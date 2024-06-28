8 лучших российских сериалов первой половины 2024 года

Российские стриминги продолжают искать новых «Трудных подростков». В этот раз онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Wink и режиссер Борис Акопов («Бык», «Кэт») заглянули в вымышленный городок Неясный, где двое парней случайно обнаружили партию украденных стволов и решили заработать, продав их в даркнете. Сюжет в «На автомате» нетороплив и неясен — под стать населенному пункту. К счастью, смотреть сериал продолжаешь благодаря суперхаризматичному актерскому составу. Слава Копейкин, Денис Косиков, Рита Галич, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный, Максим Стоянов и Иван Добронравов в каждой сцене отличаются чем‑то эдаким — то звучной цитатой, то мемной гримасой, то разворотом диалога туда, куда зрителя изначально не вели. С одной стороны, каждая новая серия не оседает в голове как цельный сюжетный кусок, разваливаясь на яркие эпизоды. С другой — покидать Неясный не хочется, и получасовые серии сменяются на экране одна за другой.