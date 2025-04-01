Объявлены победители проекта «Малая форма»

В Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже объявили победителей первого конкурса-лаборатории «Малая форма». Это совместный проект ГИТИСа, «Арт-платформы» и компании «Афиша».
В ходе него студенты ГИТИСа предлагали свои проекты спектаклей на произведения Даниила Хармса. Лучший из них превратится в полноценный спектакль.
Последние две недели команды прокачивали свои компетенции ― пообщались с Олегом Меньшиковым на открытой репетиции спектакля «Сильва» и узнали лайфхаки по ведению проектов от генпродюсера «Геликон-оперы» Эдуарда Мусаханянца. Сценографы смогли воплотить свои идеи на профессиональном производстве декораций.
По итогам конкурса победил эскиз спектакля «Живые?» режиссера Мити Вёрсты. Он получил больше голосов жюри, чем второй проект, участвовавший в питчинге, ― «Мир. Чушь. Рай» режиссера Артема Ивлева.
Команда спектакля «Живые?» получит 1 млн рублей на воплощение спектакля. Его премьера состоится на сцене «Арт-платформы» 22 ноября, в день рождения ГИТИСа.
В жюри проекта входят руководители театров, известные актеры, эксперты и партнеры конкурса. Среди них ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков, актриса Юлия Пересильд и и. о. гендиректора компании «Афиша» Евгений Сидоров.
«Мы видим в проекте „Малая форма“ важнейшую инвестицию в будущее российского театра. Здесь молодые режиссеры, актеры и продюсеры получили возможность не только реализовать свои идеи ещё до выпуска из ГИТИСа, но и научились защищать их коммерческий потенциал», ― отметил Евгений Сидоров.
В конкурсе приняли участие студенты 1-4 курсов, магистранты мастерских Бориса Любимова, Тимофеея Сополева, Владимира Кириллова, Герарда Васильева и других мастеров ГИТИСа.