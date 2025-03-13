Сериал «Трасса» получит второй сезон

На эти выстрелы прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Расследование этого громкого дела глава полиции района поручает Эльвире Бараевой (Анна Михалкова). «Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана и ее приемная дочь Кира?» — говорится в синопсисе.