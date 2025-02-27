Кэти Перри полетит в космос

Кэти Перри станет космической туристкой. Певица полетит в космос на корабле Джеффа Безоса, сообщается на сайте аэрокосмической компании Blue Origin.
Новая команда космических туристов состоит целиком из женщин. В него, помимо Перри, вошли соведущая «CBS Mornings» Гейл Кинг и невеста Безоса Лорен Санчес. Миссия NS-31 запланирована на весну.
«Я не знаю, как объяснить, что я одновременно напугана и взволнована. Это похоже на то, что я чувствовала перед родами», — поделилась впечатлениями 70-летняя Кинг.
Миссия станет 11-м полетом человека в рамках программы New Shepard компании Blue Origin и 31-м в ее истории. Впервые в космос летит полностью женский экипаж с момента одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в космос в 1963 году.
В мае 2023 года Blue Origin выиграла контракт НАСА на разработку космического корабля, который доставит астронавтов на Луну.