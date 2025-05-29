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Вышел трейлер хоррора «Дом» с Питом Дэвидсоном

Сегодня в 18:57
Кадр: Lionsgate Movies

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер хоррора «Дом», в котором снялся Пит Дэвидсон («Форсаж 10», «Король Стейтен-Айленда»).

Фильм выйдет в кинопрокат 25 июля. Он расскажет о парне-бунтаре, которого приговорили к общественным работам в доме престерелых. На четвертом этаже центра живут пациенты, которые, как утверждается, требуют «особого ухода».

Герой картины со временем начинает подозревать, что четвертый этаж скрывает мрачные секреты. Он решает раскрыть их — и обнаруживает леденящую душу правду, которая подвергает опасности его жизнь и жизни всех людей, находящихся в здании.

Режиссером хоррора выступил Джеймс ДеМонако, известный по трилогии «Судная ночь». Над сценарием постановщик работал вместе с Адамом Кантором. Оператором ленты стал Анастас Н. Микос («Калейдоскоп поцелуев»).

В актерский состав проекта вошли Джон Гловер («Расплата», «В пасти безумия», «Тайны Смолвилля»), Брюс Олтмен («Мистер Робот»), Итан Филлипс («Внутри Люина Дэвиса», «Иррациональный человек»), Марили Токингтон («Видеть»).

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