Вышел трейлер хоррора «Дом» с Питом Дэвидсоном

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер хоррора «Дом», в котором снялся Пит Дэвидсон («Форсаж 10», «Король Стейтен-Айленда»).
Фильм выйдет в кинопрокат 25 июля. Он расскажет о парне-бунтаре, которого приговорили к общественным работам в доме престерелых. На четвертом этаже центра живут пациенты, которые, как утверждается, требуют «особого ухода».
Герой картины со временем начинает подозревать, что четвертый этаж скрывает мрачные секреты. Он решает раскрыть их — и обнаруживает леденящую душу правду, которая подвергает опасности его жизнь и жизни всех людей, находящихся в здании.
Режиссером хоррора выступил Джеймс ДеМонако, известный по трилогии «Судная ночь». Над сценарием постановщик работал вместе с Адамом Кантором. Оператором ленты стал Анастас Н. Микос («Калейдоскоп поцелуев»).
В актерский состав проекта вошли Джон Гловер («Расплата», «В пасти безумия», «Тайны Смолвилля»), Брюс Олтмен («Мистер Робот»), Итан Филлипс («Внутри Люина Дэвиса», «Иррациональный человек»), Марили Токингтон («Видеть»).