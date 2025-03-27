Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»

Сегодня / 11:42
Tyga приедет с концертом в Москву
Сегодня / 12:22
В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления
Сегодня / 11:55
Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*
Сегодня / 09:30
Миниатюрная такса больше года прожила в диких условиях на австралийском острове
Сегодня / 09:13
Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года
Сегодня / 08:58
Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми
Сегодня / 08:44
ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения
Сегодня / 08:24
Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»
Сегодня / 07:52
Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной
Сегодня / 07:30
CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» про Люка Граймса
Сегодня / 06:41
Умер телеведущий и актер Алексей Веселкин
Сегодня / 22:58
HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле
Сегодня / 22:05
Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»
Обновлено вчера в 20:54
Иэн Маккелен, Патрик Стюарт, Том Хиддлстон и Педро Паскаль сыграют в «Мстители: Судный день»
Вчера / 19:27
В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях
Вчера / 19:18
Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»
Вчера / 18:55
Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix
Вчера / 18:31
Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра после уроков
Вчера / 17:42
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»
Вчера / 17:14
В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином
Вчера / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Вчера / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Вчера / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Вчера / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Вчера / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Вчера / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Вчера / 13:45
Вышел трейлер роуд-муви «Туда» — о поездке из Москвы в Уфу
Вчера / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга

Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»

Сегодня в 11:19
Фото: пресс-материалы

Студенты ГИТИСа подготовят спектакль по произведениям Даниила Хармса, который будут показывать в московском Новом Манеже. Это часть конкурса-лаборатории «Малая форма» ― совместного проекта «Афиши», ГИТИСа и театрального пространства «Арт-платформа».

Студенты разных факультетов театрального вуза подавали заявки на участие в проекте до 3 марта. 31 марта эскизы их работ оценят на питчинге руководители театров, известные актеры, эксперты и партнеры конкурса. Среди прочих в жюри вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков, актриса Юлия Пересильд и и. о. гендиректора компании «Афиша» Евгений Сидоров.

Студенты, представившие лучшую заявку, получат 1 млн рублей, чтобы превратить свой эскиз в полноценный спектакль. Его премьера пройдет 22 ноября в театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже.

Организаторы лаборатории «Малая форма» хотят поддержать лучших студентов ГИТИСа ― как финансово, так и через опыт запуска профессионального спектакля.

«Для „Афиши“ участие в проекте „Малая форма“ — больше, чем просто поддержка. Мы видим в этом возможность реально помочь молодым талантам раскрыться и показать миру свои идеи. Благодаря нашим инвестициям и тесному сотрудничеству с ГИТИСом и „Арт-платформой“ ребята смогут окунуться в атмосферу настоящего театрального производства, почувствовать вкус профессии и ощутить ответственность перед публикой», ― отметил и. о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров.

Сделать основой спектакля именно произведение Хармса предложили сами студенты. В 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения писателя-авангардиста, и проект приурочен к этой дате.

«Этот проект воплощает мою мечту о том, чтобы студенты самых разных наших восьми факультетов собрались и вместе создали что‑то хорошее. Замечательно то, что взята малая форма. Мы прекрасно понимаем, что малая форма также требует и затрат, и энергии, и творчества, и вдохновения, и времени, и репетиций и так далее. Материал Хармса очень сложный, будет очень здорово, если из этого что‑то получится», ― прокомментировал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами