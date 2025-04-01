Объявлены победители проекта «Малая форма»

Последние две недели команды прокачивали свои компетенции ― пообщались с Олегом Меньшиковым на открытой репетиции спектакля «Сильва» и узнали лайфхаки по ведению проектов от генпродюсера «Геликон-оперы» Эдуарда Мусаханянца. Сценографы смогли воплотить свои идеи на профессиональном производстве декораций.