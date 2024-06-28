8 лучших российских сериалов первой половины 2024 года

«Золотое дно»
Сергей Минаев пишет в уникальном для российского медиаландшафта направлении, которое можно охарактеризовать как пафосный шик-мейнстрим. Его истории всегда крутятся вокруг богатых людей, человеческой подлости, двуличности и сложных многоходовок. Среди обязательных элементов — роковая героиня, летящее под откос благосостояние и эффектно передвигающиеся по городу красивые машины (в идеале кортежем). Эти элементы срабатывают не всегда, но в «Золотом дне» все более чем убедительно.
История, которую стриминг «Иви» продавал со слоганом «Наследники в борьбе за миллиарды», поначалу едет по тем же рельсам, что и ее западные побратимы (собственно, «Наследники» и «Миллиарды»). Однако ближе к экватору она выворачивает в собственное русло, а «Золотое дно» становится вертикальным сериалом, где в каждой серии свой одиозный босс, которого героям нужно победить, чтобы не упасть из князей в грязи. Алексей Гуськов, Игорь Гордин, Юлия Снигирь и Павел Попов сделали этот баттл алчных манипуляторов достаточно захватывающим, чтобы простить ему открытый финал и ожидание второго сезона без каких‑либо конкретных дат.
В.К.
«Калимба»
Психодетектив про нескольких людей в бункере под присмотром ФСБ (Федора Сергеевича Бондарчука, а не то что вы подумали) долго запрягает, зато потом очень уверенно мчит через ухабистые твисты и крутые актерские работы — прямиком к катарсису и психологическому инсайту: перед тем как простить другого, надо сначала простить себя. Ну и пускай, что концовка вышла слегка нескладной. Самое важное в любом приключении — это сама дорога, а уж она в «Калимбе» вышла на редкость увлекательной.
В.Г.
«Морозко»
«Морозко» стартует худшим образом для российского сериала о женщине — с беременности. Заезженность этого приема такая, что уже даже жалобы на него выглядят выдохшимся клише. Однако дальше постановщица и сценаристка Юлия Лысова находит для своего сериала второе дыхание, когда перенастраивает оптику на саму главную героиню, ее странную семейку и чудаков, которые встречаются у нее на пути. Особенно трогательно выглядят флешбэки из детства протагонистки, главными героями которых становятся романтик-дед, пишущий письма Алле Пугачевой, и безалаберный отец-гипнотизер. Магический реализм «Морозко» время от времени дает сбой, но в своем уникальном шарме сериалу не откажешь.
В.Г.
«На автомате»
Российские стриминги продолжают искать новых «Трудных подростков». В этот раз онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Wink и режиссер Борис Акопов («Бык», «Кэт») заглянули в вымышленный городок Неясный, где двое парней случайно обнаружили партию украденных стволов и решили заработать, продав их в даркнете. Сюжет в «На автомате» нетороплив и неясен — под стать населенному пункту. К счастью, смотреть сериал продолжаешь благодаря суперхаризматичному актерскому составу. Слава Копейкин, Денис Косиков, Рита Галич, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный, Максим Стоянов и Иван Добронравов в каждой сцене отличаются чем‑то эдаким — то звучной цитатой, то мемной гримасой, то разворотом диалога туда, куда зрителя изначально не вели. С одной стороны, каждая новая серия не оседает в голове как цельный сюжетный кусок, разваливаясь на яркие эпизоды. С другой — покидать Неясный не хочется, и получасовые серии сменяются на экране одна за другой.
В.К.
«Неверные»
После премьеры первой серии на фестивале Original+ «Неверные» выглядели претендентом на хит года, но сам сериал, увы, до выставленной планки не дотянул. Для юридического процедурала тут напряженка с интересными делами, а мощной драмы про зависимость не вышло из‑за перебора с натянутыми сюжетными приемами. Даже стильный продакшен иногда выходит боком: в какой‑то момент клиповые фрагменты под модно звучащие треки начинают казаться самопародией. Однако даже так это любопытнее, чем большая часть российских сериалов в этом году. Частично из‑за амбициозности, но в первую очередь благодаря бронебойной харизме Оксаны Акиньшиной в главной роли. Такой работой актриса смогла бы вытянуть из болота и менее талантливый сериал.
В.Г.
«Обоюдное согласие», второй сезон
Новая часть антологии Валерии Гай Германики может всерьез расстроить. Первый сезон был отменным детективом, держащим зрителей на крючке вплоть до самых финальных титров. Второй же в этом плане получился куда слабее — из‑за повторов и предсказуемой интриги, чью разгадку видно за три километра. Однако если отогнать разочарование от несбывшихся ожиданий, то можно увидеть злую и печальную драму не просто о домашнем насилии, а о том, как ядом жестокости пронизана каждая клеточка российского общества. В финале скрежетать зубами от злости не будут лишь чудовища и люди со стальными нервами.
В.Г.
«Первый класс»
Сатирический «Первый класс» постановщицы Светланы Самошиной — еще один в череде российских сериалов проект, который, положа руку на сердце, сложно назвать безупречным. Особенно под финал, когда его начинает неконтролируемо кидать в сторону телемыла и — внезапно — притчи, а свои мотивации перестают понимать даже главные герои. Но все же «Первый класс» приятно смотреть вплоть до самого финала благодаря трем ведущим артисткам (Ане Чиповской, Марине Дмитриевой и Юлии Хлыниной), живым диалогам и снятому влюбленными глазами летнему Санкт-Петербургу. Как человек, живущий в культурной столице, не могу не поставить тут «класс».
В.Г.
«Прелесть»
Я уже несколько раз хвалил «Прелесть» после первых серий, однако надо признать, что финал скорее разочаровал. Некоторые линии сериала разрешились слишком поспешно, а одна осталась неловко висеть в воздухе, словно ее в последний момент решили переиграть ради возможного продолжения. Однако это все равно подарок для ценителей тягучих нуаров — с выразительной операторской работой, яркими артистами, густой атмосферой провинциальной готики. И даже с каким-никаким высказыванием: девяностые в России не просто не закончились — они стали еще страшнее.
В.Г.