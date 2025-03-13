Сериал «Трасса» получит второй сезон

Сериал «Трасса» продлили на второй сезон. Об этом создатели и актеры проекта рассказали в подкасте «Художественный смысл».
Подробности продолжения не раскрываются. Сценарист Олег Маловичко отметил, что второй сезон станет завершающей частью «трилогии чистилища», начатой «Хрустальным».
«Трасса» рассказывает о Светлане, которая отправляется на поиски приемной дочери, сбежавшей из дома, чтобы найти настоящих родителей. В это время в курортном городе тринадцатилетняя девочка расстреливает свою спящую семью, после чего пытается повеситься.
На эти выстрелы прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Расследование этого громкого дела глава полиции района поручает Эльвире Бараевой (Анна Михалкова). «Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана и ее приемная дочь Кира?» — говорится в синопсисе.
Роль Светланы в сериале исполнила Карина Разумовская («Райцентр», «Идеальная жена», «Мажор»). Также в картине снялись Александр Ильин, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова и другие артисты. Режиссером проекта стал Душан Глигоров («Химера», «Хрустальный», «Выжить после»).