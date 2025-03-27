Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»

Студенты ГИТИСа подготовят спектакль по произведениям Даниила Хармса, который будут показывать в московском Новом Манеже. Это часть конкурса-лаборатории «Малая форма» ― совместного проекта «Афиши», ГИТИСа и театрального пространства «Арт-платформа».
Студенты разных факультетов театрального вуза подавали заявки на участие в проекте до 3 марта. 31 марта эскизы их работ оценят на питчинге руководители театров, известные актеры, эксперты и партнеры конкурса. Среди прочих в жюри вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков, актриса Юлия Пересильд и и. о. гендиректора компании «Афиша» Евгений Сидоров.
Студенты, представившие лучшую заявку, получат 1 млн рублей, чтобы превратить свой эскиз в полноценный спектакль. Его премьера пройдет 22 ноября в театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже.
Организаторы лаборатории «Малая форма» хотят поддержать лучших студентов ГИТИСа ― как финансово, так и через опыт запуска профессионального спектакля.
«Для „Афиши“ участие в проекте „Малая форма“ — больше, чем просто поддержка. Мы видим в этом возможность реально помочь молодым талантам раскрыться и показать миру свои идеи. Благодаря нашим инвестициям и тесному сотрудничеству с ГИТИСом и „Арт-платформой“ ребята смогут окунуться в атмосферу настоящего театрального производства, почувствовать вкус профессии и ощутить ответственность перед публикой», ― отметил и. о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров.
Сделать основой спектакля именно произведение Хармса предложили сами студенты. В 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения писателя-авангардиста, и проект приурочен к этой дате.
«Этот проект воплощает мою мечту о том, чтобы студенты самых разных наших восьми факультетов собрались и вместе создали что‑то хорошее. Замечательно то, что взята малая форма. Мы прекрасно понимаем, что малая форма также требует и затрат, и энергии, и творчества, и вдохновения, и времени, и репетиций и так далее. Материал Хармса очень сложный, будет очень здорово, если из этого что‑то получится», ― прокомментировал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.