Объявлены победители проекта «Малая форма»

Сегодня / 06:15
Восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 25 мая. Смотрим первый тизер
Сегодня / 09:11
Еще один российский регион ввел выплаты для беременных школьниц
Сегодня / 08:38
Марк Цукерберг купил футболку Джесси Айзенберга из «Социальной сети»
Сегодня / 08:15
Hermès отказался от бутика в ТЦ «Времена года». В Москве у модного дома осталось лишь одно помещение
Сегодня / 07:28
Третий мультфильм о Майлсе Моралесе выйдет 4 июня 2027 года
Сегодня / 07:03
Продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс» продлили на второй сезон
Сегодня / 07:01
Сэм Мендес выпустит все четыре фильма о The Beatles в апреле 2028 года
Сегодня / 06:35
«Человек-паук-4» с Томом Холландом получил официальное название
Вчера / 19:57
Кристин Милиоти присоединилась к Элизабет Олсен в «Семи сестрах»
Вчера / 18:23
В детских лагерях введут единую программу воспитания с уклоном на патриотизм и традиционные ценности
Вчера / 17:55
В iOS появился эмодзи с мешками под глазами
Вчера / 17:40
Майли Сайрус сняла клипы на «Prelude» и «Something Beautiful» из нового альбома
Вчера / 17:09
Доля пьющих россиян сократилась на 6% за последние 7 лет
Вчера / 16:50
Арбалет Чубакки из «Звездных войн» продали за 768 тыс. долларов
Вчера / 16:03
Оливер Стоун даст показания на слушаниях по делу об убийстве Джона Кеннеди
Вчера / 15:44
Томми Флэнаган сыграет в третьем сезоне «Дома дракона»
Вчера / 15:23
Создатели «Черного зеркала» раскрыли названия серий 7-го сезона в новом трейлере
Вчера / 15:20
«Переходный возраст» будут показывать в школах Великобритании
Вчера / 15:00
Звезда «Заклятия» Вега Фармига анонсировала дебютный альбом своей метал-группы The Yagas
Вчера / 14:08
Neuralink до конца года вживит пациенту чип, который должен вернуть ему зрение
Вчера / 13:55
Разработчик создал программу для удаления сгенерированных картинок в стиле Ghibli из ленты X
Вчера / 13:30
Зак Снайдер снимет фильм о борце UFC «Brawler»
Вчера / 13:11
Картину Жан-Мишеля Баскии продали за 14,5 млн долларов
Вчера / 12:50
«Вы соединяете мир»: аудитория Death Stranding превысила 20 млн игроков
Вчера / 12:34
Генпрокуратура РФ попросила снять запрет с «Талибана»*
Вчера / 11:40
Shaman не разрешили продавать алкоголь под брендом «Я русский», чтобы не оскорблять россиян
Вчера / 11:37
Концерт Бориса Гребенщикова* в Токио отменили из‑за состояния здоровья музыканта
Вчера / 11:30
Из «Белого лотоса» вырезали упоминание небинарной персоны после переизбрания Трампа

Объявлены победители проекта «Малая форма»

Сегодня в 10:42
Фото: пресс-служба "Арт-платформы"

В Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже объявили победителей первого конкурса-лаборатории «Малая форма». Это совместный проект ГИТИСа, «Арт-платформы» и компании «Афиша».

В ходе него студенты ГИТИСа предлагали свои проекты спектаклей на произведения Даниила Хармса. Лучший из них превратится в полноценный спектакль.

Последние две недели команды прокачивали свои компетенции ― пообщались с Олегом Меньшиковым на открытой репетиции спектакля «Сильва» и узнали лайфхаки по ведению проектов от генпродюсера «Геликон-оперы» Эдуарда Мусаханянца. Сценографы смогли воплотить свои идеи на профессиональном производстве декораций.

По итогам конкурса победил эскиз спектакля «Живые?» режиссера Мити Вёрсты. Он получил больше голосов жюри, чем второй проект, участвовавший в питчинге, ― «Мир. Чушь. Рай» режиссера Артема Ивлева.

Команда спектакля «Живые?» получит 1 млн рублей на воплощение спектакля. Его премьера состоится на сцене «Арт-платформы» 22 ноября, в день рождения ГИТИСа.

В жюри проекта входят руководители театров, известные актеры, эксперты и партнеры конкурса. Среди них ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков, актриса Юлия Пересильд и и. о. гендиректора компании «Афиша» Евгений Сидоров.

«Мы видим в проекте „Малая форма“ важнейшую инвестицию в будущее российского театра. Здесь молодые режиссеры, актеры и продюсеры получили возможность не только реализовать свои идеи ещё до выпуска из ГИТИСа, но и научились защищать их коммерческий потенциал», ― отметил Евгений Сидоров.

В конкурсе приняли участие студенты 1-4 курсов, магистранты мастерских Бориса Любимова, Тимофеея Сополева, Владимира Кириллова, Герарда Васильева и других мастеров ГИТИСа.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами