Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»

«Для „Афиши“ участие в проекте „Малая форма“ — больше, чем просто поддержка. Мы видим в этом возможность реально помочь молодым талантам раскрыться и показать миру свои идеи. Благодаря нашим инвестициям и тесному сотрудничеству с ГИТИСом и „Арт-платформой“ ребята смогут окунуться в атмосферу настоящего театрального производства, почувствовать вкус профессии и ощутить ответственность перед публикой», ― отметил и. о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров.