иногда заглядывают и пожилые люди. В бильярд играют в основном новички: профессионалы ходят в специализированные клубы. При этом мы начали устраивать любительские турниры, которые посещают ребята с хорошими навыками».

Команда бара «8 шаров» В октябре 2024 года на фоне успеха решили открыть второй бильярдный бар — «Лузер»

«Мы не изучали рынок и не ориентировались на тренды, просто в нашем баре „8 шаров“ брони были расписаны на две недели вперед, и такой спрос побудил нас открыть новое заведение, „Лузер“. Его концепция отличается от „8 шаров“: помимо пула в трехъярусном особняке в Замоскворечье поместились бистро с вином и европейской, аравийской и ливанской кухней, диско-палуба и коктейльный бар. Стоит отметить, что тренд возник именно на американский пул: он легче, интереснее и больше подходит для вечернего досуга, нежели русский бильярд, требующий серьезных навыков игры.

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Возраст наших посетителей — примерно 25–35 лет, по ощущениям приходят поиграть много ребят из креативных сфер: дизайнеры, айтишники, продюсеры, арт-директора . Уровень у всех разный — от совсем неумех до опытных, но мы проводим для посетителей тренировки и турниры. На наших глазах многие стали постоянными гостями и внесли в свой график бильярд. Девушек, кстати, в заведении порой оказывается больше, чем парней. Также много парочек на свиданиях».

Вадим, 25 лет Один из создателей чата бильярдистов бара Escapist

«Поиграть в бар в основном ходят три типа игроков: хорошо играющие любители, пары, которые пришли на свидание, а также большие компании друзей. В нашем комьюнити вокруг бильярдного стола бара Escapist в основном находятся парни, но и девчонки тоже есть. За время существования чата много людей, которые вообще не умели играть, сильно прокачали скиллы и теперь играют на хорошем уровне, еще и некоторые из нас участвует в турнирах „Круглого шара“, „8 шаров“, „Битка“ и других заведений. В основном играют молодые люди в возрасте 22–27 лет. Одному нашему другу, Сереже, 38 лет, он регулярно тренируется в баре и участвует в профессиональных турнирах. Профессии участники чата в основном связаны с коммуникацией и творчеством: много работников общепита и магазинов одежды, дизайнеров и диджеев.

Сейчас появляется все больше заведений с бильярдом — причем не просто общепит, но и бильярдные клубы. Объясняю этот тренд цикличностью интересов и появившимся желанием во время встреч с друзьями заниматься чем-то помимо выпивки».

Сережа Трой, 38 лет Занимается продажами в двух московских брендах, в прошлом году стал заядлым бильярдистом

1 / 2 © Из личного архива 2 / 2 © Из личного архива

«Среди моих ровесников бильярд уже давно не тренд. Однако молодые люди до 28 лет все больше начинают интересоваться игрой. Кто-то один раз сыграет в баре — и все, а кого-то затянет, он начнет работать над собой и расти . Так случилось и со мной. Первые попытки игры в пул случились еще в 2000-х, но после я не подходил к столу лет пятнадцать. Попробовал снова в прошлом мае в баре Escapist. Мне понравилось, я стал регулярно туда ходить и с приходом осени с головой окунулся в изучение пула. Сейчас стараюсь играть каждый день, участвую в турнирах и работаю над концентрацией и контролем эмоций. Уже взял небольшой любительский турнир и не планирую останавливаться».

Команда бильярд-клуба Double Kiss 1 января 2025 года открылись в техническом режиме

«Мы сами увлекаемся бильярдом и долгое время искали пространство, которое отличалось бы от классических олдовых прокуренных заведений с зеленым сукном . Решили создать такое место в первую очередь для себя, но солд-аут после открытия показал, что тема интересует многих. Дизайн клуба выполнили в стилистике неоретро — хотелось создать уютный, почти домашний интерьер на основе ностальгического вайба с современной огранкой.

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Молодые люди сейчас меньше потребляют алкоголь и зависают в барах, а как альтернативу выбирают различные увлечения, в том числе бильярд. К тому же игра имеет достаточно легкий вход — выиграть может даже новичок».

Смотрели на москвичей, захотели так же: что происходит с бильярдом в регионах

В городах-миллионниках среди консервативных заведений с русским бильярдом активно открываются стильные бары с пулом, ориентированные на молодую аудиторию. Как правило, их основатели вдохновляются московским и петербургским опытом и привозят тренд на малую родину. Местная молодежь с энтузиазмом принимает новое увлечение — бильярдные быстро становятся популярными и собирают аншлаги. Мы пообщались с владельцами заведений, чтобы понять, как катают шары в регионах.

© «Шарик» Волгоград Тренд на модный пул задала пиццерия May’s. Любовью к бильярду основатели бара прониклись в Москве, потом стали посещать старые бильярдные Волгограда, а в апреле 2024 года поставили пул в своем заведении. По словам команды May’s, «катать шары они начали из‑за отсутствия альтернативных занятий во время употребления пива» . В Волгограде скоро откроются еще два молодежных бара — «Салют!» и «Шарик». «Шарик» основал игрок с восемнадцатилетним стажем Дмитрий Пшенков, исполнив тем самым свою детскую мечту. Техническое открытие доказало: классный пул в Волгограде действительно ждали.

© «Океан» Омск «Океан» больше похож на бильярдную старой школы, но тренд добрался и туда. «У нас клуб на 15 столов русского бильярда и 3 стола американки. Сначала молодежь приходит играть в пул, позже, ощутив атмосферу клуба и посмотрев на постоянников, начинает интересоваться русским бильярдом», — рассказала управляющая клубом Елена. Она уверена, что бильярд в России и Омске только начинает по-настоящему развиваться.

© «Шар» Казань Несмотря на то что в Казани много молодежных заведений, минималистичный бильярдный бар там пока один — «Шар». Он оформлен в современном стиле, а упор основатели сделали на динамичной американке. Команда бара уверена: именно это привлекает молодежь, которая захотела активного и разнообразного отдыха.

© «Пипл» Ростов-на-Дону Здесь уже два года работает молодежное кафе «Пипл». Сначала у ребят стоял только один бильярдный стол. К концепции бильярд-кафе заведение пришло осенью 2024-го: «Мы решили поставить еще три стола для американского пула. Выбрали именно его, потому что в него проще научиться играть. Спустя несколько месяцев работы можем сказать, что молодые люди заинтересованы в бильярде: на выходных аншлаг. Поход в бильярд-кафе для ростовчан — это целое событие: они готовятся к визиту, приходят стильные, нарядные».